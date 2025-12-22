Ванс: Уважаваме възрастните ни родители и не пращаме парите им в Украйна

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предпочита да помага на американските пенсионери, вместо да изпраща пари на Украйна, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

„Помагаме на пенсионираните възрастни американци, включително като премахваме данъка за социално осигуряване, защото вярваме в почитането на родителите, а не в изпращането на цялото им богатство на Украйна“, каза Ванс, говорейки на конференция на консервативната организация за обществени услуги Turning Point USA в Аризона.

На 3 декември Тръмп обяви, че Съединените щати вече не харчат собствени средства, за да помагат на Украйна, и че НАТО купува оръжия от Вашингтон за доставка до Киев