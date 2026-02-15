Новини
Свят »
Индонезия »
Престъпници от цял свят се опитват да се скрият на остров Бали

15 Февруари, 2026 12:55 1 740 17

За това предупредиха индонезийските власти

Престъпници от цял свят се опитват да се скрият на остров Бали - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Престъпници от цял ​​свят се опитват да се укрият на остров Бали, съобщиха от индонезийската прокуратура.

„Сега например Бали вече се е превърнал в удобно място за бегълци, свързани с наркопрестъпления и други тежки престъпления“, отговори отделът, добавяйки, че това се отнася и за престъпниците от руски произход.

Главната прокуратура подчерта, че индонезийските власти искат да предотвратят превръщането на страната в "убежище" за престъпници, които се надяват да избегнат наказанието.

Не може да се допусне един ден те спокойно и незабелязано да пристигнат и да се скрият на територията на Индонезия“, отбелязват от ведомството.


Индонезия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    17 2 Отговор
    Е, тоя па грам не прилича на баце. Нещо сте се обръкали.

    12:57 15.02.2026

  • 2 няма държава

    27 2 Отговор
    А най-големите престъпници в държавата ни се покриват в НС. с имунитет , вместо да са осъдени на сто г. затвор

    12:58 15.02.2026

  • 3 хехе

    22 1 Отговор
    На остров Бали приемат ли тикви и прасета .

    12:59 15.02.2026

  • 4 зеленкио наркоман

    22 3 Отговор
    Кой за каквото работил, аз се крия в бункера и си опъвам линийки върху капака на златната тоалетна.

    13:00 15.02.2026

  • 5 агент Буда

    18 1 Отговор
    Твърденията за връзки на Бойко Борисов със силовата групировка СИК през 90-те години се основават на неговата дейност в охранителния бизнес и съдружия с ключови фигури от организацията. Борисов категорично отрича да е бил част от структурата, определяйки се като "биткаджия", който е вършил само добрини.
    Основните факти и обвинения включват:
    Бизнес партньорства: Борисов е бил съдружник в различни компании (като "Интербулпред") с лица, свързани със СИК, включително Румен Николов – Пашата. В интервюта той признава, че е имал общ бизнес с Пашата, но твърди, че дейността им е била ограничена до спортни интереси (карате).
    Охранителна фирма "Ипон-1": Основаната от него фирма през 1991 г. е охранявала лидери на СИК, като Младен Михалев – Маджо и братята Маргини. През 1995 г. Борисов е заснет на първия рожден ден на застрахователната компания СИК.

    Коментиран от #10

    13:00 15.02.2026

  • 6 Иначе

    17 0 Отговор
    с бяла риза и бронежилетка върху ѝ .

    13:00 15.02.2026

  • 7 БРАВО

    9 0 Отговор
    Тръмп ще пусне дискомбобулатора в дейстиве и ще ги залови при зрелищна операция!

    13:03 15.02.2026

  • 8 пешо

    12 0 Отговор
    зеления наркоман там ли е

    13:09 15.02.2026

  • 9 И на

    6 1 Отговор
    Бали сме мбали! Не сме се крили!

    13:09 15.02.2026

  • 10 пешо

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "агент Буда":

    да питат ВЕНЦИ СТЕФАНОВ много може да каже

    13:11 15.02.2026

  • 11 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 12 Отговор
    Аз пък ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части

    Коментиран от #14

    13:14 15.02.2026

  • 12 Абе и при на са много...

    8 0 Отговор
    ама ,от как наша "Ружа" изчезна, никой никого не гони???
    В момента има погрешен " дифицит на кражбите" от Бюджета !
    То много милиард, много нещо, а банката на" Оня от Банкя" кой ще я пълни????????
    "Малай- разни , само гонят туристите????

    13:17 15.02.2026

  • 13 активен островен педофил

    4 1 Отговор
    Нищо работа в сравнение с оргиите, които си правихме на Литъл Сейнт Джеймс!

    13:18 15.02.2026

  • 14 болна мър ...

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    ....шо, статията не е за Путин, а за Зелен Наркоз.Търси място къде да се скрие

    13:20 15.02.2026

  • 15 Румен Виста

    1 0 Отговор
    Супер е на Бали

    13:39 15.02.2026

  • 16 кака писарка кьорфишекова

    4 0 Отговор
    добавяйки, че това се отнася и за престъпниците от чекмеджарски произход.

    13:52 15.02.2026

  • 17 Кауш Лама

    0 0 Отговор
    Ши байте ги с палкинпрез лицата.

    14:05 15.02.2026