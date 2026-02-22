Новини
България »
Нинова: Не виждам нова посока в БСП, а реставрация на старото

22 Февруари, 2026 11:21, обновена 22 Февруари, 2026 10:43

  • корнелия нинова-
  • бсп-
  • политика

За нея връщането на Сергей Станишев в БСП означава прегръдка с ДПС, връщане на плоския данък и Истанбулската конвенция

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Не виждам нова посока в БСП, а още от същото и реставрация на старото". Това заяви бившият лидер на БСП, а сега председател на "Непокорна България" Корнелия Нинова пред БНТ, цитирана от news.bg.

За нея връщането на Сергей Станишев в БСП означава прегръдка с ДПС, връщане на плоския данък и Истанбулската конвенция.

Нинова вижда и като лош знак изборът на Наталия Киселова за председател на парламентарната група на БСП. "Достатъчно внимание обърнах на БСП, да се оправят", отсече тя.

Според нея, ако БСП стане модерна лява партия, ще си загуби членовете и твърдото ядро.

Тя напомни, че има лицето, принципите и последователността си, че не се е прегърнала в политиката с Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Корнелия Нинова смята още, че амбициите на досегашния президент Румен Радев са същите - власт, за която е готов на разговор с всички. "Как ще направи промяна във Висшия съдебен съвет (ВСС) с Бойко Борисов, който е дълбочината на проблема. С този модел ще се променя модела ли?", запита тя.

Нинова разкритикува още, че в служебното правителство има хора на Румен Радев, Бойко Борисов, ДПС, Иван Костов. "Това е безпринципна сглобка и е тренировка за политическа коалиция след предсрочните парламентарни избори. Служебното правителство тръгна с морален шамар към обществото", посочи тя, визирайки бившия вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков.


България
  • 1 Европеец

    16 2 Отговор
    Не мога да права..... разбира се аз въобще пък не се интересувам от това фалшиво БСП....

    Коментиран от #2

    10:45 22.02.2026

  • 2 Европеец

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Имах предвид Нинова е права....

    10:47 22.02.2026

  • 3 Фен

    5 12 Отговор
    Тая по-вампир и от Надка Михайлова. Костов остави след себе си само боклук...

    10:55 22.02.2026

  • 4 Е БРАВУС СЛЕД ЧАС И ПОЛОВИНА

    11 5 Отговор
    Писахте нещо и за нея. Още веднъж. БОРБЕНА И ТОЧНА ПРИНЦИПНА ЖЕНА. НЕ СЕ ПРОДАДЕ НА ТУУУЛУПА НИТО НА ШИША. И ВСИЧКО КОЕТО КАЗА ЗА ИКОНОМИКА БАНКИТЕ МУШЕНИЦИ ЗА ФИНАНСИТЕ ЗА ДЕЦАТА СА ЕДНА ГОЛЯМА ИСТИНА. И БИХ ЖЕЛАЛ СЪС РАДЕВ ДА СИ СТИСНЕТЕ РЪЦЕ И ЗАЕДНО НАПРЕД. И ТОЙ И ТИ ИМАТЕ ХУБАВИ ИДЕИ.

    10:55 22.02.2026

  • 5 Най-много

    16 3 Отговор
    Впечатли ме,че Зарков бил за ТРЕТИ ПОЛ затова се разделили с Нинова.В интерес на истината,Нинова беше наистина постоянна в отстояване интересите на обикновените хора.Намериха й цаката и то нейни съперници. Трябваше да бъде малко по-кооперативна,по гъвкава.Истината е,че когато си в управление,имаш повече възможност да помагаш на общините.Вечната опозиция,само говори за намерения.

    Коментиран от #8

    10:56 22.02.2026

  • 6 Някой

    12 0 Отговор
    Нинова "ако БСП стане модерна лява партия, ще си загуби твърдото ядро"

    В България 35 години не се намери един журналист или политик конкурен да каже истината: БСП и твърдото и ядро не са социалисти. Сега Нинова го казва, но с половин уста.

    10:58 22.02.2026

  • 7 баце

    5 7 Отговор
    Споко Корни. Сташишката ще дърпа от джендърския електорат на ПП-ДБ за да минете 4%. И много молим да не забравяш, че при теб тръгна процеса с къртене надолу на процентите за БСП-то.

    11:07 22.02.2026

  • 8 Някой

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Най-много":

    Напротив Нинова трябваше да е по-твърда, трябваше да изрита не само Кирил Добрев, но и Сергей Станишев ... и пе..да..ла Крум Зарков.

    БСП трябва да се закрие и да има лустрация за всички БСП-ари дори и за Нинова.

    Коментиран от #19

    11:12 22.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Крум

    1 4 Отговор
    Смени диоптрите!

    11:23 22.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 кури

    2 5 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    11:26 22.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пропусна

    8 0 Отговор
    Пропусна, че Станишев искаше да сложи Пеевски шев на ДАНС.

    11:34 22.02.2026

  • 15 Цвете

    2 3 Отговор
    РЕСТАВРАЦИЯ, А ТВОЯ МИЛОСТ, КАКВО НАПРАВИ С МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ? САМА СИ СИ ВИНОВНА. КУЧЕТО СИ ЛАЕ, А КЕРВАНЪТ СИ ВЪРВИ. 🤔🙄🇧🇬☹️🇧🇬

    11:35 22.02.2026

  • 16 ИВАН

    4 0 Отговор
    Капитализма и социализма са два обществени строя, но са напълно несъвместими ... премахване на капиталистическите отношения в обществото и установяване на социалистически, това трябва да е единствената точка в дневния ред.

    11:36 22.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Файърфлай

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Ами да.Бългатия е в клуба на богатите,ама на най- богатите.Защо й е лява партия,да защитава интересите на разни цървули,наречени "работническа класа" ?

    12:14 22.02.2026

  • 20 Цвете

    1 2 Отговор
    РЕСТАВРАЦИЯ, А ТВОЯ МИЛОСТ, КАКВО НАПРАВИ С МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ? САМА СИ СИ ВИНОВНА. КУЧЕТО СИ ЛАЕ, А КЕРВАНЪТ СИ ВЪРВИ. 🤔🙄🇧🇬☹️🇧🇬

    12:22 22.02.2026

  • 21 Едно и също

    0 1 Отговор
    Едно си баба знае, едно си бае. Тя като била министър на икономиката "чудеса" направила. Нищо смислено от бившата седесарка, набутана в бесепе-то от Р. Овч.

    12:47 22.02.2026

