Майка предала на кмета на село Ягода смъртен акт на живия си син

На 18 август 2025 г. 42-годишна жена представила в кметството на село Ягода смъртен акт за сина си, издаден от личен лекар.

По думите на кмета Димитър Атанасов пред NOVA, документът бил изряден, а майката изглеждала силно разстроена. Лекарят обяснил, че младежът е бил в тежко здравословно състояние и е починал. Съгласно законовите си задължения кметът издал смъртен акт в рамките на предвидения срок.

Месеци по-късно обаче 22-годишният подал заявление за издаване на нова лична карта. Тогава станало ясно, че той фигурира в регистрите като починал.

Младежът и майка му са от Сливен и са пребивавали в Англия. Към момента не е ясно защо е било поискано издаването на смъртен акт. Опитите за разговор с личния лекар, издал документа, са безуспешни. Той заявява, че ще дава обяснения единствено пред съд и с адвокат.

"Никога не ми се е случвало такова нещо", коментира кметът на Ягода, който разбрал за случая, след като бил потърсен от институциите.

Прокуратурата продължава да събира доказателства и да разпитва участници и свидетели по случая. Разследването трябва да установи при какви обстоятелства е издаден фалшивият акт за смърт и какви са мотивите на майката и сина.