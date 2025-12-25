Отказването на помощ на бедни и непознати хора е равносилно на отхвърлянето на Бог, заяви в проповедта си на Бъдни вечер папа Лъв Четиринадесети, цитиран от "Ройтерс". Според него историята за това, че Христос се е родил в обор би трябвало да напомня на християните да не отказват да помагат на нуждаещите се.
"На Земята няма място за Господ, ако няма място за човека. Да откажеш едното е като да откажеш и другото", каза папата по време на богослужението в базиликата "Свети Петър". Той допълни, че раждането на Христос е показало присъствието на Бога във всеки човек.
На първата коледна литургия на папа Лъв Четиринадесети присъстваха около 6 хиляди души вътре в базиликата, а отвън 5 хиляди наблюдаваха случващото се на големи екрани на площада "Свети Петър".
Общият брой на католиците по света е един милиард и 400 милиона души, припомня "Ройтерс".
Първият папа, роден в Съединените щати, направи централни темите за грижите за мигрантите и бедните, след като беше избран за глава на Римокатолическата църква. Лъв Четиринадесети е отправял критики към американския президент Доналд Тръмп заради политиката му спрямо мигрантите, посочва агенция "Ройтерс".
Папата на Коледа: Да откажеш помощ на бедни и непознати е отхвърляне на Бог
25 Декември, 2025 02:52, обновена 25 Декември, 2025 02:56 498 3
На първата коледна литургия на Лъв Четиринадесети присъстваха около 6 хиляди души в базиликата "Свети Петър"
Отказването на помощ на бедни и непознати хора е равносилно на отхвърлянето на Бог, заяви в проповедта си на Бъдни вечер папа Лъв Четиринадесети, цитиран от "Ройтерс". Според него историята за това, че Христос се е родил в обор би трябвало да напомня на християните да не отказват да помагат на нуждаещите се.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГОЛАТА ИСТИНА
В същото време, ЕС нарежда пари и помощи, на бедни страни, от парите на тези, които стават сутрин за работа, нямат време за закуска, пият кафе на крак , връщат се прибити от бачкане...в крайна сметка отглеждат Украинци, Сирийци, Суданци, Палестинци...
Че накрая на същите тези им спретнат някой КОВИД 19 , криза с добитъка, хипер инфлация или война.
Коментиран от #3
04:01 25.12.2025
2 Ама и да боцкаш
Виж ни "елитите"? Пълни кюфтета са! Ха-ха-ха
04:16 25.12.2025
3 Дааа
До коментар #1 от "ГОЛАТА ИСТИНА":Някак си е несправедливо. Бачкаш, бачкаш... ДДС-та, ММСе-та... И урсулите ти взимат от парсата и сами си определят техните заплати. Остави това, ами милиарди забиват в земята за "златни тоалетни" на психясали фашисти. Несправедливо е
.. Ама защо ние даже и нищо не казваме по този повод?
04:20 25.12.2025