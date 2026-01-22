Новини
ЕС свиква нова среща между Сърбия и Косово в Брюксел

22 Януари, 2026 10:05 514 11

Белград и Прищина подновяват диалога за изчезналите лица и сръбските общини

ЕС свиква нова среща между Сърбия и Косово в Брюксел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес в Брюксел ще се проведе пореден кръг от преговорите между Сърбия и Косово под посредничеството на Европейския съюз, съобщава сръбската национална телевизия РТС, предава БТА.

Сръбската делегация ще бъде ръководена от директора на правителствената Служба за Косово и Метохия и главен технически преговарящ Петър Петкович. Очаква се от страна на Прищина разговорите да бъдат водени от Бесник Бислими, който е основен преговарящ на косовските власти.

В рамките на срещата двете страни ще продължат обсъжданията по прилагането на Декларацията за безследно изчезналите лица. Освен това Белград ще постави въпроса за незабавното създаване на Съюз на сръбските общини като ключово условие в диалога.

По-рано Петкович заяви, че новият кръг от разговори за изчезналите лица е бил планиран още за декември, като сръбската страна е била подготвена за срещата и е информирала Брюксел за готовността си. Провеждането ѝ обаче е било отложено заради предизборната кампания около повторните парламентарни избори в Косово, състояли се на 28 декември.

Последната среща в този формат се е състояла през септември, когато сръбската делегация отново е настояла въпросът за създаването на Съюз на сръбските общини да бъде решен без отлагане.

Сърбия не признава независимостта на Косово, обявена през 2008 г., а диалогът между двете страни за нормализиране на отношенията продължава под егидата на Европейския съюз.


Сърбия
    6 0 Отговор
    Един паветен може ли да ми обясни, как така световния ред не беше нарушен със образуванието косово, та сега реват като вдовици за ...?

    Коментиран от #6

    10:01 22.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    Ами САШтинците, НАТОпорчените и ЕсеСовците НАРУШИХА световния ред, знаят че го нарушиха, дори обявиха , че правят това в нарушение на световния ред ❗ А сега искат беззаконието им да бъде узаконено ❗
    Когато те вършат беззакония- това трябва да се приема от другите, но те не искат другите да ползват техните решения за нови казуси❗

    Коментиран от #3

    10:18 22.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Вчера канадския ви каза, какво не сте разбрали? Новия световен ред е същия като стария, тръмп само премахна лицемерието. Западна европа дълга време грабеше и убиваше цели нации под прикритието на световния ред, докато беше ортак със сащ. Сега ортака го няма, а западна европа е нищожна вече да прилага този ред.

    Коментиран от #5

    10:21 22.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Моето мнение е, че явно не разбра моя коментар❗
    Канадският лидер не го каза на нас,
    той каза на глас на Вас това което ние казваме от години❗

    10:28 22.01.2026

  • 6 Изкуствен интелект

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Проблемът идва от това, че Косово е вкарано в Сърбия, а не в Албания. Когато се разпада Османската империя, там живеят 65% албанци и 25% сърби. В Донбас картината е различна. Когато се разпада СССР, там живеят 52% украинци и 44% руснаци. На проведения референдум над 84% гласуват за независима Украйна. В Косово референдум не е имало при разпада на Османската империя, но е ясно, че хората са щели да изберат Албания.

    Коментиран от #8, #9, #10, #11

    10:30 22.01.2026

  • 7 Възмутен

    1 0 Отговор
    Значи "отбранителното" НАТО може да нападне една държава по измислен предлог и да откъсне парче територия от нея за да могат краварите там да си направят военна база и защото управляващите там не са им наведени обаче ако Путин нападне украинската хунта за да защити руснаците там това вече е "агресия" и "с нищо непредизвикано нападение".

    Единственото хубаво което направи рижия е че показа истинското лице на "демократичния запад" което вече и тоталната пропаганда не може да скрие.

    10:37 22.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Изкуствен интелект":

    Викаш вкарано, кой го вкара? За какъв ред ми говориш с това пелтечене на проценти. Проблема в Донбас беше, че тези, за които сега ревеш бандерюгите правеха етническо прочистване и тук процентите не са важни. Едва ли ще схванеш какво ти казвам, гледам промит си достатъчно.

    10:38 22.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Изкуствен интелект":

    Естествен интелект, проблемът дойде с решение на Политически органи да решат , че за Косово може една област да бъде отделена без съгласието на една държава, без решение на референдум в тази област..... САМО ЗАЩОТО САШтите решиха да си направят НАЙ-ГОЛЯМАТА БАЗА В НОВО ВРЕМЕ там‼️
    Справка , за ИЗКУСТВЕНЯЦИТЕ, после в Крим и Каталуня дори след референдум това бе обявено за НЕДОПУСТИМО❗

    10:42 22.01.2026

  • 10 Естествен интелект

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Изкуствен интелект":

    Направо лъжеш като изкуствен интелект - когато се разпада османската империя е нямало нито албанци нито македонци. Пък при разпада на СССР украинци изобщо няма и не е имало такъв етнос - колкото в България добруджанците са нещо различно от останалите българи толкова и в Украйна има нещо различно от руснаци.

    10:42 22.01.2026

  • 11 Читател

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Изкуствен интелект":

    Като няма естествен интелект колкото и изкуствен да използваш лъжите са си просто лъжи - а всичкото което си написал от горе до долу е лъжи и опорки за да оправдаеш някак си господарите си.

    10:46 22.01.2026

