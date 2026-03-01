Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Външно е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Близкия изток на Ниво 5

1 Март, 2026 15:20 699 17

МВнР продължава да следи внимателно ситуацията в Близкия изток

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От Министерството на външните работи (МВнР) съобщиха, че ведомството вече е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната.

МВнР продължава да следи внимателно ситуацията в Близкия изток. Приканваме отново намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo, се посочва в съобщението.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани и граждани на държави членки на ЕС се приемат денонощно на: телефонните линии на Дирекция "Ситуационен център": тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616; факс: +359 2 870 71 37; e-mail: [email protected]; на телефоните и ел. поща на дипломатическите представителства; на следните телефонни номера: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; + 359 2 948 2798.

Служебният премиер Андрей Гюров публикува в профила си във Фейсбук информация в помощ на българите в региона на Близкия изток.


България
  • 1 Горски

    14 0 Отговор
    Нито едно посолство или консулство не вдига посочените телефони. Крият се като плъхове. Най-добре е това Външно да го закрием. Служи само за приют на любовници.

    15:22 01.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Ексклузивно!Иран удари страна от ЕС .А нас ни лъжат че няма да посмее.

    Коментиран от #11

    15:25 01.03.2026

  • 3 Потрес

    4 3 Отговор
    Наните братя - иранците само да не ударят "заведението" на Последния, че после къде ще се....

    15:26 01.03.2026

  • 4 ТелАвив гори

    6 0 Отговор
    Факти пускат само лъженовини.

    15:28 01.03.2026

  • 5 Жълтoпаважен клoшaр от ППДБ

    6 0 Отговор
    В сектатана лама Мирчев и лама Василев сме много притеснени! Вече втори ден няма и ред в новините за нашия любим наркос Зеленко! Какво става?! Превзе ли вече Масквата? Да не умря от свръхдоза в бункера в Краков?

    15:36 01.03.2026

  • 6 Какво

    7 0 Отговор
    е точно "външно" на България?

    15:36 01.03.2026

  • 7 Ще ли

    5 0 Отговор
    ни освободят от магнитската с-и-яяяяя

    15:37 01.03.2026

  • 8 За какво

    5 0 Отговор
    но е външно? Ние нали сме част от ЕС то

    15:38 01.03.2026

  • 9 С какво

    4 0 Отговор
    точно се занимава това "външно"? Някой знае ли?

    Коментиран от #12

    15:40 01.03.2026

  • 10 Налудник

    5 0 Отговор
    От (без)действията на Външно, на българите им идва Вътрешно.

    15:40 01.03.2026

  • 11 Никозия е опровергала това

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Англичаните го използват тази лъжа като предтекст за да дислоцират самолети в района и евентуално да излъжат Европейския съюз и НАТО да влязат във войната. Както винаги англичаните са подстрекатели и после ще гледат отстрани и ще се подсмихват .....Как са ми излъгали

    Коментиран от #13

    15:45 01.03.2026

  • 12 Занимава се

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "С какво":

    само с антидържавни и антибългарски дейности.

    15:45 01.03.2026

  • 13 не е е

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Никозия е опровергала това":

    Имало е, ама гърчолята ги е страх, да не им се развали летния сезон. Мисля, че туризмът им доста ще пострада.

    15:48 01.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Какъв е днес флагът пред министерството?

    4 0 Отговор
    Много интересно какъв флаг се вее пред Министерството? На агресорите или бялото знаме??

    15:57 01.03.2026

  • 16 Надка е яхнала метлата и прелита над бли

    3 0 Отговор
    Близкия изток! МВнР пародия на краварски слугинаж

    16:22 01.03.2026

  • 17 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    НАДКЕ, НАДКЕЕЕЕ, КУХА ДЪРТА ЛЕЙКА!

    16:22 01.03.2026

