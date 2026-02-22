Майка предала на кмета на село Ягода смъртен акт на живия си син

На 18 август 2025 г. 42-годишна жена представила в кметството на село Ягода смъртен акт за сина си, издаден от личен лекар.
По думите на кмета Димитър Атанасов пред NOVA, документът бил изряден, а майката изглеждала силно разстроена. Лекарят обяснил, че младежът е бил в тежко здравословно състояние и е починал. Съгласно законовите си задължения кметът издал смъртен акт в рамките на предвидения срок.
Месеци по-късно обаче 22-годишният подал заявление за издаване на нова лична карта. Тогава станало ясно, че той фигурира в регистрите като починал.
Младежът и майка му са от Сливен и са пребивавали в Англия. Към момента не е ясно защо е било поискано издаването на смъртен акт. Опитите за разговор с личния лекар, издал документа, са безуспешни. Той заявява, че ще дава обяснения единствено пред съд и с адвокат.
"Никога не ми се е случвало такова нещо", коментира кметът на Ягода, който разбрал за случая, след като бил потърсен от институциите.
Прокуратурата продължава да събира доказателства и да разпитва участници и свидетели по случая. Разследването трябва да установи при какви обстоятелства е издаден фалшивият акт за смърт и какви са мотивите на майката и сина.
1 Бендида
10:40 22.02.2026
2 Хаха
10:41 22.02.2026
3 социалните
10:43 22.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ко речи?
Коментиран от #7
11:06 22.02.2026
6 Свидетел
11:09 22.02.2026
7 Все тая
До коментар #5 от "Ко речи?":Айшето е излъгала всички.
11:11 22.02.2026
8 И сега веднага
11:30 22.02.2026
9 Цвете
11:51 22.02.2026
10 Цвете
11:52 22.02.2026
11 Име
12:04 22.02.2026
12 n√Варна
Шведските затвори с комфортни и на осъдените се плаща добре, а след като ги освободят на нашите им удряли по един черен печат и те се прибирали в България с прилична сума пари.
Да ама шведите бързо са се усетили за далаверата и сключили споразумение с българските власти осъдените там да излежават присъдите си у нас и кражбите на коли в Швеция значително намалели.
12:12 22.02.2026
13 И колко
12:27 22.02.2026
14 Мимюн
12:44 22.02.2026