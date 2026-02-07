Влиятелен мозъчен тръст, лансирал Стармър във властта, разследвал журналисти

Във Великобритания влиятелен мозъчен тръст, ръководен по-рано от началника на кабинета на премиера Киър Стармър и действащ министър от Лейбъристката партия, е наел компания за връзки с обществеността, за да разследва източника на изтичане на информация към журналисти относно финансирането на групата, съобщиха "Таймс" и "Гардиън".
Мозъчният тръст "Лейбъристи заедно", който помогна за издигането на Стармър на власт, между 2017 и 2020 г. се ръководеше от Морган Максуини, сега началник на кабинета му. Впоследствие ръководството беше поето от Джош Саймънс, настоящ министър.
Според разследващия уебсайт "Демокрация за продан", тръстът е платил на компания за връзки с обществеността 30 хиляди паунда, за да разследва източниците на истории за финансирането на групата.
През ноември 2023 г. "Сънди таймс" публикува статия, озаглавена "Тайният гуру, който е планирал пътя на Киър Стармър към властта с недекларирани пари". В нея бе съобщено, че по времето на Максуини "Лейбъристи заедно" не е декларирала дарения на стойност над 730 хиляди паунда пред Избирателната комисия. Сред дарителите са Мартин Тейлър, мениджър на хедж фонд, чиято фирма от Каймановите острови е инвестирала в руския петролен гигант „Газпром“, и сър Тревър Чин, филантроп и приятел на сър Тони Блеър.
Работата, извършена впоследствие от компанията за връзки с обществеността, съдържа доклади за журналисти в медии, включително "Гардиън" и "Сънди таймс", които са съобщили за нередности във финансирането на мозъчния тръст. Компанията също също така се е опитала да идентифицира източниците на журналистите.
Имената на Максуини и Саймънс са замесени и в последния скандал с назначаването на лорд Манделсън за посланик в САЩ, като се твърди, че са участвали в одобряването му без да отчетат близките му връзки с Джефри Епстийн.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
07:09 07.02.2026
2 Английския пациент
07:42 07.02.2026
3 Ъъъъъъ
Стармър беше "назначен" от Манделсън, който пък за благодарност, беше пратен във Вашингтон.Никой никога не е харесвал Стармър. И той като Месец е министър-председателя с най-ниска подкрепа.
Вчера слушах Фарадж, който пък видя руска следа в този скандал.....🤣
07:55 07.02.2026
4 чичо Джеф
07:57 07.02.2026
5 РЕАЛИСТ
08:18 07.02.2026