Новини
Свят »
Турция »
Бъдещият президент на Турция - пак с фамилия Ердоган?

Бъдещият президент на Турция - пак с фамилия Ердоган?

20 Януари, 2026 21:15 1 417 11

  • реджеп ердоган-
  • турция-
  • хакан фидан-
  • билал ердоган

В Турция вече тече битката за това кой да наследи поста на сегашния турски президент

Бъдещият президент на Турция - пак с фамилия Ердоган? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Серия от публични изяви и присъствието му редом с турския президент на срещи с чуждестранни лидери подхраниха спекулациите, че най-малкият син на Ердоган - Билал се подготвя за негов политически наследник. Макар да не заема публична длъжност, той все по-уверено стъпва на политическата сцена, пише „Икономист“.

Билал Ердоган е в управителните съвети на редица проправителствени фондации и стана едно от лицата на Световните номадски игри - турския вариант на Олимпийските игри. Освен това той е прегърнал палестинската кауза: миналия месец той взе за повод войната в Газа като аргумент за това, че на баща му трябва да се даде повече власт: „Ако бяхме направили по-силен нашия президент, Израел нямаше да може да извърши този геноцид“, заяви тогава Билал Ердоган.

Поправки в конституцията за нова мандат?

Трудно е обаче да си представим какви нови правомощия би могъл да придобие президентът Ердоган, след като вече е премахнал повечето ограничения върху президентската си власт, коментира по този повод престижното британско издание. То припомня и това, че Ердоган, който от 2003 г. е неизменно в управлението на страната - първо като министър-председател, а след това и като президент – няма право на още един мандат след сегашния, който изтича през 2028 г. Но ако бъде променена конституцията или се проведат предсрочни избори, това може да му осигури още пет години на власт, пояснява „Икономист“.

За да прокара нужните поправки в конституцията, Ердоган ще се нуждае от гласовете на поне 400 от общо 600-те депутати в турския Меджлис, с каквато подкрепа обаче той не разполага. Той би могъл да събере 360 гласа, за да инициира референдум по въпроса, но има опасност да се провали при допитването. Много по-вероятно е той да поиска от парламента провеждането на предсрочни избори - вероятно в края на 2027 година, се казва още в публикацията.

Здравословното състояние на Ердоган е държавна тайна. Но на 71 години той видимо е загубил част от силите си. Ако реши да не се кандидатира, се очаква да посочи заместник, който да се кандидатира от името на неговата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). Тъй като той отдавна е превърнал ПСР в орган за одобрение на личните му решения, едва ли може да се очаква някаква съпротива от нейна страна, пише „Икономист“.

Поне четирима кандидати за поста на Ердоган

Публично политиците от ПСР не си позволяват да мислят за бъдеще без Ердоган начело. „Няма план Б“, казва високопоставен член на партията. Зад кулисите обаче се води борба за благоволението на Ердоган. Смята се, че четирима души имат най-големи шансове да наследят Реджеп Ердоган политически: Селчук Байрактар, президентският зет и архитект на успешната програма за дронове на Турция; бившият министър на вътрешните работи Сюлейман Сойлу; министърът на външните работи Хакан Фидан и Билал Ердоган. В проучване, проведено през декември 2025 г., 33,4% от турците са дали предпочитанията си на Хакан Фидан за лидерския пост в Партията на справедливостта и развитието. Билал се класира трети с 14,2% - пред Байрактар (12,9%), но зад Сойлу (32,5%).

Самият Билал Ердоган отрича да има политически амбиции, пише по същата тема германският "Франкфуртер Рундшау". Изданието цитира негово изказване от миналата година, направено в Санкт Петербург, според което Билал предпочита „да остане в неправителствения сектор, да работи с гражданското общество и да вдъхновява младите хора да поемат отговорност за нещата, които са им наистина важни".

Най-опитният е Хакан Фидан

От четиримата, спрягани за наследник на Ердоган, с най-голям опит е Хакан Фидан, пише още по темата "Икономист" и припомня, че повече от 10 години той е ръководил турската разузнавателна служба, преди да стане външен министър. Спекулациите около амбициите му се засилиха миналата есен, след като Фидан разкри, че производството на турския изтребител, един от най-големите успехи на процъфтяващия отбранителен сектор на страната, се забавя, тъй като американският Конгрес е отказал да издаде лиценз за износ на двигателите. Всичко това стана ясно броени дни след срещата на Ердоган с Доналд Тръмп в Белия дом, която и двамата лидери определиха като успех. Това показа, че Хакан Фидан може да развали празненството на шефа си, пише още британското издание.

Спечелването на още един мандат може да се окаже трудна задача за Ердоган – независимо от това, че основният му опонент - кметът на Истанбул Екрем Имамоглу е зад решетките по изфабрикувани обвинения, а опозиционната Републиканска народна партия (РНП) е преследвана от прокуратурата. Високите лихвени проценти, новите данъци и съкращенията на бюджетните разходи подкопават популярността на турския президент. Инфлацията остава висока - над 30%, което е неприемливо за повечето турци.

Повечето избиратели не харесват тази идея

В актуалните проучвания президентът Ердоган изостава от опонентите си Екрем Имамоглу и Мансур Яваш, кмета на столицата Анкара, който се смята за резервен кандидат на опозицията за президентския пост. Всеки кандидат да наследи поста на сегашния турски президент ще се сблъска със сериозни трудности, особено ако фамилията му е Ердоган, коментира „Икономист“.

Повечето избиратели на ПСР в Турция не харесват идеята за правителство, което да функционира като семейна фирма, казва турската политоложка Седа Демиралп. А университетският преподавател Бурак Билгехан Йозпек казва: “Ердоган е автократ, но има демократична легитимност, каквато Билал Ердоган няма“.

Демокрацията в Турция е в лошо състояние. Но бъдещата династия на Ердоган изобщо не е гарантирана, коментира още британският „Икономист“.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБВ

    6 1 Отговор
    Ужас фамилия на диктатор

    21:18 20.01.2026

  • 2 И малко

    4 1 Отговор
    Реджеп

    21:18 20.01.2026

  • 3 Тити

    4 1 Отговор
    И това се викало демокрация машала.

    Коментиран от #6

    21:23 20.01.2026

  • 4 Ханко Брат

    2 1 Отговор
    Няма да е Ердоган. Синът на Ердоган няма да бъде Президент. Той не разбира от политика не е хитър като баща си. При предсрочни избори дори самият Реджеп Ердоган не може да спечели вота на мнозинството. В Турция стават интересни неща днес. Имат проблеми с кюрдите в югоизточните провинции. Кюрдите напускат страната за отидат в Сирия да се борят срещу сирийската армия. Кюрдите в Сирия пак бяха излъгани от САЩ. В Европа има протести. В западните турски градове има протести на кюрди. Турската полиция ползва сълзотворен газ и палки против тях. Армията седи в казармите защото Ердоган много се бои от армията и не позволява да излязат от казармите да не се случи случка. В източните провинции днес кюрди късат турски знамена защото Турция не защитавала кюрдите в Сирия. Е социалните мрежи турците искат армията да излезе да стреля на месо но Ердоган както казах много го е страх от аскера. Праща полицията. Полицията е по многобройна от армията. 4 милиона са турските полицаи но нямат правомощия като армията.

    21:24 20.01.2026

  • 5 дедо

    2 0 Отговор
    В диктатурите е така откакто свят светува. Очакваме и по стара османска традиция , синът избран за Султан , да избие останалите си братя , за да нямат претенции да стават Султани.

    21:29 20.01.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тити":

    Не ве,демокрация има само в България!🐽🦍🥳🤣🖕

    21:31 20.01.2026

  • 7 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Незнаех че еврейското зеле ,назначавало презинтите на Турция досега ,ти да видиш

    21:33 20.01.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор
    Идеално....
    Каня официално Реджеп Таийп Ердоган на мое място за руски президент. Сакън измъкне тая кoчина от батака в който я завлякох 👍

    21:36 20.01.2026

  • 9 Ръсте

    1 0 Отговор
    липишкана Билале ?

    21:41 20.01.2026

  • 10 Ужас

    2 0 Отговор
    Султанатът се възражда и то до...нас.

    21:44 20.01.2026

  • 11 Само ние сме по-зле

    1 0 Отговор
    Ориентът си е Ориент, независимо дали става въпрос за султан или президент. Надъхани и не може да им се вярва - целите в притворство.

    22:09 20.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания