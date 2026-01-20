НАТО преживява най-сериозната криза в своята история след заплахите на Доналд Тръмп относно Гренландия и е време да се спре с „ласкателствата“ към американския държавен глава. Това мнение изрази бившият ръководител на Алианса Андерс Фог Расмусен в интервю за Франс прес, предаде БТА.

„Това не е просто криза за НАТО, това е криза за трансатлантическата общност като цяло и предизвикателство за света, за международния ред, който познаваме от Втората световна война насам“, заяви датчанинът в интервю, дадено по телефона от Световния икономически форум в Давос.

Пред тази безпрецедентна ситуация в трансатлантическите отношения Расмусен, който е бил и министър-председател на Дания, призова настоящия генерален секретар на Алианса, нидерландеца Марк Рюте и водещите европейски лидери да бъдат много по-твърди в отговорите си.

„Трябва да променим стратегията си и да стигнем до извода, че единственото нещо, което Тръмп уважава, е силата, твърдостта и единството“, смята Расмусен, който ръководеше НАТО от 2009 до 2014 г.

„Точно това Европа трябва да покаже, че времето на ласкателствата приключи. Стига толкова!“, подчерта той.

Няколко европейски лидери и Рюте са тази седмица в Давос, където се надяват да убедят Доналд Тръмп да се откаже от заплахите си срещу Гренландия - територия под суверенитета на Дания, която на свой ред е страна членка на ЕС и НАТО.

Расмусен все още смята, че е възможно да се намерят решения, които да направят Северноатлантическия алианс по-силен. Но той предупреждава, че като се отнася грубо към традиционните си съюзници, Тръмп е предизвикал вече „разрив“, който според него е от полза за Русия и Китай.

„Става дума за напълно нова ситуация, различна от всички други разногласия, които сме познавали в историята на НАТО“, прецени той.

„Ако Тръмп нападне Гренландия и предприеме военни действия срещу нея, това де факто ще означава края на НАТО“, добави бившият генерален секретар на организацията.

Според него тази криза има и ефекта да отклонява вниманието от войната в Украйна – нещо, за което вече предупреди и украинският президент Володимир Зеленски.

Расмусен, който беше начело на датското правителство от 2001 до 2009 г., призова за „конструктивен диалог“ със САЩ по въпроса за Гренландия.

Копенхаген и Вашингтон биха могли например да актуализират споразумението от 1951 г., уреждащо разполагането на войски на тази автономна територия, да я отворят за американски компании за миннодобив и да се договорят да изключат Русия и Китай оттам.

„Можем да се съгласим с всички искания“ на Доналд Тръмп, увери той. С изключение на едно: прехвърлянето (от Дания на САЩ) на Гренландия, която „не е за продан и като експерт по недвижими имоти Тръмп би трябвало да знае, че ако един имот не е за продан, той не може да бъде купен“, подчерта Расмусен.