Линдзи Греъм: Мадуро трови Америка и трябва да си ходи! Той е най-големият наркобарон в задния ни двор

Сенатор Линдзи Греъм подкрепя напълно смяната на управляващите във Венецуела, наричайки правителството на страната „наркотерористична държава“, предаде MSNBC.

Греъм подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп категорично няма да започне война с Венецуела.

„Президентът Тръмп обеща да защити нашата нация от бича на наркотрафика. Най-големият наркобарон в нашия заден двор е Мадуро във Венецуела. Те тровят Америка“, каза сенаторът.

Греъм отбеляза, че приветства усилията на Тръмп да „свали тази наркотерористична държава“. Той обвини Венецуела в конфискация на активи през 1976 г., трафик на наркотици и връзки с международни терористични организации.

„Подкрепям противопоставянето на Мадуро и искам той да си отиде.“ „Аз съм напълно „за“ смяната на режима и бих искал венецуелският народ да може да избере нов лидер, който е добър не само за тях, но и за региона и за Съединените щати“, заключи Греъм.

САЩ искат смяна на властта във Венецуела и не изключват война. Вашингтон смята настоящото ръководство за „чуждестранна терористична организация“, която включва и президента Николас Мадуро.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че дните на Мадуро са „преброени“. Мадуро призова Вашингтон да деескалира напрежението, след като САЩ натрупаха значително военно присъствие в региона през последните месеци, включително кораби и самолети.

В средата на декември Тръмп наложи пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, пътуващи за или от Венецуела. Президентът на САЩ заяви, че Вашингтон се стреми да си върне петрола, който според него Венецуела е „присвоила незаконно“. През ноември Тръмп също обяви венецуелското въздушно пространство за забранено.

На 10 декември САЩ конфискуваха танкера Skipper, санкциониран за контрабанда на ирански петрол за финансиране на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и Хизбула. Венецуела нарече това „крещящ грабеж“. На 20 декември беше арестуван друг танкер, Centuries, превозващ венецуелски петрол. Според The ​​New York Times, танкерът също е в списъка със санкции на САЩ.

Междувременно Венецуела изпрати танкера Chevron, превозващ венецуелски петрол, към Съединените щати.

Това обяви това в своя Telegram канал вицепрезидентът на страната Делси Родригес, която е и министър на въглеводородите, публикувайки видео от отплаването на танкера.

„Танкер Chevron, превозващ венецуелски петрол, напуска страната ни и отплава към Съединените щати в стриктно съответствие със задълженията, поети от нашата петролна индустрия“, написа Родригес. Тя подчерта, че Венецуела винаги е спазвала и ще продължи да спазва националното и международното право и никой няма да спре републиката по пътя ѝ към прогрес и победа.