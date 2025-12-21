В графика на Путин до края на годината засега няма разговор с Тръмп

Графикът на президента на Русия Владимир Путин за последните седмици на тази година все още не предвижда телефонен разговор с лидера на САЩ Доналд Тръмп, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС, предаде БТА.

"Засега няма такъв в графика, но при необходимост може да бъде организиран бързо“, каза представителят на Кремъл.

Песков също така отбеляза, че Кремъл ще съобщи по-късно дали Владимир Путин ще поздрави американския си колега Доналд Тръмп с настъпващите Коледа и Нова година.

Руският президент Владимир Путин е готов да проведе разговори с френския си колега Еманюел Макрон, ако има взаимна политическа воля, съобщи РИА Новости, цитирайки изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, публикувано днес, предаде по-рано днес Ройтерс.

„Ако има взаимна политическа воля, това може да се разглежда само положително“, каза Песков.

Отношенията между Москва и Париж остават напрегнати на фона на войната в Украйна и на редица двустранни казуси, включително случая с Лоран Винатие - френски изследовател и експерт по Русия, задържан през 2024 г. в Русия по обвинения, свързани с нарушаване на руското законодателство за т. нар. чуждестранни агенти. Френските власти определят Винатие като учен и анализатор и настояват за консулски достъп и спазване на международните норми, докато Москва твърди, че случаят не е политически мотивиран и се разглежда в рамките на действащото законодателство.

От края на август тази година Винатие стана обект на нови обвинения за шпионаж, за които може да бъде осъден на до 20 години. В края на миналия месец разследването за шпионаж беше удължено, а съдебният процес би могъл да започне на 28 февруари следващата година.