Иран държи МААЕ в неведение за ядрения си обект в Исфахан

Международната агенция за атомна енергия не знае какъв е статутът на новото иранско съоръжение за обогатяване на уран в Исфахан, което се намира в подземен ядрен комплекс. Това заяви ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси, цитиран от "Ройтерс".

"То е под земята, но все още не сме го посетили", обясни Гроси, който е във Вашингтон за конференция и за разговори с представители на администрацията на Доналд Тръмп.

Иран е информирал ядрения надзорен орган на ООН за новото съоръжение през юни, а Гроси уточни, че инспектори на МААЕ са били в Исфахан по-късно същия месец, за да го видят, но са били принудени да отменят посещението си, когато ядреният комплекс там е бил ударен в началото на 12-дневната война с Израел.

Той посочи, че тъй като инспекторите са били принудени да отменят посещението си, агенцията не знае "дали това е просто празна зала", там се намират бетонни площадки, чакащи инсталирането на центрофуги - машините, които обогатяват уран за електроцентрали и ядрени оръжия - или дали вече са били инсталирани някои центрофуги.

"Има много въпроси, които ще изясним едва когато можем да се върнем", отбеляза Гроси.

Вчера вечерта снаряд е ударил район близо до иранската атомна електроцентрала "Бушер", но не е причинил щети или наранявания, съобщи Иран пред МААЕ.

Входовете към подземния и преди това бомбардиран завод за обогатяване на уран в Натанз бяха ударени по-рано при американско-израелските военни атаки срещу страната, потвърди МААЕ на 3 март.