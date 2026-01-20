Състоянието на Тръмп е нараснало с около 2,7 млрд. долара

Състоянието на президента на САЩ Доналд Тръмп е нараснало с около 2,7 млрд. долара през първата година от втория му мандат, сочат оценки на икономическото списание „Форбс“, предаде БТА.
По данни на изданието към навършването на първата година от встъпването му в длъжност на 20 януари състоянието на Тръмп възлиза на около 6,6 млрд. долара при 3,9 млрд. долара в края на 2024 г. Година по-рано, преди началото на предизборната кампания, богатството му е било оценявано на 2,6 млрд. долара.
„Форбс“ отбелязва, че не само размерът, но и структурата на богатството на Тръмп се е променила съществено. Освен традиционните активи като недвижими имоти, голф игрища, курорти и лицензионен бизнес с името му, все по-голям дял заемат криптоактиви и публично търгуваната „Тръмп Медиа енд Текнолоджи Груп“ (TMTG) – компанията майка на социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social).
Заради колебанията на криптопазарите състоянието на Тръмп се е понижило леко през последните месеци. През септември миналата година „Форбс“ го оценяваше на над 7 млрд. долара. Малко преди встъпването си в длъжност Тръмп пусна собствена криптовалута – т.нар. мемкойн $Trump, от която според изданието вероятно е реализирал стотици милиони долари. Той и синовете му имат дял и в криптоплатформата „Уърлд Либърти Файненшъл“ (World Liberty Financial).
Подозренията за конфликт на интереси съпътстват Тръмп от началото на мандата му, отбелязва „Форбс“. За разлика от повечето си предшественици той не е прехвърлил активите си в „сляп тръст“, а е оставил управлението на компаниите си основно на синовете си. В публикацията се посочва, че „Тръмп Органайзейшън“ (Trump Organisation) е сключвала сделки в държави като Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, докато тези страни са водели преговори с правителството на САЩ по търговски и оръжейни споразумения.
Критици на президента твърдят, че той е превърнал поста си в доходоносен бизнес. Американският икономически журналист Али Велши написа, че в класацията на „Форбс“ източникът на богатството на Тръмп вече не следва да бъде „недвижими имоти“, а „президентство“, пише и германският Ен Те Фау.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шиши и Банкята
Коментиран от #4
22:18 20.01.2026
2 ха ха хааа
22:20 20.01.2026
3 Мимикрия
22:21 20.01.2026
4 да питам
До коментар #1 от "Шиши и Банкята":Румба , ти ли си бе ?
22:22 20.01.2026
5 Мхм
Коментиран от #8
22:22 20.01.2026
6 Възраждане
Коментиран от #13
22:22 20.01.2026
7 Дайно💩
22:23 20.01.2026
8 Мичмана
До коментар #5 от "Мхм":Тоя дето вкарва по 4 гола на мач от дузпи ли бе? Това е класа, няма друг такъв
Коментиран от #15
22:24 20.01.2026
9 УМЕН ЧОВЕК Е ТРЪМП
Коментиран от #22
22:24 20.01.2026
10 Дреме
22:24 20.01.2026
11 Дано
22:25 20.01.2026
12 Чичо Еятолах Алй Хаменей
22:27 20.01.2026
13 Руската пропаганда
До коментар #6 от "Възраждане":Има за цел винаги глупака.
22:28 20.01.2026
14 Сатана Z
22:28 20.01.2026
15 Боцмана
До коментар #8 от "Мичмана":А някои дори и с пребивания на повторения:)))
22:30 20.01.2026
16 койдазнай
22:34 20.01.2026
17 да питам
22:40 20.01.2026
18 За колко време ще го направят бедняк
22:40 20.01.2026
19 Т.КОЛЕВ
СЕГА ЩЕ НАРАСНАТ И НА ВСИЧКИ ГЕРБАДЖИЙ И КМЕТОВЕ.ЩЕ ГЛЕДАТ ДА УКРАДЪТ ЗА ПОСЛЕДНО КПЛКОТО СЕ МОЖЕ ЧОВЕЧЕ. И НА ЖЕЛЯЗКОВ МУ ТРЯБВАТ ПАРИ ЗА ХОТЕЛА ДА ГО ДОВЪРШИ. ТИВ ТРЯБВА ДА ДЕ РАСЛЕДВАТ ЕСИЧКИ ИПРАЛЯВАЛИ НЪЛГАРИЯ ДЛЕД 2021х. ОТ СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНО ЗВЕНО КОМИСИЯ.И ДОГАНСНОВЦИТЕ И ПЕЕВЖИТЕ ВСИЧКИ ОТ ДО.
22:41 20.01.2026
20 Ний ша Ва упрайм
22:45 20.01.2026
21 еврот
22:46 20.01.2026
22 Прав си
До коментар #9 от "УМЕН ЧОВЕК Е ТРЪМП":прави кризи и купува биткойни на ниска цена.
22:47 20.01.2026