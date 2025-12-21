Новини
В графика на Путин до края на годината засега няма разговор с Тръмп
  Тема: Украйна

В графика на Путин до края на годината засега няма разговор с Тръмп

21 Декември, 2025 11:22 531 19

При необходимост такъв разговор може да бъде организиран бързо, заяви говорителят на Кремъл

В графика на Путин до края на годината засега няма разговор с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Графикът на президента на Русия Владимир Путин за последните седмици на тази година все още не предвижда телефонен разговор с лидера на САЩ Доналд Тръмп, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС, предаде БТА.

"Засега няма такъв в графика, но при необходимост може да бъде организиран бързо“, каза представителят на Кремъл.

Песков също така отбеляза, че Кремъл ще съобщи по-късно дали Владимир Путин ще поздрави американския си колега Доналд Тръмп с настъпващите Коледа и Нова година.

Руският президент Владимир Путин е готов да проведе разговори с френския си колега Еманюел Макрон, ако има взаимна политическа воля, съобщи РИА Новости, цитирайки изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, публикувано днес, предаде по-рано днес Ройтерс.

„Ако има взаимна политическа воля, това може да се разглежда само положително“, каза Песков.

Отношенията между Москва и Париж остават напрегнати на фона на войната в Украйна и на редица двустранни казуси, включително случая с Лоран Винатие - френски изследовател и експерт по Русия, задържан през 2024 г. в Русия по обвинения, свързани с нарушаване на руското законодателство за т. нар. чуждестранни агенти. Френските власти определят Винатие като учен и анализатор и настояват за консулски достъп и спазване на международните норми, докато Москва твърди, че случаят не е политически мотивиран и се разглежда в рамките на действащото законодателство.

От края на август тази година Винатие стана обект на нови обвинения за шпионаж, за които може да бъде осъден на до 20 години. В края на миналия месец разследването за шпионаж беше удължено, а съдебният процес би могъл да започне на 28 февруари следващата година.


  • 1 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Темнейший има специален график,а с Тръмп си разговаря Кирил Димитриев.

    11:24 21.12.2025

  • 2 Eссср

    1 0 Отговор
    Американската мечта

    11:24 21.12.2025

  • 3 Пич

    5 3 Отговор
    Путин е добър човек! Ще инвестира в образованието на Зелю в Чукотския университет за дърводобив!

    Коментиран от #5, #9

    11:24 21.12.2025

  • 4 си дзън

    4 2 Отговор
    Няма разговор с Тръмп, защото вчера му изпрати инструкциите по Димитриев

    11:26 21.12.2025

  • 5 Геро

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Мнението на абортен материал като теб е без значение.

    Коментиран от #11

    11:26 21.12.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор
    знаете ли защо РФ е последната колониална държава? защото самите руснаци живеят по-зле от останалите народи вътре , и ги съжааляват..с изкл. на чеченците/тва е парадокс в световната история

    Коментиран от #13

    11:26 21.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Путин няма за къде да бърза. Времето работи за него.

    11:26 21.12.2025

  • 9 СВО=ПРОВАЛ

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    А путин е идиотин.

    11:28 21.12.2025

  • 10 хъ хъ хъ

    4 2 Отговор
    Не му остава време на Путин от мерак да се види с наполеончо😂

    11:28 21.12.2025

  • 11 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Геро":

    Извинявай! Не съм искал да те ядосвам чак толкова много! Хич не ми е кеф, че страдаш!

    11:28 21.12.2025

  • 12 И това какво го интересува

    2 0 Отговор
    Целокупният български народ?

    11:31 21.12.2025

  • 13 иван костов

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Как си живеят руснаците си е тяхна работа! Ти кажи защо няма гейпарад в София!

    Коментиран от #17

    11:31 21.12.2025

  • 14 предатели

    2 0 Отговор
    Костадинов е Сидеров ДВЕ, Ивелин Велики е Бареков ДВЕ, Росен Миленов е Н. Марков ДВЕ. БСП бе създадена за да е опиум за народът докато умре населението знаеща - че е зле преди 1944г. в буржоазна диктатура. БСП е лост на буржоазната диктатура сега, както и горе изброените. Както ОКУПИ-УОЛСТРИЙТ бе за да не дойдат истински разгневените, запълване на нишите със свои хора. ЦРУ разработен психологичен план и стратегия. Опозиция марионетка трябва да внуши, че има кой да се бори: успокойте се! - народе. Така и със СДС, в началото. ДПС служат за чучело и разделение. Путин е опиум за Русия, за да не се събуди народът, и Русия да умре. Костадинов и всички други ви лъжат срещу еврото, докато вече е факт, и нищо не може да се направи. Такава е ролята на опозицията в кавички, да пасува народът мислейки, че има кой да помогне и да го защити.

    11:31 21.12.2025

  • 15 Сетих се

    1 2 Отговор
    Абе този какво отговори за стандарта на Папуа Нова Гвинея 🤣🤣

    11:32 21.12.2025

  • 16 Сийка

    1 2 Отговор
    Няма го в графика, защото не е сигурен, че ще е жив дотогава.

    11:35 21.12.2025

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "иван костов":

    щот ге Ювете са по ге й баровете в Москва

    11:35 21.12.2025

  • 18 от Вашингтон

    1 0 Отговор
    Плащаите контрибуции на САЩ и РФ и не врякайте!
    Гаранция са американските окупационни войски в Европа, малки розови пуделчета! За нищо не ставате меки китки изродени. Две овяхнали дамички ви фалираха икономиките!

    11:43 21.12.2025

  • 19 Русия ще плаща на Украйна оръжието

    0 0 Отговор
    Че за какво да се срещат.ЕС им удари и на двамата яка плесница със 241 млд. руски активи.Всичките им преговори досега бяха как да си ги поделят, без участието на Украйна и ЕС.
    И кой е Тръмп в момента, че да водят преговори.От чие име Тръмп ще води преговори.
    Конгреса забрани на Тръмп да изтегля от ЕС частите и въоръжение.

    11:51 21.12.2025

