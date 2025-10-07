ООН осъди остро задържането на още 9 свои служители от хусите

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш "осъжда остро" задържането на още девет служители на организацията от бунтовниците хуси в Йемен, обяви говорителят му Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс и Франс прес, пише БТА.

С арестуваните сега общият брой на служителите на Организацията на обединените нации, произволно задържани от групировката от 2021 година насам, стават 53, отбелязват световните агенции.

"Генералният секретар осъжда остро продължаващите произволни арести на свои служители и на партньори на ООН, както и течащото незаконно конфискуване на имущество и завземане на помещения на организацията", заяви Дюжарик.

Подкрепяното от Иран движение на йеменските бунтовници хуси, което официално се казва "Ансар Аллах", нахлу в помещения на ООН в йеменската столица Сана и задържа най-малко 18 служители след израелския удар в края на август тази година, при който загина министър-председателят на правителството на хусите Ахмед ар Рахауи и няколко министри, припомня Ройтерс.

"Генералният секретар отново призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички свои служители, които са задържани. Те трябва да бъдат зачитани и предпазвани съгласно международното право", посочи Дюжарик.