Външно е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Близкия изток на Ниво 5

От Министерството на външните работи (МВнР) съобщиха, че ведомството вече е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната.
МВнР продължава да следи внимателно ситуацията в Близкия изток. Приканваме отново намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo, се посочва в съобщението.
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани и граждани на държави членки на ЕС се приемат денонощно на: телефонните линии на Дирекция "Ситуационен център": тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616; факс: +359 2 870 71 37; e-mail: [email protected]; на телефоните и ел. поща на дипломатическите представителства; на следните телефонни номера: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; + 359 2 948 2798.
Служебният премиер Андрей Гюров публикува в профила си във Фейсбук информация в помощ на българите в региона на Близкия изток.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
15:22 01.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11
15:25 01.03.2026
3 Потрес
15:26 01.03.2026
4 ТелАвив гори
15:28 01.03.2026
5 Жълтoпаважен клoшaр от ППДБ
15:36 01.03.2026
6 Какво
15:36 01.03.2026
7 Ще ли
15:37 01.03.2026
8 За какво
15:38 01.03.2026
9 С какво
Коментиран от #12
15:40 01.03.2026
10 Налудник
15:40 01.03.2026
11 Никозия е опровергала това
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Англичаните го използват тази лъжа като предтекст за да дислоцират самолети в района и евентуално да излъжат Европейския съюз и НАТО да влязат във войната. Както винаги англичаните са подстрекатели и после ще гледат отстрани и ще се подсмихват .....Как са ми излъгали
Коментиран от #13
15:45 01.03.2026
12 Занимава се
До коментар #9 от "С какво":само с антидържавни и антибългарски дейности.
15:45 01.03.2026
13 не е е
До коментар #11 от "Никозия е опровергала това":Имало е, ама гърчолята ги е страх, да не им се развали летния сезон. Мисля, че туризмът им доста ще пострада.
15:48 01.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Какъв е днес флагът пред министерството?
15:57 01.03.2026
16 Надка е яхнала метлата и прелита над бли
16:22 01.03.2026
17 Боруна Лом
16:22 01.03.2026