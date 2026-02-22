Борислав Сандов: Не познавах групата на Калушев преди споразумението, това е поредна политическа атака

Не познавах хората зад Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) преди да подпишем споразумението. Това заяви в "120 минути" по БТВ бившият екоминистър Борислав Сандов, сложил подписа си под меморандума за мониторинг и контрол в Петрохан с организацията на Ивайло Калушев.
Той призна, че са били млада организация, създадена само месец преди сключването на споразумението, но са били участвали в различни рейнджърски инициативи на европейско ниво.
„Такива снимки ми бяха представени, ние имахме общо три срещи, за да се стигне до това споразумение. Аз участвах в писането на това споразумение, за да не може то да се използва превратно от други хора. Спазени са всички правила, свързани със закона. Има си и печат. Не се налага съгласуване с юристи. Но разбирам защо правният отдел в последствие се опитваха да развалят това споразумение и да ме уязвят. МОСВ изпрати сигнал към МВР и прокуратурата за това споразумение и ако имаше нещо нередно, щеше да се знае“, посочи Сандов.
Той уточни, че неговият наследник министър Росица Карамфилова е изпращала няколко пъти проверки на НАКЗТ и нарушения не са установени. Според него това е поредна политическа атака. Сандов каза още, че е викан да дава сведения относно споразумението.
„Това споразумение не отдава на друга организация право да извършва контрол и да издава актове, защото тази организация беше много млада, но това се случва в други министерства. Например, има рибарски клубове, които издават актове при установено бракониерство. Идеята, която имаше в това споразумение – да направим сътрудничество и да можем да си помагаме“, обясни Сандов и допълни, че специализираната техника, с която са разполагали, е била много полезна, защото са помагали и на МВР.
Относно трагедията „Петрохан“, Сандов каза: „Няма да вляза в спекулации за това какво се е случило горе, но за мен са нарушени почти всички стандарти за разследване на правоохранителните органи. От ден първи ни се налага тезата, която през цялото време се опитва да се докаже тази тези, изказана от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и шефа на ДАНС Деньо Денев. Имам основание да не вярвам на версиите“.
Според него кемперът е местен и не вярва на представените доказателства. По думите му трябва външно разследване.
Попитан като какъв човек познава Ивайло Калушев, Сандов отговори: „Моите впечатления са изключително положителни заради трите ни срещи в министерството и заради трите ми посещения на „Петрохан“ – едно много кратко и две еднодневни. По отношение на администрацията, Ивайло Иванов беше представляващият и аз с него съм общувал най-много. Не е имало ходатаи“.
Сандов призна, че подобни споразумения не е сключвал с други неправителствени организации. Той изключи възможността НАКЗТ да са били паравоенна организация. Той обясни, че са имали желание да работят в две направления – обявяване на нови защитени територии и обучение на българските рейнджъри.
На въпрос дали е видял групата да се държи йерархично или да приличат на секта, Сандов отговори: „Виждал съм едно изключително уважително отношение между тях. Не съм виждал признаци за секта, ако е било секта, защо не са се разширили? Те бяха едно затворено общество, виждал съм будистките мотиви, но не съм проявявал съмнения. Виждал съм най-младата жертва след тях, впечатлението ми беше, че това е синът на Ивайло Калушев“.
По думите му той не е бил приятел с групата на Калушев, говорили са само професионално: „Първият път бях там за няколко минути да видя обекта и дали той е подходящ да обучение на рейнджъри. Вторият ни свариха там промени в Закона на горите, инициирани от ДПС и трябваше спешно да предотвратим това. За последно видях тези хора, за да берем боровинки.
