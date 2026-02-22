Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Борислав Сандов: Не познавах групата на Калушев преди споразумението, това е поредна политическа атака

22 Февруари, 2026 21:06 2 105 103

  • борислав сандов-
  • ивайло калушев-
  • проверки

Спазени са всички правила, свързани със закона. Има си и печат. Не се налага съгласуване с юристи. Но разбирам защо правният отдел в последствие се опитваха да развалят това споразумение и да ме уязвят

Борислав Сандов: Не познавах групата на Калушев преди споразумението, това е поредна политическа атака - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не познавах хората зад Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) преди да подпишем споразумението. Това заяви в "120 минути" по БТВ бившият екоминистър Борислав Сандов, сложил подписа си под меморандума за мониторинг и контрол в Петрохан с организацията на Ивайло Калушев.

Той призна, че са били млада организация, създадена само месец преди сключването на споразумението, но са били участвали в различни рейнджърски инициативи на европейско ниво.

„Такива снимки ми бяха представени, ние имахме общо три срещи, за да се стигне до това споразумение. Аз участвах в писането на това споразумение, за да не може то да се използва превратно от други хора. Спазени са всички правила, свързани със закона. Има си и печат. Не се налага съгласуване с юристи. Но разбирам защо правният отдел в последствие се опитваха да развалят това споразумение и да ме уязвят. МОСВ изпрати сигнал към МВР и прокуратурата за това споразумение и ако имаше нещо нередно, щеше да се знае“, посочи Сандов.

Той уточни, че неговият наследник министър Росица Карамфилова е изпращала няколко пъти проверки на НАКЗТ и нарушения не са установени. Според него това е поредна политическа атака. Сандов каза още, че е викан да дава сведения относно споразумението.

„Това споразумение не отдава на друга организация право да извършва контрол и да издава актове, защото тази организация беше много млада, но това се случва в други министерства. Например, има рибарски клубове, които издават актове при установено бракониерство. Идеята, която имаше в това споразумение – да направим сътрудничество и да можем да си помагаме“, обясни Сандов и допълни, че специализираната техника, с която са разполагали, е била много полезна, защото са помагали и на МВР.

Относно трагедията „Петрохан“, Сандов каза: „Няма да вляза в спекулации за това какво се е случило горе, но за мен са нарушени почти всички стандарти за разследване на правоохранителните органи. От ден първи ни се налага тезата, която през цялото време се опитва да се докаже тази тези, изказана от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и шефа на ДАНС Деньо Денев. Имам основание да не вярвам на версиите“.

Според него кемперът е местен и не вярва на представените доказателства. По думите му трябва външно разследване.

Попитан като какъв човек познава Ивайло Калушев, Сандов отговори: „Моите впечатления са изключително положителни заради трите ни срещи в министерството и заради трите ми посещения на „Петрохан“ – едно много кратко и две еднодневни. По отношение на администрацията, Ивайло Иванов беше представляващият и аз с него съм общувал най-много. Не е имало ходатаи“.

Сандов призна, че подобни споразумения не е сключвал с други неправителствени организации. Той изключи възможността НАКЗТ да са били паравоенна организация. Той обясни, че са имали желание да работят в две направления – обявяване на нови защитени територии и обучение на българските рейнджъри.

На въпрос дали е видял групата да се държи йерархично или да приличат на секта, Сандов отговори: „Виждал съм едно изключително уважително отношение между тях. Не съм виждал признаци за секта, ако е било секта, защо не са се разширили? Те бяха едно затворено общество, виждал съм будистките мотиви, но не съм проявявал съмнения. Виждал съм най-младата жертва след тях, впечатлението ми беше, че това е синът на Ивайло Калушев“.

По думите му той не е бил приятел с групата на Калушев, говорили са само професионално: „Първият път бях там за няколко минути да видя обекта и дали той е подходящ да обучение на рейнджъри. Вторият ни свариха там промени в Закона на горите, инициирани от ДПС и трябваше спешно да предотвратим това. За последно видях тези хора, за да берем боровинки.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 49 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    56 2 Отговор
    Често ли гостува в планината на непознати!

    Коментиран от #48

    21:08 22.02.2026

  • 2 Стара тактика ,Санде...!

    62 4 Отговор
    Отричай до последно!
    Като комунист на разпит...!

    21:11 22.02.2026

  • 3 Тъпак

    53 3 Отговор
    Отворил толяма уста и бълва глупости

    Коментиран от #45

    21:11 22.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 от село

    15 14 Отговор
    Не ,че го оправдавам ,но има нещо много гнило в Дания !!

    Коментиран от #23

    21:12 22.02.2026

  • 6 Дзак

    42 1 Отговор
    Ако си беше карал колело над Мъглиж, нямаше да има такива проблеми!

    21:12 22.02.2026

  • 7 Боруна Лом

    55 3 Отговор
    И КАК НА НЕПОЗНАТ... СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ЕВРО ПОДАРЪК!С КАКВО СА ТЕ ДЪРЖАЛИ И ИЗНУДВАЛИ? ЯВНО ПОРЕДНИЯТ ГЕЙЗЕР!

    21:13 22.02.2026

  • 8 Хмм

    59 3 Отговор
    този човек не помни какво е говорил, нали сам каза, че познава Ивайло Иванов от протестите и затова си стиснали ръцете, а той адвокатът на сдружението, точно той е дошъл в министерството да сключват споразумение, а това да сключиш споразумение с човек, с чиято помощ Росатом осъжда България да плати 600 млн. евро, е истинско безобразие, за кратко време така добре е опознал лично калушев, че го поканил на Трифон Зарезан и снимка си направил с Калушев в средата като най-важен гост

    Коментиран от #11, #61

    21:13 22.02.2026

  • 9 Помак

    51 2 Отговор
    Като пмк си личи че Сандов лъжеше нагло ...преглъщаше и менксше ...той е замесен тома ,Белев също

    21:13 22.02.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    26 2 Отговор
    Разликата между "споразумение" и "меморандум" е като между компютър и компот.

    21:13 22.02.2026

  • 11 ммх

    27 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    пил е ламско млèко

    21:14 22.02.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    43 3 Отговор
    Брали боровинки. Този се опитва да умори матрияла от смях.

    21:17 22.02.2026

  • 13 Хмм

    35 3 Отговор
    с никакви други организации не е сключвал споразумения, само с тях, въпреки че не ги познавал

    Коментиран от #24

    21:17 22.02.2026

  • 14 Хаха

    42 2 Отговор
    Тези Петроханци лъжата я нямат за нищо! Никой с никого не се познава, никой не знаел с какво се занимава Ламата, и всички документи и разрешителни са станали за 15 дена! Кой може без наш човек да постигне тези резултати?

    21:18 22.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Чудя се

    31 1 Отговор
    Имат ли малко съвест. Знаят,че са се "изакали в гащите",но обвиняват службите,че не са ги избърсали.Нищо нередно не бил видял --ами да медитира и другите там нощни дейности пред него ли да ги прави Калушев.

    21:23 22.02.2026

  • 19 Вече

    33 2 Отговор
    Боклук и лъжец.

    21:23 22.02.2026

  • 20 Това сте вие,

    23 1 Отговор
    Поне разбра как никой няма да излъжете.
    Жалки мошеници,а нали така?

    21:24 22.02.2026

  • 21 Мръсен педофил, брал боровинки

    32 2 Отговор
    С кое дете бра боровинки бе, педофил долен.

    21:25 22.02.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    37 1 Отговор
    Лама Сандо съвсем оплете конците.

    21:25 22.02.2026

  • 23 Съгласен...!

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "от село":

    Но гнилото е в...България!
    (Споко,знам че постановката е...,,Има нещо гнило в Дания"...)...!

    21:26 22.02.2026

  • 24 Обидно е

    21 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    Мислят си,че сме глупави и им вярваме.Сгрешил си,признай си.По лошо става,като лъжеш и хората коментират.

    21:27 22.02.2026

  • 25 Егвийн ал-Вийр

    31 1 Отговор
    И как всички други туристи са спирани и не са можели да берат боровинки и сигнали има подавани от хората, а ти си набра и яде бе Сандов?

    21:28 22.02.2026

  • 26 име

    28 2 Отговор
    Никой не ги познавал тези толкова добри хора от "Националната агенция", с дроновете, автоматичните пушки, техниката и прекратените сигнали за педофилия. Обаче някой ги утрепал по неясни причини. Сигурно само за да има скандал и да плюят по други добри хора от ПП-ДБ!

    21:28 22.02.2026

  • 27 Зеления

    20 2 Отговор
    Ти остави че не си познавал сектата преди споразумението, кажи колко пъти след това удря челото в земята пред Ламата?

    21:29 22.02.2026

  • 28 като кажеш А кажи и Б

    21 2 Отговор
    щом не ги познаяаш значи няма как да ги регистрираш против закона или някой ти е поръчал да ги регистрираш тогава кажи кой ти е дал нареждане???

    Коментиран от #82

    21:29 22.02.2026

  • 29 ШЕФА

    18 2 Отговор
    ПП(педоф..... и пед....... ) ,а този из.од от снимката вече трябваше да е булка в затвора.

    21:29 22.02.2026

  • 30 Тодор

    25 3 Отговор
    А защо е подписано споразумение с организация, която не отговаря на закона и името й е подвеждащо, че е държавна структура?
    Какъв министър си, че да правиш такова закононарушение?

    Коментиран от #70

    21:30 22.02.2026

  • 31 Варна

    26 2 Отговор
    Като му гледам долната и гнусна физиономия на този педоф.... ме избива на съдизъм,а Терзиев е за раз......

    21:32 22.02.2026

  • 32 Следващият

    24 2 Отговор
    Кокорчо и Сабрутев и те ли ядоха боровинки?

    21:34 22.02.2026

  • 33 Горски

    21 2 Отговор
    Не се оправдавай ,защото за НИЩО НЕ ставаш !! До кога ще ни управляват само марули заспали. Абе я се разкарай бе , ще ни влизаш като в приказка , Фей и Дракони не видяхте ли в гората. Разследването трябва се изкаже. Лама Калишушев е приложил будистките практики на Сандов директно в кемпера след като е преминал през ГТП. Цялата соросоидно-либерална измет е на служба и е хрантутена от НПО-та. Оправданията на този само потвръждават правилото. Неслучайно ппдб-петрохан бяха толкова много против закона за осветляване на това, кой финансира нацвъкалите навсякъде НПО-та. Да се хванем ли на бас, че никого няма да съдят точно тия. И то защото в процеса на делото ще им изплуват още мръсотии свързани с това НПО. Иначе, клресливия мирчеф се премята и къса ризи по всяка медия за да плаши гаргите. А бе Сандов , а стаята за будистко възнасяне в отвъдното в мазето не видя ли? А лубрикантите и фалосите? А демона козел Азазел? И какво? Отиде да се угледаш да закриеш деривацията за ВЕЦ-овете по Петрохан? Кой ви плати? Защото за да закриете деривацията от Места ви платиха гърците.

    21:35 22.02.2026

  • 34 Яна

    20 2 Отговор
    Шалчето с което ходиш около врата, Ламата ли ти го подари?

    21:36 22.02.2026

  • 35 Иван

    19 1 Отговор
    Голям лъжец

    21:36 22.02.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    19 2 Отговор
    Еколозите в България са терористи и педофили.

    21:38 22.02.2026

  • 37 Kауш

    13 0 Отговор
    Още 100 тояги!!! публично,

    21:41 22.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Все тая не си важен Сандов

    6 1 Отговор
    (Под хижа Петрохан има тунел, твърди управител на туристическо дружество).... А го писахме още преди 8 дни тук...тунелът датира от около 1985 година и краят му стига в близост до село Бързия. Ама после има и друг ...

    Коментиран от #72

    21:50 22.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 На Дедо

    21 1 Отговор
    На такива като този, народа ги е нарекъл. Гьонсурад.

    Коментиран от #42

    21:52 22.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Горкото ПеПе- нце

    19 1 Отговор
    Съчки събирам, съчки събирам... в хижа Петрохан.

    22:02 22.02.2026

  • 44 Зевзек

    9 2 Отговор
    Тоя, Борислав Сандов няма пари да се обръсне!

    Коментиран от #46

    22:06 22.02.2026

  • 45 Тоя ,да не би да си въобразява...?!

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тъпак":

    Че някой се вързва,на плитките му обяснения...?!
    Наивник!

    22:07 22.02.2026

  • 46 Друг Зевзек!

    9 9 Отговор

    До коментар #44 от "Зевзек":

    По същият начин няма пари да се обръсне и Комсомолският Секретар на ГЕРП-
    Георг Георгиев...!

    22:10 22.02.2026

  • 47 БАЦЕ ЕООД

    15 1 Отговор
    не бе, не съм педофил.. брах боровинки

    Коментиран от #56

    22:15 22.02.2026

  • 48 само

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ако му се берат боровинки

    22:17 22.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Нехиs

    16 1 Отговор
    Да взема и аз да направя една организация и след месец да направим с вас споразумение, като сте толкова дащни. Става ли?

    Коментиран от #58

    22:21 22.02.2026

  • 51 Ддд

    17 2 Отговор
    Той извади голямата кошница с лъжите, а едни медии отразяват явните му лъжи.

    22:22 22.02.2026

  • 52 Гост

    16 2 Отговор
    Сандов, гнусни сте!
    Ти, Терзиева и всички политици и други "важни" индивиди и спонсори, които сте посещавали заградената за обикновени хора хижа с надписи: "стреля се без предупреждение"!
    И вие отлично осъзнавате гнусотиите, които сте вършили там горе, далече от хорските погледи....

    22:23 22.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Лунатик

    8 1 Отговор
    Лама Сандов е учил за следовател и заради това не вярва на доказателства,а само на Лама Калушев

    22:24 22.02.2026

  • 55 МхтоМхто

    13 2 Отговор
    Ай стига ве!! Брал боровинки човека! Какво лошо има!?!?!?! Да си береш боровинки с хора,които виждаш за трети път? и на които си разписал споразумение няколко седмици след учредяване на агенцията. Този е БЕЗКРУПУЛНО НАГЪЛ.

    22:24 22.02.2026

  • 56 Гъбарко

    13 1 Отговор

    До коментар #47 от "БАЦЕ ЕООД":

    ....."не бе, не съм педофил.. брах боровинки"Брал е на Петроханци краставиците сабахлем рано, когато са пълни с нитрити.

    22:25 22.02.2026

  • 57 Къв е тоа

    7 1 Отговор
    Къв у тоа големец, отврат!

    22:25 22.02.2026

  • 58 стоян георгиев

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "Нехиs":

    Тоя е даден...и ду.п.е ще даде

    22:26 22.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Лама Сандов

    9 0 Отговор
    Държах банана на Ламата докато пиехме чай на терасата

    22:27 22.02.2026

  • 61 Безобразие е това,

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    че управляващите прибраха руските реактори и отказаха да ги платят. Добре е все пак, че има и международни независими арбитражи. Вече щяхме да имаме втора атомна и нямаше да рИвете, че сметките за ток са ви високи. А Сандов гледа да се докопа до власт и пари ( все пак трябва да живее някак си), но в случая го играе, без може би да подозира, боксова круша. Вниманието от основните действащи лица трябва да бъде отклонено. Чест му прави, че не оплю мъртвите, за да се хареса на някого, с което отхвърли тъпата теза за педофилия. Ако е имало нещо такова, останалите трима са щели да забележат при всички положения и да реагират.

    22:31 22.02.2026

  • 62 Мамник

    7 1 Отговор
    Добре де, освен боровинките, обрахте ли си и гъбите?

    22:32 22.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ?????

    5 0 Отговор
    Ха ха.
    Ясно е че никой от вас не ги е виждал никога Петроханците и не ги знае що за хора са.
    Как да кажа?
    Така ли е? Или все пак нещо не е така?
    А?

    22:34 22.02.2026

  • 65 Промяна

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "Троловете пак обърнаха вятъра":

    САНДОВ И ЗЕЛЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ СА ПРИБРАЛИ 56 МИЛИОНА И СА СТОПИРАЛИ ИНФРАСТРУКТУПИТЕ ТУК АМА КАРАЙ ДА ВЪРВИ ГНУС СИ И ТИ И ПЕТРОХАНСКИТЕ БАНДИТИ ИЗВРАТИНЯЦИ

    22:36 22.02.2026

  • 66 Бако

    11 0 Отговор
    Санде, толкова си зелен в обясненията си колкото и политиката дето проповядваш.
    Бе, имай малко чест и морал, не е страшно да признаеш, че си сбъркал, кажи си Санде, не боли!
    ...лъжеш, ма никой не ти вярва, а и не се усещаш, а междуушното ти пространство е празно и зелено!

    22:36 22.02.2026

  • 67 Лили

    9 0 Отговор
    А, тоя що не е у кауша?

    22:36 22.02.2026

  • 68 Сан Дов Кан

    12 0 Отговор
    Тоа мяза на истински швecтep, aма от най гнycнuтe.

    22:38 22.02.2026

  • 69 НЯКОЙ

    9 0 Отговор
    Дрън дрън че пляс! Малоумните оправдания на жълто-паветниците в БТВ тази вечер - Сендов и Цицелков

    22:39 22.02.2026

  • 70 Между държавна и национална

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Тодор":

    съществува все пак някаква разлика. Регистрирани са Европейска и Световна рейнджърски организации. На този фон тази се явява национална и е била член на европейската. Някой обработва и насочва съзнанието на хората с определена цел. Независимото мнение и свободното разсъждение е лукс.

    Коментиран от #76

    22:43 22.02.2026

  • 71 Семето вън

    11 0 Отговор
    Така и не се разбра колко пъти е ходил на Петрохан да го ашладисват. Ушето си призна че поне десет пъти е бил ашладисван от Петроханските карабини.

    22:45 22.02.2026

  • 72 Интересно.

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Все тая не си важен Сандов":

    Тези тунели проходими ли са за автомобили или само за пешаходци, или са за иманяри? Повече инфо?

    22:48 22.02.2026

  • 73 С ПП ДБ няма

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Но с ППерастите има

    22:52 22.02.2026

  • 74 ?????

    12 0 Отговор
    "Борислав Сандов: Не познавах групата на Калушев преди споразумението, това е поредна политическа атака" - а не би било лошо все пак да попиташ кви са тия бре преди да подпишеш.
    Или тва е друго? А?

    22:53 22.02.2026

  • 75 Тити на Кака

    13 1 Отговор
    Сандов явно се опитва да ни убеди, че спокойно сключва такива споразумения с напълно непознати! А после им ходи на гости семейно....

    Коментиран от #94

    22:58 22.02.2026

  • 76 Сивчо

    9 0 Отговор

    До коментар #70 от "Между държавна и национална":

    Другарю ПП-ец, недей с тези опорки, по-добре прочети фактите. Само седмици след регистрацията, тази НПО сключва въпросното споразумение с другаря министър, което даже не минава стандартната вътрешна процедура на одобрение за да се предложи на министъра да го подпише! Чак няколко месеца след това, тази държавна НПО става член на Европейската рейнджърска асоциация.

    23:04 22.02.2026

  • 77 хахахаха

    6 0 Отговор
    Сандев, направихте ли си разходка им тунелите или как ?

    23:07 22.02.2026

  • 78 Сандов лъже

    8 0 Отговор
    Невена Стаева, жената която е била с Каушев в Мексико, на собственият си профил във фейсбук потвърждава че повече от десет години познава Сандов, още докато е бил в някакво зелено движение, което е искало да спира Дъндитат(златната мина)!

    Коментиран от #89

    23:10 22.02.2026

  • 79 Клоун

    10 0 Отговор
    Ама от бездарните клоуни... Някакви непознати му почукали на вратата в министерството и той решил да им разпише меморандум с министерски печат... Толкова добри хората били непознатите, че сам написал договора и го скрил от правния отдел... На тази история, Сандов, няма да повярва и 6 годишно дете, измисли нещо по-добро, след като си решил да ни ментосваш...

    23:11 22.02.2026

  • 80 Кауш

    7 0 Отговор
    Ако в България имаше даже и остатъци от правосъдие, този трябваше вече да се наслаждава на гостоприемството на Бай Ставри в компанията на група "шоколадовите момчета"

    23:16 22.02.2026

  • 81 Гумичка за триене

    9 0 Отговор
    Старите хора са казали мълчанието е злато бре!!!! По добре си мълчи щото се овърташ още повече! Невена казва друго за 2016 г. Може би не ги помниш тези моменти поради някаква причина??????? Снимката с шалчето леко издава!!!!

    23:17 22.02.2026

  • 82 Верно ли

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "като кажеш А кажи и Б":

    Нищо няма да каже - нито той, нито НПОтата, дето са късали ризи да ги бранят, па сега имали право да искат инфромация по ЗДОИ (ама защо и кой ги е накарал да я искали не щат да кажат), нито политиците, дето са ги "спонсорирали", нито службите, които в момента се опитват да им забършат з...те на всички гореизброени, та никой да не носи отговорност за цялата тази отвратителна история! Никога няма да разберем защо са им били предоставени всички тези "привилегии" от държавата и срещу какво. Единственото сигурно тука е, че има външен, и то съюзнически натиск и сега всички ще хълцат и сричат всякакви свободни съчинения, само и само да не научим нищо! Хижата преди това е държана от ГЕРБ, които после са я предоставили на ПеПетата, с каква цел - сещайте се сами!

    23:18 22.02.2026

  • 83 Гьонсурат

    6 0 Отговор
    Този разписал и подпечатал меморандум на криминална организация, след което им ходил на гости няколко пъти, ама реве, че срещу него имало политическа атака... Не политическа, прокурорска трябва да е атаката, с еднопосочен билет към ЦСЗ

    23:22 22.02.2026

  • 84 Лош

    4 0 Отговор
    Докато "артисти" като този не започнат да получават ефективни присъди, България няма да се оправи

    23:26 22.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Шут

    5 1 Отговор
    Сандов, срам нямаш ли?

    23:31 22.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Зеления

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Сандов лъже":

    "Невена Стаева, жената която е била с Каушев в Мексико, на собственият си профил във фейсбук потвърждава че повече от десет години познава Сандов"

    Невена Стаева е член на Зелено движение и познава Сандов още от 2016г.
    През 2019г. тя е записана в ЦИК от Демократична България за нейн представител в 26 МИР София област.

    Сандов се оплита от лъжи в още по-големи лъжи, а Мирчев и Божанов се правят на ни лук яли ни лук мирисали все едно не са записали именно те Невена в ЦИК, иначе Мирчев ни проглуши ушите, че никого не познава от сектата на Калушев.

    Коментиран от #90, #92

    23:43 22.02.2026

  • 90 Васил българин патриот

    1 4 Отговор

    До коментар #89 от "Зеления":

    Тази събота в дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българин?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    23:45 22.02.2026

  • 91 КАК ДА КАЖЕ ЧЕ ГО Е НАКАРАЛ РУМЕН РАДЕВ

    2 0 Отговор
    ДА НЕ Е ЛУД ДА КАЖЕ ИСТИНАТА, НАЛИ И НЕГО НЯКОЙ ГО Е СЛОЖИЛ ЗА МИНИСТЪР СЪС СЪЩИТЕ КОРУПЦИОННИ ПРИОМИ - "СЛУЧАЙНО"? ДА НЕ СТАНЕ НАБЪРЗО И ТОЙ "БОТЕВ" НА ОКОЛЧИЦА?

    23:48 22.02.2026

  • 92 Зеления

    4 1 Отговор

    До коментар #89 от "Зеления":

    София Андреева, майката на Валери който е бил в Мексико с Калушев е отявлен симпатизант на ППДБ, във Фейсбук публикации често защитава ППДБ и коментира тяхната дейност

    23:55 22.02.2026

  • 93 ПтИЧКА ВИ МАЙНА

    2 0 Отговор
    хондурасТи.
    Пак ще хванете средния когато се разбере истината за калуш ламя.

    23:56 22.02.2026

  • 94 Нека говорят

    5 1 Отговор

    До коментар #75 от "Тити на Кака":

    Поредният пирон забива,в ковчега на ППДБ.Да лъжат колективно и да си вярват.

    23:58 22.02.2026

  • 95 Христина

    5 1 Отговор
    Вземе ли някой да се обяснява е ясно, че не му чиста работата...

    23:58 22.02.2026

  • 96 Лапен Зи Пишкeн

    0 2 Отговор
    майне Тролинген.

    00:05 23.02.2026

  • 97 пари

    4 1 Отговор
    От мен да знаете никой не познава тези мъже от хижата. Но интересно всички партии имат някаква връзка,но те на са ги виждали не са говорили с тях. Но пък тези от Петрохан за определени хора от партиите работели. Е как стават тези работи? Сега всички ни лук ял ни лук мирисали.

    00:07 23.02.2026

  • 98 Кобо Кобо

    2 1 Отговор
    Яжте ми бананата.

    Коментиран от #100

    00:11 23.02.2026

  • 99 Лама от ПП

    4 1 Отговор
    Лама Иво ремонтира ауспуха на Сандов направо на терасата

    00:18 23.02.2026

  • 100 Н’Гого

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Кобо Кобо":

    И моята, и моята!

    00:20 23.02.2026

  • 101 Христов

    4 0 Отговор
    Алоо Планината Броубек,ам айде вече да започнем да говорим Истината
    Моторни шейни ,Атв ,Старлинк,кемпери за по 200 к,дронове с термокамери ,двете вили на двете граници ....тунели
    Самоубит с два куршума,е дедазнам -не е удобно
    Ще обърна чехъла вече 😀
    Кокаина Кокаина ,една песен имаше такива

    00:42 23.02.2026

  • 102 Абсурдистан

    2 1 Отговор
    Няма отговор на основния въпрос: Защо Сандов легитимира тази група? ПП ДБ се оказаха не по малко зависими, не по-малко корумпирани, не по-малко задкулисни от зглобката, така че промяната е невъзможна. Мамникът е същата картинка. Така че ни очакват поредните избори с поредната катастрофа за България.

    01:37 23.02.2026

  • 103 Свирчев от с. Крушари

    0 0 Отговор
    Заради ламата, Сандо, Цицелката и останалите, ПП-ДБ ще вземат 7%, не повече. Извратени хора, психари.

    04:40 23.02.2026

