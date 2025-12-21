В графика на Путин до края на годината засега няма разговор с Тръмп

Графикът на президента на Русия Владимир Путин за последните седмици на тази година все още не предвижда телефонен разговор с лидера на САЩ Доналд Тръмп, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС, предаде БТА.
"Засега няма такъв в графика, но при необходимост може да бъде организиран бързо“, каза представителят на Кремъл.
Песков също така отбеляза, че Кремъл ще съобщи по-късно дали Владимир Путин ще поздрави американския си колега Доналд Тръмп с настъпващите Коледа и Нова година.
Руският президент Владимир Путин е готов да проведе разговори с френския си колега Еманюел Макрон, ако има взаимна политическа воля, съобщи РИА Новости, цитирайки изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, публикувано днес, предаде по-рано днес Ройтерс.
„Ако има взаимна политическа воля, това може да се разглежда само положително“, каза Песков.
Отношенията между Москва и Париж остават напрегнати на фона на войната в Украйна и на редица двустранни казуси, включително случая с Лоран Винатие - френски изследовател и експерт по Русия, задържан през 2024 г. в Русия по обвинения, свързани с нарушаване на руското законодателство за т. нар. чуждестранни агенти. Френските власти определят Винатие като учен и анализатор и настояват за консулски достъп и спазване на международните норми, докато Москва твърди, че случаят не е политически мотивиран и се разглежда в рамките на действащото законодателство.
От края на август тази година Винатие стана обект на нови обвинения за шпионаж, за които може да бъде осъден на до 20 години. В края на миналия месец разследването за шпионаж беше удължено, а съдебният процес би могъл да започне на 28 февруари следващата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
11:24 21.12.2025
2 Eссср
11:24 21.12.2025
3 Пич
Коментиран от #5, #9
11:24 21.12.2025
4 си дзън
11:26 21.12.2025
5 Геро
До коментар #3 от "Пич":Мнението на абортен материал като теб е без значение.
Коментиран от #11
11:26 21.12.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13
11:26 21.12.2025
7 Данко Харсъзина
11:26 21.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 СВО=ПРОВАЛ
До коментар #3 от "Пич":А путин е идиотин.
11:28 21.12.2025
10 хъ хъ хъ
11:28 21.12.2025
11 Пич
До коментар #5 от "Геро":Извинявай! Не съм искал да те ядосвам чак толкова много! Хич не ми е кеф, че страдаш!
11:28 21.12.2025
12 И това какво го интересува
11:31 21.12.2025
13 иван костов
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Как си живеят руснаците си е тяхна работа! Ти кажи защо няма гейпарад в София!
Коментиран от #17
11:31 21.12.2025
14 предатели
11:31 21.12.2025
15 Сетих се
11:32 21.12.2025
16 Сийка
11:35 21.12.2025
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "иван костов":щот ге Ювете са по ге й баровете в Москва
11:35 21.12.2025
18 от Вашингтон
Гаранция са американските окупационни войски в Европа, малки розови пуделчета! За нищо не ставате меки китки изродени. Две овяхнали дамички ви фалираха икономиките!
11:43 21.12.2025
19 Русия ще плаща на Украйна оръжието
И кой е Тръмп в момента, че да водят преговори.От чие име Тръмп ще води преговори.
Конгреса забрани на Тръмп да изтегля от ЕС частите и въоръжение.
11:51 21.12.2025