Напрежението между Китай и Япония се покачва заради острови в Източнокитайско море

Китайската брегова охрана патрулираше около контролираните от Япония острови в Източнокитайско море почти ежедневно през миналата година, съобщи Пекин, с цел да защити суверенитета си над отдалечените скалисти острови и да възпре Тайван от предприемане на стъпки към независимост, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Патрулите в близост до малките острови – известни като Сенкаку в Япония и Дяоюйдао в Китай – могат да засилят напрежението, тъй като Пекин и Токио са въвлечени в най-големия си дипломатически спор от повече от десетилетие, след като министър-председателката Санае Такаичи заяви, че Япония може да се намеси, ако Китай атакува Тайван.

Китай претендира, че демократично управляваният Тайван е негова територия и никога не се е отказал от използването на сила за "повторно обединение" с острова. Правителството на Тайван отхвърля претенциите на Китай за суверенитет и заявява, че само жителите на острова могат да решават собствената си съдба.

Китайската брегова охрана е патрулирала около Сенкаку/Дяоюйдяо през 357 дни миналата година, заяви шефът на бреговата охрана Чжан Цзянмин на пресконференция по въпросите на морското правоприлагане. През последните пет години тя е организирала 134 патрула и е разположила 550 000 кораба и 6000 самолета около островите, каза Чжан.

Ройтерс съобщи през май, че Пекин изглежда засилва дейността на бреговата охрана и военноморските сили във водите, включително в Източнокитайско море, в опит да затвърди доминирането си в региона.

Сенкаку/Дяоюйдяо се намират в стратегическата първа верига острови, простираща се от Япония през Тайван до Филипините. Веригата от острови се контролира от съюзниците на САЩ и възпрепятства разширяването на нарастващата военноморска мощ на Китай.

Последният голям морски спор беше през 2010 г., когато японската брегова охрана задържа капитана на китайски риболовен кораб, който се сблъска с японски кораби в близост до островите, което предизвика дипломатическа криза. Напрежението отново ескалира през 2012 г., когато японското правителство обяви, че е купило някои от спорните острови от техните частни японски собственици. В отговор Китай изпрати патрулни кораби. Последната конфронтация в района се случи миналия месец, когато Китай заяви, че е изгонил "незаконен" японски риболовен кораб от водите около островите, а Япония заяви, че е прехванала и изгонила два китайски кораба на бреговата охрана, които се приближавали към кораба.

Оттогава Токио започна да насърчава рибарите да избягват островите, за да не изострят още повече напрежението, съобщи Ройтерс.