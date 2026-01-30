Новини
Напрежението между Китай и Япония се покачва заради острови в Източнокитайско море
  Тема: Тайван

Напрежението между Китай и Япония се покачва заради острови в Източнокитайско море

30 Януари, 2026 11:21 744 4

Китайската брегова охрана патрулирала почти всекидневно през 2025 г. около острови, контролирани от Япония

Напрежението между Китай и Япония се покачва заради острови в Източнокитайско море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китайската брегова охрана патрулираше около контролираните от Япония острови в Източнокитайско море почти ежедневно през миналата година, съобщи Пекин, с цел да защити суверенитета си над отдалечените скалисти острови и да възпре Тайван от предприемане на стъпки към независимост, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Патрулите в близост до малките острови – известни като Сенкаку в Япония и Дяоюйдао в Китай – могат да засилят напрежението, тъй като Пекин и Токио са въвлечени в най-големия си дипломатически спор от повече от десетилетие, след като министър-председателката Санае Такаичи заяви, че Япония може да се намеси, ако Китай атакува Тайван.

Китай претендира, че демократично управляваният Тайван е негова територия и никога не се е отказал от използването на сила за "повторно обединение" с острова. Правителството на Тайван отхвърля претенциите на Китай за суверенитет и заявява, че само жителите на острова могат да решават собствената си съдба.

Китайската брегова охрана е патрулирала около Сенкаку/Дяоюйдяо през 357 дни миналата година, заяви шефът на бреговата охрана Чжан Цзянмин на пресконференция по въпросите на морското правоприлагане. През последните пет години тя е организирала 134 патрула и е разположила 550 000 кораба и 6000 самолета около островите, каза Чжан.

Ройтерс съобщи през май, че Пекин изглежда засилва дейността на бреговата охрана и военноморските сили във водите, включително в Източнокитайско море, в опит да затвърди доминирането си в региона.

Сенкаку/Дяоюйдяо се намират в стратегическата първа верига острови, простираща се от Япония през Тайван до Филипините. Веригата от острови се контролира от съюзниците на САЩ и възпрепятства разширяването на нарастващата военноморска мощ на Китай.

Последният голям морски спор беше през 2010 г., когато японската брегова охрана задържа капитана на китайски риболовен кораб, който се сблъска с японски кораби в близост до островите, което предизвика дипломатическа криза. Напрежението отново ескалира през 2012 г., когато японското правителство обяви, че е купило някои от спорните острови от техните частни японски собственици. В отговор Китай изпрати патрулни кораби. Последната конфронтация в района се случи миналия месец, когато Китай заяви, че е изгонил "незаконен" японски риболовен кораб от водите около островите, а Япония заяви, че е прехванала и изгонила два китайски кораба на бреговата охрана, които се приближавали към кораба.

Оттогава Токио започна да насърчава рибарите да избягват островите, за да не изострят още повече напрежението, съобщи Ройтерс.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Япония е пред фалит.Пусна ценни книжа с голяма лихва а никой не иска да ги купи.

    11:23 30.01.2026

  • 2 мда

    0 0 Отговор
    САЩ , ЕС, Япония, Южна Корея изпадат в рецесия.

    11:47 30.01.2026

  • 3 Здрав разум

    1 0 Отговор
    Хора, работещи за "ФАКТИ" , моля ви , използвайте си мозъците - "През последните пет години тя е организирала 134 патрула и е разположила 550 000 кораба и 6000 самолета около островите, каза Чжан." Нали разбирате , че ако това е вярно Америка и Русия отдавна да са отсвирени от Китай и да живеем вече в Новата Хубава Прекрасна Китайска Народна Република.550 000 хиляди кораба
    ! То няма да остане място в океаните!

    Коментиран от #4

    11:47 30.01.2026

  • 4 Все пак

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Здрав разум":

    дните на патрулиране през миналата година са само 357 , а можеха да са 357 000 дни.

    12:00 30.01.2026

