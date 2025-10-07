Новини
Свят »
Йемен »
ООН осъди остро задържането на още 9 свои служители от хусите

ООН осъди остро задържането на още 9 свои служители от хусите

7 Октомври, 2025 10:16 437 4

  • йемен-
  • хуси-
  • оон-
  • антонио гутериш-
  • сана

Подкрепяното от Иран движение на йеменските бунтовници нахлу в помещения на ООН в йеменската столица Сана

ООН осъди остро задържането на още 9 свои служители от хусите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш "осъжда остро" задържането на още девет служители на организацията от бунтовниците хуси в Йемен, обяви говорителят му Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс и Франс прес, пише БТА.

С арестуваните сега общият брой на служителите на Организацията на обединените нации, произволно задържани от групировката от 2021 година насам, стават 53, отбелязват световните агенции.

"Генералният секретар осъжда остро продължаващите произволни арести на свои служители и на партньори на ООН, както и течащото незаконно конфискуване на имущество и завземане на помещения на организацията", заяви Дюжарик.

Подкрепяното от Иран движение на йеменските бунтовници хуси, което официално се казва "Ансар Аллах", нахлу в помещения на ООН в йеменската столица Сана и задържа най-малко 18 служители след израелския удар в края на август тази година, при който загина министър-председателят на правителството на хусите Ахмед ар Рахауи и няколко министри, припомня Ройтерс.

"Генералният секретар отново призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички свои служители, които са задържани. Те трябва да бъдат зачитани и предпазвани съгласно международното право", посочи Дюжарик.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВВП

    4 0 Отговор
    Западното ООН на глобалистите, където и ние членуваме, понеже сме некадърни милиционери и копаем и изнасяме за кадърните. След това изнасяме децата си на запад.

    10:17 07.10.2025

  • 2 оня пияница ли? гутериш? ужас

    1 0 Отговор
    гутериш не може да отрезнее , камо ли да осъди нещо? той не знае къде се намира хамас

    10:21 07.10.2025

  • 3 дядото

    3 0 Отговор
    защо ли оон не е така остро за жертвите и задържаните от израел в ивицата газа.

    10:44 07.10.2025

  • 4 оо не

    0 0 Отговор
    Обаче нямат нищо против когато израелските фашисти им използват работниците като мишени за тренировка при стрелба.

    10:57 07.10.2025