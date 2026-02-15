Престъпници от цял свят се опитват да се скрият на остров Бали

Престъпници от цял ​​свят се опитват да се укрият на остров Бали, съобщиха от индонезийската прокуратура.

„Сега например Бали вече се е превърнал в удобно място за бегълци, свързани с наркопрестъпления и други тежки престъпления“, отговори отделът, добавяйки, че това се отнася и за престъпниците от руски произход.

Главната прокуратура подчерта, че индонезийските власти искат да предотвратят превръщането на страната в "убежище" за престъпници, които се надяват да избегнат наказанието.

„Не може да се допусне един ден те спокойно и незабелязано да пристигнат и да се скрият на територията на Индонезия“, отбелязват от ведомството.