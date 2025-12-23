Мексикански военен самолет се разби в Тексас, петима са загинали, издирват шести ВИДЕО

Петима души загинаха при инцидент със самолет на мексиканските военноморски сили близо до Галвестън, Тексас, съобщи Министерството на военноморските сили на Мексико.
Полетът на разбилата се машина е бил част от хуманитарна мисия
„Министерството на военноморските сили съобщава, че в момента разполага със следната информация относно осемте членове на екипажа на самолета: двама са живи, петима за съжаление са починали, а един все още не е открит“, се казва в изявление, публикувано на страницата на министерството във Facebook.
Министерството по-рано съобщи, че King Air ANX 1209 е бил на хуманитарна мисия и се е разбил при кацане близо до Галвестън.
