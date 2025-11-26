Новини
Свят »
Китай »
Тайван ще увеличи военния си бюджет до 40 милиарда долара. Китай: Оръжията няма да ви помогнат
  Тема: Тайван

Тайван ще увеличи военния си бюджет до 40 милиарда долара. Китай: Оръжията няма да ви помогнат

26 Ноември, 2025 10:42 1 094 22

  • тайван-
  • китай-
  • мао нин

През последните години Пекин ежедневно разполага военни самолети, военни кораби и дронове край острова

Тайван ще увеличи военния си бюджет до 40 милиарда долара. Китай: Оръжията няма да ви помогнат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тайван ще увеличи бюджета си за отбрана до 40 милиарда долара, за да подчертае своята решимост да се защити предвид нарастващата заплаха от Китай, заяви днес президентът Уилям Лай, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Самоуправляващият се остров е предмет на териториални претенции от страна на Китай. През последните години Пекин ежедневно разполага военни самолети, военни кораби и дронове край острова в рамките на военни учения, като част от оказване на натиск.

Увеличаването на военните разходи няма да помогне на настоящата администрация на Тайван да постигне независимост на острова от континентален Китай, заяви говорителката на китайското външно министерство Мао Нин, предаде ТАСС, съобщи БТА.

"Действията на управляващата в Тайван Демократична прогресивна партия, която се стреми да се противопостави на обединението с военни средства и да постигне независимост със сила, са обречени на провал", подчерта тя на брифинг, коментирайки решението на Тайпе да увеличи значително разходите за отбрана.

Както уточни Мао, позицията на Китай, който се противопоставя на официалните и междуармейски връзки на САЩ с Тайван, остава непроменена.

Тъй като Тайван е изправен пред призиви от Вашингтон да харчи повече за собствената си отбрана, което отразява натиска на САЩ и върху Европа, Лай заяви през август, че се надява на увеличение на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2030 г. При представянето на пакета от 1,25 трилиона тайвански долара (39,89 милиарда долара) Лай заяви, че историята е доказала, че опитите за компромис пред лицето на агресията не водят до нищо друго освен „робство“. „Няма място за компромиси по отношение на националната сигурност“, заяви той на пресконференция в президентската канцелария. „Националният суверенитет и основните ценности на свободата и демокрацията са самата основа на нашата нация. Това е борба между защитата на демократичен Тайван и отказът да се подчиним на превръщането му в „Тайван на Китай“, а не просто идеологическа борба или спор за „обединение срещу независимост“.

Лай вече беше обявил допълнителни разходи за отбрана, но не беше дал подробности.

Де факто посланикът на САЩ в Тайпе, Реймънд Грийн, написа във „Фейсбук”, че САЩ подкрепят „бързото придобиване на критични асиметрични способности“ от Тайван.

Тайван е модернизирал въоръжените си сили, за да постигне „асиметричен“ подход в случай на война, с цел да направи своите сили, които са много по-малки от тези на Китай, по-гъвкави и способни да нанасят по-силни и по-целенасочени удари.

За 2026 г. правителството планира тези разходи да достигнат 949,5 милиарда тайвански долара (30,3 милиарда щатски долара), което представлява 3,32% от БВП.

По-рано в Пекин говорител на китайската служба по въпросите на Тайван заяви, че Тайван позволява на „външни сили“ да диктуват решенията му. „Те разхищават средства, които биха могли да бъдат използвани за подобряване на живота на хората и развитие на икономиката, за закупуване на оръжия и за спечелване на благоразположението на външни сили“, заяви пред репортери говорителят Пън Цингън. „Това само ще хвърли Тайван в бедствие.“

Съединените щати са задължени по закон да предоставят на Тайван средства за самоотбрана, въпреки липсата им на официални дипломатически отношения. Откакто американският президент Доналд Тръмп встъпи в длъжност през януари, обаче, е одобрил само една нова продажба на оръжие на Тайван - пакет на стойност 330 милиона долара за изтребители и други части за самолети, който беше обявен този месец.

„Днес международната общност е в по-голяма безопасност благодарение на стремежа на администрацията на Тръмп към мир чрез сила“, написа Лай във в. „Вашингтон пост“. Връзките на Тайван със САЩ са „твърди като камък“, отговори Лай, когато на пресконференцията бе попитан дали се притеснява от посещението на Тръмп в Китай през следващата година, предвид подобрените търговски отношения между Вашингтон и Пекин. „Наскоро, преди пътуването си до Азия, президентът Тръмп специално подчерта, че „Тайван е Тайван“ и президентът Тръмп (каза, че) лично уважава Тайван. Тези две кратки изявления казват всичко“, заяви Лай, позовавайки се на коментарите на Тръмп, направени по време на посещението му в региона миналия месец.

Лай заяви, че само народът на Тайван може да реши своето бъдеще, а Пекин е отхвърлил многократните му предложения за преговори, като го нарича „сепаратист“. Той също така заяви, че правителството му ще се фокусира върху намирането на начини за увеличаване на отбраната срещу „психологическата война“ на Пекин, тъй като Китай се опитва да „отслаби нашата единност“. Тайванското правителство ще наблюдава и ще повиши общественото съзнание за опитите на Китай да се намесва по време на големи събития и избори, добави Лай.

Тайванският президент коментира и ескалиращото напрежение между Китай и Япония, което започна, след като консервативният премиер на Япония заяви, че страната може да извърши военна намеса, ако Китай предприеме действия срещу Тайван. Изказването разгневи Пекин. Лай заяви, че коментарите на японската премиерка Санае Такаичи изглежда са фокусирани главно върху стабилността в региона.

„Надяваме се Китай да разбере, че всяка страна в индо-тихоокеанския регион носи отговорност за мира и стабилността в него, и особено се надяваме Китай, като основна сила в региона, да демонстрира отговорностите на една основна сила“, заяви Лай. „Вместо това, (Китай) продължава да отправя заплахи и атаки към съседните страни. Това не е начинът, по който действа една отговорна голяма сила.“


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    17 3 Отговор
    Тайван е китайски

    10:43 26.11.2025

  • 2 С един куршум

    10 3 Отговор
    Смешно е някой да мисли, че Тайван оже да победи Китай, дори за съюзници да има САЩ, Япония и Филипините.

    Коментиран от #11

    10:44 26.11.2025

  • 3 Ако путин победи

    8 1 Отговор
    следва Тайван!
    Рижавата деменция ще се опули!

    10:45 26.11.2025

  • 4 Сталин

    9 3 Отговор
    Тайван- китайската Украйна

    Коментиран от #5

    10:45 26.11.2025

  • 5 Шопо

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #17

    10:48 26.11.2025

  • 6 Запознат

    7 3 Отговор
    "Самоуправляващият се остров е предмет на териториални претенции от страна на Китай"


    Ех пуста пропаганда и политкоректно говорене - Тайван е признат за част от Китай даже от краварите и не е признат за отделна държава от ООН.

    10:54 26.11.2025

  • 7 Много нацистки империи

    2 8 Отговор
    Китай ще си го получат и те. Каква е тази наглост да завладяват останалите. Китай и Русия, както и който и да билоснимперски наклонности да завладява останалите трябва да бъде разрушен.

    Коментиран от #9, #10

    10:56 26.11.2025

  • 8 Уса

    4 1 Отговор
    "продължава да отправя заплахи и атаки към съседните страни"

    Само където Тайван не е съседна страна а сепаратисти отделили се от Китай - първо само шепа държави са ги признали като отделна държава и най важното е че господарите им от САЩ са ги признали за част от Китай и не ги признават за държава.

    10:59 26.11.2025

  • 9 Антитрол

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Много нацистки империи":

    "Каква е тази наглост да завладяват останалите"

    Само на господарите ти е разрешено да завладяват останалите нали - тогава не е наглост. Ааа забравих също и на евреите.

    11:01 26.11.2025

  • 10 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Много нацистки империи":

    "трябва да бъде разрушен"

    Ами стягай мешката и заминавай в Украйна или Тайван да "разрушаваш" Русия или пък Китай щом казваш че трябва. Или ти си много "велик" ама скрит зад компютъра

    11:04 26.11.2025

  • 11 Кое му е смешното?

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "С един куршум":

    Тайван няма да напада Китай, че да го побеждава. Това, че са 1,4млрд. няма да им помогне особено, пред тях има 150км. вода. Всеки десантен кораб ще е обстрелван поне 3 часа докато стигне Тайван. Не случайно тайванците закупуват системите "Хаймарс" в големи количества. То не е като Путин да обикаля около Украйна цяла година преди войната като гладно куче.

    Коментиран от #21

    11:10 26.11.2025

  • 12 Въпросче

    3 4 Отговор
    Защо забрави да споменеш "партньорите" с имперски мераци в групата - Сащ и Турция ?

    Коментиран от #13

    11:17 26.11.2025

  • 13 А колко

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Въпросче":

    територия са завладели САЩ след ВСВ при толкова войни?

    11:27 26.11.2025

  • 14 Китай не е толкова силен

    3 0 Отговор
    колкото изглежда. БВП му е колкото на ЕС и по-малък отколкото бедна България на човек от населението. Имат много врагове до себе си, Индия им е основен враг имат големи погранични спорове, а още Япония, Ю.Корея, Тайван и Виетнам. Търсят си и нови врагове в лицето на Индонезия, Филипините и Австралия за Южно-китайско море. Броят на населението им не е толкова голям, само на Стара Индия(с Пакистан и Бангладеш) е с 600мил. повече. Били са ги японци, руснаци, виетнамци (1978г.), а сега и индийци с камъни и тояги по границата.

    11:31 26.11.2025

  • 15 Китай не иска

    1 0 Отговор
    да губи огромния пазар на САЩ и ЕС, а и на Украйна. Другарят Си каза на Путин да преговаря с Украйна и да приключва войната до няколко месеца. Да не пипа ядреното копче, че Сибир му трябвал чист от радиация, все пак там руснаци ще работят. Другарят Ко Пай Тук ги чакал с кирки и лопати.

    11:32 26.11.2025

  • 16 Възраждане

    4 3 Отговор
    Тайван са нацистки режим, който се въоръжава и иска да предизвика нова война. Също като Украйна те са заплаха за мира и трябва да бъдат денацифицирани и демилитаризирани

    Коментиран от #18

    11:34 26.11.2025

  • 17 Нас Червеното Знаме Роди

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Точно същото е с този остров. Той винаги е бил и ще бъде китайски

    11:35 26.11.2025

  • 18 Не разбрах

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Възраждане":

    кого ще напада Тайван? Въоръжава се защото не иска да бъде нападан.

    11:38 26.11.2025

  • 19 Троян

    0 0 Отговор
    Даже това от което пишеш е китайско.

    Коментиран от #20

    11:45 26.11.2025

  • 20 Глупости,

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Троян":

    кой индустриализира Китай - САЩ и ЕС като му продадоха десетки хиляди завода заради многобройния, трудолюбив, нископлатен и непиещ китайски народ. Без западните пазари Китай е нула. Я намери китайска черна, бяла техника, автомобил на 25 и повече години. Още Маркс го е казал. "Когато индустриализираме една неразвита по естествен начин страна ние ѝ продаваме въжето на което ще я обесим когато спрем да ѝ купуваме стоките" - цитирам по памет и смисъл.

    11:54 26.11.2025

  • 21 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кое му е смешното?":

    Само дето Китай първо ще неутрализира ПВО-то и артилерията на Тайван......

    Коментиран от #22

    12:39 26.11.2025

  • 22 Той и Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Вече четвърта година унищожава, ПВОто на Украйна и от 2г. не ползва авиация над страната.

    12:51 26.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания