Папа Лъв XIV: Нека се помолим за справедлив и траен мир в разкъсваната от война Украйна

Папа Лъв Четиринадесети изрази съболезнования за убитите хора в Украйна в резултат на неотдавнашните руски атаки, предаде Укринформ, като се позова на публикация на папата в „Екс“, предаде БТА.
„С тъга следя новините за атаките, които продължават да поразяват редица украински градове, включително Киев. Тези нападения причиняват смъртни случаи и ранени, сред които и деца, и нанасят сериозни щети на гражданската инфраструктура, оставяйки семейства без дом с настъпването на студа“, написа Светият отец.
Той изрази солидарност с жертвите и призова хората да не свикват с войната и разрухата.
„Нека се помолим заедно за справедлив и траен мир в разкъсваната от война Украйна“, призова папа Лъв Четиринадесети.
Броят на засегнатите хора при широкомащабната руска атака срещу Киев в петък е достигнал 36, като за шестима е потвърдено, че са били убити, посочва Укринформ.
