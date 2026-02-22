Тежка катастрофа със загинал на автомагистрала Марица

Тежка катастрофа с жертва е станала на автомагистрала Марица.
BMW изхвърча през мантинелата на автомагистрала Марица на 33-ти километър посока Пловдив. В колата е имало двама мъже и една жена, единият е загинал, другите са тежко пострадали.
Колата е далеч от пътя, а тримата пътуващи са били открити изхвърчали от нея.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #4, #8
21:23 22.02.2026
2 Тити
21:26 22.02.2026
3 Язе
21:27 22.02.2026
4 Внимавай какво пожелаваш
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Някой ден може за теб да се радваме.
21:28 22.02.2026
5 ГОВЕДАА
21:31 22.02.2026
6 Немските тоалетни БМВ
21:33 22.02.2026
7 АДАК
21:38 22.02.2026
8 ПедофилаОтстъова на фронта
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Това не те ли изпълва със удовлетворение
21:50 22.02.2026
9 Стар шофьор
Няма да коментирам скоростта,щом да били... далеч в нивата...
22:16 22.02.2026
10 Трътлю
22:18 22.02.2026
11 Язе-тизе
А познайте как шофират такива екземпляри, и защо стават такива свирепи, ненужни, трагични катастрофи!? На всички автомобилисти - лек и безавариен път, и използвайте главите! Горните!
22:46 22.02.2026
12 Никой ли не беше с колан?
01:22 23.02.2026
13 гумата
03:04 23.02.2026