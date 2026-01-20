Новини
Губернаторът на Калифорния: Европейските лидери са жалки в опитите си да се справят с Тръмп

20 Януари, 2026 20:19

"Трябваше да донеса няколко наколенки за всички световни лидери", каза той с ироничен тон

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм от Демократическата партия остро разкритикува днес европейските лидери за това, че "се предават" пред опитите на президента на САЩ Доналд Тръмп да присвои Гренландия, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Просто е жалко", каза Нюсъм пред британската телевизия "Скай нюз" на Световния икономически форум в Давос. "Надявам се хората да разберат колко жалко изглеждат те на световната сцена", добави той.

Говорейки за американския президент, Нюсъм заяви: "Този човек се подиграва на хората и това е срамно."

Нюсъм, смятан за вероятен кандидат на Демократическата партия за президентските избори през 2028 г., описа Тръмп като тиранозавър рекс.

"Трябваше да донеса няколко наколенки за всички световни лидери", каза той с ироничен тон относно начина, по който европейските лидери се отнасят към Тръмп по въпроса с Гренландия.

"Време е да се надигнем. Време е да станем сериозни и да спрем да бъдем съучастници. Време е да се изправим, да имаме твърда позиция и да сме смели и решими", завърши Нюсъм.


Швейцария
  • 1 Хеми значи бензин

    7 25 Отговор
    И вие сте жалки щом още не сте направили десант изгорили гренландския флаг и сложили Американския.

    Коментиран от #7

    20:22 20.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    33 2 Отговор
    АБЕ ШИШИ,ЧИЧО РУМЕН,,МАЙ ТЕ ПРАТИ В ДУБАЙ С ЕДНОПОСОЧЕН БИЛЕТ?

    20:22 20.01.2026

  • 3 Очакване

    15 11 Отговор
    Дончо ще е първия американски президент, преживял "среднощен експрес".

    20:22 20.01.2026

  • 4 🤪🤪🤪🤪

    36 6 Отговор
    жалки европудели. Щяха да разказват Русия ,но....с помощта на САЩ. Но сега САЩ ги изостави и те джавкат срещу него, въртят опашки...но от разстояние. Вече решиха, че Русия е техен съсед и вече Путин не е диктатор, а президент, с когото могат да преговарят.
    Лицемери жалки.

    Коментиран от #29

    20:24 20.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ники

    16 6 Отговор
    Вие ни го натресохте Тръмп като ваш президент, нали така?

    20:28 20.01.2026

  • 7 Европеец

    28 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    Заглавието е симпатично, отговаря на истината и ми харесва..... Няма да чета статията.. ... Няма и да коментирам европуделите, Заглавието е красноречиво....

    20:28 20.01.2026

  • 8 ТЕ ТО И ТОЯ ГО КАЗА.

    32 3 Отговор
    ЕВРОПА Е НА КОЛЕНЕ. И ТОВА СТАНА СЪС БЕЗЦЕННАТА ПОМОЩ НА МЕРКЕЛ КЛАУС УРСУЛА МАКРОН ШОЛЦ. ПИША ГО ОТ ГОДИНИ И НЕ МИ ОМРЪЗВА. МАКАР ДА МИ Е МНОГО НЕПРИЯТНО И ТЪЖНО.

    20:29 20.01.2026

  • 9 Берлин

    19 4 Отговор
    Истината казал,жалки нацюги.

    20:29 20.01.2026

  • 10 Боби

    9 18 Отговор
    Този американски сенатор не знае на кой свят се намира след като говори такива небивалици.

    20:29 20.01.2026

  • 11 Спецназ

    10 9 Отговор
    Нюсъм като стане следващия Президент пак ще му е кеф всички да му го л.пат!

    ФАКТ!

    20:29 20.01.2026

  • 12 ГОСТ

    16 1 Отговор
    виждате ли колко са жалки краварите опитват се да диктуват дневния ред на още по жалките урсули. никой си няма и на хабера каква сделка са сключили тръмпчо и путинчо всички други са в периферията и в неведение. световния ред и политика се промени и никой не знае на къде ще избие.

    20:30 20.01.2026

  • 13 Соваж бейби

    18 4 Отговор
    Бедните американци!В Европа има милиони нормални хора европейци не индианци в резерват,на които не им пречи да смени целият ЕС екип и да се грижи за континента!А тези сегашните ако може ги приберете при вас заедно с базите си от Европа. Бих се радвала ако се случи война в Америка ,не обичам войни ама тази ще я наблюдавам с кеф.

    20:30 20.01.2026

  • 14 Ники

    4 1 Отговор
    Кой кво прави на американските сенатори явно все с е к с им е в главата. После някой друг им е виновен.

    20:33 20.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 604

    13 6 Отговор
    истината е че руснаците ви пръснаха- дружинка детелинка!!!!!!

    Коментиран от #23

    20:33 20.01.2026

  • 17 ЕСССР

    13 3 Отговор
    Което си е си е, всички ръководни другарки на ЕСССР са на колене и обслужват 🎷🎺📯господин Бай Дончо крал на Северна и Южна Америки и един северен остров!

    20:33 20.01.2026

  • 18 не може да бъде

    18 2 Отговор
    За мен това изказване е знаково ---г-н Нюсом е политически противник на Тръмп ...но обърнете внимание той се отнася към европейските лидери със същото пренебрежение /даже нещо повече -според мен/-както Тръмп !?А със същото отношение - повече от пренебрежение -наблюдаваме не само от сериозните американци които поддържат политиката на Тръмп -даже женоподобният Линдзи Греъм който носи обувки 38 номер се държи по същия начин !?Отдавна тия които следят събитията отблизо/а не такива като мен от дивана/ е трябвало да видят че проблемът не е в недостатъците и несъвършенствата на Тръмп ...много сериозни и като качество и като количество американци имат в момента презрително отношение към тези които имат претенцията да представляват Европа !?Това е ... чакаме да видим какви последствия ще има този казус !?

    20:34 20.01.2026

  • 19 Щото

    7 2 Отговор
    вие се справяте!

    20:35 20.01.2026

  • 20 Ники

    12 1 Отговор
    Така наречените американци загубиха всякаква мярка за възпитание и почтеност.

    20:37 20.01.2026

  • 21 Руски колхозник

    7 1 Отговор
    ..."Трябваше да донеса няколко наколенки за всички световни лидери"🤣🤣🤣...когато казвах,че Тръмп и Путин ще ги клатят, ей това имах предвид, а няколко души опонираха тук.🤣🤣🤣

    20:46 20.01.2026

  • 22 ххх

    2 1 Отговор
    Прав е...

    20:51 20.01.2026

  • 23 Мечтите

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "604":

    На рублоядите са безкрайни и извън всяка реалност. Първо превземете Украйна пияндурници такива пък после говорете какво и защо. Русия отича в канала на историята. Разпадът и ще бъде най-големия спектакъл на 21 век.

    20:58 20.01.2026

  • 24 Перо

    4 0 Отговор
    Неолиберастът от Калифорния, търси начини да се спасява!

    20:59 20.01.2026

  • 25 Гавин президент

    1 6 Отговор
    Гавин Нюсъм е следващият президент на САЩ и ще бутне съветската кочина на бунището.

    21:01 20.01.2026

  • 26 така е Европейските лидери са жалки

    5 1 Отговор
    "Просто е жалко", каза Нюсъм

    а не е казал директно
    Европейските лидери са жалки

    има разлика писарке
    но иначе правилно звучи че са жалки смешковци

    21:02 20.01.2026

  • 27 Спомен

    5 0 Отговор
    имам как този "почтен" губернатор посрещаше на едно летище Тръмп,след опостушителните пожари в Калифорния.Не наколенки,ами само дето не го облиза.Защото Доналд се беше заканил да го сменя,заради некадърното му управление на този Щат.Сега на много "отворен" се прави.И там двуличници колкото искаш!

    21:03 20.01.2026

  • 28 Сзо

    1 1 Отговор
    Европейската политици станаха дъвка дори и за американските демократи, които по принцип са си DOA( по Ноам Чомски).

    21:07 20.01.2026

  • 29 Хич

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "🤪🤪🤪🤪":

    не са лицемери, а подлеци, политически с...екс работнички...

    21:10 20.01.2026

  • 30 Голям смях ми е да гледам как

    1 0 Отговор
    Калифорнийския ултражендър критикува брюкселските ултражендъри, че нищо не става от тях,

    21:17 20.01.2026

  • 31 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Все едно управителят на Бургаска област да се изтъпани на някакво либерал-фашистко сборище и да обсъжда световен лидер като Президента Тръмп

    21:18 20.01.2026

