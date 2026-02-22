Новини
България »
Стара Загора »
Майка предала на кмета на село Ягода смъртен акт на живия си син

Майка предала на кмета на село Ягода смъртен акт на живия си син

22 Февруари, 2026 11:19, обновена 22 Февруари, 2026 10:36 1 449 14

  • село ягода-
  • кмет-
  • майка-
  • син-
  • смъртен акт

Документът бил издаден от личен лекар

Майка предала на кмета на село Ягода смъртен акт на живия си син - 1
Село Ягода, Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

На 18 август 2025 г. 42-годишна жена представила в кметството на село Ягода смъртен акт за сина си, издаден от личен лекар.

По думите на кмета Димитър Атанасов пред NOVA, документът бил изряден, а майката изглеждала силно разстроена. Лекарят обяснил, че младежът е бил в тежко здравословно състояние и е починал. Съгласно законовите си задължения кметът издал смъртен акт в рамките на предвидения срок.

Месеци по-късно обаче 22-годишният подал заявление за издаване на нова лична карта. Тогава станало ясно, че той фигурира в регистрите като починал.

Младежът и майка му са от Сливен и са пребивавали в Англия. Към момента не е ясно защо е било поискано издаването на смъртен акт. Опитите за разговор с личния лекар, издал документа, са безуспешни. Той заявява, че ще дава обяснения единствено пред съд и с адвокат.

"Никога не ми се е случвало такова нещо", коментира кметът на Ягода, който разбрал за случая, след като бил потърсен от институциите.

Прокуратурата продължава да събира доказателства и да разпитва участници и свидетели по случая. Разследването трябва да установи при какви обстоятелства е издаден фалшивият акт за смърт и какви са мотивите на майката и сина.


Стара Загора / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бендида

    41 0 Отговор
    Някаква мошенгия са спретнали.

    10:40 22.02.2026

  • 2 Хаха

    38 0 Отговор
    Сливенски индианци, които явно са гледали филма Опасен Чар с Тодор Колев. Той правеше същото, даже сам разлепваше некролозите си

    10:41 22.02.2026

  • 3 социалните

    28 0 Отговор
    колко чавета е имал покойника?

    10:43 22.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ко речи?

    27 0 Отговор
    Чшшш, алoy! Смъртен акт издава само общината. Лекарите издават САМО съобщение за смърт. Научете ги тези работи.

    Коментиран от #7

    11:06 22.02.2026

  • 6 Свидетел

    26 0 Отговор
    Кво ли не измислят команчите,само да взимат кинти от държавата!

    11:09 22.02.2026

  • 7 Все тая

    21 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ко речи?":

    Айшето е излъгала всички.

    11:11 22.02.2026

  • 8 И сега веднага

    19 2 Отговор
    търсите отговорност от кмета, а не от тази която го е излъгала вероятно за някаква парична облага. Как да не повярва човека като гледа разплаканата майка и бележката от личния лекар?

    11:30 22.02.2026

  • 9 Цвете

    10 0 Отговор
    НАЛИ ЗНАЕМ, ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ТАМ, КАКВА РАСА СА? ИЛИ СА КРАЛИ ИЛИ НЕЩО ДРУГО ПО ЛОШО? 👎😅🤔👎☹️🙄👎

    11:51 22.02.2026

  • 10 Цвете

    8 0 Отговор
    НАЛИ ЗНАЕМ, ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ТАМ, КАКВА РАСА СА? ИЛИ СА КРАЛИ ИЛИ НЕЩО ДРУГО ПО ЛОШО? 👎😅🤔👎☹️🙄👎

    11:52 22.02.2026

  • 11 Име

    4 0 Отговор
    Красива сграда!

    12:04 22.02.2026

  • 12 n√Варна

    5 0 Отговор
    Братчедите са чок изобретателни – преди години крадяха коли в Швеция, след това пиеха една-две чаши твърд алкохол, подкарваха колите, нарочно ги блъскаха в стълб/дърво и чакаха с нетърпение полицията да ги арестува, а след това съдът да ги прати за 2-3 години в затвора.
    Шведските затвори с комфортни и на осъдените се плаща добре, а след като ги освободят на нашите им удряли по един черен печат и те се прибирали в България с прилична сума пари.
    Да ама шведите бързо са се усетили за далаверата и сключили споразумение с българските власти осъдените там да излежават присъдите си у нас и кражбите на коли в Швеция значително намалели.

    12:12 22.02.2026

  • 13 И колко

    1 0 Отговор
    смъртни акта има издадени ? Хем личният лекар издал , хем после и кметът издава втори / който е законният акт / ?

    12:27 22.02.2026

  • 14 Мимюн

    1 0 Отговор
    Тази снимка да не е от ранчото на Изаура?

    12:44 22.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове