Престъпници от цял свят се опитват да се скрият на остров Бали

Престъпници от цял свят се опитват да се укрият на остров Бали, съобщиха от индонезийската прокуратура.
„Сега например Бали вече се е превърнал в удобно място за бегълци, свързани с наркопрестъпления и други тежки престъпления“, отговори отделът, добавяйки, че това се отнася и за престъпниците от руски произход.
Главната прокуратура подчерта, че индонезийските власти искат да предотвратят превръщането на страната в "убежище" за престъпници, които се надяват да избегнат наказанието.
„Не може да се допусне един ден те спокойно и незабелязано да пристигнат и да се скрият на територията на Индонезия“, отбелязват от ведомството.
