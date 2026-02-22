Студентите искат оставката на Сарафов

Студентите искат освобождаване на нелегитимния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, предаде news.bg​.

В студиото на БНТ Александър Танев от Обединение "Студенти против мафията" обясни, че желанието за среща между студентите и Андрей Гюров е бил взаимен процес. "Премиерът да се казва Росен Желязков, Димитър Главчев или който и да било, ако имаме възможност да заявим исканията си, ще го направим", подчерта Танев.

Той увери, че не е нито кадър, нито нечие протеже на политическа формация. "Нито за ПП-ДБ, нито за "Възраждане", нито за "Величие" или МЕЧ съм тук, а съм против Делян Пеевски. Аз не съм член на нито една организация освен на Обединението на студентите против мафията", категоричен бе Александър Танев. Той заяви, че е готов на диалог с всяка една политическа сила.

Единствената партия, която иска диалог с Обединението на студентите против мафията са ПП-ДБ. "Аз нямам интерес към нито едни листи, не е това целта на всички тези активности, които направиха. Аз съм никой, аз съм един обикновен български гражданин", уточни Танев.

Александър Танев заяви, че не се познава с бившия вече вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков, но се надява да бъде назначен друг човек, който да отговаря за предсрочните парламентарни избори.

Д-р Даниел Кипров от младите лекари смята, че служебният премиер Андрей Гюров е готов за комуникация и действия. "Има промени, които служебното правителство може да постигне. Надяваме се да имаме срещи и със здравния министър доц. Михаил Околийски", коментира д-р Кипров.

Д-р Кипров заяви, че нито той, нито който и да било от организацията на Обединението студенти против мафията ще влизат в партийни листи. Студентите са готови на контакт както със служебното правителство, така и със следващото редовно правителство.