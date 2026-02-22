Новини
Тежка катастрофа със загинал на автомагистрала Марица

22 Февруари, 2026 21:21 1 697 13

  • загинал-
  • катастрофа-
  • ам марица

Колата е далеч от пътя, а тримата пътуващи са били открити изхвърчали от нея

Тежка катастрофа със загинал на автомагистрала Марица - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа с жертва е станала на автомагистрала Марица.

BMW изхвърча през мантинелата на автомагистрала Марица на 33-ти километър посока Пловдив. В колата е имало двама мъже и една жена, единият е загинал, другите са тежко пострадали.

Колата е далеч от пътя, а тримата пътуващи са били открити изхвърчали от нея.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    8 18 Отговор
    Такива новини ме изпълват със задоволство и удовлетворение.

    Коментиран от #4, #8

    21:23 22.02.2026

  • 2 Тити

    15 1 Отговор
    Лудите не свършват.

    21:26 22.02.2026

  • 3 Язе

    15 0 Отговор
    Естествен подбор

    21:27 22.02.2026

  • 4 Внимавай какво пожелаваш

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Някой ден може за теб да се радваме.

    21:28 22.02.2026

  • 5 ГОВЕДАА

    13 0 Отговор
    Избихте се БЕЕЕ !!

    21:31 22.02.2026

  • 6 Немските тоалетни БМВ

    13 3 Отговор
    не се карат зима и не се слагат колани.Разберете го.

    21:33 22.02.2026

  • 7 АДАК

    20 1 Отговор
    Ако си слагате коланите и карате нормално няма да изхвъчвате от автомобилите си, и ще живеете по дълго!

    21:38 22.02.2026

  • 8 ПедофилаОтстъова на фронта

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Това не те ли изпълва със удовлетворение

    21:50 22.02.2026

  • 9 Стар шофьор

    14 0 Отговор
    Слава Богу,че са изхвърчали извън пътя,а не са се забили в някой невинен...челно...
    Няма да коментирам скоростта,щом да били... далеч в нивата...

    22:16 22.02.2026

  • 10 Трътлю

    13 0 Отговор
    беенветооо дрифта дрифтааа врррррммм врррррммм

    22:18 22.02.2026

  • 11 Язе-тизе

    10 0 Отговор
    Преди неколко дни едно семейство от мургавите съграждани гордо миеше поредния 20-годишен БМВ милионник у Студентски град... Главата на фамилията беше особено горда и суетно-настръхнала, както се полага на истинска кисела баварска батка...

    А познайте как шофират такива екземпляри, и защо стават такива свирепи, ненужни, трагични катастрофи!? На всички автомобилисти - лек и безавариен път, и използвайте главите! Горните!

    22:46 22.02.2026

  • 12 Никой ли не беше с колан?

    1 0 Отговор
    Какво рядко единодушие!

    01:22 23.02.2026

  • 13 гумата

    0 0 Отговор
    Предполагам, че, за да литнат до нивата някой да е заспал на волана.

    03:04 23.02.2026

