Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че европейските страни са готови да изпратят войски в Украйна, ако Русия наруши мирното споразумение, съобщава „Билд“.

„Разбира се, в момента не обсъждаме публично подробности. Но мога да кажа, че няколко европейски държави са заявили готовност да предоставят войски, ако е необходимо“, отговори Рюте на въпрос по темата.

Още новини от Украйна

В момента се работи по определянето на точната структура на „коалицията на желаещите“, добави Рюте. Необходимо е да се определи как ще изглежда разполагането на сили на сушата, в морето и във въздуха. „Всички тези елементи в момента се разработват“, подчерта генералният секретар на алианса.

В отговор на въпрос относно плановете на САЩ за изтегляне на войските от Европа, Рюте отбеляза, че европейците са дали ясно да се разбере на Вашингтон, че „действат“: „И САЩ ясно заявиха, че ще останат ангажирани с Европа – както ядрено, така и конвенционално. Изтеглянето на войските от Европа не е на дневен ред.“

Гаранциите за сигурност за Украйна се превърнаха в ключова тема в преговорите за разрешаване на украинския конфликт. Това беше обсъдено и на срещата между Киев и Вашингтон на 15 декември в Берлин. Според The ​​Wall Street Journal, Съединените щати са предложили на Украйна гаранции, подобни на предвидените в член 5 от договора на НАТО - нападение срещу един член на алианса се възприема като нападение срещу целия блок.

The New York Times съобщи, че гаранциите включват укрепване на украинските въоръжени сили, разполагане на европейски войски като възпиращ фактор и засилена разузнавателна дейност на САЩ.

В началото на декември германската управляваща коалиция (ХДС/ХСС на Мерц и Социалдемократическата партия на Германия (СПД), която включва бившия канцлер Олаф Шолц) обмисли изпращането на германски войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност за Киев.

Русия няма да приеме никакъв сценарий, включващ разполагане на западни войски в Украйна, заяви външният министър Сергей Лавров. Гаранции за сигурност трябва да бъдат осигурени за всички страни, подчерта той.