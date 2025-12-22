Новини
Рюте: Европейските страни са готови да изпратят войски в Украйна, ако Русия наруши мирното споразумение

22 Декември, 2025 00:17, обновена 22 Декември, 2025 00:23

В момента се работи по определянето на точната структура на „коалицията на желаещите“, заяви ръководителят на НАТО

Рюте: Европейските страни са готови да изпратят войски в Украйна, ако Русия наруши мирното споразумение - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че европейските страни са готови да изпратят войски в Украйна, ако Русия наруши мирното споразумение, съобщава „Билд“.

„Разбира се, в момента не обсъждаме публично подробности. Но мога да кажа, че няколко европейски държави са заявили готовност да предоставят войски, ако е необходимо“, отговори Рюте на въпрос по темата.

В момента се работи по определянето на точната структура на „коалицията на желаещите“, добави Рюте. Необходимо е да се определи как ще изглежда разполагането на сили на сушата, в морето и във въздуха. „Всички тези елементи в момента се разработват“, подчерта генералният секретар на алианса.

В отговор на въпрос относно плановете на САЩ за изтегляне на войските от Европа, Рюте отбеляза, че европейците са дали ясно да се разбере на Вашингтон, че „действат“: „И САЩ ясно заявиха, че ще останат ангажирани с Европа – както ядрено, така и конвенционално. Изтеглянето на войските от Европа не е на дневен ред.“

Гаранциите за сигурност за Украйна се превърнаха в ключова тема в преговорите за разрешаване на украинския конфликт. Това беше обсъдено и на срещата между Киев и Вашингтон на 15 декември в Берлин. Според The ​​Wall Street Journal, Съединените щати са предложили на Украйна гаранции, подобни на предвидените в член 5 от договора на НАТО - нападение срещу един член на алианса се възприема като нападение срещу целия блок.

The New York Times съобщи, че гаранциите включват укрепване на украинските въоръжени сили, разполагане на европейски войски като възпиращ фактор и засилена разузнавателна дейност на САЩ.

В началото на декември германската управляваща коалиция (ХДС/ХСС на Мерц и Социалдемократическата партия на Германия (СПД), която включва бившия канцлер Олаф Шолц) обмисли изпращането на германски войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност за Киев.

Русия няма да приеме никакъв сценарий, включващ разполагане на западни войски в Украйна, заяви външният министър Сергей Лавров. Гаранции за сигурност трябва да бъдат осигурени за всички страни, подчерта той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 психичноболен ес наци

    31 3 Отговор
    мирно споразумение няма но вече го нарушават

    Коментиран от #4

    00:25 22.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хххх

    3 26 Отговор

    До коментар #1 от "психичноболен ес наци":

    Напротив, има. Руската Федерация е гарант за сигурността и целостта на Украйна според действащите международни договори, които сама е подписала. Толкова струват споразуменията с Русия.

    Коментиран от #7

    00:28 22.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    24 2 Отговор
    Да бе ей сега тръгваме... И какво точно ще направят няколко обречени евровойничета?

    00:32 22.12.2025

  • 7 Българин

    20 2 Отговор

    До коментар #4 от "хххх":

    Ами чудесно.. относно Украйна, "Да бе мирно седяло, не би чудо видяло..."

    00:33 22.12.2025

  • 8 Ййххх

    3 19 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!Бавноооо.

    Коментиран от #11

    00:37 22.12.2025

  • 9 Психиатрията

    16 2 Отговор
    И тоя гейзер щял да праща мъртъвци 🤣

    Коментиран от #17

    00:37 22.12.2025

  • 10 Европейските брюкселски зелки

    17 0 Отговор
    да обуват камуфлажа и заедно с баба урсулана да ходят.Това нагло зеле няма спирачки в искането.Пари, оръжие, войници и др.Ако раздават оръжия минавам от другият бряг вдигам руското знаме и ги почвам разни зелени и европейски подлоги.

    00:42 22.12.2025

  • 11 някой си

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ййххх":

    срещнеш ли евр0гейска п0длога м@чкай

    00:43 22.12.2025

  • 12 Вини Пух

    21 0 Отговор
    Абе Рютко, те вашите войски и сега са на фронта, но като че ли няма много полза от тях. Рашъните ще ви бият и е…т яко.

    00:43 22.12.2025

  • 13 Доктор

    11 1 Отговор
    Смешник.

    00:44 22.12.2025

  • 14 Учуден

    14 1 Отговор
    Не съм за руският агресор, но какво общо има НАТО с Украйна? И какъв е този бежански туризъм в ЕС. През няколко месеца гледам как едни украинци ги взема някакъв микробуси на някъде и на тяхно място идват други. Помощи ли източват? За централна Европа говоря.

    00:46 22.12.2025

  • 15 Иван

    5 1 Отговор
    Кое мирно споразумение ма, Пут.те?

    00:51 22.12.2025

  • 16 Иван

    4 0 Отговор
    Равини на Сатаната.

    00:52 22.12.2025

  • 17 Кобзон

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Психиатрията":

    Е само аз ли да приемам мъртъвци?!

    00:53 22.12.2025

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    ЕВРОПА СЕ БАЛКАНИЗИРА
    .. ..
    УПРАВЛЯВАТ Я ПО БЪЛГАРСКИ И СРЪБСКИ МОДЕЛ
    ЧЕРНОГОРСКИ НАРКОТЪРГОВЦИ И БЪЛГАРСКИ ТРАФИКАНТИ
    .... И ЧАТ ПАТ НЯКОЙ ТУРСКИ И АЛБАНСКИ ТЕРОРИСТ
    ......
    САМО ЧЕ БАНДИТИЗИРАНЕТО Е НА ПО- ВИСОКО НИВО

    00:55 22.12.2025

  • 19 Шопо

    10 0 Отговор
    Мирното споразумение има само една точка капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    01:03 22.12.2025

  • 20 Готин Джендър

    8 0 Отговор
    Колежката Рюте не се спря да ръси глупости. Мисли си, че някой и обръща внимание, като на гей вечеринка. Жива да я оплачеш, но не е добре с главата.

    01:07 22.12.2025

  • 21 В такъв случай

    7 0 Отговор
    Русия има право да изпрати войска в ЕС, тъй като ЕС която не е страна в конфликта между Русия и Украйна се намесва там където не и е работата!

    01:11 22.12.2025

  • 22 Рюте, Рюте!

    2 0 Отговор
    На какво основание ще пращаш европейските войници да мрат в Украйна? Не стига, че заплатите им са колкото на метачите на улиците, а и живота им искаш да вземеш! Тяхната задача е да бранят Европа, а не златната тоалетна на дребното украинско хазарче.

    01:20 22.12.2025