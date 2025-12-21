Швейцарското ръководство не води открито русофобската реторика на лидерите на Великобритания, Германия, Франция, балтийските държави и Полша, но същото не може да се каже за същността на политиката на Берн. Това заяви руският посланик в Швейцария Сергей Гармонин пред ТАСС.

Според дипломата, в сравнение със страните от ЕС, швейцарските служители „се изразяват сравнително сдържано“.

„Но, за съжаление, не можем да кажем същото за същността на тяхната политика“, подчерта той. Гармонин отбеляза, че „неутралният подход“ на Швейцария е „категорично изключен“, тъй като политиката ѝ „е била открито неприятелска към Русия през последните години и остава такава“.

Той припомни, че Берн наскоро е предприел „редица ясни стъпки към интеграция в различни западни военни инициативи“. Те включват акредитиране на офис на НАТО в Женева, редовни съвместни военни учения със страни от алианса, присъединяване към така наречения военен проект Шенген под егидата на ЕС и инициативата „Европейски небесен щит“, която предвижда създаването на засилена система за противовъздушна отбрана.

„Според нас подобни действия, меко казано, се разминават с уверенията на швейцарските власти за трайността на швейцарския неутралитет“, отбеляза посланикът. „По същество от него е останало малко.“