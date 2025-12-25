Новини
Украйна удари руското пристанище Темрюк, поразени са нефтени резервоари. Осем дрона бяха свалени на път към Москва
  Тема: Украйна

Украйна удари руското пристанище Темрюк, поразени са нефтени резервоари. Осем дрона бяха свалени на път към Москва

25 Декември, 2025 03:56, обновена 25 Декември, 2025 04:02 412 3

Сгради и оборудване на селскостопанско предприятие са повредени при атака с дрон в Щербиновски район на Краснодарския край

Украйна удари руското пристанище Темрюк, поразени са нефтени резервоари. Осем дрона бяха свалени на път към Москва - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два резервоара за съхранение на нефт в пристанището Темрюк се запалиха на площ от 2000 квадратни метра поради атака с безпилотно летателно средство. Няма жертви, съобщи оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.

„В пристанището Темрюк атака с дронове е причинила пожар в два резервоара за съхранение на нефт. Пожарът обхваща площ от приблизително 2000 квадратни метра. По предварителна информация няма жертви. Аварийните служби работят на мястото на инцидента“, се казва в изявлението.

Седемдесет души и 18 единици техника участват в гасенето на пожара, включително персонал от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край.

Сгради и оборудване на селскостопанско предприятие са повредени при атака с дрон в Щербиновски район на Краснодарския край.

Няма пострадали и всички пожари са потушени, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.

Системата за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната на Русия е свалило осем дрона, летящи към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин в своя канал Max.

"Аварийните служби работят на мястото на падналите отломки“, написа кметът.


Напиши коментар:


  • 1 Столицата,

    2 2 Отговор
    Столицата бе Путине. Снеси я до мазетата, да няма врагът ни правителство, ни президент, нито и НС. Тогава всички ще кротнат веднага. И никаква помощ повече няма да има... Ама вие сте неразбирачи.

    04:07 25.12.2025

  • 2 Готов за бой

    0 4 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #3

    04:17 25.12.2025

  • 3 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Ама защо да те атакуват бе? Какво има тука важно? Нищо! Едни пропаднали типове, които сами унищожиха страната си. Е, кой и защо да те напада, като си самоубиец? Да ни оставят да се довършим сами.

    04:23 25.12.2025

