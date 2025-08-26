Новини
Свят »
Ливан »
Ливан ще изготви план, с който да убеди "Хизбула" да се разоръжи

Ливан ще изготви план, с който да убеди "Хизбула" да се разоръжи

26 Август, 2025 14:51 596 1

  • хизбула-
  • ливан-
  • израел-
  • томас барак

След като получи плана на Ливан, Израел ще отправи контрапредложение

Ливан ще изготви план, с който да убеди "Хизбула" да се разоръжи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ливан ще изготви до 31 август план, с който ще убеди групировката "Хизбула" да се разоръжи, заяви днес специалният пратеник на САЩ за Сирия и Ливан Томас Барак, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

След като получи плана на Ливан, Израел ще отправи контрапредложение, добави Барак след среща с ливанския президент в Бейрут. Барак каза, че планът, който Ливан разработва, няма да включва непременно военни действия, с които да накара "Хизбула" да сложи оръжие.

"Ливанската армия и правителството не говорят за започване на война. Говорят за това как да убедят "Хизбула" да се откаже от оръжията си", заяви той.

Миналата седмица лидерът на "Хизбула" Наим Касем предупреди ливанското правителство да не влиза в конфронтация с подкрепеното от Иран движение, като заяви, че ако го направи, то в Ливан "няма да има живот".

Организацията "Хизбула" е значително отслабена заради войната с Израел миналата година, при която бяха убити много от лидерите на групировката, както и нейни бойци. Мирното споразумение, което бе постигнато с посредничеството на САЩ и сложи край на войната, изисква ливанската държава да разоръжи организацията.

Касем каза, че "Хизбула" и съюзническото движение "Амал" са отложили предварително организираните улични протести срещу подкрепената от САЩ инициатива по разоръжаване, с което дават възможност за диалог с правителството, но че при бъдещите протести на прицел ще бъде взето американското посолство в Бейрут.

Израел даде знак, че ще намали военното си присъствие в Южен Ливан, ако ливанските въоръжени сили разоръжат "Хизбула", пише в изявление на канцеларията на израелския премиер.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е ТАМ Е ЗАРОВЕНО КУЧЕТО..

    0 0 Отговор
    Там е истината. Ливан еврейчетата да се разберат.ВСИЧКО ДРУГО Е ПОЛИТИКА БИЗНЕС И ЛЩЕ НЕЩО..... ТОРМОЗ НА ХОРАТА. И НАЙ КФТИ НЕ ИМ ПУКА.!?!???())-+(?!!?

    15:15 26.08.2025