Шведските митнически служби освободиха задържания руски товарен кораб

Шведските митнически служби освободиха руски товарен кораб, задържан през уикенда при митническа проверка, а системата за проследяване на морския трафик показа днес, че корабът е отплавал от шведското пристанище, където бе акостирал, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Митническите власти съобщиха вчера, че са се качили на борда на кораба "Адлер", който пуснал котва край град Хьоганес в югозападната част на Швеция заради повреда в двигателя.

Още новини от Украйна

"Прокуратурата реши да не образува разследване за предполагаемо нарушаване на санкциите", каза говорител на шведските митнически служби и добави: "На кораба е позволено да продължи плаването си".

Освен че корабът "Адлер" е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, плавателният съд и неговият собственик – компанията M Leasing LLC – са санкционирани от САЩ по подозрение, че са замесени в транспортирането на оръжия.

Шведските митнически служби отказаха да съобщят какво превозва корабът, който е напуснал пристанище в Санкт Петербург на 15 декември, но към момента няма информация за крайната му дестинация.

Според системата за проследяване на морския трафик LSEG корабът плава на север покрай западните брегове на Швеция.