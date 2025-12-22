Шведските митнически служби освободиха задържания руски товарен кораб

Шведските митнически служби освободиха руски товарен кораб, задържан през уикенда при митническа проверка, а системата за проследяване на морския трафик показа днес, че корабът е отплавал от шведското пристанище, където бе акостирал, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Митническите власти съобщиха вчера, че са се качили на борда на кораба "Адлер", който пуснал котва край град Хьоганес в югозападната част на Швеция заради повреда в двигателя.
"Прокуратурата реши да не образува разследване за предполагаемо нарушаване на санкциите", каза говорител на шведските митнически служби и добави: "На кораба е позволено да продължи плаването си".
Освен че корабът "Адлер" е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, плавателният съд и неговият собственик – компанията M Leasing LLC – са санкционирани от САЩ по подозрение, че са замесени в транспортирането на оръжия.
Шведските митнически служби отказаха да съобщят какво превозва корабът, който е напуснал пристанище в Санкт Петербург на 15 декември, но към момента няма информация за крайната му дестинация.
Според системата за проследяване на морския трафик LSEG корабът плава на север покрай западните брегове на Швеция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
12:55 22.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #18
12:55 22.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Фидел Кастро 1992 г.
12:56 22.12.2025
5 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
12:57 22.12.2025
6 Без ръждивите корита и нефта
12:57 22.12.2025
7 Тръмп каза, че
Всеки месец загиват по 30 000 руснака, защото загубите на атакуващия са 5 пъти по високи от тези на отбраняващия се!
Коментиран от #8, #9, #11
12:59 22.12.2025
8 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #7 от "Тръмп каза, че":Бъркаш се, не винаги е така. Примери бол в историята
13:00 22.12.2025
9 Лудият от портиерната
До коментар #7 от "Тръмп каза, че":Ха ха. Че то руската армия е около 1 400 000 интересно как всеки ден напредват по 1500 км фронт
Коментиран от #10
13:03 22.12.2025
10 Лудият от портиерната
До коментар #9 от "Лудият от портиерната":На 1500 км фронт по точно
13:04 22.12.2025
11 Цък
До коментар #7 от "Тръмп каза, че":За това руснаците не атакуват и напредват бавно. Първо изравняват, после само прочистват. Освен някой атентат да направите за друго не ставате. Зеленски защо не е в 404 да води славната си армия.
Коментиран от #12
13:04 22.12.2025
12 МЪК
До коментар #11 от "Цък":Защото клечи на златната си тоалетна.
13:06 22.12.2025
13 гръмовержецът
13:09 22.12.2025
14 Гледай , ти !
13:16 22.12.2025
15 Точен
13:18 22.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Механик
Като ви скръцне Путин със зъби, направо се омокряте и побягвате със скоростта на 100 диви прасета.
13:23 22.12.2025
18 Европеец
До коментар #2 от "Атина Палада":Аз се чудя, защо не си в Украйна, имат нужда от такива като тебе "братя"....
13:29 22.12.2025
19 филип
13:31 22.12.2025
20 ха-ха
13:38 22.12.2025