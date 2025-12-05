Новини
Украйна задържа 20-годишен украинец, сглобявал бомба по нареждане на руските служби
Украйна задържа 20-годишен украинец, сглобявал бомба по нареждане на руските служби

5 Декември, 2025 15:54

Мъжът е арестуван в нает от него апартамент, докато сглобявал бомбата, разкриха украинските служби

Контраразузнаването на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че е задържало в Николаев 20-годишен жител на Киев, който по указания на руските служби е подготвял самоделно взривно устройство, предназначено за атака срещу украински военнослужещи, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Мъжът е арестуван в нает от него апартамент, докато сглобявал бомбата. Разследването е установило, че той е бил вербуван от Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ), търсейки "лесни пари" в приложението "Телеграм". Руски гражданин му е показал във видеоразговор как да изработи взривно устройство от подръчни материали.

По данни на украинското контраразузнаване извършителят е изпратен в Николаев с финансови средства, осигурени от ФСБ. Там той наел жилище и започнал да сглобява бомбата, която да бъде задействана дистанционно чрез мобилен телефон. Бомбата е трябвало да бъде поставена под служебно превозно средство, използвано от украинските военнослужещи, и взривена в момента, в който те се доближат до превозното средство.

При обиск в жилището служителите на реда са иззели елементи от взривното устройство и смартфон с доказателства за координация с ФСБ. На заподозрения са повдигнати обвинения за подготовка на терористичен акт. Той е задържан без право на гаранция и може да получи до 12 години затвор с конфискация на имущество.


  • 1 Има начин !

    15 5 Отговор
    Украинските мародери - нацисти от Азов и Десен сектор трябва да бъдат съдени и отстреляни , както хитлеристите . За хилядите убити рускоезични , жени и деца . За тези , които киевският режим изгори живи в Одеса ! За нацистките закони новородено да не се кръщават с български и руски имена , а само с "украински" (изкривени руски) ... Главатарите на украинската хунта - Потрошенко и Зеленски , със смъртна присъда . Изпълнени по хуманен начин , разбира се !.

    Коментиран от #5

    16:02 05.12.2025

  • 2 !!!?

    5 11 Отговор
    Копейка-камикадзе...!

    16:03 05.12.2025

  • 3 Исторически парк

    14 4 Отговор
    украинският народ иска да бъде освободен от еврейско-американскоеврогейско робство!

    16:04 05.12.2025

  • 4 Альоша, руcский мальчик

    5 11 Отговор
    В Русия пък арестуваха и пратиха в Сибир всички мои 14 годишни батковци. Казват че догодина и мен ще пратят 😁

    Коментиран от #10

    16:05 05.12.2025

  • 5 !!!?

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Има начин !":

    "Руския език" е изкривен български бе Юруде...!!!?

    16:06 05.12.2025

  • 6 Вярваш

    7 3 Отговор
    ли си Маце на написаното? Ако си вярваш значи е пълна лъжа! Нищо което си написала барабар с кадрото не се потвърждава.

    16:09 05.12.2025

  • 7 Да го освобождават веднага

    4 4 Отговор
    Тоя технологичен лидер на ЕС ! Свобода...

    16:10 05.12.2025

  • 8 Сатана Z

    2 1 Отговор
    СБУ) съобщи, че е задържало в Николаев
    Ама,Атанасова,СБУ не е "то" а"те"
    СБУ са задържали един койси..
    Мадам Едит трябва да те наричат.

    16:12 05.12.2025

  • 9 Че ЕС и ЕК

    3 5 Отговор
    Не толерираха ли бомби , които да бъдат задействани дистанционно чрез мобилен телефон или в пейджери ?

    16:13 05.12.2025

  • 10 Факт !

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Альоша, руcский мальчик":

    Така е , момче ! СБУ събира войници ! След като сте имали нещастието да се родите в Украйна , ще трябва да ви съберат и изпратят , за да сте "герои на Украйна " ! 🇺🇦✌️И ще свършите в Сибир , разбира се . Или в найлонов чувал .

    16:13 05.12.2025

  • 11 дедо

    2 2 Отговор
    хм... руските служби... на украинците им е писнало от кражбите на зеленият наркоман и кликата около него, америка и русия го пазят, защото първо обикновените украинци ще му видят сметката.

    16:15 05.12.2025

  • 12 Каунь

    3 2 Отговор
    Те руснаците след 2-3 месеца ще го освободят...

    16:16 05.12.2025

  • 13 20-годишен жител на Киев,

    5 2 Отговор
    задържан в Николаев ..... И за какво му е трябвало точно пък в Николаев да ходи се чудя? Киев малък ли е?

    16:17 05.12.2025

  • 14 Някой познат на

    0 0 Отговор
    Христо Грозев ще да е бил. Мъжът е получил инструкции чрез видеовръзка от "руски куратор" как да направи импровизирано взривно устройство от импровизирани материали.... иначе четем друго: Припомняме, че на 14 февруари, около 14:00 часа , неизвестен обект избухна близо до заведение за обществено хранене на улица „Пограничная“  . По-късно бяха съобщени  двама загинали .
    Експлозията, която се случи в Николаев в петък, 14 февруари, беше терористична атака , насочена срещу украински военни..... ама тва е било на 14 февруари

    16:42 05.12.2025

