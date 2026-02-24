Част от центъра на София е без топла вода

Част от центъра на столицата е без топлоподаване заради аварии, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация-София“.
Без парно и топла вода са абонатите на дружеството в района между ул. „Панагюрище“, ул. „Г. С. Раковски“, бул. ”Цар Освободител”, бул. ”Васил Левски” и ул. ”Константин Стоилов”. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 25 февруари в 19 часа.
Засегнати от аварии са и абонатите на ул. "Якубица" № 9 и 9А, както и ул. "Галичица" № 30А в „Лозенец“. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за утре в 14 часа.
В ж.к. „Гео Милев“ поради аварии без парно и топла вода до 25 февруари по обяд ще са абонатите на „Топлофикация-София“ на ул. "Гео Милев" № 5, 7, 9 и ул. "Христо Максимов" № 6, 10.
Припомняме, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД на 21 януари по сигнал на омбудсмана във връзка с аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата.
На 9 февруари директорът на дружеството Петър Петров съобщи, че задълженията на "Топлофикация София" към 31 януари са 1 215 527 112 евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормалното
Коментиран от #2
10:54 24.02.2026
2 Лама Цицелковците от ПъПъДъБъ
До коментар #1 от "Нормалното":Цял свят ни завижда на кметчето наследник на дъртие ДСари и БКП номенклатури!
Коментиран от #5
10:55 24.02.2026
3 Чести аварии и дълг
Коментиран от #7
11:02 24.02.2026
4 без топла вода
с теляк
11:05 24.02.2026
5 Цял свят ни завижда
До коментар #2 от "Лама Цицелковците от ПъПъДъБъ":че сме в клуба на богатите
а разни русофобороби още бълнуват за копейки
11:06 24.02.2026
6 Директора👨✈️
11:20 24.02.2026
7 Кирил
До коментар #3 от "Чести аварии и дълг":Това са стотинки за такова дружество, което генерира приходи в размера на Майкрософт.
11:27 24.02.2026
8 халва
11:34 24.02.2026
9 Опааа
11:36 24.02.2026
10 завиждам им
12:03 24.02.2026