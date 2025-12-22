Иран демонстрира ракетен потенциал на фона на растящо напрежение

Иран проведе ракетни учения в няколко града в страната, съобщи агенция Ройтерс. Това е второто подобно военно упражнение в рамките на един месец, предава News.bg.

В събота телевизия Ен Би Си информира, че президентът на САЩ Доналд Тръмп предстои да бъде запознат от израелския премиер Бенямин Нетаняху с позицията на Израел, според която всяко разширяване на иранската програма за балистични ракети представлява сериозна заплаха и може да наложи бързи ответни действия.

Западните държави възприемат иранския арсенал от балистични ракети както като конвенционална военна опасност за стабилността в Близкия изток, така и като потенциално средство за доставка на ядрени оръжия, ако Техеран пристъпи към тяхното разработване. Иранските власти отхвърлят обвиненията и твърдят, че страната няма намерение да създава ядрени бойни глави.

Видеокадри от предполагаемите изстрелвания бяха публикувани в „Телеграм“ каналите на иранския обществен радио-телевизионен оператор и на полуофициалната агенция Nournews, без да се посочва конкретно мястото на заснемане. Впоследствие местни медии съобщиха, че ученията са се провели в столицата Техеран, както и в градовете Исфахан и Машхад.

По-късно през деня държавните медии цитираха „информирани източници“, които отрекоха да е имало ракетни изпитания. Според тях разпространените изображения всъщност показват „високопланински самолети“. Не бяха дадени допълнителни разяснения относно противоречията в информацията.

Ен Би Си съобщи още, че израелски представители изразяват опасения, че Иран възстановява съоръжения за ядрено обогатяване на уран, поразени при американски удари през юни. По тази причина те се готвят да представят на президента Тръмп възможни варианти за нова атака, насочена срещу иранската ракетна програма.

По-рано този месец военноморските сили на елитната Революционна гвардия на Иран проведоха двудневно учение, насочено към противодействие на външни заплахи. В рамките на маневрите бяха изстреляни балистични и крилати ракети по симулирани цели в Персийския залив.