Студентите искат оставката на Сарафов

22 Февруари, 2026 11:21

Единствената политическа сила, която искала диалог с Обединението на студентите против мафията, се оказала ПП-ДБ

Студентите искат оставката на Сарафов - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Студентите искат освобождаване на нелегитимния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, предаде news.bg​.

В студиото на БНТ Александър Танев от Обединение "Студенти против мафията" обясни, че желанието за среща между студентите и Андрей Гюров е бил взаимен процес. "Премиерът да се казва Росен Желязков, Димитър Главчев или който и да било, ако имаме възможност да заявим исканията си, ще го направим", подчерта Танев.

Той увери, че не е нито кадър, нито нечие протеже на политическа формация. "Нито за ПП-ДБ, нито за "Възраждане", нито за "Величие" или МЕЧ съм тук, а съм против Делян Пеевски. Аз не съм член на нито една организация освен на Обединението на студентите против мафията", категоричен бе Александър Танев. Той заяви, че е готов на диалог с всяка една политическа сила.

Единствената партия, която иска диалог с Обединението на студентите против мафията са ПП-ДБ. "Аз нямам интерес към нито едни листи, не е това целта на всички тези активности, които направиха. Аз съм никой, аз съм един обикновен български гражданин", уточни Танев.

Александър Танев заяви, че не се познава с бившия вече вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков, но се надява да бъде назначен друг човек, който да отговаря за предсрочните парламентарни избори.

Д-р Даниел Кипров от младите лекари смята, че служебният премиер Андрей Гюров е готов за комуникация и действия. "Има промени, които служебното правителство може да постигне. Надяваме се да имаме срещи и със здравния министър доц. Михаил Околийски", коментира д-р Кипров.

Д-р Кипров заяви, че нито той, нито който и да било от организацията на Обединението студенти против мафията ще влизат в партийни листи. Студентите са готови на контакт както със служебното правителство, така и със следващото редовно правителство.


  • 1 Мафия ни управлява

    46 16 Отговор
    Нужно е да се вдигнем и да изгоним с камъни мафиота - прокурор !!!

    Коментиран от #26, #48

    10:48 22.02.2026

  • 2 БоюЦиганина

    37 29 Отговор
    Тия джензита на ламите от ППДБ нещо много си повярваха и се разпищолиха. Време е да бъдат поставени на мястото им като ония под колоните на мС.

    10:49 22.02.2026

  • 3 Ха ха ха

    32 31 Отговор
    Студентите може и да искат и в космоса да излетят.

    Коментиран от #32

    10:49 22.02.2026

  • 4 майтапчии

    29 12 Отговор
    че то кой не я иска ?

    10:49 22.02.2026

  • 5 Европеец

    23 23 Отговор
    Студентите пак се използват.... Какво ли пък са пострадали от недоразумението Сарафов..... Безспорно корумпирания е показателен за прокуратурата в бг територията....

    10:49 22.02.2026

  • 6 Абе

    26 9 Отговор
    кви са теа ,че да ми искат оставката ? Аайде бе!

    10:50 22.02.2026

  • 7 Тома

    26 14 Отговор
    По добре студентите да искат затвор за капото на мафията на прокурорите

    10:50 22.02.2026

  • 8 Мода

    40 15 Отговор
    В България е на мода да си нагъл и безсрамен и да не си даваш оставката никога, като Сарафов, като Кошлуков, като Бойко, като Тошко и т.н.

    Коментиран от #11, #65

    10:52 22.02.2026

  • 9 Промяна

    16 23 Отговор
    ЕЙ БЕЗДЕЛНИЦИ ВИЕ СТЕ МА ФИ Я ТААААА АМАН ОТ ПРОСТАЦИ ЛЪЖЦИ ШАРЛАТАНИ ДЕТО НОН СТОП ПЛЯМПАТ КАКВОТО И ПАДНЕ И ВИЖДАМ ЧЕ ИМА НЕВЕЖИ ИСЕ ХВАЩАТ ВИЕ СТЕ ИСТИНСКАТА МА ФИ ЯЯЯЯЯ ВИЕ БЕЗДЕЛНИЦИТЕ

    10:55 22.02.2026

  • 10 Сталин

    31 9 Отговор
    Деветото джудже да каже кой уби Трактора и Нотариуса и кои съдии са си купили постове

    10:55 22.02.2026

  • 11 Промяна

    23 21 Отговор

    До коментар #8 от "Мода":

    КАТО ШАРЛАТАНИТЕ НАПРИМЕР НАГЛИ ЦИНИЦИ ЛЪЖЦИ ОТ 5 ГОДИНИ РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ И ЗАКОНИ НЕ ГИ ЛОВЯТ НАЛИ

    10:56 22.02.2026

  • 12 циркаджиии

    27 19 Отговор
    А тез студенти случайно да са членове на ППДБ ?

    10:58 22.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Студенти

    21 14 Отговор
    Много се мотате, досега трябваше да му правим 40

    10:59 22.02.2026

  • 15 Майора

    32 21 Отговор
    Ало господа студенти ,Мбого жалко че не сте разбрали истината! Да ми казвате че ПП/ДБ е единствената партия , която се бори срещу мафията е лъжа! Това е Партията спечелила изборите с ала бала с машините и помощта на разединителя Радев , дошла на власт след платените от подсъдими олигарси протести и подкрепящи новия проект на Радев! Жалко че не сте разбрали че този кабинет е на Радев , НПО на Сорос и ПП/ДБ! И ако сте толкова патриоти не ви ли е странно че НПО управляват една суверенна държава!Този кабинет не е за честни избори , а за реваншизъм да донесе победата на Партията на кеша и пудела с пачките със свое МВР , свой главен прокурор и свои началник служби!

    11:00 22.02.2026

  • 16 хахах

    14 9 Отговор
    "Студенти против мафията"

    11:00 22.02.2026

  • 17 Майоре

    18 9 Отговор
    Да си чувал, че под шапка акъл не вирее?

    11:01 22.02.2026

  • 18 Кокора

    20 15 Отговор
    Наши са студентите.
    Купих ги за стотинки

    11:02 22.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Банцко

    15 9 Отговор
    Млади хора искайте и оставката на кандидата за главен секретар на МВР Георги Кандев уволнил катаджия от Банско глобил приятел на Евелин Банев Брендо и братята Еринини от Банско известни на службите в Европа и САЩ Делото в АС Благоевград премина при голям интерес полицаи се явиха в подкрепа на колегата си който спечели делото

    11:08 22.02.2026

  • 21 Банцко

    12 4 Отговор
    Млади хора искайте и оставката на кандидата за главен секретар на МВР Георги Кандев уволнил катаджия от Банско глобил приятел на Евелин Банев Брендо и братята Еринини от Банско известни на службите в Европа и САЩ Делото в АС Благоевград премина при голям интерес полицаи се явиха в подкрепа на колегата си който спечели делото

    11:09 22.02.2026

  • 22 Банцко

    9 5 Отговор
    Млади хора искайте и оставката на кандидата за главен секретар на МВР Георги Кандев уволнил катаджия от Банско глобил приятел на Евелин Банев Брендо и братята Еринини от Банско известни на службите в Европа и САЩ Делото в АС Благоевград премина при голям интерес полицаи се явиха в подкрепа на колегата си който спечели делото

    11:10 22.02.2026

  • 23 Само да кажа

    5 2 Отговор
    Дъщерята на полиция е студент по право в Софийския

    11:12 22.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Боко БорисоФ

    20 12 Отговор
    Олеле, ако падне Сарафа,
    кой ще ми прикрива Далаверите.
    Може да отида в зандана!

    11:14 22.02.2026

  • 26 Оги

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мафия ни управлява":

    А защо никой не се вдига тогава? Вдигаме се от дивана да отидем до хладилника и пак обратно.

    11:14 22.02.2026

  • 27 Гечко

    13 4 Отговор

    До коментар #24 от "15 - майора":

    Квичиш нещо на умряло,това е добър знак-вижда Ви се края!

    11:17 22.02.2026

  • 28 дядо поп

    15 13 Отговор
    Студенти и политика , все едно да питаш вегетарианец в кое заведение скарата е най добра.

    11:21 22.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Банско

    7 3 Отговор
    Глобения приятел на Джипсовете - Йордан Подов известен с прякора,,Чучето,, няма СУМПС и в момента си кара колата в Банско даже си закупи и бъги

    11:37 22.02.2026

  • 31 Банско

    6 1 Отговор
    Глобения приятел на Джипсовете - Йордан Пидов известен с прякора,,Чучето,, няма СУМПС и в момента си кара колата в Банско даже си закупи и бъги

    11:38 22.02.2026

  • 32 Таня

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха ха":

    Ти не си бил студент нали?

    11:38 22.02.2026

  • 33 И студентите ни малоумници и шарлатани

    13 11 Отговор
    И студентите ни готови на ала бала за стотинки....жалки немислещи млади. По акъла на шарлатаните направо в ланата. Педалите и педофилите ли са моралните, а.

    11:39 22.02.2026

  • 34 ОД МВР Благоевград

    9 0 Отговор
    Изнесеното от Банско е вярно всички полицаи се страхуват да глобят този Пидов

    11:42 22.02.2026

  • 35 някои

    7 7 Отговор
    може много да икскат но има конституция и да се спазва ивма несависима съдебна незамисима изпълнителна власт така че всс трябва да реши а не сулю е и пулю подстрекавани от лумпенижелтопаветвници на които им се плаща

    11:46 22.02.2026

  • 36 Пловдив

    7 6 Отговор
    Сарафа вън и съд!

    11:47 22.02.2026

  • 37 туристи

    9 6 Отговор
    Айде почнаха пак както през 90-те и типичните цветни революции да изкарват хора с огромен опит, знания и умения, че те трябва да се слушат... студентите, о какво дежа вю.

    11:53 22.02.2026

  • 38 Студентите

    6 4 Отговор
    са над 120 хиляди думи. Тук иде реч за колцина. Кой каза, че точно тези двамата представляват студентската общност? Пълни глупости.

    11:57 22.02.2026

  • 39 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Студените от НБУ :Нов Сороски Университет на чиито стълби се търкаля Евгени Дайнов с бутилка в ръка?

    11:58 22.02.2026

  • 40 Файърфлай

    4 3 Отговор
    Сарафов е толкова вреден за правосъдието,колкото Chat GPT за учащите се...

    Коментиран от #44

    12:00 22.02.2026

  • 41 И като

    4 4 Отговор
    сменят Сарафов обществото ни ще разцъфти.
    Много странни каузи са това, но за общество, което е замъглено от различни формати на тв риалити, където се състезават "личности", нищо неочаквано.

    12:00 22.02.2026

  • 42 хахахааааа

    7 4 Отговор
    много са си повярвали нещо тез младите разбирачи!!!! като са против корупцията къде бяха когато кучета влачеха пачки и мвр министър се снима с престъпници?

    12:01 22.02.2026

  • 43 Нашите студенти

    7 4 Отговор
    Не всички студенти искат оставкатана Сарафов, само тези, на ППДБ. Те са също, деца и внуци на комунисти със "заслуги", както ППДБ.

    12:01 22.02.2026

  • 44 А не отричат

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Файърфлай":

    Chat GPT много пъти помага на учащите се, сгига да знаят как да го употребяват.

    Коментиран от #56

    12:03 22.02.2026

  • 45 Град Козлодуй

    5 3 Отговор
    Гешев беше нагъл-тоя е гнусен!Б@клуци!

    12:03 22.02.2026

  • 46 Снежанка Димитрова

    8 2 Отговор
    Пак използват комсомола за политически поръчки

    12:04 22.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Язък

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мафия ни управлява":

    Каквато държавата, такава сажи студентите. Харчат парите на родителите си напразно, нито учат, нито работят.

    12:06 22.02.2026

  • 49 Троянец

    4 3 Отговор
    А на ГЕРБ-не са деца и внуци на комунисти със "заслуги"?! Вижте само "партийното им гуру"- с псевдоним на доностник от ДС-"Буда" ..........още криещ Партийния си билет от БКП в чекмеджето заедно с кюлчетата и пачките!

    Коментиран от #53, #58

    12:07 22.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ауууууу бре

    7 2 Отговор
    и къде бяха досега тези млади разбирачи на правото?излиза андрей янкулов и дава заявка че ще сваля сарафов и хоп ей тъй студентите се сетиха да се намесят….. хахахааааа … също като онази джензи дето каза в ефир че протестирала срещу пеевски още от 9 годишна… явно й е откраднал мечето..

    12:11 22.02.2026

  • 52 Суха съчка

    9 0 Отговор
    Сещам се за един бивш студент дето не може да бъде изгонен от БНТ...........

    .

    12:14 22.02.2026

  • 53 Кой кой е

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Троянец":

    За разлика от ГЕРБ тези от ППДБ са леви брокери жадни за власт и пари, които само на думи са против Русия на Путин, а на дела приемат мръсни руски пари чрез Нексо и други, и обслужват интересите на Газпром. Изгоних от руското посолство в България само готвачи, чистачи и семействата им, ноне и шпионите.

    12:15 22.02.2026

  • 54 СОРОС СВАЛЯ САРАФА

    4 1 Отговор
    А Дойнов разпределя парата.

    12:16 22.02.2026

  • 55 Твърде

    4 1 Отговор
    наивна и опростенческа представа имат тези няколко студенти за устройството и управлението на демократичната държава, разделението на властите и законите в по-общ план. Хаотичните смени на една личност с друга не водят до промени в установени със закон системи.

    12:17 22.02.2026

  • 56 Файърфлай

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "А не отричат":

    Абе тя и дрогата и алкохола помагат на нервите,ама останалите органи,особено мозъкът и дробчето направо вият.Впрочем баба Ви се с изкуствен интелект се е обучавала,може би ?

    12:19 22.02.2026

  • 57 шефа на

    3 1 Отговор
    8-те джуджета е 100% нелигитимен.Това се потвърди няколко пъти.Но този плоскочел наглец се скатава като свинкя в ниски храсти, и гледа да удържа фронта защото дебелян му е наредил.Защо прокуратурата мълчи?Защо изобщо трябва да има главен прокурор?

    12:19 22.02.2026

  • 58 Да ти светна

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Троянец":

    По делата ще ги познаете.
    ГЕРБ водят последователа евроатлантическа политика и са уважаван член на европейската десница ЕНП. А ППчленуват в Европейския либерален съюз. Либерасти. ДБ трябва да бъдат изключени от ЕНП, защото водят лява плестъпна политика заедно с ПП в коалиция дълго време вече.

    Коментиран от #59

    12:19 22.02.2026

  • 59 светни ми го

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Да ти светна":

    В коя тролска организация членуваш?

    12:24 22.02.2026

  • 60 Гост

    2 1 Отговор
    Деветото джудже сарафчо мафиота, който е тежък милионер и много долен слуга, в името на парите и имотите. Много ги обича и всичко прави за да ги има. Едва ли някога е бил прокурор, но пък винаги е бил мафиот

    12:26 22.02.2026

  • 61 Студентите искат.... искат те

    6 1 Отговор
    Шутове! Да си учат уроците и да не се занимават с глупости и неща които ама въобще не са им от компетенцията. И впрочем е крайно време да почнат арести на подстрекатели преподаватели и НПО шушумиги дето са се окупали в СУ и НБУ

    12:29 22.02.2026

  • 62 604

    0 0 Отговор
    клубъ на пенсионеръ и те искали същуту, въх мари майкоууууу

    12:31 22.02.2026

  • 63 Пълна е България

    1 1 Отговор
    с болшевики... кой мутра, кой прокурор... кой министър или президент-без значение дали носи потури или сукман.

    12:32 22.02.2026

  • 64 И ТУКА КАТО В ИРАН

    1 2 Отговор
    Студентите свалят и слагат властта.

    12:33 22.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Гледах го тва пале с жълто около

    1 0 Отговор
    човката Александър Танев от Обединение "Студенти против мафията" по телевизията сутринта .... хм! Тва младичко дууупенце дали някога в живота си с корупция или мафия се е сблъскало че с нея точно той и пишлеменцата около него да се борят ? А? Няма за нещо смислено да протестират дето лично тях да ги засяга тръгнали ми оле мале оставката на Сарафов да искат ... безплатни учебници, намаление на таксите, без такси , купони за храна стипендии и т.н ... олигофренчета.. .Студенти против данък девидента а? мухлююювци

    12:37 22.02.2026

  • 67 BG гражданин

    1 0 Отговор
    Поредните млади "комомолски" натегачи - всеки има право на гражданска позиция, но ми идва в повече да слушам празни приказки от хора, които не произвеждат, а само консумират ... Все още имат много време, да учат, да събират житейски и професионален опит! Ще ги използват, като знаменца и пропагандни флайери, но повечето млади хора са наясно и сами ще вземат решение дали и за кого да гласуват... Подобни смешни PR акции на Гюров и Янкулов само доказват колко са пристрастни и неможачи! Апропо - въпросът за Сарафов е институционален, не е до личността - има системен бъг и не става само с декларации и пожелания, а ситуацията пак е забъркана от кръжока около Лена, Стоев, Иванов и Пандов - те промениха закона по бързата и грешна писта, както с промените в Конституцията, която е тотално за смяна!

    12:39 22.02.2026

  • 68 Злодеи под слънцето

    1 0 Отговор
    След всички искания от страна на обществото за оставката на Сарафов, той остава непоклатим. Причината е, че повече се страхува от Пеевски и натрупаните компромати, отколкото презрението на обществото. И ще стои там като магаре на мост, задръствайки все повече налагането на справедливост в правораздаването. Всъщност българската прокуратура се оказа гнилата сърцевина на държавността. И тази гнилоч разболява и постепенно убива цялата ни държава. Нужно е бързо лечение, даже ампутация!

    12:40 22.02.2026

  • 69 Урко

    1 0 Отговор
    Сигурно им е свършило белото на тия т. нар. студенти и се активираха пак, за да изкарат някое евро от пърформанси..

    12:42 22.02.2026

  • 70 ШОРОШ МЛАДШИ Е ДАЛ ПАРА

    1 0 Отговор
    Всички на площада.

    12:44 22.02.2026

  • 71 Кеефф

    1 0 Отговор
    Кои студенти? Синовете и дъщерите на депутатите от ППДБ ли?

    12:45 22.02.2026

  • 72 Те ги пратили родителите им да учат

    2 0 Отговор
    Хора да станат, плащат им масрафа а тези пишлемета с глупости се занимават. Крайно време да почнат арести на подстрекатели преподаватели и НПО шушумиги дето са се окупали в СУ и НБУ и само с глупости им пълнят младите кратуни. Политология, социология, европеистика и ред други паразитни специалности и преподаватели Лами ама завършени сбърканяци ..

    Коментиран от #78

    12:45 22.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 А ,значи това е истината

    0 0 Отговор
    Много е страшна истината. Нали?

    12:48 22.02.2026

  • 75 Що не триеш,

    0 0 Отговор
    Да не би студентите да поумняха от веднъж...нещо не триеш истината,а?

    12:49 22.02.2026

  • 76 Пълна деполитизация

    3 0 Отговор
    е нужна във ВУЗ-овете! Поне в държавните на първо време. Пълна. И да се криминализира всякаква политическа дейност там. Това е нужно. И всички до едно НПО-та аут от учебните заведения. Не само от ВУЗ-овете а от всички. Превърнаха ги в развъдник на неолиберални и атлантически гнидички ...

    12:51 22.02.2026

  • 77 Никой не се връзва

    0 0 Отговор
    Никой не се връзва на опашатата лъжа на шарлатаните. Ясно е какво искат студентите, какво искат педалите. Няма наивни вече, нещастни шарлатани.

    12:54 22.02.2026

  • 78 Крайно време да почнат арести

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Те ги пратили родителите им да учат":

    И да започнат с онова недоразумение у Политологията Светослав Малинов и разните му там дайновци и пръдлювци дето правят на пастет мозъците на младите с олигофрениите си

    12:54 22.02.2026

