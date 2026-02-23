СДВР получава нов паркинг за иззети автомобили

СДВР ще получи нов паркинг, на който да съхранява иззетите автомобили. Той е предоставен безвъзмездно от кмета на район „Красна поляна" за срок от 10 години, съобщават от Нова телевизия.
Само за изминалото денонощие МВР е установило 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. От тях 11 са шофирали с над 1, 2 промила алкохол в кръвта, а двама са отказали да бъдат тествани. Трима шофьори са засечени да шофират под въздействие на наркотични вещества.
