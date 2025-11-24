Новини
Свят »
Китай »
Си Дзинпин каза на Тръмп, че присъединяването на Тайван към Китай е важна част от „следвоенния ред“

Си Дзинпин каза на Тръмп, че присъединяването на Тайван към Китай е важна част от „следвоенния ред“

24 Ноември, 2025 20:35 2 193 43

  • тайван-
  • си дзинпин-
  • китай-
  • доналд тръмп-
  • сащ

Китай проявява териториални претенции към Тайван и не изключва възможността да предприеме въоръжено нахлуване на острова

Си Дзинпин каза на Тръмп, че присъединяването на Тайван към Китай е важна част от „следвоенния ред“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин изясни принципната позиция на Китай спрямо въпросите за Тайван в телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, предаде държавната новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Си посочи пред Тръмп, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си" след срещата им миналия месец в Южна Корея, и подчерта, че "присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред".

Китайският президент също уточни, че Китай и САЩ, които заедно са участвали във Втората световна война, трябва "с общи усилия да запазят победоносния резултат от войната."

Китай проявява териториални претенции към Тайван и не изключва възможността да предприеме въоръжено нахлуване на острова, който тя подлага на силен военен, икономически и дипломатически натиск, отбелязва Франс прес. АФП посочва, че Тръмп и Си се срещнаха миналия месец в Пусан, Южна Корея, за пръв път от 2019 г., като започнаха дискусии, които бяха внимателно следени на фона на разразилата се търговска война между Китай и САЩ.

"От срещата в Пусан китайско-американските отношения останаха като цяло стабилни и продължиха да се подобряват, което беше приветствано както от двете страни, така и от международната общност", подчерта Си Дзинпин.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е имал днес "много добър разговор" с китайския си колега Си Дзинпин, предаде Ройтерс.

Пекин първи съобщи за разговора. Китайският президент каза, цитиран от държавната новинарска агенция Синхуа, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си" след неговата среща с американския му колега миналия месец в Южна Корея, и подчерта, че "присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред".

Тръмп, на свой ред, обяви, че е обсъдил със Си войната в Украйна, трафика на фентанил и сключването на споразумение за фермерите. "Сключихме добра и много важна сделка за нашите Велики фермери – и тя само ще се подобрява. Отношенията ни с Китай са изключително силни!", написа президентът на САЩ в социалната си мрежа "Трут Соушъл". Тръмп заяви още, цитиран от Асошиейтед прес, че е приел покана на Си да посети Китай през април и че китайският му колега ще бъде на държавна визита в Съединените щати по-късно догодина.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    13 20 Отговор
    Китайските лумпени са изтрещяли

    20:35 24.11.2025

  • 2 НИЕ

    15 4 Отговор
    Води ни Путине!

    20:40 24.11.2025

  • 3 Учуден

    13 17 Отговор
    Че кой иска да го комунизират? В Тайван са свободомислещи хора.

    Коментиран от #6

    20:40 24.11.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    20 7 Отговор
    Сега е момента и Китай да си върне Тайван!

    Коментиран от #5

    20:42 24.11.2025

  • 5 Ердоган

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Путинофил, Тръмп каза, че Ердоган е велик лидер, ако му каже нещо за Румелията??

    Коментиран от #7, #36

    20:45 24.11.2025

  • 6 Още по учуден

    17 9 Отговор

    До коментар #3 от "Учуден":

    "Че кой иска да го комунизират"

    Че кой иска да го фашизират ама гледам много от нашите козячета са върли фенове на урсулките или пък на неонацистката хунта в Киев.

    Коментиран от #9, #14

    20:46 24.11.2025

  • 7 Зевзек

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ердоган":

    "ако му каже нещо за Румелията"

    Ами нали НАТО-то щяло да ни пази бре - или не е баш така.

    Коментиран от #37

    20:48 24.11.2025

  • 8 Шопо

    18 6 Отговор
    Тайван е китайски

    Коментиран от #10

    20:49 24.11.2025

  • 9 Учуден

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Още по учуден":

    Хора всякакви. Обаче твоят пример няма нищо общо със ситуацията в Тайван, поради простата причина, че никой там не иска да бъде комунизиран по собствено желание.

    Коментиран от #13

    20:50 24.11.2025

  • 10 Запознат

    14 4 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Не само че Тайван е китайски ами е признат за част от Китай от краварите иначе нашите козячета ревът че Русия не си спазвала договорите.

    20:51 24.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    САЩ и Русия си делят Европа а Китай получава Тайван.

    Коментиран от #17

    20:52 24.11.2025

  • 12 си дзън

    11 1 Отговор
    Тайван замина.

    20:54 24.11.2025

  • 13 Още по учуден

    15 4 Отговор

    До коментар #9 от "Учуден":

    "никой там не иска да бъде комунизиран по собствено желание"

    Ами то никой и в Украйна не искаше да бъде фашизиран по собствено желание ама кой ги пита - който не искаше го стреляха или го палиха жив.

    Пък ти от къде знаеш тайванците какво искат - от посолството ли те увериха.

    Коментиран от #15, #25, #28

    20:54 24.11.2025

  • 14 Копейки,

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "Още по учуден":

    Ти ще слушате и изпълнявате квото ви каже Кая и Урсула.Няма мърдане.ха ха ха.

    Коментиран от #27

    20:54 24.11.2025

  • 15 А пък

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "Още по учуден":

    рускитеСвине мрат.

    Коментиран от #18, #19

    20:55 24.11.2025

  • 16 Кривоверен алкаш

    10 0 Отговор
    .... Отношенията ни с Китай са изключително силни.....да се чудиш от къде ги копа тези глупости...но това е Тръмпоча...винаги може да те изненада.

    20:56 24.11.2025

  • 17 си дзън

    2 12 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    По-вероятно е Китай получава Тайван и Сибир, САЩ - останалото от русията след разпада и.

    Коментиран от #20, #21, #23, #24, #26, #33

    20:56 24.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Още по учуден

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "А пък":

    Абе гледам вече и вие не говорите за Азов, Десен сектор, Кракен та не знам кои свине мрат.

    20:57 24.11.2025

  • 20 БОЛШЕВИК

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    Знаеш ли, че Сибир е огромна територия и руснаците даже не са и определили точни граници. Какво китайско има в Сибир като цяло, че китайците да искат част от Сибир?

    Коментиран от #38

    20:59 24.11.2025

  • 21 Поомнещ

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    "от русията след разпада и"

    И кога ще е този "разпад" че го чакам още от 2022 - още тогава обещавахте "до 3 месеца". Сега последно кога ще е?

    20:59 24.11.2025

  • 22 Така де

    8 2 Отговор
    Тайван е Китайски, не е украински...

    21:00 24.11.2025

  • 23 Дзън на май

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    Катипутката

    21:01 24.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Учуден

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "Още по учуден":

    Познавам лично доста хора. Ти на полето с картофите освен ромей други няма да срещнеш.

    Коментиран от #30

    21:04 24.11.2025

  • 26 Лягайсипедал

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    И помни:Крим-Руски, тайбан-аКитайски

    21:05 24.11.2025

  • 27 Още по учуден

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Копейки,":

    "ще слушате и изпълнявате квото ви каже Кая и Урсула"

    Аз да не съм козяче че прехраната ми да зависи от тях - нито ще ги слушам още по малко да изпълнявам. Който им се е над.уп.ил той да му мисли

    21:06 24.11.2025

  • 28 Учуденхуй

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Още по учуден":

    Искаш ли... Чуди се в устътъ иливгъ30 ти

    21:07 24.11.2025

  • 29 демократ

    2 4 Отговор
    На чайниците не им стиска защото не могат досега отдавна да са го направили

    Коментиран от #31

    21:08 24.11.2025

  • 30 Още по учуден

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Учуден":

    "Познавам лично доста хора"

    То всеки познава лично много хора - ама ти със сигурност не знаеш какво искат тайванците - но пропагандата трябва да върви та се изказваш от тяхно име. Все едно да кажеш че българите искат мутрата и прасето да ги управляват щом са ги "избрали".

    Коментиран от #32

    21:10 24.11.2025

  • 31 Помнещ

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "демократ":

    "На чайниците не им стиска защото не могат"

    То и за Путин така казвахте че няма да посмее да нападне Украйна защото щял да се сблъска с НАТО.

    21:12 24.11.2025

  • 32 Учуден

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Още по учуден":

    Ти като нямаш познати от други държави не означава, че всички са като теб. Да беше учил, ама кой да знае. Бачкай по полетата, поне гладен да не останеш.

    Коментиран от #34

    21:24 24.11.2025

  • 33 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    Китайците на тая въдицата няма да се хванат. На китайците им е по-изгодно с Русия до падането на колективния запад пък после както дойде.

    Коментиран от #42

    21:28 24.11.2025

  • 34 Ха-ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Учуден":

    Ако познаваш Киро Простото, Кокорчо , Шиши можеш ли да направиш извода че те искат това което иска и българския народ?

    21:33 24.11.2025

  • 35 Новак

    0 0 Отговор
    Русия, САЩ, Китай затова се подкрепят, почва ново преразпределение на територии.

    21:37 24.11.2025

  • 36 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ердоган":

    Представи си Мелони да каже нещо за Римската империя

    21:46 24.11.2025

  • 37 ШАШАВ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Зевзек":

    Ти колко си грамотен? Турция също е член на НАТО а когато две страни членки на НАТО воюват по между си....? Какво става? Я хвани малко се информирай преди да се правиш на умен. Другите членки на НАТО НЕ СЕ НАМЕСВАТ а Турция е най силната армия в Европа и са най подготвени тъй като са във война на терен от хиляда години, те воюват срещу Кюрдите от панти века.

    Коментиран от #39

    22:04 24.11.2025

  • 38 ХА ХА

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "БОЛШЕВИК":

    През1721 година тъй наречените "руснаци" не са знаели кво има зад урал.
    А иначе в сибир има най явния китайски белег ДРЪПНАТИ ОЧИ

    Коментиран от #43

    22:43 24.11.2025

  • 39 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "ШАШАВ":

    Памти, кви са тия панти.

    22:47 24.11.2025

  • 40 ХА ХА

    1 0 Отговор
    И тия пробити чайници забравиха че САЩ ги отърва от японския геноцид.
    Най голямата японска грешка е нападението на пърл харбър, сега китайците щяха да са милион и половина.

    22:58 24.11.2025

  • 41 ХА ХА

    0 0 Отговор
    Страшно много грешки в това всв.

    23:00 24.11.2025

  • 42 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ха-ха-ха":

    Русия е само матрял, а за да знаеш кво да прайш с него требе да разбереш от САЩ.

    23:04 24.11.2025

  • 43 ,,,,,,

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "ХА ХА":

    Крепостното селячество, от къде да знае

    23:54 24.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания