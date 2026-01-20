Новини
Състоянието на Тръмп е нараснало с около 2,7 млрд. долара

20 Януари, 2026 22:16 749 22

„Форбс“ отбелязва, че не само размерът, но и структурата на богатството на Тръмп се е променила съществено

Състоянието на Тръмп е нараснало с около 2,7 млрд. долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състоянието на президента на САЩ Доналд Тръмп е нараснало с около 2,7 млрд. долара през първата година от втория му мандат, сочат оценки на икономическото списание „Форбс“, предаде БТА.

По данни на изданието към навършването на първата година от встъпването му в длъжност на 20 януари състоянието на Тръмп възлиза на около 6,6 млрд. долара при 3,9 млрд. долара в края на 2024 г. Година по-рано, преди началото на предизборната кампания, богатството му е било оценявано на 2,6 млрд. долара.

„Форбс“ отбелязва, че не само размерът, но и структурата на богатството на Тръмп се е променила съществено. Освен традиционните активи като недвижими имоти, голф игрища, курорти и лицензионен бизнес с името му, все по-голям дял заемат криптоактиви и публично търгуваната „Тръмп Медиа енд Текнолоджи Груп“ (TMTG) – компанията майка на социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social).

Заради колебанията на криптопазарите състоянието на Тръмп се е понижило леко през последните месеци. През септември миналата година „Форбс“ го оценяваше на над 7 млрд. долара. Малко преди встъпването си в длъжност Тръмп пусна собствена криптовалута – т.нар. мемкойн $Trump, от която според изданието вероятно е реализирал стотици милиони долари. Той и синовете му имат дял и в криптоплатформата „Уърлд Либърти Файненшъл“ (World Liberty Financial).

Подозренията за конфликт на интереси съпътстват Тръмп от началото на мандата му, отбелязва „Форбс“. За разлика от повечето си предшественици той не е прехвърлил активите си в „сляп тръст“, а е оставил управлението на компаниите си основно на синовете си. В публикацията се посочва, че „Тръмп Органайзейшън“ (Trump Organisation) е сключвала сделки в държави като Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, докато тези страни са водели преговори с правителството на САЩ по търговски и оръжейни споразумения.

Критици на президента твърдят, че той е превърнал поста си в доходоносен бизнес. Американският икономически журналист Али Велши написа, че в класацията на „Форбс“ източникът на богатството на Тръмп вече не следва да бъде „недвижими имоти“, а „президентство“, пише и германският Ен Те Фау.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
  • 1 Шиши и Банкята

    17 2 Отговор
    Ние толкова крадем от народа на седмица

    Коментиран от #4

    22:18 20.01.2026

  • 2 ха ха хааа

    8 0 Отговор
    Господ Бог да дава здраве на Мелания , да направи Словения най-богатата държава в Света ...

    22:20 20.01.2026

  • 3 Мимикрия

    9 1 Отговор
    Скоро ще изчезнат, така както са дошли.

    22:21 20.01.2026

  • 4 да питам

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шиши и Банкята":

    Румба , ти ли си бе ?

    22:22 20.01.2026

  • 5 Мхм

    6 1 Отговор
    А нещо за състоянието на най-богатия футболист в света? Не е Меси, не е Роналдо. Играе в нискодивизионен отбор.

    Коментиран от #8

    22:22 20.01.2026

  • 6 Възраждане

    3 3 Отговор
    Няма значение. Щом пази света от еврожиендърчетата и Урсулите, всяка стотинка е оправдана и заслужена

    Коментиран от #13

    22:22 20.01.2026

  • 7 Дайно💩

    5 2 Отговор
    Това са украински фейкове

    22:23 20.01.2026

  • 8 Мичмана

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мхм":

    Тоя дето вкарва по 4 гола на мач от дузпи ли бе? Това е класа, няма друг такъв

    Коментиран от #15

    22:24 20.01.2026

  • 9 УМЕН ЧОВЕК Е ТРЪМП

    3 0 Отговор
    Ами то си е спекулант. Създава сам криза после е решава. Оръжието са слуховете за митата, оръжейни сделки. Така беше в първия мандат така е и сега. Винаги прави обратното на общоприетото. А Иран и Русия са му необходими за зли кучета с които плаши и създава внушения. Всички подкрепяха Украйна тойнобратно точно с тази цел. Противниците са му съюзници а съюзниците конкуренти. Така прави бизнес

    Коментиран от #22

    22:24 20.01.2026

  • 10 Дреме

    1 0 Отговор
    Ми!!! И аз имам вълшебна карта , на която баланса върви само нагоре каквото и да харча !!! Страдат само тези , които си мислят , че света е майка им и баща им , и някой им дължи нещо !!!

    22:24 20.01.2026

  • 11 Дано

    3 0 Отговор
    Му приседнат и на Оня Свят, който му остана да завладее

    22:25 20.01.2026

  • 12 Чичо Еятолах Алй Хаменей

    4 1 Отговор
    Е за какво му е кат не мое му стани вечи?

    22:27 20.01.2026

  • 13 Руската пропаганда

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Възраждане":

    Има за цел винаги глупака.

    22:28 20.01.2026

  • 14 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Освен това строителната фирма на Тръмп прави ремонт на Белия дом за 500 милиона $.

    22:28 20.01.2026

  • 15 Боцмана

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мичмана":

    А някои дори и с пребивания на повторения:)))

    22:30 20.01.2026

  • 16 койдазнай

    1 0 Отговор
    Тръмп има да получава и 300 млрд, дето още му ги държат замразени в европа.

    22:34 20.01.2026

  • 17 да питам

    0 0 Отговор
    Притеснявам се , че вече не са само два Д@била ..

    22:40 20.01.2026

  • 18 За колко време ще го направят бедняк

    0 0 Отговор
    Чета днеска-Европата държала 40% от външния дълг на Щатите.

    22:40 20.01.2026

  • 19 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    ОТ КАКВО ?
    СЕГА ЩЕ НАРАСНАТ И НА ВСИЧКИ ГЕРБАДЖИЙ И КМЕТОВЕ.ЩЕ ГЛЕДАТ ДА УКРАДЪТ ЗА ПОСЛЕДНО КПЛКОТО СЕ МОЖЕ ЧОВЕЧЕ. И НА ЖЕЛЯЗКОВ МУ ТРЯБВАТ ПАРИ ЗА ХОТЕЛА ДА ГО ДОВЪРШИ. ТИВ ТРЯБВА ДА ДЕ РАСЛЕДВАТ ЕСИЧКИ ИПРАЛЯВАЛИ НЪЛГАРИЯ ДЛЕД 2021х. ОТ СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНО ЗВЕНО КОМИСИЯ.И ДОГАНСНОВЦИТЕ И ПЕЕВЖИТЕ ВСИЧКИ ОТ ДО.

    22:41 20.01.2026

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    0 1 Отговор
    луд за вързване

    22:45 20.01.2026

  • 21 еврот

    0 1 Отговор
    Ако започне икономиското дране Ес-Сащ, как мислите милионера Орбан и унгарсите с форинтите що им се случи, ами на Вучич...

    22:46 20.01.2026

  • 22 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "УМЕН ЧОВЕК Е ТРЪМП":

    прави кризи и купува биткойни на ниска цена.

    22:47 20.01.2026