Нинова: Не виждам нова посока в БСП, а реставрация на старото

"Не виждам нова посока в БСП, а още от същото и реставрация на старото". Това заяви бившият лидер на БСП, а сега председател на "Непокорна България" Корнелия Нинова пред БНТ, цитирана от news.bg.
За нея връщането на Сергей Станишев в БСП означава прегръдка с ДПС, връщане на плоския данък и Истанбулската конвенция.
Нинова вижда и като лош знак изборът на Наталия Киселова за председател на парламентарната група на БСП. "Достатъчно внимание обърнах на БСП, да се оправят", отсече тя.
Според нея, ако БСП стане модерна лява партия, ще си загуби членовете и твърдото ядро.
Тя напомни, че има лицето, принципите и последователността си, че не се е прегърнала в политиката с Бойко Борисов и Делян Пеевски.
Корнелия Нинова смята още, че амбициите на досегашния президент Румен Радев са същите - власт, за която е готов на разговор с всички. "Как ще направи промяна във Висшия съдебен съвет (ВСС) с Бойко Борисов, който е дълбочината на проблема. С този модел ще се променя модела ли?", запита тя.
Нинова разкритикува още, че в служебното правителство има хора на Румен Радев, Бойко Борисов, ДПС, Иван Костов. "Това е безпринципна сглобка и е тренировка за политическа коалиция след предсрочните парламентарни избори. Служебното правителство тръгна с морален шамар към обществото", посочи тя, визирайки бившия вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков.
До коментар #1 от "Европеец":Имах предвид Нинова е права....
В България 35 години не се намери един журналист или политик конкурен да каже истината: БСП и твърдото и ядро не са социалисти. Сега Нинова го казва, но с половин уста.
До коментар #5 от "Най-много":Напротив Нинова трябваше да е по-твърда, трябваше да изрита не само Кирил Добрев, но и Сергей Станишев ... и пе..да..ла Крум Зарков.
БСП трябва да се закрие и да има лустрация за всички БСП-ари дори и за Нинова.
До коментар #8 от "Някой":Ами да.Бългатия е в клуба на богатите,ама на най- богатите.Защо й е лява партия,да защитава интересите на разни цървули,наречени "работническа класа" ?
