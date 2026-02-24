Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Част от центъра на София е без топла вода

24 Февруари, 2026 10:51 1 061 10

Припомняме, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД на 21 януари по сигнал на омбудсмана във връзка с аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Част от центъра на столицата е без топлоподаване заради аварии, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация-София“.

Без парно и топла вода са абонатите на дружеството в района между ул. „Панагюрище“, ул. „Г. С. Раковски“, бул. ”Цар Освободител”, бул. ”Васил Левски” и ул. ”Константин Стоилов”. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 25 февруари в 19 часа.

Засегнати от аварии са и абонатите на ул. "Якубица" № 9 и 9А, както и ул. "Галичица" № 30А в „Лозенец“. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за утре в 14 часа.

В ж.к. „Гео Милев“ поради аварии без парно и топла вода до 25 февруари по обяд ще са абонатите на „Топлофикация-София“ на ул. "Гео Милев" № 5, 7, 9 и ул. "Христо Максимов" № 6, 10.

Припомняме, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД на 21 януари по сигнал на омбудсмана във връзка с аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата.

На 9 февруари директорът на дружеството Петър Петров съобщи, че задълженията на "Топлофикация София" към 31 януари са 1 215 527 112 евро.


  • 1 Нормалното

    9 1 Отговор
    София си има кмет-бижу.

    Коментиран от #2

    10:54 24.02.2026

  • 2 Лама Цицелковците от ПъПъДъБъ

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нормалното":

    Цял свят ни завижда на кметчето наследник на дъртие ДСари и БКП номенклатури!

    Коментиран от #5

    10:55 24.02.2026

  • 3 Чести аварии и дълг

    10 0 Отговор
    над милиард евро. Къде отиват парите от заплащане на услугата и дотациите на държавата към Топлофикация София?

    Коментиран от #7

    11:02 24.02.2026

  • 4 без топла вода

    7 0 Отговор
    безплатна баня за некъпани неспокойни каки
    с теляк

    11:05 24.02.2026

  • 5 Цял свят ни завижда

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Лама Цицелковците от ПъПъДъБъ":

    че сме в клуба на богатите
    а разни русофобороби още бълнуват за копейки

    11:06 24.02.2026

  • 6 Директора👨‍✈️

    7 0 Отговор
    Топлофикация като замисъл е перфектна услуга, само да не се крадеше толкова много? Не може да си монополист с 400 000 хил. абоната и да си на загуба!!!

    11:20 24.02.2026

  • 7 Кирил

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чести аварии и дълг":

    Това са стотинки за такова дружество, което генерира приходи в размера на Майкрософт.

    11:27 24.02.2026

  • 8 халва

    1 3 Отговор
    кой луд ползва парно от топлофикация ? тва е мега измама по-добре 5 климатика да работят вкъщи

    11:34 24.02.2026

  • 9 Опааа

    7 0 Отговор
    “… горещото водоснабдяване в столицата.” Мароооооо! Гореща е твоята неграмотност мисирко долна!

    11:36 24.02.2026

  • 10 завиждам им

    4 0 Отговор
    Глътка въздух за отървалите се от лапите на топофиказионната мафия.ТЕЦ-унищожителите на един народ.

    12:03 24.02.2026

