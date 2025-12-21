Новини
Тръмп обяви Бъдни вечер и 26 декември за празници, чиновниците ще почиват

21 Декември, 2025 08:35, обновена 21 Декември, 2025 07:40 606 5

Президентът разпореди в специален указ двата дни да са почивни

Тръмп обяви Бъдни вечер и 26 декември за празници, чиновниците ще почиват - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Някои американски държавни служители ще имат по-дълга ваканция тази година. В указ президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Бъдни вечер и 26 декември ще бъдат официални празници тази година, което означава, че федералните ведомства и агенции ще бъдат затворени, предава "Яху Нюз".

Както е отбелязано в разпореждането, агенциите могат да изискват от определени служители да работят на тези дати, ако това е необходимо за националната сигурност или други обществени нужди. Указът също така не променя никакви съществуващи закони. За да бъде определен постоянен официален празник – какъвто вече е Коледа – Конгресът трябва да приеме закон, който след това да бъде подписан от президента.

Обичайно е президентите да обявяват Бъдни вечер за празник в зависимост от това в кой ден от седмицата се пада той, за да удължат празничната ваканция. Президентът Тръмп направи това по време на първия си мандат през 2018, 2019 и 2020 г., а бившият президент Джо Байдън стори същото през 2024 г.


САЩ
  • 1 Странни хора

    1 2 Отговор
    Цял свят, християните почиват на Бъдни вечер, само те не разбрали.

    07:45 21.12.2025

  • 2 Тимур Джанибеков, монголец

    2 3 Отговор
    Большой праз...
    От кален окоп лучше нет 😁👍

    07:45 21.12.2025

  • 3 Тоз прекопирва

    0 0 Отговор
    от Бойко Борисов 😂

    08:25 21.12.2025

  • 4 Българин

    1 0 Отговор
    България ще почива два пъти повечв.Е ние сме по почивките.После ревем за пари.

    08:35 21.12.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Ние ще празнуваме Мъдни вечер, ще си ги чешем щото влизаме в Клуба на богатите!🤣🥳🖕

    08:40 21.12.2025