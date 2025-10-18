Спасиха 24 моряци от горящия край Йемен кораб, натоварен с втечнен газ

Танкер, натоварен с втечнен природен газ "Ем Ви Фалкон" (MV Falcon), е пламнал и е бил отнесен от течението край бреговете на Йемен, след като е съобщил за експлозия, която е принудила членовете на екипажа му да изоставят кораба, съобщиха от военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес" в изявление, цитирано от Ройтерс и БТА.
Причината за експлозията е неясна, казват от "Аспидес", добавяйки, че 15% от кораба, плаващ под флага на Камерун, е в пламъци, според първоначалните данни.
Поради риска от по-нататъшни експлозии, тъй като танкерът е бил напълно натоварен с втечнен природен газ, от "Аспидес" заявяват, че са посъветвали корабите в района да стоят на безопасно разстояние от пострадалия плавателен съд.
Провежда се операция по спасяването на 26-те членове на екипажа.
Досега 24-ма моряци са били спасени от два търговски кораба, плаващи наблизо. Един от членовете на екипажа е останал на борда, а друг е обявен за изчезнал, уточняват от мисията на ЕС, добавяйки, че гръцка фрегата е била изпратена близо до мястото на инцидента.
MV Falcon е пътувал от пристанището Сохар в Оман до Джибути, съобщи по-рано британската охранителна фирма "Амбри".
Експлозията е станала докато корабът е плавал на 113 морски мили югоизточно от пристанище Аден.
Източници, отговарящи за морската сигурност, съобщиха, че в района не са засечени нито ракети, нито безпилотни летателни апарати.
От "Амбри" добавиха, че според тях танкерът не отговаря на профила, който имат целите на свързаните с Иран йеменски хуси, които са предприели множество атаки срещу кораби в Червено море от 2023 г. насам, заявявайки, че действат в солидарност с палестинците заради войната в Газа.
Атаките нарушиха търговските потоци през Червено море и Суецкия канал, един от най-натоварените корабни маршрути в света.
По-рано днес Асошиейтед прес, цитирана от БТА съобщи, че кораб се е запалил в Аденския залив край бреговете на Йемен, след като е бил поразен от неизвестно бойно средство, позовавайки се на британските военни, а екипажът на морския съд се готви да се евакуира.
„Плавателен съд е бил поразен от неизвестно бойно средство, което е довело до пожар. Властите разследват инцидента“, съобщиха от центъра.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами нормално е
17:17 18.10.2025
2 Съветският пeHиc аkp00батTTT
17:18 18.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #13
17:18 18.10.2025
5 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
17:18 18.10.2025
6 поразен от неизвестно бойно средство,
17:19 18.10.2025
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:19 18.10.2025
8 край бреговете на Йемен ?
17:29 18.10.2025
9 Щом е "неизвестно бойно средство",
17:31 18.10.2025
10 тея не са точно араби
17:32 18.10.2025
11 Само като го четеш
17:33 18.10.2025
12 йеменските бунтовници
Коментиран от #22
17:35 18.10.2025
13 Гоце
До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Ти сериозно ли бе тролчо? Тъпото е че и плюсчета са ти нацвъкали
17:59 18.10.2025
14 Иван Иванов
Фидел Кастро 1992 г. - ДОЛУ ФАШИСТИТЕ ОТ НАТО И ЕС.
18:01 18.10.2025
15 МОРСКИЯ
Коментиран от #17
18:21 18.10.2025
16 Анонимен
18:25 18.10.2025
17 ЛЛойд
До коментар #15 от "МОРСКИЯ":Ние пари само взимаме.
19:01 18.10.2025
18 коко
20:21 18.10.2025
19 Точен
20:24 18.10.2025
20 натоварен с втечнен природен газ
явно не е Руски
със сигурност щяха да се похвалят
20:26 18.10.2025
21 ?????
Лека полека морските маршрути се изплъзват от западния контрол.
Да не говорим ако все пак Щатите и Русия решат да прокопаят афиширания 80-100 км. тунел между Якутия и Аляска кви геополитически размествания ще настанат.
Европа ще остане хубаво място за екскурзии.
20:27 18.10.2025
22 Бойко
До коментар #12 от "йеменските бунтовници":Срещу правителството на Йемен. Чети преди да пишеш.
20:47 18.10.2025