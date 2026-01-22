ЕС свиква нова среща между Сърбия и Косово в Брюксел

Днес в Брюксел ще се проведе пореден кръг от преговорите между Сърбия и Косово под посредничеството на Европейския съюз, съобщава сръбската национална телевизия РТС, предава БТА.
Сръбската делегация ще бъде ръководена от директора на правителствената Служба за Косово и Метохия и главен технически преговарящ Петър Петкович. Очаква се от страна на Прищина разговорите да бъдат водени от Бесник Бислими, който е основен преговарящ на косовските власти.
В рамките на срещата двете страни ще продължат обсъжданията по прилагането на Декларацията за безследно изчезналите лица. Освен това Белград ще постави въпроса за незабавното създаване на Съюз на сръбските общини като ключово условие в диалога.
По-рано Петкович заяви, че новият кръг от разговори за изчезналите лица е бил планиран още за декември, като сръбската страна е била подготвена за срещата и е информирала Брюксел за готовността си. Провеждането ѝ обаче е било отложено заради предизборната кампания около повторните парламентарни избори в Косово, състояли се на 28 декември.
Последната среща в този формат се е състояла през септември, когато сръбската делегация отново е настояла въпросът за създаването на Съюз на сръбските общини да бъде решен без отлагане.
Сърбия не признава независимостта на Косово, обявена през 2008 г., а диалогът между двете страни за нормализиране на отношенията продължава под егидата на Европейския съюз.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #6
10:01 22.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Когато те вършат беззакония- това трябва да се приема от другите, но те не искат другите да ползват техните решения за нови казуси❗
Коментиран от #3
10:18 22.01.2026
3 Вашето мнение
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Вчера канадския ви каза, какво не сте разбрали? Новия световен ред е същия като стария, тръмп само премахна лицемерието. Западна европа дълга време грабеше и убиваше цели нации под прикритието на световния ред, докато беше ортак със сащ. Сега ортака го няма, а западна европа е нищожна вече да прилага този ред.
Коментиран от #5
10:21 22.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Вашето мнение":Моето мнение е, че явно не разбра моя коментар❗
Канадският лидер не го каза на нас,
той каза на глас на Вас това което ние казваме от години❗
10:28 22.01.2026
6 Изкуствен интелект
До коментар #1 от "Вашето мнение":Проблемът идва от това, че Косово е вкарано в Сърбия, а не в Албания. Когато се разпада Османската империя, там живеят 65% албанци и 25% сърби. В Донбас картината е различна. Когато се разпада СССР, там живеят 52% украинци и 44% руснаци. На проведения референдум над 84% гласуват за независима Украйна. В Косово референдум не е имало при разпада на Османската империя, но е ясно, че хората са щели да изберат Албания.
Коментиран от #8, #9, #10, #11
10:30 22.01.2026
7 Възмутен
Единственото хубаво което направи рижия е че показа истинското лице на "демократичния запад" което вече и тоталната пропаганда не може да скрие.
10:37 22.01.2026
8 Вашето мнение
До коментар #6 от "Изкуствен интелект":Викаш вкарано, кой го вкара? За какъв ред ми говориш с това пелтечене на проценти. Проблема в Донбас беше, че тези, за които сега ревеш бандерюгите правеха етническо прочистване и тук процентите не са важни. Едва ли ще схванеш какво ти казвам, гледам промит си достатъчно.
10:38 22.01.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Изкуствен интелект":Естествен интелект, проблемът дойде с решение на Политически органи да решат , че за Косово може една област да бъде отделена без съгласието на една държава, без решение на референдум в тази област..... САМО ЗАЩОТО САШтите решиха да си направят НАЙ-ГОЛЯМАТА БАЗА В НОВО ВРЕМЕ там‼️
Справка , за ИЗКУСТВЕНЯЦИТЕ, после в Крим и Каталуня дори след референдум това бе обявено за НЕДОПУСТИМО❗
10:42 22.01.2026
10 Естествен интелект
До коментар #6 от "Изкуствен интелект":Направо лъжеш като изкуствен интелект - когато се разпада османската империя е нямало нито албанци нито македонци. Пък при разпада на СССР украинци изобщо няма и не е имало такъв етнос - колкото в България добруджанците са нещо различно от останалите българи толкова и в Украйна има нещо различно от руснаци.
10:42 22.01.2026
11 Читател
До коментар #6 от "Изкуствен интелект":Като няма естествен интелект колкото и изкуствен да използваш лъжите са си просто лъжи - а всичкото което си написал от горе до долу е лъжи и опорки за да оправдаеш някак си господарите си.
10:46 22.01.2026