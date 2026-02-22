Студентите искат оставката на Сарафов

Студентите искат освобождаване на нелегитимния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, предаде news.bg.
В студиото на БНТ Александър Танев от Обединение "Студенти против мафията" обясни, че желанието за среща между студентите и Андрей Гюров е бил взаимен процес. "Премиерът да се казва Росен Желязков, Димитър Главчев или който и да било, ако имаме възможност да заявим исканията си, ще го направим", подчерта Танев.
Той увери, че не е нито кадър, нито нечие протеже на политическа формация. "Нито за ПП-ДБ, нито за "Възраждане", нито за "Величие" или МЕЧ съм тук, а съм против Делян Пеевски. Аз не съм член на нито една организация освен на Обединението на студентите против мафията", категоричен бе Александър Танев. Той заяви, че е готов на диалог с всяка една политическа сила.
Единствената партия, която иска диалог с Обединението на студентите против мафията са ПП-ДБ. "Аз нямам интерес към нито едни листи, не е това целта на всички тези активности, които направиха. Аз съм никой, аз съм един обикновен български гражданин", уточни Танев.
Александър Танев заяви, че не се познава с бившия вече вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков, но се надява да бъде назначен друг човек, който да отговаря за предсрочните парламентарни избори.
Д-р Даниел Кипров от младите лекари смята, че служебният премиер Андрей Гюров е готов за комуникация и действия. "Има промени, които служебното правителство може да постигне. Надяваме се да имаме срещи и със здравния министър доц. Михаил Околийски", коментира д-р Кипров.
Д-р Кипров заяви, че нито той, нито който и да било от организацията на Обединението студенти против мафията ще влизат в партийни листи. Студентите са готови на контакт както със служебното правителство, така и със следващото редовно правителство.
11 Промяна
До коментар #8 от "Мода":КАТО ШАРЛАТАНИТЕ НАПРИМЕР НАГЛИ ЦИНИЦИ ЛЪЖЦИ ОТ 5 ГОДИНИ РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ И ЗАКОНИ НЕ ГИ ЛОВЯТ НАЛИ
10:56 22.02.2026
17 Майоре
11:01 22.02.2026
23 Само да кажа
11:12 22.02.2026
25 Боко БорисоФ
кой ще ми прикрива Далаверите.
Може да отида в зандана!
11:14 22.02.2026
11:17 22.02.2026
30 Банско
11:38 22.02.2026
33 И студентите ни малоумници и шарлатани
11:39 22.02.2026
40 Файърфлай
Коментиран от #44
12:00 22.02.2026
41 И като
Много странни каузи са това, но за общество, което е замъглено от различни формати на тв риалити, където се състезават "личности", нищо неочаквано.
12:00 22.02.2026
44 А не отричат
До коментар #40 от "Файърфлай":Chat GPT много пъти помага на учащите се, сгига да знаят как да го употребяват.
Коментиран от #56
12:03 22.02.2026
48 Язък
До коментар #1 от "Мафия ни управлява":Каквато държавата, такава сажи студентите. Харчат парите на родителите си напразно, нито учат, нито работят.
12:06 22.02.2026
53 Кой кой е
До коментар #49 от "Троянец":За разлика от ГЕРБ тези от ППДБ са леви брокери жадни за власт и пари, които само на думи са против Русия на Путин, а на дела приемат мръсни руски пари чрез Нексо и други, и обслужват интересите на Газпром. Изгоних от руското посолство в България само готвачи, чистачи и семействата им, ноне и шпионите.
12:15 22.02.2026
56 Файърфлай
До коментар #44 от "А не отричат":Абе тя и дрогата и алкохола помагат на нервите,ама останалите органи,особено мозъкът и дробчето направо вият.Впрочем баба Ви се с изкуствен интелект се е обучавала,може би ?
12:19 22.02.2026
58 Да ти светна
До коментар #49 от "Троянец":По делата ще ги познаете.
ГЕРБ водят последователа евроатлантическа политика и са уважаван член на европейската десница ЕНП. А ППчленуват в Европейския либерален съюз. Либерасти. ДБ трябва да бъдат изключени от ЕНП, защото водят лява плестъпна политика заедно с ПП в коалиция дълго време вече.
Коментиран от #59
12:19 22.02.2026
59 светни ми го
До коментар #58 от "Да ти светна":В коя тролска организация членуваш?
12:24 22.02.2026
72 Те ги пратили родителите им да учат
Коментиран от #78
12:45 22.02.2026
78 Крайно време да почнат арести
До коментар #72 от "Те ги пратили родителите им да учат":И да започнат с онова недоразумение у Политологията Светослав Малинов и разните му там дайновци и пръдлювци дето правят на пастет мозъците на младите с олигофрениите си
12:54 22.02.2026