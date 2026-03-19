Иран държи МААЕ в неведение за ядрения си обект в Исфахан

Иран държи МААЕ в неведение за ядрения си обект в Исфахан

19 Март, 2026 11:40 865 20

Вчера вечерта снаряд е ударил район близо до иранската атомна електроцентрала "Бушер", но не е причинил щети или наранявания, съобщи Иран пред МААЕ

Иран държи МААЕ в неведение за ядрения си обект в Исфахан - 1
Международната агенция за атомна енергия не знае какъв е статутът на новото иранско съоръжение за обогатяване на уран в Исфахан, което се намира в подземен ядрен комплекс. Това заяви ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси, цитиран от "Ройтерс".

"То е под земята, но все още не сме го посетили", обясни Гроси, който е във Вашингтон за конференция и за разговори с представители на администрацията на Доналд Тръмп.

Иран е информирал ядрения надзорен орган на ООН за новото съоръжение през юни, а Гроси уточни, че инспектори на МААЕ са били в Исфахан по-късно същия месец, за да го видят, но са били принудени да отменят посещението си, когато ядреният комплекс там е бил ударен в началото на 12-дневната война с Израел.

Той посочи, че тъй като инспекторите са били принудени да отменят посещението си, агенцията не знае "дали това е просто празна зала", там се намират бетонни площадки, чакащи инсталирането на центрофуги - машините, които обогатяват уран за електроцентрали и ядрени оръжия - или дали вече са били инсталирани някои центрофуги.

"Има много въпроси, които ще изясним едва когато можем да се върнем", отбеляза Гроси.

Вчера вечерта снаряд е ударил район близо до иранската атомна електроцентрала "Бушер", но не е причинил щети или наранявания, съобщи Иран пред МААЕ.

Входовете към подземния и преди това бомбардиран завод за обогатяване на уран в Натанз бяха ударени по-рано при американско-израелските военни атаки срещу страната, потвърди МААЕ на 3 март.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новият аятолах:

    12 0 Отговор
    И 6@ л съм ги и кърлежите

    11:42 19.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 123456

    9 0 Отговор
    Кви са тия МАЕЕЕ , лови ли ги снаряд или не ? Аййй ...тир и международния ред на силата !

    11:51 19.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Циник

    12 1 Отговор
    Рафаел Гроси и МААЕ са именно тези, които казаха на Тръмп и Нетаняху къде ропно да хвърлят бомби по време на миналогодишната атака срещу Иран. Ако Гроси наивно си мисли, че някой ще го пусне в Иран за нещо друго освен да бъде обесен на първия стълб той значи е много наивен.

    Коментиран от #8, #14, #15

    11:53 19.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Айде бе

    11 0 Отговор
    Ами нека наглеците от МААЕ се разходят до ядрените обекти на Иран ако им стиска!

    11:54 19.03.2026

  • 8 Циник

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Циник":

    "къде точно" да се чете. МААЕ си изгърмя, ама буквално, патроните миналата година и вече ще гледат ядрената програма на Иран само по телевизията, когато ония тестват първата атомна бомба. Дано не е на живо по нашите телевизии, че както сме тръгнали да се навеждаме още повече пред американците и дотам могат да стигнат нещата, уви.

    Коментиран от #20

    11:55 19.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ти да видиш

    9 0 Отговор
    Психопатът педофил Тръмп още преди една година информира не само агенцията но и целият свят че ядрените обекти на Иран са безвъзвратно унищожени.
    Какво има Иран повече да информира!?

    11:57 19.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Терорист номеρ едно бомбардира ядрени обекти в суверенна държава а международната агенция изобщо даже не се и трогна тогава, а сега нещо отново се правят на загрижени!?
    Западното лицемерие не познава граници.

    11:59 19.03.2026

  • 14 Руски колхозник

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Циник":

    Въпросът е,как толкова време го търпяха,като знаят,че снася информация ?

    11:59 19.03.2026

  • 15 Той

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Циник":

    Абе циник стани от килимчето.

    12:01 19.03.2026

  • 16 ФЕЙК - либераст

    6 0 Отговор
    Когато господ иска да накаже САЩ им изпраща урагани, виелици, студове! А когато иска да накаже другите народи им изпраща американци!

    12:01 19.03.2026

  • 17 обективен

    0 6 Отговор
    Нямам нищо против иранския народ, но аятоласите са бонболюбци.

    Коментиран от #18

    12:06 19.03.2026

  • 18 смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "обективен":

    "бонболюбци", това какво означава, че обичат боНбони ли? Защото ако си опитал да напишеш нещо свързано с боМби не ти се е получило!

    12:25 19.03.2026

  • 19 хамсал

    0 0 Отговор
    МААЕ да каже колко пъти е посетила ядрения обект в Димона!

    12:27 19.03.2026

  • 20 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Циник":

    Те ще тества не една, а много атомни бомби.
    Основно американски.

    12:28 19.03.2026

