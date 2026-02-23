Новини
СДВР получава нов паркинг за иззети автомобили

23 Февруари, 2026 07:28 1 304 11

Той е предоставен безвъзмездно от кмета на район „Красна поляна" за срок от 10 години

СДВР получава нов паркинг за иззети автомобили - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

СДВР ще получи нов паркинг, на който да съхранява иззетите автомобили. Той е предоставен безвъзмездно от кмета на район „Красна поляна" за срок от 10 години, съобщават от Нова телевизия.

Само за изминалото денонощие МВР е установило 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. От тях 11 са шофирали с над 1, 2 промила алкохол в кръвта, а двама са отказали да бъдат тествани. Трима шофьори са засечени да шофират под въздействие на наркотични вещества.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Демокрация

    15 0 Отговор
    Направо могат да отворят автокъща

    Коментиран от #8

    07:35 23.02.2026

  • 2 Гост

    5 1 Отговор
    Това дали означава, че вредните отпадъци от първо РПУ ще освободят платното за движение от дъргели - конфискуваните и тези, с които се придвижват за наша сметка?

    07:40 23.02.2026

  • 3 Нов внос, току що гепнат

    5 0 Отговор
    Автокъща няма ли да си отворят?

    07:58 23.02.2026

  • 4 ВНИМАВАЙТЕ

    9 0 Отговор
    Убавото Наде да не ви го открадне и него. Тя обича да краде паркинги.

    08:01 23.02.2026

  • 5 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Разпродавай на търг тия гнилочи

    08:02 23.02.2026

  • 6 Артилерист

    6 0 Отговор
    Нейнски да не им е отстъпила нейния бивш гараж на ЦК на БКП? Просто така, че не са я забравили и пак са я извадили от нафталина. В тази връзка, се чудя и как са пропуснали в правителството на Гюров да сложат и "дебелия циник" (по Продев), авангарда на сдс, пресаташето на 39-те нагладно протестиращи, примера на демокрацията Ал.Йорданов?

    08:05 23.02.2026

  • 7 Добре де, а

    5 0 Отговор
    сега циганите къде ще си хвърлят боклука?

    08:18 23.02.2026

  • 8 автокъща не, но

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Демокрация":

    автоморга ДА.

    08:19 23.02.2026

  • 9 муцунка

    0 1 Отговор
    Стелки за пола.

    08:45 23.02.2026

  • 10 ОЛГА

    1 0 Отговор
    Могат успешно да ползват паркинга пред Парламента , там от празноглавците ше има достатъчно място!

    09:40 23.02.2026

  • 11 ПИЙАНИЦАТА ОТ СТ.ГАРА😕

    0 0 Отговор
    ДА ГО КРЪСТЯТ...
    „СУМПС° ПИЙАНИЦИ”....

    10:37 23.02.2026

