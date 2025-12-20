Япония ще предостави 6 милиарда долара помощ на Украйна

Япония ще даде на Украйна през 2026 г. още 6 милиарда долара помощи, заяви президентът Володимир Зеленски в публикация в "Екс", цитирана от Укринформ, предаде БТА.
"Благодаря на Япония и премиерката Санае Такаичи за решението да предоставят на Украйна през следващата година допълнителна финансова помощ", каза президентът.
Според Зеленски общата стойност на пакета помощи е близо 6 милиарда долара, което ще помогне на Украйна да се защити от руската агресия.
"Ние високо ценим лидерската роля на Япония не само в Индо-тихоокеанския регион, но и в световен мащаб. Това е значителен принос към нашата устойчивост и чрез нея – към международния ред, основан на правила. Този ред е от ключово значение, за да не продължава военната политика на Русия никъде по света", подчерта президентът.
По-рано Укринформ съобщи, че министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко е заявил, че Япония е предоставила на страната оборудване за разминиране на стойност над 60 млн. долара.
Освен това, министър-председателят на Португалия Луиш Монтенегро пристигна днес в Украйна на официално посещение, съобщи Зеленски във "Фейсбук".
"Днес, заедно с министър-председателя на Португалия Луиш Монтенегро, почетохме паметта на нашите загинали воини", се казва в изявлението. "Вечна памет на всички наши защитници, на всеки украинец, който даде живота си, за да може Украйна да живее", подчерта Зеленски.
По време на визитата Украйна и Португалия се договориха за съвместно производство на дронове, съобщи съветник на украинския президент Олександър Камишин, цитиран от Ройтерс.
"Доказахме, че нашите безпилотни апарати работят отлично срещу руски военни кораби и подводници. Сега те ще помогнат на Португалия да защитава Европа откъм морето", написа Олександър Камишин в "Екс".
По-рано Укринформ съобщи, че днес в Киев ще има временни ограничения на движението заради събития с участието на чуждестранни делегации.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колкото и да пълнят пробитата каца
Коментиран от #27
17:09 20.12.2025
2 Володимир Зеленски офiцiальнъй
17:10 20.12.2025
3 пешо
17:11 20.12.2025
4 Гост
17:11 20.12.2025
5 Руски колхозник
17:12 20.12.2025
6 Дас Хаген
17:12 20.12.2025
7 Кривоверен алкаш
Коментиран от #13
17:12 20.12.2025
8 Шопо
17:13 20.12.2025
9 Ролан
17:14 20.12.2025
10 Дон Дони
Коментиран от #15
17:14 20.12.2025
11 Магазини Гучи
17:14 20.12.2025
12 ФЕЙК
17:14 20.12.2025
13 пони, ама розАво
До коментар #7 от "Кривоверен алкаш":Колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Решила съм си да си се самоумра или да си посегна на живота си по друг начин. Завещавам си на теб черния си елекрически пингвин, да си го ползваш за спомен от мене си.
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!
Коментиран от #16, #32
17:14 20.12.2025
14 стоян георгиев
Коментиран от #20
17:14 20.12.2025
15 Брачед
До коментар #10 от "Дон Дони":Златен прашец👍🤣
17:15 20.12.2025
16 Руски колхозник
До коментар #13 от "пони, ама розАво":Ха ха🤣🤣🤣 добре и го каза
17:16 20.12.2025
17 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
17:18 20.12.2025
18 Малийййй,
Мръ сни дол ни западняци.
Коментиран от #21
17:19 20.12.2025
19 Иван
17:20 20.12.2025
20 Я па ти,
До коментар #14 от "стоян георгиев":Какво и е чудесното, да не би да си там и се радваш на живота бе мръш лякинчо?
Коментиран от #22, #25
17:21 20.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ти що
До коментар #20 от "Я па ти,":Виеш бре Руски койот.
Коментиран от #26
17:22 20.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Зеленото човече
Коментиран от #44
17:22 20.12.2025
25 стоян георгиев
До коментар #20 от "Я па ти,":Чудесно е защото украйна ще купи нови оръжия за да спира руската агресия към европа.кое не ти харесва в тази новина?
17:23 20.12.2025
26 стоян георгиев
До коментар #22 от "Ти що":Щото е руска к..ва!за това му плащат.да вие!
17:24 20.12.2025
27 Червен кхмер
До коментар #1 от "Колкото и да пълнят пробитата каца":Нека да я пълнят, важното е, че Груз 200 върви с пълна сила.
Да питам ганьовските копейки Путлер снимали се в Покровск? А в Купянск?
Коментиран от #30, #31, #33
17:25 20.12.2025
28 ...не 6ило пудра захар
17:25 20.12.2025
29 си пън
17:26 20.12.2025
30 Гаварит Масква:
До коментар #27 от "Червен кхмер":Путин ще се снима в Киев, спокойно
Коментиран от #49
17:27 20.12.2025
31 1000укри/26 руси
До коментар #27 от "Червен кхмер":Не, бе Зелю се цъкнал, но клипа бил фалшив каза украинския ген. Кривонос. Косата наляво, знамето на дясно се веят. Тъй не се научиха да правят що годе
достоверни клипове. И в Радата го издадоха, че лъже. Укра отстъпва с бясно темпо.
17:29 20.12.2025
32 Кривоверен алкаш
До коментар #13 от "пони, ама розАво":Като ти чета написаното.........отивай си с мир...
17:30 20.12.2025
33 Днес руски дрон
До коментар #27 от "Червен кхмер":развя руски флаг над Киев. Укрите се пооооссссраха. Гледа ли Хахаха
17:30 20.12.2025
34 Сатана Z
17:32 20.12.2025
35 И Киев е Руски
17:33 20.12.2025
36 Горски
17:35 20.12.2025
37 Подлога на тинята
17:35 20.12.2025
38 Санае Такаичи, премиер
17:36 20.12.2025
39 Григор
17:37 20.12.2025
40 404
17:38 20.12.2025
41 Метресата от Барселона
17:38 20.12.2025
42 Българин
Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
28.10.2025 Токио.
17:39 20.12.2025
43 Накого
Коментиран от #45
17:41 20.12.2025
44 А Сибирското джудже
До коментар #24 от "Зеленото човече":Ще се крие в Бункера
Коментиран от #53
17:43 20.12.2025
45 Ти лак
До коментар #43 от "Накого":Разбра бе Смех.За 4 г видяхме на 40 км от Донецк.Ти си много проz т па руцки проzт.като обикновен крепостен.
17:44 20.12.2025
46 МАМАША
17:45 20.12.2025
47 АМАH OT ИДИOTИ
😝🤣😆
17:48 20.12.2025
48 Оценка
17:50 20.12.2025
49 Анонимен
До коментар #30 от "Гаварит Масква:":путин че се снима у мавзолео
17:54 20.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Иван
17:55 20.12.2025
52 Мишел
17:58 20.12.2025
53 Зеленото човече
До коментар #44 от "А Сибирското джудже":Тошко ти ли си бе!
18:04 20.12.2025
54 Артилерист
18:17 20.12.2025
55 Карго 200
18:21 20.12.2025