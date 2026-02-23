Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рома разгроми Кремонезе на "Олимпико"

Рома разгроми Кремонезе на "Олимпико"

23 Февруари, 2026 07:06 633 0

  • рома-
  • кремонезе -
  • серия а

"Вълците" се изравниха по точки с третия във временното класиране – Наполи

Рома разгроми Кремонезе на "Олимпико" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на Рома се наложи с убедителното 3:0 над гостуващия Кремонезе в среща от 26-ия кръг на италианската Серия "А".

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване, като защитата на Кремонезе устояваше на натиска на "вълците".

Всичко обаче се промени в 59-ата минута, когато Браян Кристанте разпечата вратата на гостите след прецизно подаване от капитана Лоренцо Пелегрини.

Домакините не се задоволиха с минималната преднина и продължиха да атакуват. В 77-ата минута Кристанте отново бе в центъра на събитията, този път като асистент за втория гол, реализиран от Еван Н'Дика, който удвои аванса на римляните.

Крайното 3:0 оформи младият Николо Пизили, който се появи като резерва и само десет минути по-късно се разписа, слагайки точка на спора в 86-ата минута.

С този успех Рома записва 16-а победа в шампионата и се изравнява по точки с третия във временното класиране – Наполи, като изостава само на четири пункта от втория Милан. За Кремонезе поражението е 12-о за сезона и четвърто поредно, като отборът остава на 16-ата позиция с едва една спечелена точка в последните си четири срещи.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове