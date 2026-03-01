Външно е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Близкия изток на Ниво 5

От Министерството на външните работи (МВнР) съобщиха, че ведомството вече е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната.

МВнР продължава да следи внимателно ситуацията в Близкия изток. Приканваме отново намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo, се посочва в съобщението.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани и граждани на държави членки на ЕС се приемат денонощно на: телефонните линии на Дирекция "Ситуационен център": тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616; факс: +359 2 870 71 37; e-mail: [email protected]; на телефоните и ел. поща на дипломатическите представителства; на следните телефонни номера: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; + 359 2 948 2798.

Служебният премиер Андрей Гюров публикува в профила си във Фейсбук информация в помощ на българите в региона на Близкия изток.