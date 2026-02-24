Част от центъра на София е без топла вода

Част от центъра на столицата е без топлоподаване заради аварии, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация-София“.

Без парно и топла вода са абонатите на дружеството в района между ул. „Панагюрище“, ул. „Г. С. Раковски“, бул. ”Цар Освободител”, бул. ”Васил Левски” и ул. ”Константин Стоилов”. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 25 февруари в 19 часа.

Засегнати от аварии са и абонатите на ул. "Якубица" № 9 и 9А, както и ул. "Галичица" № 30А в „Лозенец“. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за утре в 14 часа.

В ж.к. „Гео Милев“ поради аварии без парно и топла вода до 25 февруари по обяд ще са абонатите на „Топлофикация-София“ на ул. "Гео Милев" № 5, 7, 9 и ул. "Христо Максимов" № 6, 10.

Припомняме, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД на 21 януари по сигнал на омбудсмана във връзка с аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата.

На 9 февруари директорът на дружеството Петър Петров съобщи, че задълженията на "Топлофикация София" към 31 януари са 1 215 527 112 евро.