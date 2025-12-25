Папата на Коледа: Да откажеш помощ на бедни и непознати е отхвърляне на Бог

Отказването на помощ на бедни и непознати хора е равносилно на отхвърлянето на Бог, заяви в проповедта си на Бъдни вечер папа Лъв Четиринадесети, цитиран от "Ройтерс". Според него историята за това, че Христос се е родил в обор би трябвало да напомня на християните да не отказват да помагат на нуждаещите се.



"На Земята няма място за Господ, ако няма място за човека. Да откажеш едното е като да откажеш и другото", каза папата по време на богослужението в базиликата "Свети Петър". Той допълни, че раждането на Христос е показало присъствието на Бога във всеки човек.



На първата коледна литургия на папа Лъв Четиринадесети присъстваха около 6 хиляди души вътре в базиликата, а отвън 5 хиляди наблюдаваха случващото се на големи екрани на площада "Свети Петър".



Общият брой на католиците по света е един милиард и 400 милиона души, припомня "Ройтерс".



Първият папа, роден в Съединените щати, направи централни темите за грижите за мигрантите и бедните, след като беше избран за глава на Римокатолическата църква. Лъв Четиринадесети е отправял критики към американския президент Доналд Тръмп заради политиката му спрямо мигрантите, посочва агенция "Ройтерс".

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.