Украйна удари руското пристанище Темрюк, поразени са нефтени резервоари. Осем дрона бяха свалени на път към Москва

Два резервоара за съхранение на нефт в пристанището Темрюк се запалиха на площ от 2000 квадратни метра поради атака с безпилотно летателно средство. Няма жертви, съобщи оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.
„В пристанището Темрюк атака с дронове е причинила пожар в два резервоара за съхранение на нефт. Пожарът обхваща площ от приблизително 2000 квадратни метра. По предварителна информация няма жертви. Аварийните служби работят на мястото на инцидента“, се казва в изявлението.
Седемдесет души и 18 единици техника участват в гасенето на пожара, включително персонал от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край.
Сгради и оборудване на селскостопанско предприятие са повредени при атака с дрон в Щербиновски район на Краснодарския край.
Няма пострадали и всички пожари са потушени, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.
Системата за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната на Русия е свалило осем дрона, летящи към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин в своя канал Max.
"Аварийните служби работят на мястото на падналите отломки“, написа кметът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Столицата,
04:07 25.12.2025
2 Готов за бой
Коментиран от #3
04:17 25.12.2025
3 Ха-ха-ха
До коментар #2 от "Готов за бой":Ама защо да те атакуват бе? Какво има тука важно? Нищо! Едни пропаднали типове, които сами унищожиха страната си. Е, кой и защо да те напада, като си самоубиец? Да ни оставят да се довършим сами.
04:23 25.12.2025