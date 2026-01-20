Тръмп преобръща световния ред

Тръмп отстрани от власт лидера на Венецуела, обеща да контролира огромните ѝ петролни залежи и заплаши други латиноамерикански страни с подобни военни действия. Той говори открито за анексиране на Гренландия, дори и чрез сила. А извън Западното полукълбо той предупреди Иран, че САЩ могат отново да го атакуват, пише Ройтерс в коментар по повод на първата годишнина от встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп, пише БТА.

С настъпването на новата година с поредица от агресивни ходове и пламенна реторика американският президент Доналд Тръмп руши със замах основаващия се на правила глобален ред, който САЩ помогнаха да се изгради от пепелищата на Втората световна война, посочва агенцията.

Това остави голяма част от света в състояние на шок, докато приятели и противници на САЩ трудно могат да се приспособят към изглеждащите променени геополитически реалности. Мнозина са несигурни какво ще направи Тръмп след това и дали последните промени ще бъдат дълготрайни или могат да бъдат отменени от по-традиционен бъдещ президент на САЩ, коментира Ройтерс.

"Всички очакваха Тръмп да се върне на поста си с гръмки изявления", каза Брет Брун, бивш съветник по външна политика в администрацията на Обама и сегашен ръководител на консултантската фирма "Глоубъл ситюейшън рум" (Global Situation Room). "Но това събаряне на стълбовете, които отдавна поддържат международната стабилност и сигурност, се случва с тревожна и разрушителна скорост", допълва той.

Сфери на влияние

Макар че много неща все още не са ясни, Тръмп за няколко месеца демонстрира склонност да упражнява безусловната американска сила, както направи с бомбардировките на иранските ядрени обекти през юни и операцията по залавянето на Николас Мадуро във Венецуела на 3 януари, отбелязва Ройтерс.

И той даде знак, че може да се намеси отново, особено в Западното полукълбо, където обеща да възстанови доминацията на САЩ, въпреки че в предизборната си кампания се застъпи за програмата "Америка на първо място", предвиждаща избягване на нови военни ангажименти.

Тази оценка за реорганизацията на глобалната система от Тръмп се основава на интервюта на Ройтерс с повече от десетина настоящи и бивши американски правителствени служители, чуждестранни дипломати и независими наблюдатели във Вашингтон и в столици по целия свят.

На световната сцена Тръмп възкресява това, което голяма част от международната общност отдавна отхвърля като остарял мироглед - сфери на влияние, създадени от великите сили.

Вдъхновението идва от "Доктрината Монро" от 19 век, даваща приоритет на превъзходството на САЩ в Западното полукълбо и която Тръмп възприе и преработи в "Доктрината Донро", посочва Ройтерс.

Наблюдателите твърдят, че макар възстановяването на тази стратегия да е разтревожило някои съюзници на САЩ, то може да послужи и на интересите на Русия, въвлечена във война в Украйна, както и на интересите на Китай, който отдавна е насочил поглед към Тайван.

След атаката на САЩ срещу Венецуела - и прозрачния ход на Тръмп, насочен към жизненоважните ресурси на тази страна членка на ОПЕК - някои от най-верните съюзници на Америка изразиха нарастваща тревога за отслабването на световния ред.

На карта е поставена международната система, оформила се през последните осем десетилетия, главно под господството на САЩ, и въпреки че е претърпявала периодични обрати, тя е спомогнала за предотвратяването на световни конфликти. Тази международна система се основава на свободната търговия, върховенството на закона и зачитането на териториалната цялост, посочва Ройтерс.

Служител на Белия дом каза, че политиката, която провежда Тръмп, включително силен фокус върху Америките, демонстриране на военна мощ, строги мерки по границите и широко използване на мита са това, заради което той е избран, и "виждаме съответните реакции на лидери от цял свят".

Стивън Милър, влиятелен съветник в Белия дом, изглежда обобщи световната визия на администрацията, когато на 5 януари заяви пред телевизия Си Ен Ен: "Ние живеем в един свят, в реалния свят, който се управлява от силата, който се управлява от насилието, който се управлява от властта".

Европейците, вече обзети от съмнения относно готовността на Тръмп да защити Украйна срещу Русия, в последните дни се изказаха по-открито, особено за натрапчивия му стремеж по отношение на Гренландия, автономна територия на Дания, страна членка на НАТО, коментира Ройтерс.

Миналата седмица германският президент Франк-Валтер Щайнмайер обвини САЩ в "загуба на ценности" и призова света да не допусне международният ред да се разпадне, превръщайки се в "разбойническо гнездо".

Тръмп твърди, че САЩ трябва да имат арктическия остров, за да попречат на Русия или Китай да го окупират, въпреки че датската министър-председателка Мете Фредериксен предупреди, че ходът на САЩ да завземат Гренландия би означавал края на трансатлантическия алианс.

На фона на нарастващата тревога някои европейски лидери предложиха НАТО да разположи сили в Арктика, за да отговори на опасенията на САЩ за сигурността.

Защита на интересите им

Още преди последните събития някои съюзници на САЩ започнаха да предприемат мерки за защита срещу понякога хаотичната политика на Тръмп, включително нарастващите усилия на Европа да стимулира собствената си отбранителна промишленост.

Тръмп предизвика също така и тревога сред азиатските партньори на Вашингтон, отбелязва Ройтерс.

Ицунори Онодера, влиятелен японски депутат от управляващата партия и бивш министър на отбраната на Япония, написа в социалната платформа "Екс", че операцията на САЩ във Венецуела е ясен пример за "промяна на статуквото със сила".

Критиките на Тръмп към европейските съюзници и видимото му предразположение към Русия през пролетта на миналата година накараха група висши японски депутати да разгледат идеята, че единствената страна, която е била атакувана с атомни бомби, може би ще трябва да разработи свое собствено ядрено оръжие, посочва Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че в контраст с това бившият японски премиер Шигеру Ишиба казва, че не смята действията на Тръмп във Венецуела за "потресаващо събитие" за световния ред, макар да поставя под въпрос дали засиленото внимание на Тръмп към Западното полукълбо е послание от типа "Европа, оправяй се сама".

Повечето приятелски настроени правителства реагираха с голяма сдържаност относно Венецуела, нежелаещи да си навлекат гнева на американския президент.

"Публичното критикуване на Тръмп няма да ни помогне да постигнем целите си", каза британски официален представител, който пожела да остане анонимен.

Управляваното от левицата правителство на Мексико бързо разкритикува САЩ за задържането на Николас Мадуро - авторитарния социалистически лидер на Венецуела, но предвид високата цена на риска в отношенията със северната му съседка, високопоставен мексикански представител каза, че "няма да се стигне до нещо повече от публично осъждане на употребата на сила".

Тръмп, който отправи заплахи за едностранни военни действия срещу наркокартелите в Мексико и Колумбия, заяви неотдавна в интервю за в. "Ню Йорк таймс", че неговата власт като главнокомандващ е ограничена само от "собствения му морал", а не от международното право, отбелязва Ройтерс. В интервюто за американския ежедневник президентът каза, че моралът е "единственото нещо, което може да ме спре" що се отнася до ограниченията на властта му. Доналд Тръмп заяви, че "няма нужда от международно право" и че властта му е ограничена само от "собствения му морал", коментира по повод това интервю британският в. "Гардиън".

В друго, последващо интервю пак за в. "Ню Йорк таймс" Тръмп повтори, че единственото, което би могло да ограничи властта му като президент на САЩ е неговият "собствен морал, собствен разум". "Това е единственото нещо, което може да ме спре", каза Тръмп и добави: "Аз не искам да наранявам хората". По-нататък по отношение на това дали администрацията му трябва да се придържа към международното право той призна: "Искам. Това зависи какво е разбирането ви за международно право".

Тръмп, давайки интервюто в момент, когато администрацията му разглежда "редица варианти" в опитите да получи контрол над Гренландия, също така подчерта значението на собствеността, изтъква в. "Гардиън".

"Собствеността е много важна", каза Тръмп и добави: "Защото това е, което според мен е психологически необходимо за успеха. Мисля, че собствеността ви дава нещо, което не можете да направите с наем или с договор. Собствеността ви дава неща и елементи, които не можете да получите само от подписването на един документ".

Тръмп също така отхвърли опасенията, че решението му да отстрани от власт Николас Мадуро ще създаде прецедент за потенциално превземане на Тайван от Китай или за опит на Русия да контролира Украйна.

Обосновавайки атаките на САЩ срещу Венецуела, Тръмп повтори противоречивите си твърдения, че Мадуро уж е изпратил членове на банда в САЩ.

"Това бе реална заплаха. Не сте имали хора, които да се изсипват в Китай. Не сте имали наркотици, които да се изливат в Китай. Не сте имали всички лоши неща, които ние сме имали. Не сте имали отваряне на затворите в Тайван и хора, които да се изсипват в Китай", каза Тръмп и добави, че никакви престъпници не са се "изсипвали в Русия".

Той каза още, че не вярва, че китайският президент Си Цзинпин ще поеме контрола над Тайван, заявявайки пред в. "Ню Йорк таймс": "Това зависи от него, какво ще направи. Но знаете ли, изразих мнението си пред него, че ще бъда много недоволен, ако го направи, и не мисля, че ще го направи. Надявам се да не го направи".

Тръмп добави: "Може да го направи, след като имаме друг президент, но не мисля, че ще го направи с мен като президент".

Той също така изглеждаше незаинтересован за последния договор за контрол на въоръженията между САЩ и Русия, който изтича следващия месец, посочва в. "Гардиън".

"Ако изтече, ще изтече", каза Тръмп и добави: "Ние просто ще направим по-добро споразумение". По-нататък той заяви, че Китай трябва да бъде включен в бъдещите споразумения, като каза: "Вероятно искате да включите и няколко други играчи".

Последното интервю на Тръмп идва на фона на нарастващото вътрешно напрежение в САЩ след фаталния разстрел на жена от агенти на Имиграционната и митническа служба (ICE) в Минеаполис, който предизвика бурни протести, и на фона на влошените отношения с европейските съюзници заради потенциалното придобиване на Гренландия от САЩ, отбелязва в. "Гардиън".

Нов империализъм?

Докато критиците обвиняват Тръмп в нов империализъм в Латинска Америка, защитниците му казват, че той е закъснял, особено като се има предвид икономическото и дипломатическо навлизане на Китай в региона, коментира Ройтерс.

Служител на Белия дом заяви, че Тръмп "с право възстановява американското влияние", особено като се е отървал от Мадуро, когото е обвинил, че „отравя“ американците с поток от незаконни наркотици и изпраща венецуелски имигранти в САЩ.

"Макар действията на американската администрация във Венецуела да шокираха света и да изпратиха силно послание към съперниците на САЩ в Пекин, Москва, Хавана и Техеран, те вероятно са само отправната точка за по-дългосрочна и по-всеобхватна преоценка на основните интереси на САЩ в полукълбото", написа на уебсайта на Атлантическия съвет Александър Грей, старши научен сътрудник във вашингтонския мозъчен тръст и бивш съветник по външна политика по време на първия мандат на Тръмп.

Подходът на Тръмп носи обаче рискове за САЩ, коментира Ройтерс.

Ключови регионални сили като Бразилия могат да бъдат притиснати още по-близо към Китай, предпазвайки се от натиска на Тръмп, смятат някои наблюдатели.

Най-тревожно за съюзниците на САЩ е фокусът на Тръмп върху петрола на Венецуела като движеща сила зад отстраняването на Мадуро. Вашингтон засега е оставил на власт лоялните хора на сваления президент, като същевременно ги принуждава да предоставят привилегирован достъп на американски компании, отбелязва Ройтерс.

Експертите предупреждават, че използването на американската сила без никакво съобразяване с международните норми може да окуражи Китай и Русия да засилят принудителните си действия срещу собствените си съседи. Представител на Белия дом обаче каза, че противниците на САЩ "несъмнено са взели под внимание силата на президента".

Чжао Минхао, експерт по международни отношения в университета "Фудан" в Шанхай, заяви, че САЩ са "раздухали идеята за "китайската заплаха" в Латинска Америка". Скоро след встъпването си в длъжност Тръмп заговори за връщането на Панамския канал и отправи натиск срещу правителството на Панама да преразгледа китайските съоръжения в близост до стратегическия воден път. Но според китайския експерт Тръмп изглежда подкрепя сферите на влияние на великите сили - подход, който според мнозина е привлекателен за Пекин.

Преобладаващото мнение в Русия е, че атаката на САЩ срещу Венецуела, включително задържането и отвеждането на Мадуро в Ню Йорк, за да бъде съден по обвинения в "наркотрафик", си е била чиста игра на власт.

"Фактът, че Тръмп просто "открадна" президента на друга страна, показва, че всъщност няма международно право - има само право на силата", каза пред Ройтерс Сергей Марков, бивш съветник в Кремъл. "Но Русия отдавна знае това", добави той.

Жаждата на Тръмп за по-нататъшни военни действия в чужбина може да продължи и по отношение на цели, които са далеч извън Западното полукълбо.

Дори на фона на събитията във Венецуела, той заплаши да се намеси в подкрепа на протестиращите в Иран, където мюсюлманските духовни лидери са изправени пред едно от най-големите предизвикателства за властта си от Ислямската революция през 1979 г. насам. Пред журналисти на борда на "Еър Форс 1" Тръмп заяви, че обмисля възможните реакции, включително и военни варианти. "Може да се наложи да предприемем действия заради случващото се", каза Тръмп.