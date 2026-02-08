Новини
Две деца загинаха при наводнения в Мароко

8 Февруари, 2026 17:30 775 1

Други трима се смятат за безследно изчезнали

Две деца загинаха при наводнения в Мароко - 1
В провинция Тетуан в Северно Мароко двама тийнейджъри загинаха, а трима други остават в неизвестност, след като мощно наводнение отнесе кола, превозваща петчленно семейство, според новинарския портал Hespress.

Трагедията е станала през нощта между събота и неделя в община Ел Багакза. Порталът съобщава, че колата е била заклещена в бързотечаща река и е била отнесена, докато шофьорът се е опитвал да пресече участък от пътя, минаващ покрай преливащата река.

Телата на двама тийнейджъри са били открити по време на спасителна операция, организирана от силите за гражданска защита. Издирвателните операции на мястото на инцидента и в околните райони продължават въпреки трудните метеорологични условия и постоянно нарастващите нива на наводненията в спасителната зона.


