Новини
Свят »
Русия »
Москва: Киев саботира мирните преговори с удари по търговски кораби в Черно море
  Тема: Украйна

Москва: Киев саботира мирните преговори с удари по търговски кораби в Черно море

21 Декември, 2025 08:39, обновена 21 Декември, 2025 08:48 1 537 54

  • украйна-
  • кораби-
  • атаки-
  • черно море-
  • русия-
  • турция

Това е откровено пиратство, заяви Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство

Москва: Киев саботира мирните преговори с удари по търговски кораби в Черно море - 1
Юрий Пилипсон, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киевският режим се опитва да провали мирните преговори за разрешаване на украинската криза, като атакува с дронове и безпилотни лодки търговски кораби в Черно море, заяви Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство, пред ТАСС.

Той припомни, че руската страна „недвусмислено е квалифицирала атаките на украински дронове и безпилотни лодки срещу търговски кораби в Черно море като пиратство“.

Още новини от Украйна

„Нахлуването на киевския режим в Черно море е очевидно насочено към провал на старателната работа по взаимно приемливи решения на украинската криза и възпрепятстване на напредъка на преговорния процес, чийто успех е от особен интерес за официална Анкара“, заяви дипломатът в отговор на въпрос по темата.

Пилипсон също така подчерта, че периодичните атаки на украинските въоръжени сили срещу енергийни и пристанищни инфраструктурни съоръжения „не само увреждат икономическите интереси на черноморските страни, но и разтърсват световните енергийни пазари“.

Коментирайки решителното изявление на Турция към украинските служби за сигурност относно неприемливостта на атаките срещу кораби в Черно море, дипломатът заяви, че Анкара отдава голямо значение на важността на осигуряването на пълна сигурност на гражданското корабоплаване.

„Перспективите за нормализиране на морския транспорт в Черно море зависят пряко от готовността на Киев да разреши по мирен път съществуващите противоречия, отхвърлянето на ескалацията на насилието в Черно море и признаването на необходимостта от създаване на желаната атмосфера за диалог по принцип“, отбеляза той. „Това, както знаем, остава трудно.“

„Благодарни сме на нашите турски колеги за платформата, която те предоставиха преди това за контакти между руската и украинската делегации. Не се съмняваме, че отношението на нашите турски приятели в това отношение ще остане конструктивно и добронамерено“, заключи Пилипсон.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 си дзън

    21 25 Отговор
    Явно руснаците ги е заболяло от ударите щом риват.

    Коментиран от #43

    08:50 21.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хвала

    7 25 Отговор

    До коментар #3 от "Бат Петьо Парчето":

    УКРАМИ !

    08:53 21.12.2025

  • 5 пътник

    15 23 Отговор
    Саботьорът вика:"Дръжте саботьора!"

    08:53 21.12.2025

  • 6 Добри

    17 21 Отговор
    Ама не са ви подпукали детските гради и жилищните квартали като вас.

    Коментиран от #12

    08:54 21.12.2025

  • 7 си дзън

    14 20 Отговор
    Абе май и в Средиземно море думнаха кораб с пътник шефа на ГРУ, ама руснаците си траят по въпроса

    08:54 21.12.2025

  • 8 Христо

    33 16 Отговор
    Те украинците така започнаха войната - с тероризъм и атентати. Така и ще приключат, но като половин територия. Гадове са си, а искат всички да ги жалят и да са им длъжни.

    Коментиран от #42, #48

    08:54 21.12.2025

  • 9 Хм...

    25 14 Отговор
    По някое време догодина 4о4 приключва. Получава се остатъчна у крайна със столица Лвов и марионетно проруско правителство. Около половин година след това проксито у крайна смачква Полша. Прибалтийските минипинчери се опитват да отрежат Калининград (може и да се наложи руснаците да ги подбутнат малко в тая посока) след което се уреждат със вежливи зелени човечета и "референдум" (кавичките изобщо не са случайни) и Литовска Народна Република, Латвийска Народна Република и Естонска Народна Република се присъединяват към РФ. Нещо подобно се случва и в Приднестровието. След това всички си сядат на 3aдHицiTe или руснаците продължават с Молдова, Финландия, Румъния, Холандия, пардон, Нидерландия и т.н. по списък.
    Та такива ми ти работи...

    Коментиран от #11, #15, #17, #21

    08:56 21.12.2025

  • 10 Неутрално

    13 17 Отговор
    И още ще има.Прескъпо ще си плащате за проваленото СВО.Отмъщенията ще бъдат брутални.

    08:56 21.12.2025

  • 11 си дзън

    15 16 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    Абе ти кажи защо от снощи в Курск нема ток?

    08:57 21.12.2025

  • 12 Добринка

    22 9 Отговор

    До коментар #6 от "Добри":

    Остави детските градини, ами руснаците им спряха тока в Киев и Одеса, без ток не могат да произвеждат оръжия и не могат да транспортират нищо до никъде. :))

    08:57 21.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Маргарет Тачър

    10 13 Отговор
    С комунисти по комунистически

    08:59 21.12.2025

  • 15 По някое време ще си събираш

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    ка ра нти ята

    09:00 21.12.2025

  • 16 Киев за два дня

    13 10 Отговор
    Мда.

    09:01 21.12.2025

  • 17 Да де

    12 7 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    Ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.

    09:02 21.12.2025

  • 18 Друг е виновника за танкерите.

    19 11 Отговор
    Това не е работа на украинците, а на световните инриганти и манипулатори. И Русия и Турция го знаят.
    Но за да няма Трета Световна след потъването на един Остров, украинците ще останат накрая без пристанища и излаз на море!
    Което всъщност е по-добре за Русия

    09:02 21.12.2025

  • 19 Бикът от Шри Ланка

    5 7 Отговор

    До коментар #13 от "пони, ама розАво":

    Обичам ти циците

    09:02 21.12.2025

  • 20 Копейкиииии

    10 12 Отговор
    Още 10 дни имате да опазите лева.

    09:03 21.12.2025

  • 21 Спри

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    Лепилото!

    09:04 21.12.2025

  • 22 Бикът от Шри Ланка

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "пони, ама розАво":

    Нищо не може да се сравни със звуците, които издаваш... побъркваш ме!

    09:07 21.12.2025

  • 23 Бат Петьо Парчето

    11 16 Отговор
    ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД УКРАЙНСКАТА АРМИЯ ОСВОБОДИТЕЛКА ОТ ПРИЗНАТЕЛНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД

    Коментиран от #27

    09:08 21.12.2025

  • 24 Миньоро

    12 11 Отговор
    Освен държави участващи в санкциите срещу Русия има държави които търгуват с Русия и ударите по търговски флот е чиста проба тероризъм.

    09:10 21.12.2025

  • 25 таксиджия 🚖

    12 9 Отговор
    Какъв мир бе рушки мутро-олихарх!? Не разбрахте ли, че мир няма да има! Докато Републиканците са на власт ще ви бомбят със дронове всеки ден. Доакто ме ви разпаднат на десетки малки държавици.

    09:12 21.12.2025

  • 26 Зелендки

    11 7 Отговор
    и менторите Му са изгубили всичко човешко в себе си(ако въобще някога са притежавали) и в момента са се превърнали в глутница гладни хиени!

    09:12 21.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Я пъ тоа

    15 9 Отговор
    За сенчестия флот, прошка нема

    Коментиран от #34

    09:17 21.12.2025

  • 29 Факти

    13 11 Отговор
    Чудовищата убиват и рушат в Украйна, а после реват, че им пречели на търговийката.

    Коментиран от #30

    09:18 21.12.2025

  • 30 Хахахахаха

    10 12 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    Еми от вас по големи ревлювци няма, дайте ми пари, дайте ми хора, дайте ми бяло че свърши, дайте салфетки че сълзи не ми останаха, натоооооо

    Коментиран от #45

    09:21 21.12.2025

  • 31 Копейкиииии

    7 9 Отговор
    И да знаете ,че рублите не са пари.

    Коментиран от #37

    09:24 21.12.2025

  • 32 Русия саботира мирните Преговори

    6 9 Отговор
    Като избива цивилни
    Денонощно

    09:24 21.12.2025

  • 33 Незнайко

    6 10 Отговор
    А преди 4 год като стреляха по украинските пристанища не беше пиратство,а?

    09:24 21.12.2025

  • 34 я пък таа..

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Я пъ тоа":

    Изкукуригала от клечене на елинската граница пред трактористите и тираджийте

    09:34 21.12.2025

  • 35 Един

    4 10 Отговор
    Не кораби, а Кремъл трябва да ударят, рашисти фашизирани.

    09:37 21.12.2025

  • 36 виктория

    9 4 Отговор
    за киев войната е мехлем!!! Парички!!!

    Коментиран от #52

    09:37 21.12.2025

  • 37 русичь..

    10 4 Отговор

    До коментар #31 от "Копейкиииии":

    И да знаят бгбандерците че внужник0 напеефтски има гавнатьциза кушаньие-поне за една петилетка

    Коментиран от #44

    09:37 21.12.2025

  • 38 Хахахаха

    7 9 Отговор
    Да нападнеш друга държава и след това да ги обвиняваш, че саботирали с удари е доста смешно.

    Коментиран от #41, #49

    09:38 21.12.2025

  • 39 Болен мозък

    4 8 Отговор
    Русия май е под санкции. Създаде си сенчест флот. Него целят.

    09:38 21.12.2025

  • 40 Путин е агресор

    5 9 Отговор
    Нема да го жалят я

    09:39 21.12.2025

  • 41 Гошката

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    Думкат всеки ден цивилни обекти,накрая мъченици излезнаха :D

    09:42 21.12.2025

  • 42 А бе кух

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Христо":

    В България има не малко украинци,внимавай да не цвърчиш като мишле.

    09:43 21.12.2025

  • 43 Русия винаги е била много слаба

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Макрон и Стармър направиха руския президент с токчетата да е... "многоходов". Как? Като му връчиха дълъг лист със забранени цели в Украйна. Стратегически цели, които можеха да решат войната за дни. Ако западните лидери не бяха забранили на Хаяско да е войник в Украйна, а му наложиха да е "многоходов". Това пишат и руските издания тази сутрин - че малкия Пуслер вече няма да слуша и изпълнява нарежданията на западните лидери.

    09:46 21.12.2025

  • 44 Копейкииииииии

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "русичь..":

    Ще останат за вас,когато още огладнеете,но с висока цена.

    09:47 21.12.2025

  • 45 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахахаха":

    Нормално е жертвата да реве, но убиецът да реве е гротескно.

    09:52 21.12.2025

  • 46 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    3 2 Отговор
    Сега да не плаче че го гърмят

    10:00 21.12.2025

  • 47 мунчу

    2 2 Отговор
    танкери значи...с военни и дронове на борда - бой по каската до дупка

    10:05 21.12.2025

  • 48 По думите на Путин

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Христо":

    Руснаците и украинците са един руски народ. По твои думи руснаците са терористи. И историята показва, че най-късно от 1917та година днешната власт в Русия се занимава с международен тероризъм. Сталин се е занимавал с обири и тероризъм, за което е бил осъден на каторга. Путин взе властта с атентати в жилищни сгради, бомбардировки на мирни градове и война, с което се занимава и до сега.
    И ти го потвърждаваш.

    10:06 21.12.2025

  • 49 Исторически факти

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    Точно затова цял свят ги презира - освен няколко други терористични групировки като Иран, Северна Корея, Мадуро. Не съм убеден за Иран. Иран и Китай са стари врагове на Русия, откакто тя се приближи към границите им и завладя от тях по милион квадратни километра стара иранска и китайска територия.

    10:09 21.12.2025

  • 50 Гук

    1 1 Отговор
    Радвам се.

    10:15 21.12.2025

  • 51 Москва да поеме отгонорност

    2 1 Отговор
    Кви търговски кораби, Русия е под санкции. Това е сенчест флот.

    10:18 21.12.2025

  • 52 болен мозък

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "виктория":

    Никой не иска такъв мехлем на собствена територия.

    10:18 21.12.2025

  • 53 БРАВО

    0 0 Отговор
    АМА ЧАК СЕГА ЛИ ГО РАЗБРАХТЕ....

    10:20 21.12.2025

  • 54 Линда

    3 0 Отговор
    Еххх тия три дена !!! Ех този Лисабон

    10:20 21.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания