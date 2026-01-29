Двойка изтърпя наказание с по 140 удара с бич заради извънбрачни сексуални отношения

Мъж и жена, осъдени от ислямски трибунал за извънбрачни сексуални отношения в консервативната провинция Ачех в Западна Индонезия, изтърпяха наказанието с по 140 удара с бич, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Мъжът и жената, чиято възраст не се уточнява, получиха по 140 удара с бич всеки, от които 100 за извънбрачен секс и 40 за консумация на алкохол, уточни пред АФП Мухамад Ризал - началникът на полицията в Ачех – единствената индонезийска провинция, въвела шериата.
Жената припадна по време на наказанието и бе откарана с линейка.
Това е една от най-тежките присъди след влизането в сила на ислямския закон в провинцията през 2001 г.
Четирима други души също бяха публично бичувани днес, включително полицай и партньорката му, които бяха осъдени за прекалена близост без да имат брак. Те получиха по 23 удара с бич.
Индонезия забрани извънбрачните сексуални отношения в последния си наказателен кодекс през 2022 г., който влезе в сила в целия архипелаг през 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Онзи
Коментиран от #4, #6, #23
16:56 29.01.2026
2 Бъзикнеханъм
16:58 29.01.2026
3 Kaлпазанин
16:58 29.01.2026
4 Петронас Тауърс
До коментар #1 от "Онзи":По напред са от тутууландия, дори и в туризма.
16:59 29.01.2026
5 Тома
16:59 29.01.2026
6 Софийски селянин,
До коментар #1 от "Онзи":Хич не са луди,по този начин ги предпазва от аморални прояви и разврат.
Нещо много либерално си настроен,ама десет удара с бич или камшик ще ти избият подобни простотии...
Коментиран от #14
17:03 29.01.2026
7 Поговорка
17:05 29.01.2026
8 Опорка
17:05 29.01.2026
9 Лечител
Коментиран от #17, #19, #21
17:08 29.01.2026
10 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #15
17:10 29.01.2026
11 Само 140 удара с бич
17:14 29.01.2026
12 Танаска Бичуваната
17:15 29.01.2026
13 Фют
Да не съм чула лоша дума за България
17:16 29.01.2026
14 Онзи
До коментар #6 от "Софийски селянин,":Да щото в България всички цял живот с една жена живеят ахах
Коментиран от #20
17:21 29.01.2026
15 Соваж бейби
До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":Едно време в България хората бяха кротки имаше морал,бях малка ама си спомням беше неприлично да се целуват млади на общественно място тук там единични случаи в парка .И баба ми с другите баби се възмущаваха ,прекалено къса пола ,силен грим имаше една комшиика всички я наричаха лека жена .С идването на демокрацията всичко замина по дяволите още не бях завършила ср.образование нямахме униформа започваха да се носят дамски чанти даже пушихме в едно кафе на близо с по младите учители и пиехме кафе.Ама това в статията с тези лудите мерси ,Тръмп трябва да ги посети 😂.Другата крайност мисюлманите които идват в Европа защо изнасилва,краде ....тук защо не им се прилага техните закони ?
17:26 29.01.2026
16 Па съм я бе
17:30 29.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Лопата Орешник
Коментиран от #24
17:34 29.01.2026
19 А ЗА УКРОМАНИТЕ
До коментар #9 от "Лечител":140 ИЗВЪНБРАЧНИ ОТНОШЕНИЯ В УНИВЕРСАЛНИЯ ОТВОР
17:34 29.01.2026
20 Софийски селянин,
До коментар #14 от "Онзи":Аз да,и нищо не ми е станало,да ходиш по чужди жени шаврантии е голямо геройство...
17:37 29.01.2026
21 АМИ ЗА БАНДЕРОМАНИ
До коментар #9 от "Лечител":АМИ НЯМА ВРЕМЕ ЗА ГЕВЕЗЕНЕ КАТО В 1950
ТА САМО ЕДИН УДАР В ТИКВАТА
17:37 29.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Като ти 4укнат
До коментар #1 от "Онзи":Жената,ще станеш фен на законите им
17:56 29.01.2026
24 А ти
До коментар #18 от "Лопата Орешник":Защо открадна този ник?
17:57 29.01.2026
25 бай Даньо
17:59 29.01.2026