Руският посланик в Берн: Забравете за "неутрална" Швейцария

21 Декември, 2025 06:28, обновена 21 Декември, 2025 06:34 375 2

  • швейцария-
  • русия-
  • отношения-
  • нато

Те не ползват русофобска реторика, но реално политиката им е такава, заяви дипломатът Сергей Гармонин

Руският посланик в Берн: Забравете за "неутрална" Швейцария - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Швейцарското ръководство не води открито русофобската реторика на лидерите на Великобритания, Германия, Франция, балтийските държави и Полша, но същото не може да се каже за същността на политиката на Берн. Това заяви руският посланик в Швейцария Сергей Гармонин пред ТАСС.

Според дипломата, в сравнение със страните от ЕС, швейцарските служители „се изразяват сравнително сдържано“.

„Но, за съжаление, не можем да кажем същото за същността на тяхната политика“, подчерта той. Гармонин отбеляза, че „неутралният подход“ на Швейцария е „категорично изключен“, тъй като политиката ѝ „е била открито неприятелска към Русия през последните години и остава такава“.

Той припомни, че Берн наскоро е предприел „редица ясни стъпки към интеграция в различни западни военни инициативи“. Те включват акредитиране на офис на НАТО в Женева, редовни съвместни военни учения със страни от алианса, присъединяване към така наречения военен проект Шенген под егидата на ЕС и инициативата „Европейски небесен щит“, която предвижда създаването на засилена система за противовъздушна отбрана.

„Според нас подобни действия, меко казано, се разминават с уверенията на швейцарските власти за трайността на швейцарския неутралитет“, отбеляза посланикът. „По същество от него е останало малко.“


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гле ся

    5 1 Отговор
    Русофилска държава няма.

    06:37 21.12.2025

  • 2 cepГей г@zмонин

    3 1 Отговор
    ми набий си шута в блатария

    06:38 21.12.2025

