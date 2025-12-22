Новини
Свят »
САЩ »
Ванс: Уважаваме възрастните ни родители и не пращаме парите им в Украйна
  Тема: Украйна

Ванс: Уважаваме възрастните ни родители и не пращаме парите им в Украйна

22 Декември, 2025 01:03, обновена 22 Декември, 2025 01:07 498 3

  • ванс-
  • украйна-
  • сащ-
  • пенсионери-
  • пари

Предпочитаме да помагаме на американските пенсионери, заяви вицепрезидентът на САЩ

Ванс: Уважаваме възрастните ни родители и не пращаме парите им в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предпочита да помага на американските пенсионери, вместо да изпраща пари на Украйна, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

„Помагаме на пенсионираните възрастни американци, включително като премахваме данъка за социално осигуряване, защото вярваме в почитането на родителите, а не в изпращането на цялото им богатство на Украйна“, каза Ванс, говорейки на конференция на консервативната организация за обществени услуги Turning Point USA в Аризона.

Още новини от Украйна

На 3 декември Тръмп обяви, че Съединените щати вече не харчат собствени средства, за да помагат на Украйна, и че НАТО купува оръжия от Вашингтон за доставка до Киев


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    8 0 Отговор
    Войната в Украйна е предизвикана от САЩ и САЩ трябва да я спрат, ако могат.
    Войната е бизнес, печеливш бизнес.

    01:11 22.12.2025

  • 2 ООрана държава

    0 0 Отговор
    За разлика от евр0питека харчи като пиян моряк

    01:25 22.12.2025

  • 3 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Като човек на почтена възраст, харесвам разсъжденията му и призовавам българите в САЩ да гласуват за Джей Ди Ванс. Наистина трябва да помислим за хората от своята страна, а не да пращаме пари на един корумпиран режим!

    01:28 22.12.2025