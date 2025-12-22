Новини
Линдзи Греъм: Мадуро трови Америка и трябва да си ходи! Той е най-големият наркобарон в задния ни двор

22 Декември, 2025 05:16, обновена 22 Декември, 2025 06:02 551 13

Сенаторът подчерта, че президентът Доналд Тръмп категорично няма да започне война с Венецуела

Линдзи Греъм: Мадуро трови Америка и трябва да си ходи! Той е най-големият наркобарон в задния ни двор - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сенатор Линдзи Греъм подкрепя напълно смяната на управляващите във Венецуела, наричайки правителството на страната „наркотерористична държава“, предаде MSNBC.

Греъм подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп категорично няма да започне война с Венецуела.

„Президентът Тръмп обеща да защити нашата нация от бича на наркотрафика. Най-големият наркобарон в нашия заден двор е Мадуро във Венецуела. Те тровят Америка“, каза сенаторът.

Греъм отбеляза, че приветства усилията на Тръмп да „свали тази наркотерористична държава“. Той обвини Венецуела в конфискация на активи през 1976 г., трафик на наркотици и връзки с международни терористични организации.

„Подкрепям противопоставянето на Мадуро и искам той да си отиде.“ „Аз съм напълно „за“ смяната на режима и бих искал венецуелският народ да може да избере нов лидер, който е добър не само за тях, но и за региона и за Съединените щати“, заключи Греъм.

САЩ искат смяна на властта във Венецуела и не изключват война. Вашингтон смята настоящото ръководство за „чуждестранна терористична организация“, която включва и президента Николас Мадуро.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че дните на Мадуро са „преброени“. Мадуро призова Вашингтон да деескалира напрежението, след като САЩ натрупаха значително военно присъствие в региона през последните месеци, включително кораби и самолети.

В средата на декември Тръмп наложи пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, пътуващи за или от Венецуела. Президентът на САЩ заяви, че Вашингтон се стреми да си върне петрола, който според него Венецуела е „присвоила незаконно“. През ноември Тръмп също обяви венецуелското въздушно пространство за забранено.

На 10 декември САЩ конфискуваха танкера Skipper, санкциониран за контрабанда на ирански петрол за финансиране на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и Хизбула. Венецуела нарече това „крещящ грабеж“. На 20 декември беше арестуван друг танкер, Centuries, превозващ венецуелски петрол. Според The ​​New York Times, танкерът също е в списъка със санкции на САЩ.

Междувременно Венецуела изпрати танкера Chevron, превозващ венецуелски петрол, към Съединените щати.

Това обяви това в своя Telegram канал вицепрезидентът на страната Делси Родригес, която е и министър на въглеводородите, публикувайки видео от отплаването на танкера.

„Танкер Chevron, превозващ венецуелски петрол, напуска страната ни и отплава към Съединените щати в стриктно съответствие със задълженията, поети от нашата петролна индустрия“, написа Родригес. Тя подчерта, че Венецуела винаги е спазвала и ще продължи да спазва националното и международното право и никой няма да спре републиката по пътя ѝ към прогрес и победа.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пуслер се е свил в бункера

    1 7 Отговор
    Макрон и Стармър направиха руския президент с токчетата да е... "многоходов". Как? Като му връчиха дълъг лист със забранени цели в Украйна. Стратегически цели, които можеха да решат войната за дни. Ако западните лидери не бяха забранили на Хаяско да е войник в Украйна, а му наложиха да е "многоходов". Това пишат и руските издания тази сутрин - че малкия Пуслер вече няма да слуша и изпълнява нарежданията на западните лидери.

    Коментиран от #4, #7, #13

    05:27 22.12.2025

  • 2 Бизнесмен

    6 0 Отговор
    Щом има търсене, ще има и предлагане. Цялата нация наркомани, пак ще намери начин да шмърка. Може и на лепило като команчите да мине.

    05:28 22.12.2025

  • 3 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Където има нефт, все епруветки с прах за пране, ядрени оръжия, наркотици или неспазване на човешките права им се привиждат.
    Цял свят го знае.

    05:29 22.12.2025

  • 4 Добро утро

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пуслер се е свил в бункера":

    Първия изтрещял вече се разписа. Очаква ни невероятна седмица. Дийййй.

    05:29 22.12.2025

  • 5 Тик- Ток

    5 0 Отговор
    Единствените които тровят краварите са файзер и модерна

    05:39 22.12.2025

  • 6 гост- историята се повтаря

    4 0 Отговор
    Преди години САЩ обвиниха президента на Панама, че е наркобарон, отвлякаха го, "съдиха"го и го хвърлиха в затвора. Цялата работа беше свързана с изтичане срока на американското владение на Панамския канал и той трябваше да стане собственост на Панама. Французите казват "Търси жената" , а англо-американците: "Търси парата"!

    05:39 22.12.2025

  • 7 Анализатор

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пуслер се е свил в бункера":

    Ще продължи да ги слуша. Иначе ще го извадят от бункера и ще го провесят.

    05:40 22.12.2025

  • 8 Тик- Ток

    2 0 Отговор
    Пак някои нации са решили да си направят държава на земята с американски нефт

    05:44 22.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ежко

    3 0 Отговор
    Греъм , а с Колумбия кога ще се занимаете?Що си мисля.че Колумбия произвежда и внася доста повече наркотици от Веницуела?

    05:49 22.12.2025

  • 11 Домашен любимец

    0 1 Отговор
    Как са барнали Мадуро на фотоса! На парада на 9 май изглеждаше младежки! За няколко месеца се е състарил от агресия!

    05:59 22.12.2025

  • 12 Андро

    0 1 Отговор
    Мъдуро е пътник,но все още без посока.Сега умуват,за къде точно да му изадат билет...Москва,Пекин,Пхенян или за ловните полета на Виликия Дух.

    06:00 22.12.2025

  • 13 Задния двор на Линдзи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пуслер се е свил в бункера":

    Стига си писал една и съща глупост под всяка статия, тролмиризлив.

    06:03 22.12.2025