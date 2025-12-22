Новини
Свят »
Швеция »
Шведските митнически служби освободиха задържания руски товарен кораб
  Тема: Украйна

Шведските митнически служби освободиха задържания руски товарен кораб

22 Декември, 2025 12:54 854 20

  • швеция-
  • русия-
  • кораб-
  • адлер

Шведските митнически служби отказаха да съобщят какво превозва корабът

Шведските митнически служби освободиха задържания руски товарен кораб - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шведските митнически служби освободиха руски товарен кораб, задържан през уикенда при митническа проверка, а системата за проследяване на морския трафик показа днес, че корабът е отплавал от шведското пристанище, където бе акостирал, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Митническите власти съобщиха вчера, че са се качили на борда на кораба "Адлер", който пуснал котва край град Хьоганес в югозападната част на Швеция заради повреда в двигателя.

Още новини от Украйна

"Прокуратурата реши да не образува разследване за предполагаемо нарушаване на санкциите", каза говорител на шведските митнически служби и добави: "На кораба е позволено да продължи плаването си".

Освен че корабът "Адлер" е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, плавателният съд и неговият собственик – компанията M Leasing LLC – са санкционирани от САЩ по подозрение, че са замесени в транспортирането на оръжия.

Шведските митнически служби отказаха да съобщят какво превозва корабът, който е напуснал пристанище в Санкт Петербург на 15 декември, но към момента няма информация за крайната му дестинация.

Според системата за проследяване на морския трафик LSEG корабът плава на север покрай западните брегове на Швеция.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    22 3 Отговор
    Не потвърдено ! подоляк е бил уволнен

    12:55 22.12.2025

  • 2 Атина Палада

    3 25 Отговор
    обаче братята украинци няма да му простят

    Коментиран от #18

    12:55 22.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    29 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:56 22.12.2025

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    22 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:57 22.12.2025

  • 6 Без ръждивите корита и нефта

    6 25 Отговор
    бензиностанцията ще изпука от глад!

    12:57 22.12.2025

  • 7 Тръмп каза, че

    4 26 Отговор
    Руските загиби вече са 1 550 000!
    Всеки месец загиват по 30 000 руснака, защото загубите на атакуващия са 5 пъти по високи от тези на отбраняващия се!

    Коментиран от #8, #9, #11

    12:59 22.12.2025

  • 8 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп каза, че":

    Бъркаш се, не винаги е така. Примери бол в историята

    13:00 22.12.2025

  • 9 Лудият от портиерната

    13 4 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп каза, че":

    Ха ха. Че то руската армия е около 1 400 000 интересно как всеки ден напредват по 1500 км фронт

    Коментиран от #10

    13:03 22.12.2025

  • 10 Лудият от портиерната

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Лудият от портиерната":

    На 1500 км фронт по точно

    13:04 22.12.2025

  • 11 Цък

    23 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп каза, че":

    За това руснаците не атакуват и напредват бавно. Първо изравняват, после само прочистват. Освен някой атентат да направите за друго не ставате. Зеленски защо не е в 404 да води славната си армия.

    Коментиран от #12

    13:04 22.12.2025

  • 12 МЪК

    19 1 Отговор

    До коментар #11 от "Цък":

    Защото клечи на златната си тоалетна.

    13:06 22.12.2025

  • 13 гръмовержецът

    22 0 Отговор
    Вчера написах , че ще го пуснат , но само дето олелията е до Бога ....

    13:09 22.12.2025

  • 14 Гледай , ти !

    18 1 Отговор
    Щом Стокхолм не съобщава какъв е бил товара , значи шведската излагация и резил са били големи .

    13:16 22.12.2025

  • 15 Точен

    20 0 Отговор
    Путин печели, Баба европа изигра последната си карта...

    13:18 22.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Механик

    13 0 Отговор
    Шведските власти освободиха руския кораб. Казано просто "Голем го вадим, ама мек".
    Като ви скръцне Путин със зъби, направо се омокряте и побягвате със скоростта на 100 диви прасета.

    13:23 22.12.2025

  • 18 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Аз се чудя, защо не си в Украйна, имат нужда от такива като тебе "братя"....

    13:29 22.12.2025

  • 19 филип

    11 0 Отговор
    Ликвидация на Бандеровските фашисти окраинци.Ликвидация на Зелената еуглена,като Мусолини! Защо България нае изгни чифутския посланик от София и да прекъсне окончателно дипломатичните връзки с Чифутландия!Колкото до Зелениот наркоман Зелената еуглена,я чака смърт ,като Мусолини-обесване!!! Гледайте сводките на Тодор Ангелов Ангелов, на Васил Василев, на Мартин Карбовски, на Страхил Ангелов, на Валентин Вацев.И не гледайте неоварварските телевизии БНТ1,2,3,4,Скат.Пуснете си 4часа и 28 мин Пресконференцията на Президента на Русия Вл. Вл. Путин от 19.12.2025 г. Уникална конференция Респект към Путин-умен, адекваен,с бърза мисъл и най-паче натрИ носа на американскио журналист-изпитах голямо удоволствие..Колкото до партия на Румен Радев-ТОЙ ще реши а не вие от ППДБ, Герб, ИТН, ДъПъСъ и СДС.И ДА! Ще има 121 гласа!!!

    13:31 22.12.2025

  • 20 ха-ха

    3 0 Отговор
    Швеция не е много далече от Русия ....Пък и далече да е , за руснаците не е кой - знае какъв проблем ...

    13:38 22.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания