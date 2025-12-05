Украйна задържа 20-годишен украинец, сглобявал бомба по нареждане на руските служби

Контраразузнаването на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че е задържало в Николаев 20-годишен жител на Киев, който по указания на руските служби е подготвял самоделно взривно устройство, предназначено за атака срещу украински военнослужещи, предаде Укринформ, съобщи БТА.
Мъжът е арестуван в нает от него апартамент, докато сглобявал бомбата. Разследването е установило, че той е бил вербуван от Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ), търсейки "лесни пари" в приложението "Телеграм". Руски гражданин му е показал във видеоразговор как да изработи взривно устройство от подръчни материали.
По данни на украинското контраразузнаване извършителят е изпратен в Николаев с финансови средства, осигурени от ФСБ. Там той наел жилище и започнал да сглобява бомбата, която да бъде задействана дистанционно чрез мобилен телефон. Бомбата е трябвало да бъде поставена под служебно превозно средство, използвано от украинските военнослужещи, и взривена в момента, в който те се доближат до превозното средство.
При обиск в жилището служителите на реда са иззели елементи от взривното устройство и смартфон с доказателства за координация с ФСБ. На заподозрения са повдигнати обвинения за подготовка на терористичен акт. Той е задържан без право на гаранция и може да получи до 12 години затвор с конфискация на имущество.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има начин !
Коментиран от #5
16:02 05.12.2025
2 !!!?
16:03 05.12.2025
3 Исторически парк
16:04 05.12.2025
4 Альоша, руcский мальчик
Коментиран от #10
16:05 05.12.2025
5 !!!?
До коментар #1 от "Има начин !":"Руския език" е изкривен български бе Юруде...!!!?
16:06 05.12.2025
6 Вярваш
16:09 05.12.2025
7 Да го освобождават веднага
16:10 05.12.2025
8 Сатана Z
Ама,Атанасова,СБУ не е "то" а"те"
СБУ са задържали един койси..
Мадам Едит трябва да те наричат.
16:12 05.12.2025
9 Че ЕС и ЕК
16:13 05.12.2025
10 Факт !
До коментар #4 от "Альоша, руcский мальчик":Така е , момче ! СБУ събира войници ! След като сте имали нещастието да се родите в Украйна , ще трябва да ви съберат и изпратят , за да сте "герои на Украйна " ! 🇺🇦✌️И ще свършите в Сибир , разбира се . Или в найлонов чувал .
16:13 05.12.2025
11 дедо
16:15 05.12.2025
12 Каунь
16:16 05.12.2025
13 20-годишен жител на Киев,
16:17 05.12.2025
14 Някой познат на
Експлозията, която се случи в Николаев в петък, 14 февруари, беше терористична атака , насочена срещу украински военни..... ама тва е било на 14 февруари
16:42 05.12.2025