„НАТО преживява най-сериозната криза в своята история“

20 Януари, 2026 23:00

Няколко европейски лидери и Рюте са тази седмица в Давос, където се надяват да убедят Тръмп да се откаже от заплахите си срещу Гренландия

Снимка: БГНЕС/ EPA
НАТО преживява най-сериозната криза в своята история след заплахите на Доналд Тръмп относно Гренландия и е време да се спре с „ласкателствата“ към американския държавен глава. Това мнение изрази бившият ръководител на Алианса Андерс Фог Расмусен в интервю за Франс прес, предаде БТА.

„Това не е просто криза за НАТО, това е криза за трансатлантическата общност като цяло и предизвикателство за света, за международния ред, който познаваме от Втората световна война насам“, заяви датчанинът в интервю, дадено по телефона от Световния икономически форум в Давос.

Пред тази безпрецедентна ситуация в трансатлантическите отношения Расмусен, който е бил и министър-председател на Дания, призова настоящия генерален секретар на Алианса, нидерландеца Марк Рюте и водещите европейски лидери да бъдат много по-твърди в отговорите си.

„Трябва да променим стратегията си и да стигнем до извода, че единственото нещо, което Тръмп уважава, е силата, твърдостта и единството“, смята Расмусен, който ръководеше НАТО от 2009 до 2014 г.

„Точно това Европа трябва да покаже, че времето на ласкателствата приключи. Стига толкова!“, подчерта той.

Няколко европейски лидери и Рюте са тази седмица в Давос, където се надяват да убедят Доналд Тръмп да се откаже от заплахите си срещу Гренландия - територия под суверенитета на Дания, която на свой ред е страна членка на ЕС и НАТО.

Расмусен все още смята, че е възможно да се намерят решения, които да направят Северноатлантическия алианс по-силен. Но той предупреждава, че като се отнася грубо към традиционните си съюзници, Тръмп е предизвикал вече „разрив“, който според него е от полза за Русия и Китай.

„Става дума за напълно нова ситуация, различна от всички други разногласия, които сме познавали в историята на НАТО“, прецени той.

„Ако Тръмп нападне Гренландия и предприеме военни действия срещу нея, това де факто ще означава края на НАТО“, добави бившият генерален секретар на организацията.

Според него тази криза има и ефекта да отклонява вниманието от войната в Украйна – нещо, за което вече предупреди и украинският президент Володимир Зеленски.

Расмусен, който беше начело на датското правителство от 2001 до 2009 г., призова за „конструктивен диалог“ със САЩ по въпроса за Гренландия.

Копенхаген и Вашингтон биха могли например да актуализират споразумението от 1951 г., уреждащо разполагането на войски на тази автономна територия, да я отворят за американски компании за миннодобив и да се договорят да изключат Русия и Китай оттам.

„Можем да се съгласим с всички искания“ на Доналд Тръмп, увери той. С изключение на едно: прехвърлянето (от Дания на САЩ) на Гренландия, която „не е за продан и като експерт по недвижими имоти Тръмп би трябвало да знае, че ако един имот не е за продан, той не може да бъде купен“, подчерта Расмусен.


  • 1 Пич

    7 1 Отговор
    Льо Роа е мортъ , Вив льо Роа !!! И идиотите така , но не са крале !!!

    Коментиран от #18

    23:04 20.01.2026

  • 2 Знамето!!!

    9 2 Отговор
    Бялото знаме!

    Коментиран от #19

    23:05 20.01.2026

  • 3 Ще има и още

    7 1 Отговор
    От както свят светува - и най-силната крепост рухва, когато е предадена отвътре. Ей туй става сега.....

    23:09 20.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не се впрягайте

    3 0 Отговор
    Нормарни неща , ще се разберт ,както винаги.

    23:10 20.01.2026

  • 6 Оракула от Делфи

    0 2 Отговор
    ЕО има думата , нов съюз без Тръмп, съвсен нормано нещо!!!
    Ганстера от "Ларгото" се оля , като пияница!!!!!!

    23:10 20.01.2026

  • 7 мдаааа

    0 8 Отговор
    А Розсия си напредва ... Има , нема , ше почне пета година от Тридневная ...

    23:12 20.01.2026

  • 8 Ъъъъъъъъ

    8 1 Отговор
    Абе Тръмп ще си вземе Гренландия, не защото пак толкова много му е притрябвала, а по-скоро да замаже провала на проекта "Украйна"....Просто Тръмп насочи вниманието на всички към Гренландия...Дори отмени срещата със Зеленски в Давос....В момента Украйна е проблем на Европа, а не на САЩ.

    23:15 20.01.2026

  • 9 Швейк

    4 5 Отговор
    Ситуацията е безпрецедентна.

    В момента има двама фюрери - Тръмплер и Путлер.

    23:21 20.01.2026

  • 10 ТРУДНИ ВРЕМЕНА

    4 2 Отговор
    Ще трябва и ние да дадем детските шейни на датчаните . И кучетата. Само дето нашите не са свикнали да акат при минус 20. Обаче Пасито да дава трабанта и Ленчето да жертва някоя процедура при д-р Енчев

    23:23 20.01.2026

  • 11 НАТО ВИ ПАЗИ

    5 1 Отговор
    Май стана обратното. Ние да пазим НАТО. Както винаги нашите "политици" избраха грешната страна

    Коментиран от #14

    23:24 20.01.2026

  • 12 Нато е анахронизъм

    4 2 Отговор
    Не е ли ясно на бившия натовски началник, че в момента върви процес на втора Ялта? Нато не е страна по този процес и няма думата в него. Той е само средство. Сега никой не се интересува от нато освен Украина разбира се. След като приключи Ялта 2, ще му намерят мястото на нато, ще го ликвидират и ще се създадат нови военни структури в съотвтствие с новите геополитически реалности. Сега нато има две функции- параван зад който се крие слабия Ес и да пречи на този процес. Поради това Сащ постепенно ограничават своята подкрепа за него и кораба пътува...

    23:25 20.01.2026

  • 13 Смешник

    1 2 Отговор
    Датчаните са големи русофоби но скоро агент Краснов ще им покаже къде зимуват раците

    23:26 20.01.2026

  • 14 Смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "НАТО ВИ ПАЗИ":

    Няма страшно като дойде Радев на власт ще оправи нещата

    23:29 20.01.2026

  • 15 Читател

    1 0 Отговор
    Не съществува по същество както и и ЕС ако не вярвате питайте Тръмп.

    23:39 20.01.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Основният въпрос е, защо въобще съществува НАТО? След разпадането на Варшавския договор, трябваше и НАТО да изчезне. Ако утре балтийските паленца провокират Русия и тя ги цапардоса подобаващо, ще се задейства пл.5-ти и поне един Сармат ще бъде изпратен към България.

    23:44 20.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 мдаааа

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Моментално ти слагам оценка - "Ка " ...👍

    23:56 20.01.2026

  • 19 Копейкин Костя

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Знамето!!!":

    Матушката ти го развя в Купянск!

    00:10 21.01.2026

  • 20 Симпатизант

    0 0 Отговор
    Кофти, а? Друго си беше, когато всичките атлантисти грачеха в един глас срещу Русия. Само че капитализмът и империализмът не прощават - рано или късно същността им лъсва. И така до следваща голяма война

    00:15 21.01.2026

  • 21 Бах

    0 0 Отговор
    НАТО отива по дяволите и дай Боже!

    00:21 21.01.2026

