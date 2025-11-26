Тайван ще увеличи военния си бюджет до 40 милиарда долара. Китай: Оръжията няма да ви помогнат

Тайван ще увеличи бюджета си за отбрана до 40 милиарда долара, за да подчертае своята решимост да се защити предвид нарастващата заплаха от Китай, заяви днес президентът Уилям Лай, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Самоуправляващият се остров е предмет на териториални претенции от страна на Китай. През последните години Пекин ежедневно разполага военни самолети, военни кораби и дронове край острова в рамките на военни учения, като част от оказване на натиск.

Увеличаването на военните разходи няма да помогне на настоящата администрация на Тайван да постигне независимост на острова от континентален Китай, заяви говорителката на китайското външно министерство Мао Нин, предаде ТАСС, съобщи БТА.

"Действията на управляващата в Тайван Демократична прогресивна партия, която се стреми да се противопостави на обединението с военни средства и да постигне независимост със сила, са обречени на провал", подчерта тя на брифинг, коментирайки решението на Тайпе да увеличи значително разходите за отбрана.

Както уточни Мао, позицията на Китай, който се противопоставя на официалните и междуармейски връзки на САЩ с Тайван, остава непроменена.

Тъй като Тайван е изправен пред призиви от Вашингтон да харчи повече за собствената си отбрана, което отразява натиска на САЩ и върху Европа, Лай заяви през август, че се надява на увеличение на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2030 г. При представянето на пакета от 1,25 трилиона тайвански долара (39,89 милиарда долара) Лай заяви, че историята е доказала, че опитите за компромис пред лицето на агресията не водят до нищо друго освен „робство“. „Няма място за компромиси по отношение на националната сигурност“, заяви той на пресконференция в президентската канцелария. „Националният суверенитет и основните ценности на свободата и демокрацията са самата основа на нашата нация. Това е борба между защитата на демократичен Тайван и отказът да се подчиним на превръщането му в „Тайван на Китай“, а не просто идеологическа борба или спор за „обединение срещу независимост“.

Лай вече беше обявил допълнителни разходи за отбрана, но не беше дал подробности.

Де факто посланикът на САЩ в Тайпе, Реймънд Грийн, написа във „Фейсбук”, че САЩ подкрепят „бързото придобиване на критични асиметрични способности“ от Тайван.

Тайван е модернизирал въоръжените си сили, за да постигне „асиметричен“ подход в случай на война, с цел да направи своите сили, които са много по-малки от тези на Китай, по-гъвкави и способни да нанасят по-силни и по-целенасочени удари.

За 2026 г. правителството планира тези разходи да достигнат 949,5 милиарда тайвански долара (30,3 милиарда щатски долара), което представлява 3,32% от БВП.

По-рано в Пекин говорител на китайската служба по въпросите на Тайван заяви, че Тайван позволява на „външни сили“ да диктуват решенията му. „Те разхищават средства, които биха могли да бъдат използвани за подобряване на живота на хората и развитие на икономиката, за закупуване на оръжия и за спечелване на благоразположението на външни сили“, заяви пред репортери говорителят Пън Цингън. „Това само ще хвърли Тайван в бедствие.“

Съединените щати са задължени по закон да предоставят на Тайван средства за самоотбрана, въпреки липсата им на официални дипломатически отношения. Откакто американският президент Доналд Тръмп встъпи в длъжност през януари, обаче, е одобрил само една нова продажба на оръжие на Тайван - пакет на стойност 330 милиона долара за изтребители и други части за самолети, който беше обявен този месец.

„Днес международната общност е в по-голяма безопасност благодарение на стремежа на администрацията на Тръмп към мир чрез сила“, написа Лай във в. „Вашингтон пост“. Връзките на Тайван със САЩ са „твърди като камък“, отговори Лай, когато на пресконференцията бе попитан дали се притеснява от посещението на Тръмп в Китай през следващата година, предвид подобрените търговски отношения между Вашингтон и Пекин. „Наскоро, преди пътуването си до Азия, президентът Тръмп специално подчерта, че „Тайван е Тайван“ и президентът Тръмп (каза, че) лично уважава Тайван. Тези две кратки изявления казват всичко“, заяви Лай, позовавайки се на коментарите на Тръмп, направени по време на посещението му в региона миналия месец.

Лай заяви, че само народът на Тайван може да реши своето бъдеще, а Пекин е отхвърлил многократните му предложения за преговори, като го нарича „сепаратист“. Той също така заяви, че правителството му ще се фокусира върху намирането на начини за увеличаване на отбраната срещу „психологическата война“ на Пекин, тъй като Китай се опитва да „отслаби нашата единност“. Тайванското правителство ще наблюдава и ще повиши общественото съзнание за опитите на Китай да се намесва по време на големи събития и избори, добави Лай.

Тайванският президент коментира и ескалиращото напрежение между Китай и Япония, което започна, след като консервативният премиер на Япония заяви, че страната може да извърши военна намеса, ако Китай предприеме действия срещу Тайван. Изказването разгневи Пекин. Лай заяви, че коментарите на японската премиерка Санае Такаичи изглежда са фокусирани главно върху стабилността в региона.

„Надяваме се Китай да разбере, че всяка страна в индо-тихоокеанския регион носи отговорност за мира и стабилността в него, и особено се надяваме Китай, като основна сила в региона, да демонстрира отговорностите на една основна сила“, заяви Лай. „Вместо това, (Китай) продължава да отправя заплахи и атаки към съседните страни. Това не е начинът, по който действа една отговорна голяма сила.“