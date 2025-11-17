Новини
Папа Лъв XIV: Нека се помолим за справедлив и траен мир в разкъсваната от война Украйна
  Тема: Украйна

Папа Лъв XIV: Нека се помолим за справедлив и траен мир в разкъсваната от война Украйна

17 Ноември, 2025 07:22 715 18

С тъга следя новините за атаките, които продължават да поразяват редица украински градове, включително Киев, заяви папата

Папа Лъв XIV: Нека се помолим за справедлив и траен мир в разкъсваната от война Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв Четиринадесети изрази съболезнования за убитите хора в Украйна в резултат на неотдавнашните руски атаки, предаде Укринформ, като се позова на публикация на папата в „Екс“, предаде БТА.

„С тъга следя новините за атаките, които продължават да поразяват редица украински градове, включително Киев. Тези нападения причиняват смъртни случаи и ранени, сред които и деца, и нанасят сериозни щети на гражданската инфраструктура, оставяйки семейства без дом с настъпването на студа“, написа Светият отец.

Още новини от Украйна

Той изрази солидарност с жертвите и призова хората да не свикват с войната и разрухата.

„Нека се помолим заедно за справедлив и траен мир в разкъсваната от война Украйна“, призова папа Лъв Четиринадесети.

Броят на засегнатите хора при широкомащабната руска атака срещу Киев в петък е достигнал 36, като за шестима е потвърдено, че са били убити, посочва Укринформ.


Ватикан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ПАПАТА СЕ МОЛИ

    11 15 Отговор
    Русо по-бързо да се върне цяла Новорусия и да настъпи справедлив и траен мир.

    Коментиран от #3

    07:26 17.11.2025

  • 2 Шопо

    19 14 Отговор
    За Палестина няма ли да се помолим ?

    07:28 17.11.2025

  • 3 Рашизъм и мир са

    15 14 Отговор

    До коментар #1 от "ПАПАТА СЕ МОЛИ":

    несъвместими понятия.

    07:32 17.11.2025

  • 4 Мдаа...

    15 16 Отговор
    Последните няколко дни руснаците са изтърбушили инфраструктура за поне 2-3 милиарда в 4о4 и са превърнали в скрап и пушек натовска железария за още един милиард. Поизтрепали са и бая брадати учителки с бронежилетки, автомати и татуси на вафен сс, всички до една цивилни екскурзиантки от Полша и Франция. Редовите xoxoли така или иначе никой не ги брои. Още 5-6 "фортеции" са на път да загубят стратегическото си значение.
    Затова е целия вой и писък и затова "обединените" са активирали чак папата.

    Коментиран от #15

    07:42 17.11.2025

  • 5 Василев

    14 0 Отговор
    А за избиваните руски деца в периода 2014-2022 нещо казал ли е ?

    07:48 17.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    1 10 Отговор
    Украйна не е разкъсана !!!
    Войната се води изцяло на Руска Територия !!!
    Просто трябва да обхване и Москва 😁👍

    07:49 17.11.2025

  • 9 Този папа, знае ли приказката

    5 0 Отговор
    за неволята, и там братята са се молили, но ядец, неволята не помага. Та и този, щял да се моли, но не е в окопите, да отиде там да се моли. Джендърите надробиха тази каша, сега щели да се молят, смотани западняци!

    Коментиран от #13

    07:50 17.11.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Този папа, знае ли приказката":

    "...този папа, знае ли приказката за неволята..."

    А ти знаеш ли за милионите умиращи от глад и болести африкански дечица с подутите от глад коремчета или интереса ти стига само до Монголия ? Ами същото и Папата - нерде Ватикана, нерде Донецк. Боли го дeдовия

    07:57 17.11.2025

  • 14 Кит

    6 0 Отговор
    Някой ще ни припомни ли папски молебен за мир във времето между 2014 и 2022, когато паравоенните от Азов обстрелваха жилищни квартали на Донецк? От упор!
    И с възгласи за куфари, гари и Москва.

    Коментиран от #16

    08:00 17.11.2025

  • 15 Вярвай си! 🤣

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа...":

    Фантазиите са безплатни.

    08:03 17.11.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кит":

    "...Някой ще ни припомни ли папски молебен във времето между 2014 и 2022...."

    5 юни 2023г, Русия....
    26 пленени азовски фашисти бяха лично освободени от Слънцеликия, на всички беше подарен Златен Айфон 14 Max Pro с 50мп камера и неограничен интернет, за изпроводяк карта оллинклузив за Турция.
    Това помним !!! 😄

    Коментиран от #17

    08:10 17.11.2025

  • 17 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Pyccкий Карлик":

    Имаш много интересна памет. От психопатологическа гледна точка.

    08:44 17.11.2025

  • 18 ганю

    0 0 Отговор
    Мирът ще настъпи за 1000 години когато 8-мият подпише
    това обаче кога ще стане май е работа на Кремъл

    08:55 17.11.2025