Япония ще предостави 6 милиарда долара помощ на Украйна
  Тема: Украйна

Япония ще предостави 6 милиарда долара помощ на Украйна

20 Декември, 2025 17:08

Благодаря на Япония и Такаичи за решението да предоставят на Украйна през следващата година допълнителна финансова помощ, каза Зеленски

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Япония ще даде на Украйна през 2026 г. още 6 милиарда долара помощи, заяви президентът Володимир Зеленски в публикация в "Екс", цитирана от Укринформ, предаде БТА.

"Благодаря на Япония и премиерката Санае Такаичи за решението да предоставят на Украйна през следващата година допълнителна финансова помощ", каза президентът.

Според Зеленски общата стойност на пакета помощи е близо 6 милиарда долара, което ще помогне на Украйна да се защити от руската агресия.

"Ние високо ценим лидерската роля на Япония не само в Индо-тихоокеанския регион, но и в световен мащаб. Това е значителен принос към нашата устойчивост и чрез нея – към международния ред, основан на правила. Този ред е от ключово значение, за да не продължава военната политика на Русия никъде по света", подчерта президентът.

По-рано Укринформ съобщи, че министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко е заявил, че Япония е предоставила на страната оборудване за разминиране на стойност над 60 млн. долара.

Освен това, министър-председателят на Португалия Луиш Монтенегро пристигна днес в Украйна на официално посещение, съобщи Зеленски във "Фейсбук".

"Днес, заедно с министър-председателя на Португалия Луиш Монтенегро, почетохме паметта на нашите загинали воини", се казва в изявлението. "Вечна памет на всички наши защитници, на всеки украинец, който даде живота си, за да може Украйна да живее", подчерта Зеленски.

По време на визитата Украйна и Португалия се договориха за съвместно производство на дронове, съобщи съветник на украинския президент Олександър Камишин, цитиран от Ройтерс.

"Доказахме, че нашите безпилотни апарати работят отлично срещу руски военни кораби и подводници. Сега те ще помогнат на Португалия да защитава Европа откъм морето", написа Олександър Камишин в "Екс".

По-рано Укринформ съобщи, че днес в Киев ще има временни ограничения на движението заради събития с участието на чуждестранни делегации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Колкото и да пълнят пробитата каца

    33 44 Отговор
    пак ще е същия ципор.

    Коментиран от #27

    17:09 20.12.2025

  • 2 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    21 4 Отговор
    Само?🤔☹

    17:10 20.12.2025

  • 3 пешо

    23 4 Отговор
    олена потрива доволно ръчички

    17:11 20.12.2025

  • 4 Гост

    5 7 Отговор
    От тия поне ще е чисто сигурно

    17:11 20.12.2025

  • 5 Руски колхозник

    20 4 Отговор
    Ще му изпрати 9 милиарда тамагочита,че укрите привършват

    17:12 20.12.2025

  • 6 Дас Хаген

    18 4 Отговор
    Тези прошляци ще правят дронове за продажба, пък винаги ревът за недостиг на оръжие!

    17:12 20.12.2025

  • 7 Кривоверен алкаш

    8 25 Отговор
    Изключително много държави мразят рашките и помагат колкото могат на Украйна...защо ли така,крадеца не го обичат..

    Коментиран от #13

    17:12 20.12.2025

  • 8 Шопо

    6 19 Отговор
    С помощ от България и Япония Зеленски може да победи Русия

    17:13 20.12.2025

  • 9 Ролан

    11 1 Отговор
    Пак за нищо.....пееха Дарк стриит

    17:14 20.12.2025

  • 10 Дон Дони

    14 1 Отговор
    Сега този какво ще покаже на японците златни писоари!

    Коментиран от #15

    17:14 20.12.2025

  • 11 Магазини Гучи

    21 2 Отговор
    Харесват тази новина...и очакват г-жа Олена Зеленска

    17:14 20.12.2025

  • 12 ФЕЙК

    18 2 Отговор
    Зеля потрива късичките си ръчички: Леле, колко още има за крадене!

    17:14 20.12.2025

  • 13 пони, ама розАво

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Кривоверен алкаш":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Решила съм си да си се самоумра или да си посегна на живота си по друг начин. Завещавам си на теб черния си елекрически пингвин, да си го ползваш за спомен от мене си.

    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    Коментиран от #16, #32

    17:14 20.12.2025

  • 14 стоян георгиев

    3 11 Отговор
    Чудесна новина

    Коментиран от #20

    17:14 20.12.2025

  • 15 Брачед

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Дони":

    Златен прашец👍🤣

    17:15 20.12.2025

  • 16 Руски колхозник

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "пони, ама розАво":

    Ха ха🤣🤣🤣 добре и го каза

    17:16 20.12.2025

  • 17 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    11 2 Отговор
    Зеля, да нИ нЪ забраиш?

    17:18 20.12.2025

  • 18 Малийййй,

    14 2 Отговор
    Как пък никой не говори за преговори, спиране на войната или защита на населението.
    Мръ сни дол ни западняци.

    Коментиран от #21

    17:19 20.12.2025

  • 19 Иван

    14 2 Отговор
    Нали Япония има ново правителство? Нищо ли не се променя? Мижи да те лажем. Както в САЩ.

    17:20 20.12.2025

  • 20 Я па ти,

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Какво и е чудесното, да не би да си там и се радваш на живота бе мръш лякинчо?

    Коментиран от #22, #25

    17:21 20.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ти що

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "Я па ти,":

    Виеш бре Руски койот.

    Коментиран от #26

    17:22 20.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Зеленото човече

    9 3 Отговор
    Ще има магистрали! Ще смърка от зори и ще си прави селфита в златните тоалетни! Ще си направи табела Купянск и ще се снима с нея в Лвов!

    Коментиран от #44

    17:22 20.12.2025

  • 25 стоян георгиев

    2 10 Отговор

    До коментар #20 от "Я па ти,":

    Чудесно е защото украйна ще купи нови оръжия за да спира руската агресия към европа.кое не ти харесва в тази новина?

    17:23 20.12.2025

  • 26 стоян георгиев

    3 7 Отговор

    До коментар #22 от "Ти що":

    Щото е руска к..ва!за това му плащат.да вие!

    17:24 20.12.2025

  • 27 Червен кхмер

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Колкото и да пълнят пробитата каца":

    Нека да я пълнят, важното е, че Груз 200 върви с пълна сила.
    Да питам ганьовските копейки Путлер снимали се в Покровск? А в Купянск?

    Коментиран от #30, #31, #33

    17:25 20.12.2025

  • 28 ...не 6ило пудра захар

    8 2 Отговор
    Що бели зарчета ще падат от носа му пак,не е истина.

    17:25 20.12.2025

  • 29 си пън

    8 1 Отговор
    тез длъжници и те не мислят дългове да плащат,все дават,откъде ги вземат

    17:26 20.12.2025

  • 30 Гаварит Масква:

    10 4 Отговор

    До коментар #27 от "Червен кхмер":

    Путин ще се снима в Киев, спокойно

    Коментиран от #49

    17:27 20.12.2025

  • 31 1000укри/26 руси

    11 2 Отговор

    До коментар #27 от "Червен кхмер":

    Не, бе Зелю се цъкнал, но клипа бил фалшив каза украинския ген. Кривонос. Косата наляво, знамето на дясно се веят. Тъй не се научиха да правят що годе
    достоверни клипове. И в Радата го издадоха, че лъже. Укра отстъпва с бясно темпо.

    17:29 20.12.2025

  • 32 Кривоверен алкаш

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "пони, ама розАво":

    Като ти чета написаното.........отивай си с мир...

    17:30 20.12.2025

  • 33 Днес руски дрон

    13 3 Отговор

    До коментар #27 от "Червен кхмер":

    развя руски флаг над Киев. Укрите се пооооссссраха. Гледа ли Хахаха

    17:30 20.12.2025

  • 34 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Джапанките са дали машини за разминиране на стойност 60 млн.Интересно какво ще разминират Укрите при положение,че само отстъпват на запад ?а Зеления нацист—еврей е откраднал останалите 5.94милиарда

    17:32 20.12.2025

  • 35 И Киев е Руски

    9 4 Отговор
    Имал дал.Сам паднал сам се убил.Златните бидета са мечта за всеки нацист

    17:33 20.12.2025

  • 36 Горски

    10 2 Отговор
    Чудя се как такива мощни разузнавания,като британското и френското проспаха появяването,и което е по-важно,практическото появяване и приемане на въоръжение в режим на бойно дежурство, на такова оръжие. Явно,заблудата на т.н. либален Запад,че със санкции ще спрат икономиката на Русия и то най-вече в сферата на въоръженията се оказа повече от пълна. Преди много години един (май,Бисмарк) беше казал:"Лесно е да разбудиш руската мечка.След това започва трудното". Нищо за чудене. Още от времето на СССР беше ясно че запада иска да ги унищожи. Единствения им шанс беше ядреното възпиране. То се доказа като най ефикасно дори и днес. Русията никога няма се откаже от ядрената сопа щото добре знае с кого си има работа, особенно след капиталната глупост да допуснат до властта оная белязана от Сатаната гнида Мишка Конвертик, дето ги закопа направо...парен каша духа, дето казали, лошото е че сега с реки от кръв ще платят малоумната му тъпотия да вярва на западни приказки. Нима ефекта на Чернобил не е известен, или се забрави, нима не се знае ефекта на "демократичните" американски бомби с обеднен уран над Югославия какъв ефект имаха. И това , тази лудост продължава.

    17:35 20.12.2025

  • 37 Подлога на тинята

    3 4 Отговор
    Етиопия и Гвинея Бисау са обещали да предоставят на просия 40 милиона тона трева за пройзводство на полезни колбаси за окаляните и гладни блатарници, Мозамбик пък изпраща за новой год в просията 10 тона портокали !!!

    17:35 20.12.2025

  • 38 Санае Такаичи, премиер

    2 11 Отговор
    Зеленски ще умре богат и прочут за разлика от руския си колега, който ще бъде нареден до Горбачов и Елцин 😆👍

    17:36 20.12.2025

  • 39 Григор

    6 2 Отговор
    За съжаление тази помощ ще отиде за оръжие. Не се гаси пожар с бензин!

    17:37 20.12.2025

  • 40 404

    7 1 Отговор
    Цънцарова и сие нищо не казват по тв тата.Сигур положението на укро бандитите е злЯ

    17:38 20.12.2025

  • 41 Метресата от Барселона

    4 2 Отговор
    Бойко Борисов трябва да вземе пример от Зеленски, не да му дава пари за наша сметка, а да измъква пари от Клуба на богатите.

    17:38 20.12.2025

  • 42 Българин

    3 2 Отговор
    "Възмутена съм, че никоя световна медия и най – вече Българска институция или държавно лице не споменават и дума за Българския ми произход!", писа ни на лични новата премиерка на Япония Санае Такаичи. "Говорихме с братовчеда Тръмп по тази тема насаме по време на бейзболния мач преди няколко дни, Дони веднага ми призна, че и той е Българин, но и той нищо не казва пред медиите и пред света може би от страх от службите, които прекрасно знаят за Българския генезис на неговия произход, на моя и въобще на целия световен политически и аристократичен елит!
    Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
    С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
    28.10.2025 Токио.

    17:39 20.12.2025

  • 43 Накого

    3 0 Отговор
    ЩЕ дава се т, тия гашаги скоро няма да ги има

    Коментиран от #45

    17:41 20.12.2025

  • 44 А Сибирското джудже

    1 7 Отговор

    До коментар #24 от "Зеленото човече":

    Ще се крие в Бункера

    Коментиран от #53

    17:43 20.12.2025

  • 45 Ти лак

    2 5 Отговор

    До коментар #43 от "Накого":

    Разбра бе Смех.За 4 г видяхме на 40 км от Донецк.Ти си много проz т па руцки проzт.като обикновен крепостен.

    17:44 20.12.2025

  • 46 МАМАША

    1 6 Отговор
    БРАВО ЯПОНИЯ, БРАДО

    17:45 20.12.2025

  • 47 АМАH OT ИДИOTИ

    5 0 Отговор
    ИНАЧЕ ИЗЛА3ЯT ""ПСИХОЛОЗИ"" ДА ОБЯСНЯВАТ ЗАЩО. СТАPИ БAБИЧKИ ХВЪРЛЯТ ПАРИ ПРЕЗ БАЛКОНА
    😝🤣😆

    17:48 20.12.2025

  • 48 Оценка

    13 6 Отговор
    Бункерният,дърт лузър с тази война постигна обратния ефект на този който искаше и продължава уверено да води Русия към небитието...

    17:50 20.12.2025

  • 49 Анонимен

    0 5 Отговор

    До коментар #30 от "Гаварит Масква:":

    путин че се снима у мавзолео

    17:54 20.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Иван

    5 0 Отговор
    А сатанинските евреи защо решават къде и как да се провеждат избори и кой да бъде "легитимно избрания "?

    17:55 20.12.2025

  • 52 Мишел

    5 0 Отговор
    За следващите 2г. ЕС ще предостави на Украйна 43 000 000 000 Евро вместо очакваните 133млрд.евро. Тези средства плюс останалите помощи, са под половината от необходимите сума за войната., а заемите за Украйна са с високи лихви.

    17:58 20.12.2025

  • 53 Зеленото човече

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "А Сибирското джудже":

    Тошко ти ли си бе!

    18:04 20.12.2025

  • 54 Артилерист

    3 1 Отговор
    Европейските ястреби нагледно показаха колко скъпо им излиза подкрепата на киевската хунта-корупционери. Два дена европейските мошеници умуваха за пореден път как да плячкосат руските активи, защото те всъщност прахосаха колосална сума досега и изпразниха европейската каса. В края на краищата малцинството от 6 държави, против ограбването на Русия, са победили и ястребите около Урсула са решили да дадат на хунтата 90млрд безличен заем. Тоест, те ще съберат тези пари от гражданите на Европа. Но от Унгария, Словакия и Чехия няма да се взема, защото те са твърдо против финансирането на хунтата, а всички останали, вкл и България, ще се бръкнат отново. Но аз обръщам внимание на цената която коалицията на желаещите плаща, докато Русия сама се справя въпреки санкциите...

    18:17 20.12.2025

  • 55 Карго 200

    0 1 Отговор
    Повече убити окупатори по-весела Коледа!

    18:21 20.12.2025

