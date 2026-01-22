ЕС свиква нова среща между Сърбия и Косово в Брюксел

Днес в Брюксел ще се проведе пореден кръг от преговорите между Сърбия и Косово под посредничеството на Европейския съюз, съобщава сръбската национална телевизия РТС, предава БТА.

Сръбската делегация ще бъде ръководена от директора на правителствената Служба за Косово и Метохия и главен технически преговарящ Петър Петкович. Очаква се от страна на Прищина разговорите да бъдат водени от Бесник Бислими, който е основен преговарящ на косовските власти.

В рамките на срещата двете страни ще продължат обсъжданията по прилагането на Декларацията за безследно изчезналите лица. Освен това Белград ще постави въпроса за незабавното създаване на Съюз на сръбските общини като ключово условие в диалога.

По-рано Петкович заяви, че новият кръг от разговори за изчезналите лица е бил планиран още за декември, като сръбската страна е била подготвена за срещата и е информирала Брюксел за готовността си. Провеждането ѝ обаче е било отложено заради предизборната кампания около повторните парламентарни избори в Косово, състояли се на 28 декември.

Последната среща в този формат се е състояла през септември, когато сръбската делегация отново е настояла въпросът за създаването на Съюз на сръбските общини да бъде решен без отлагане.

Сърбия не признава независимостта на Косово, обявена през 2008 г., а диалогът между двете страни за нормализиране на отношенията продължава под егидата на Европейския съюз.