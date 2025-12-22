Рюте: Европейските страни са готови да изпратят войски в Украйна, ако Русия наруши мирното споразумение

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че европейските страни са готови да изпратят войски в Украйна, ако Русия наруши мирното споразумение, съобщава „Билд“.
„Разбира се, в момента не обсъждаме публично подробности. Но мога да кажа, че няколко европейски държави са заявили готовност да предоставят войски, ако е необходимо“, отговори Рюте на въпрос по темата.
В момента се работи по определянето на точната структура на „коалицията на желаещите“, добави Рюте. Необходимо е да се определи как ще изглежда разполагането на сили на сушата, в морето и във въздуха. „Всички тези елементи в момента се разработват“, подчерта генералният секретар на алианса.
В отговор на въпрос относно плановете на САЩ за изтегляне на войските от Европа, Рюте отбеляза, че европейците са дали ясно да се разбере на Вашингтон, че „действат“: „И САЩ ясно заявиха, че ще останат ангажирани с Европа – както ядрено, така и конвенционално. Изтеглянето на войските от Европа не е на дневен ред.“
Гаранциите за сигурност за Украйна се превърнаха в ключова тема в преговорите за разрешаване на украинския конфликт. Това беше обсъдено и на срещата между Киев и Вашингтон на 15 декември в Берлин. Според The Wall Street Journal, Съединените щати са предложили на Украйна гаранции, подобни на предвидените в член 5 от договора на НАТО - нападение срещу един член на алианса се възприема като нападение срещу целия блок.
The New York Times съобщи, че гаранциите включват укрепване на украинските въоръжени сили, разполагане на европейски войски като възпиращ фактор и засилена разузнавателна дейност на САЩ.
В началото на декември германската управляваща коалиция (ХДС/ХСС на Мерц и Социалдемократическата партия на Германия (СПД), която включва бившия канцлер Олаф Шолц) обмисли изпращането на германски войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност за Киев.
Русия няма да приеме никакъв сценарий, включващ разполагане на западни войски в Украйна, заяви външният министър Сергей Лавров. Гаранции за сигурност трябва да бъдат осигурени за всички страни, подчерта той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 психичноболен ес наци
Коментиран от #4
00:25 22.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хххх
До коментар #1 от "психичноболен ес наци":Напротив, има. Руската Федерация е гарант за сигурността и целостта на Украйна според действащите международни договори, които сама е подписала. Толкова струват споразуменията с Русия.
Коментиран от #7
00:28 22.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ООрана държава
00:32 22.12.2025
7 Българин
До коментар #4 от "хххх":Ами чудесно.. относно Украйна, "Да бе мирно седяло, не би чудо видяло..."
00:33 22.12.2025
8 Ййххх
Коментиран от #11
00:37 22.12.2025
9 Психиатрията
Коментиран от #17
00:37 22.12.2025
10 Европейските брюкселски зелки
00:42 22.12.2025
11 някой си
До коментар #8 от "Ййххх":срещнеш ли евр0гейска п0длога м@чкай
00:43 22.12.2025
12 Вини Пух
00:43 22.12.2025
13 Доктор
00:44 22.12.2025
14 Учуден
00:46 22.12.2025
15 Иван
00:51 22.12.2025
16 Иван
00:52 22.12.2025
17 Кобзон
До коментар #9 от "Психиатрията":Е само аз ли да приемам мъртъвци?!
00:53 22.12.2025
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. ..
УПРАВЛЯВАТ Я ПО БЪЛГАРСКИ И СРЪБСКИ МОДЕЛ
ЧЕРНОГОРСКИ НАРКОТЪРГОВЦИ И БЪЛГАРСКИ ТРАФИКАНТИ
.... И ЧАТ ПАТ НЯКОЙ ТУРСКИ И АЛБАНСКИ ТЕРОРИСТ
......
САМО ЧЕ БАНДИТИЗИРАНЕТО Е НА ПО- ВИСОКО НИВО
00:55 22.12.2025
19 Шопо
Безусловна капитулация на Украйна.
01:03 22.12.2025
20 Готин Джендър
01:07 22.12.2025
21 В такъв случай
01:11 22.12.2025
22 Рюте, Рюте!
01:20 22.12.2025