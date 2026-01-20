Губернаторът на Калифорния: Европейските лидери са жалки в опитите си да се справят с Тръмп

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм от Демократическата партия остро разкритикува днес европейските лидери за това, че "се предават" пред опитите на президента на САЩ Доналд Тръмп да присвои Гренландия, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Просто е жалко", каза Нюсъм пред британската телевизия "Скай нюз" на Световния икономически форум в Давос. "Надявам се хората да разберат колко жалко изглеждат те на световната сцена", добави той.
Говорейки за американския президент, Нюсъм заяви: "Този човек се подиграва на хората и това е срамно."
Нюсъм, смятан за вероятен кандидат на Демократическата партия за президентските избори през 2028 г., описа Тръмп като тиранозавър рекс.
"Трябваше да донеса няколко наколенки за всички световни лидери", каза той с ироничен тон относно начина, по който европейските лидери се отнасят към Тръмп по въпроса с Гренландия.
"Време е да се надигнем. Време е да станем сериозни и да спрем да бъдем съучастници. Време е да се изправим, да имаме твърда позиция и да сме смели и решими", завърши Нюсъм.
