Страсбург спря устрема на Лион с победа у дома

23 Февруари, 2026 07:22 552 1

Домакините демонстрираха характер и хъс

Страсбург спря устрема на Лион с победа у дома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Страсбург сложи край на впечатляващата победна серия на Лион, надделявайки с 3:1 пред собствена публика в мач от 23 кръг на френската Лига 1. Домакините демонстрираха характер и хъс, като не оставиха шанс на един от най-стабилните отбори през сезона.

С този успех елзасци прекъснаха невероятната поредица от 13 последователни победи на Лион във всички надпревари, както и серията от 7 триумфа в първенството. За последно "хлапетата" бяха напуснали терена победени още в началото на декември, но този път срещнаха непреодолима съпротива.

Маршъл Годо откри резултата в 37-ата минута, възползвайки се от отлична атака на Страсбург и изпращайки топката в мрежата на гостите.

След почивката Диего Морейра удвои преднината на домакините в 52-ата минута, а надеждите на Лион бяха съживени от Корентин Толисо, който намали изоставането в 59-ата минута.

Въпреки усилията на гостите, съдбата на мача бе решена в 83-ата минута, когато Страсбург получи дузпа. Хоакин Паникели бе безпогрешен от бялата точка и оформи крайното 3:1, с което донесе ценни три точки на своя тим.

Този успех изкачи Страсбург на седмата позиция във временното класиране, само на три точки от шестия Рен и зоната, даваща право на участие в европейските клубни турнири. За Лион това бе шеста загуба през кампанията, като тимът остава на трето място в подреждането.


  • 1 Василеску

    0 0 Отговор
    Стасбург е собственост на собственика ня Челси - ето защо миналия месецму взеха треньора и го сложиха на Челси, а на Страсбург пратиха дългогодишния играч на Норич, Бристол Сити и Болтън Гари о+Нийл и това се оказа по-добре за Расинг и по-зле за Челси.

    10:23 23.02.2026

