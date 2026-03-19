Иран държи МААЕ в неведение за ядрения си обект в Исфахан

Международната агенция за атомна енергия не знае какъв е статутът на новото иранско съоръжение за обогатяване на уран в Исфахан, което се намира в подземен ядрен комплекс. Това заяви ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси, цитиран от "Ройтерс".
"То е под земята, но все още не сме го посетили", обясни Гроси, който е във Вашингтон за конференция и за разговори с представители на администрацията на Доналд Тръмп.
Иран е информирал ядрения надзорен орган на ООН за новото съоръжение през юни, а Гроси уточни, че инспектори на МААЕ са били в Исфахан по-късно същия месец, за да го видят, но са били принудени да отменят посещението си, когато ядреният комплекс там е бил ударен в началото на 12-дневната война с Израел.
Той посочи, че тъй като инспекторите са били принудени да отменят посещението си, агенцията не знае "дали това е просто празна зала", там се намират бетонни площадки, чакащи инсталирането на центрофуги - машините, които обогатяват уран за електроцентрали и ядрени оръжия - или дали вече са били инсталирани някои центрофуги.
"Има много въпроси, които ще изясним едва когато можем да се върнем", отбеляза Гроси.
Вчера вечерта снаряд е ударил район близо до иранската атомна електроцентрала "Бушер", но не е причинил щети или наранявания, съобщи Иран пред МААЕ.
Входовете към подземния и преди това бомбардиран завод за обогатяване на уран в Натанз бяха ударени по-рано при американско-израелските военни атаки срещу страната, потвърди МААЕ на 3 март.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новият аятолах:
11:42 19.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 123456
11:51 19.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Циник
Коментиран от #8, #14, #15
11:53 19.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Айде бе
11:54 19.03.2026
8 Циник
До коментар #5 от "Циник":"къде точно" да се чете. МААЕ си изгърмя, ама буквално, патроните миналата година и вече ще гледат ядрената програма на Иран само по телевизията, когато ония тестват първата атомна бомба. Дано не е на живо по нашите телевизии, че както сме тръгнали да се навеждаме още повече пред американците и дотам могат да стигнат нещата, уви.
Коментиран от #20
11:55 19.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ти да видиш
Какво има Иран повече да информира!?
11:57 19.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Наблюдател
Западното лицемерие не познава граници.
11:59 19.03.2026
14 Руски колхозник
До коментар #5 от "Циник":Въпросът е,как толкова време го търпяха,като знаят,че снася информация ?
11:59 19.03.2026
15 Той
До коментар #5 от "Циник":Абе циник стани от килимчето.
12:01 19.03.2026
16 ФЕЙК - либераст
12:01 19.03.2026
17 обективен
Коментиран от #18
12:06 19.03.2026
18 смешник
До коментар #17 от "обективен":"бонболюбци", това какво означава, че обичат боНбони ли? Защото ако си опитал да напишеш нещо свързано с боМби не ти се е получило!
12:25 19.03.2026
19 хамсал
12:27 19.03.2026
20 койдазнай
До коментар #8 от "Циник":Те ще тества не една, а много атомни бомби.
Основно американски.
12:28 19.03.2026