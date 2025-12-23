Новини
Свят »
САЩ »
Мексикански военен самолет се разби в Тексас, петима са загинали, издирват шести ВИДЕО

Мексикански военен самолет се разби в Тексас, петима са загинали, издирват шести ВИДЕО

23 Декември, 2025 06:48, обновена 23 Декември, 2025 06:54 705 3

  • самолет-
  • катастрофа-
  • тексас-
  • загинали

Останалите двама членове на екипажа са открити живи

Мексикански военен самолет се разби в Тексас, петима са загинали, издирват шести ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души загинаха при инцидент със самолет на мексиканските военноморски сили близо до Галвестън, Тексас, съобщи Министерството на военноморските сили на Мексико.

Полетът на разбилата се машина е бил част от хуманитарна мисия

„Министерството на военноморските сили съобщава, че в момента разполага със следната информация относно осемте членове на екипажа на самолета: двама са живи, петима за съжаление са починали, а един все още не е открит“, се казва в изявление, публикувано на страницата на министерството във Facebook.

Министерството по-рано съобщи, че King Air ANX 1209 е бил на хуманитарна мисия и се е разбил при кацане близо до Галвестън.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Значи е пренасял наркотици, това си е грижа за хората т.е. хуманитарна мисия...

    07:03 23.12.2025

  • 2 Винкело

    1 0 Отговор
    Ей тъй като напишат гордо: "Видео!"
    Пък то - някакви линейки, някакви светлинки, някакви се щурат насам-натам. Е, и? Утре същото могат да го сложат за по-шаренко на какво ли не.

    07:48 23.12.2025

  • 3 Зеленски съм

    1 0 Отговор
    Очевидно е пренасял наркотици. Двамата "оцелели" не са искали да делят хонорара.

    08:22 23.12.2025