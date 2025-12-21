Киевският режим се опитва да провали мирните преговори за разрешаване на украинската криза, като атакува с дронове и безпилотни лодки търговски кораби в Черно море, заяви Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство, пред ТАСС.

Той припомни, че руската страна „недвусмислено е квалифицирала атаките на украински дронове и безпилотни лодки срещу търговски кораби в Черно море като пиратство“.

„Нахлуването на киевския режим в Черно море е очевидно насочено към провал на старателната работа по взаимно приемливи решения на украинската криза и възпрепятстване на напредъка на преговорния процес, чийто успех е от особен интерес за официална Анкара“, заяви дипломатът в отговор на въпрос по темата.

Пилипсон също така подчерта, че периодичните атаки на украинските въоръжени сили срещу енергийни и пристанищни инфраструктурни съоръжения „не само увреждат икономическите интереси на черноморските страни, но и разтърсват световните енергийни пазари“.

Коментирайки решителното изявление на Турция към украинските служби за сигурност относно неприемливостта на атаките срещу кораби в Черно море, дипломатът заяви, че Анкара отдава голямо значение на важността на осигуряването на пълна сигурност на гражданското корабоплаване.

„Перспективите за нормализиране на морския транспорт в Черно море зависят пряко от готовността на Киев да разреши по мирен път съществуващите противоречия, отхвърлянето на ескалацията на насилието в Черно море и признаването на необходимостта от създаване на желаната атмосфера за диалог по принцип“, отбеляза той. „Това, както знаем, остава трудно.“

„Благодарни сме на нашите турски колеги за платформата, която те предоставиха преди това за контакти между руската и украинската делегации. Не се съмняваме, че отношението на нашите турски приятели в това отношение ще остане конструктивно и добронамерено“, заключи Пилипсон.