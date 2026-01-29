Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Индонезия »
Двойка изтърпя наказание с по 140 удара с бич заради извънбрачни сексуални отношения

Двойка изтърпя наказание с по 140 удара с бич заради извънбрачни сексуални отношения

29 Януари, 2026 16:54 1 924 25

  • изневяра-
  • бич-
  • индонезия-
  • двойка-
  • ислям

Това е една от най-тежките присъди след влизането в сила на ислямския закон в провинцията през 2001 г.

Двойка изтърпя наказание с по 140 удара с бич заради извънбрачни сексуални отношения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж и жена, осъдени от ислямски трибунал за извънбрачни сексуални отношения в консервативната провинция Ачех в Западна Индонезия, изтърпяха наказанието с по 140 удара с бич, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Мъжът и жената, чиято възраст не се уточнява, получиха по 140 удара с бич всеки, от които 100 за извънбрачен секс и 40 за консумация на алкохол, уточни пред АФП Мухамад Ризал - началникът на полицията в Ачех – единствената индонезийска провинция, въвела шериата.

Жената припадна по време на наказанието и бе откарана с линейка.

Това е една от най-тежките присъди след влизането в сила на ислямския закон в провинцията през 2001 г.

Четирима други души също бяха публично бичувани днес, включително полицай и партньорката му, които бяха осъдени за прекалена близост без да имат брак. Те получиха по 23 удара с бич.

Индонезия забрани извънбрачните сексуални отношения в последния си наказателен кодекс през 2022 г., който влезе в сила в целия архипелаг през 2026 г.


Индонезия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Онзи

    10 14 Отговор
    Тия са луди там, още живеят в качената ера , едва ли ше се радват на голям туризъм

    Коментиран от #4, #6, #23

    16:56 29.01.2026

  • 2 Бъзикнеханъм

    13 4 Отговор
    Затова светската и религиозната власт не трябва да се смесват.

    16:58 29.01.2026

  • 3 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Ти си номер едно ,по т@@@@@@ дори и да го знаеш не можеш да го разбереш

    16:58 29.01.2026

  • 4 Петронас Тауърс

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи":

    По напред са от тутууландия, дори и в туризма.

    16:59 29.01.2026

  • 5 Тома

    19 1 Отговор
    Този с бича да дойде и в зайчарника

    16:59 29.01.2026

  • 6 Софийски селянин,

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи":

    Хич не са луди,по този начин ги предпазва от аморални прояви и разврат.
    Нещо много либерално си настроен,ама десет удара с бич или камшик ще ти избият подобни простотии...

    Коментиран от #14

    17:03 29.01.2026

  • 7 Поговорка

    7 3 Отговор
    Насила хубост не става.

    17:05 29.01.2026

  • 8 Опорка

    6 0 Отговор
    Или това, или демографска катастрофа.

    17:05 29.01.2026

  • 9 Лечител

    7 20 Отговор
    Това е поучително послание и към русофилите 😁които трябва да бъдат наказани по същия начин за своите предателства към България и човечеството .

    Коментиран от #17, #19, #21

    17:08 29.01.2026

  • 10 Тракиец 🇺🇦

    12 3 Отговор
    Такъв закон и в деградирала содомистична Европа и България е нужен

    Коментиран от #15

    17:10 29.01.2026

  • 11 Само 140 удара с бич

    5 2 Отговор
    заради извънбрачни сексуални отношения? За такива извратенийки трябва повече. Тая двойка ако е била мъжка нямаше да ги бият в Израел

    17:14 29.01.2026

  • 12 Танаска Бичуваната

    8 0 Отговор
    Ма беше убаво. Пак ше ода.

    17:15 29.01.2026

  • 13 Фют

    8 2 Отговор
    Добре, че не живеем в Индонезия
    Да не съм чула лоша дума за България

    17:16 29.01.2026

  • 14 Онзи

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Софийски селянин,":

    Да щото в България всички цял живот с една жена живеят ахах

    Коментиран от #20

    17:21 29.01.2026

  • 15 Соваж бейби

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":

    Едно време в България хората бяха кротки имаше морал,бях малка ама си спомням беше неприлично да се целуват млади на общественно място тук там единични случаи в парка .И баба ми с другите баби се възмущаваха ,прекалено къса пола ,силен грим имаше една комшиика всички я наричаха лека жена .С идването на демокрацията всичко замина по дяволите още не бях завършила ср.образование нямахме униформа започваха да се носят дамски чанти даже пушихме в едно кафе на близо с по младите учители и пиехме кафе.Ама това в статията с тези лудите мерси ,Тръмп трябва да ги посети 😂.Другата крайност мисюлманите които идват в Европа защо изнасилва,краде ....тук защо не им се прилага техните закони ?

    17:26 29.01.2026

  • 16 Па съм я бе

    2 1 Отговор
    Чудесна идея.И у нас трябва

    17:30 29.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лопата Орешник

    3 1 Отговор
    Това си е новина, която подобава на 12 век , не на 21! Кво нещо, а? Цивилизация, поезия, изкуство, наука, космос , а в същото време в света на автономни автомобили, влакове стрела , космически станции и сателити , 100 удара с камшик? Много сбъркана биомаса сме ние хората!

    Коментиран от #24

    17:34 29.01.2026

  • 19 А ЗА УКРОМАНИТЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Лечител":

    140 ИЗВЪНБРАЧНИ ОТНОШЕНИЯ В УНИВЕРСАЛНИЯ ОТВОР

    17:34 29.01.2026

  • 20 Софийски селянин,

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Онзи":

    Аз да,и нищо не ми е станало,да ходиш по чужди жени шаврантии е голямо геройство...

    17:37 29.01.2026

  • 21 АМИ ЗА БАНДЕРОМАНИ

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Лечител":

    АМИ НЯМА ВРЕМЕ ЗА ГЕВЕЗЕНЕ КАТО В 1950
    ТА САМО ЕДИН УДАР В ТИКВАТА

    17:37 29.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Като ти 4укнат

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи":

    Жената,ще станеш фен на законите им

    17:56 29.01.2026

  • 24 А ти

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Лопата Орешник":

    Защо открадна този ник?

    17:57 29.01.2026

  • 25 бай Даньо

    0 0 Отговор
    А тия които се разминали със само 23 бича какво означава "прекалена близост", кавали по време на дежурство!? Ха-ха-ха!

    17:59 29.01.2026