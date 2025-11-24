Си Дзинпин каза на Тръмп, че присъединяването на Тайван към Китай е важна част от „следвоенния ред“

Китайският президент Си Дзинпин изясни принципната позиция на Китай спрямо въпросите за Тайван в телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, предаде държавната новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.
Си посочи пред Тръмп, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си" след срещата им миналия месец в Южна Корея, и подчерта, че "присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред".
Китайският президент също уточни, че Китай и САЩ, които заедно са участвали във Втората световна война, трябва "с общи усилия да запазят победоносния резултат от войната."
Китай проявява териториални претенции към Тайван и не изключва възможността да предприеме въоръжено нахлуване на острова, който тя подлага на силен военен, икономически и дипломатически натиск, отбелязва Франс прес. АФП посочва, че Тръмп и Си се срещнаха миналия месец в Пусан, Южна Корея, за пръв път от 2019 г., като започнаха дискусии, които бяха внимателно следени на фона на разразилата се търговска война между Китай и САЩ.
"От срещата в Пусан китайско-американските отношения останаха като цяло стабилни и продължиха да се подобряват, което беше приветствано както от двете страни, така и от международната общност", подчерта Си Дзинпин.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е имал днес "много добър разговор" с китайския си колега Си Дзинпин, предаде Ройтерс.
Пекин първи съобщи за разговора. Китайският президент каза, цитиран от държавната новинарска агенция Синхуа, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си" след неговата среща с американския му колега миналия месец в Южна Корея, и подчерта, че "присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред".
Тръмп, на свой ред, обяви, че е обсъдил със Си войната в Украйна, трафика на фентанил и сключването на споразумение за фермерите. "Сключихме добра и много важна сделка за нашите Велики фермери – и тя само ще се подобрява. Отношенията ни с Китай са изключително силни!", написа президентът на САЩ в социалната си мрежа "Трут Соушъл". Тръмп заяви още, цитиран от Асошиейтед прес, че е приел покана на Си да посети Китай през април и че китайският му колега ще бъде на държавна визита в Съединените щати по-късно догодина.
