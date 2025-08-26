Ливан ще изготви план, с който да убеди "Хизбула" да се разоръжи

Ливан ще изготви до 31 август план, с който ще убеди групировката "Хизбула" да се разоръжи, заяви днес специалният пратеник на САЩ за Сирия и Ливан Томас Барак, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

След като получи плана на Ливан, Израел ще отправи контрапредложение, добави Барак след среща с ливанския президент в Бейрут. Барак каза, че планът, който Ливан разработва, няма да включва непременно военни действия, с които да накара "Хизбула" да сложи оръжие.

"Ливанската армия и правителството не говорят за започване на война. Говорят за това как да убедят "Хизбула" да се откаже от оръжията си", заяви той.

Миналата седмица лидерът на "Хизбула" Наим Касем предупреди ливанското правителство да не влиза в конфронтация с подкрепеното от Иран движение, като заяви, че ако го направи, то в Ливан "няма да има живот".

Организацията "Хизбула" е значително отслабена заради войната с Израел миналата година, при която бяха убити много от лидерите на групировката, както и нейни бойци. Мирното споразумение, което бе постигнато с посредничеството на САЩ и сложи край на войната, изисква ливанската държава да разоръжи организацията.

Касем каза, че "Хизбула" и съюзническото движение "Амал" са отложили предварително организираните улични протести срещу подкрепената от САЩ инициатива по разоръжаване, с което дават възможност за диалог с правителството, но че при бъдещите протести на прицел ще бъде взето американското посолство в Бейрут.

Израел даде знак, че ще намали военното си присъствие в Южен Ливан, ако ливанските въоръжени сили разоръжат "Хизбула", пише в изявление на канцеларията на израелския премиер.