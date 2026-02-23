Рома разгроми Кремонезе на "Олимпико"

Отборът на Рома се наложи с убедителното 3:0 над гостуващия Кремонезе в среща от 26-ия кръг на италианската Серия "А".

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване, като защитата на Кремонезе устояваше на натиска на "вълците".

Всичко обаче се промени в 59-ата минута, когато Браян Кристанте разпечата вратата на гостите след прецизно подаване от капитана Лоренцо Пелегрини.

Домакините не се задоволиха с минималната преднина и продължиха да атакуват. В 77-ата минута Кристанте отново бе в центъра на събитията, този път като асистент за втория гол, реализиран от Еван Н'Дика, който удвои аванса на римляните.

Крайното 3:0 оформи младият Николо Пизили, който се появи като резерва и само десет минути по-късно се разписа, слагайки точка на спора в 86-ата минута.

С този успех Рома записва 16-а победа в шампионата и се изравнява по точки с третия във временното класиране – Наполи, като изостава само на четири пункта от втория Милан. За Кремонезе поражението е 12-о за сезона и четвърто поредно, като отборът остава на 16-ата позиция с едва една спечелена точка в последните си четири срещи.







