Папата на Коледа: Да откажеш помощ на бедни и непознати е отхвърляне на Бог

Папата на Коледа: Да откажеш помощ на бедни и непознати е отхвърляне на Бог

25 Декември, 2025 02:52, обновена 25 Декември, 2025 02:56 498 3

На първата коледна литургия на Лъв Четиринадесети присъстваха около 6 хиляди души в базиликата "Свети Петър"

Папата на Коледа: Да откажеш помощ на бедни и непознати е отхвърляне на Бог - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Отказването на помощ на бедни и непознати хора е равносилно на отхвърлянето на Бог, заяви в проповедта си на Бъдни вечер папа Лъв Четиринадесети, цитиран от "Ройтерс". Според него историята за това, че Христос се е родил в обор би трябвало да напомня на християните да не отказват да помагат на нуждаещите се.

"На Земята няма място за Господ, ако няма място за човека. Да откажеш едното е като да откажеш и другото", каза папата по време на богослужението в базиликата "Свети Петър". Той допълни, че раждането на Христос е показало присъствието на Бога във всеки човек.

На първата коледна литургия на папа Лъв Четиринадесети присъстваха около 6 хиляди души вътре в базиликата, а отвън 5 хиляди наблюдаваха случващото се на големи екрани на площада "Свети Петър".

Общият брой на католиците по света е един милиард и 400 милиона души, припомня "Ройтерс".

Първият папа, роден в Съединените щати, направи централни темите за грижите за мигрантите и бедните, след като беше избран за глава на Римокатолическата църква. Лъв Четиринадесети е отправял критики към американския президент Доналд Тръмп заради политиката му спрямо мигрантите, посочва агенция "Ройтерс".


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГОЛАТА ИСТИНА

    1 0 Отговор
    Някак си, лицемерно звучи от устата на човек, който се храни няколко пъти на ден, със златни прибори и дори не внася данъци.
    В същото време, ЕС нарежда пари и помощи, на бедни страни, от парите на тези, които стават сутрин за работа, нямат време за закуска, пият кафе на крак , връщат се прибити от бачкане...в крайна сметка отглеждат Украинци, Сирийци, Суданци, Палестинци...
    Че накрая на същите тези им спретнат някой КОВИД 19 , криза с добитъка, хипер инфлация или война.

    Коментиран от #3

    04:01 25.12.2025

  • 2 Ама и да боцкаш

    1 0 Отговор
    Милиони с неизвестно какво си е сатанистка работа. Но и да храниш 500 милиона европейци с хлебарки и червеи си е сатанизъм. А защо сме род тяхна власт? Толкова си можем..
    Виж ни "елитите"? Пълни кюфтета са! Ха-ха-ха

    04:16 25.12.2025

  • 3 Дааа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛАТА ИСТИНА":

    Някак си е несправедливо. Бачкаш, бачкаш... ДДС-та, ММСе-та... И урсулите ти взимат от парсата и сами си определят техните заплати. Остави това, ами милиарди забиват в земята за "златни тоалетни" на психясали фашисти. Несправедливо е
    .. Ама защо ние даже и нищо не казваме по този повод?

    04:20 25.12.2025