В Турция и месото се превърна в лукс

5 Ноември, 2025 19:02 912 20

Гневът на много от хората расте - заради мизерията, в която им се налага да живеят, предизвикана от високата инфлация

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Висока инфлация, непосилни цени и наеми, постоянно спадаща покупателна способност: в Турция минималната заплата вече е новата средна заплата, а средната класа е застрашена от изчезване, пише АРД.

"Че какво са 22 000 лири в тази страна?", казва Ахмет, който е на 50 години и работи като портиер на подземен паркинг. 22 000 турски лири са малко повече от 450 евро - толкова е минималната работна заплата в Турция, пише АРД.

За толкова обаче поне в Истанбул не работи никой, посочва Ахмет. Това е само сумата, от която се правят социалните удръжки - всъщност се получава двойно или дори повече.

За достоен живот и дума да не става

Но и тези суми не са достатъчно, изчислява пекарят Метин. „Имайки предвид инфлацията, би трябвало да се получават между 100 000 и 150 000 лири. Ако някой квалифициран работник като мен взима 50 000 лири, около половината отиват за наем. Оттам нататък - с какво да се изхранваш и с какво да плащаш сметките за ток, вода и газ?"

Метин изхранва сам четиричленното си семейство. Много домакинства се справят единствено благодарение на това, че в тях работят двама или повече членове. Или пък живеят в по-отдалечени райони, където е по-евтино - като Метин. Той излиза в пет часа и се прибира в 19, вечеря и ляга. „Това не е достоен живот", посочва той пред АРД.

Месо се яде само веднъж месечно

Семейството на Метин може да си позволи месо само веднъж месечно. По-рано се случвало по-често - веднъж седмично, но по-рано всичко е било по-различно. „Преди пет години можех да изхранвам семейството си, да плащам наема и дори да спестявам. Вече не", казва той пред АРД.

Метин няма пари за собствено жилище, а наемите постоянно растат: от около три години наемът му на практика се удвоява всяка година. Теоретично наемателите биха могли да се противопоставят, но малцина се решават на такъв ход, понеже не знаят как да действат. В Турция наемите могат да се вдигат паралелно с инфлацията, която в момента официално е 33 процента. Независимите икономисти обаче смятат, че тя е поне два пъти по-висока.

Минималната заплата е новата средна

Цените растат най-вече покрай хранителните продукти, транспорта, образованието и наемите, посочва АРД. В последните няколко години минималната заплата бе увеличена многократно, но по-високите доходи не растат автоматично с нея. Поради това средната класа в Турция изчезва, казва пред германската обществена медия икономистът Онур Чанакчъ. Минималната работна заплата се е превърнала в средна. Така покупателната способност на хората е намаляла. Тези, които по-рано са получавали средно заплащане, сега са слезли в по-долна група по доходи.

Обществото обеднява, а това би могло да се превърне в истинска експлозия, да доведе до масови протести или стачки. Мнозина обаче не дръзват да извършат нищо подобно, тъй като се боят от съдебно преследване, пише още германското издание.

Семейството предотвратява най-лошото

Към това се добавя обстоятелството, че все повече разпространяващата се бедност трудно се разпознава - благодарение на турското общество, както обяснява Чанакчъ. "В това отношение голяма роля играе семейството - то помага, за да не се останат хората без покрив и да им се наложи да живеят на улицата като в Америка. Това е основната причина за отсъствието на социална експлозия."

Но гневът на много от хората расте - заради мизерията, в която им се налага да живеят, предизвикана от високата инфлация. В допитване на института за проучване на общественото мнение ASAL от септември три четвърти от анкетираните упрекват управляващата Партия на справедливостта и развитието на президента Ердоган в погрешна икономическа политика.

Отблъсква ли инвеститорите политиката на Ердоган?

Това обаче не е достатъчно за обяснение на положението, казва пред АРД професорът по икономика Алп Еринч Йелдан. Той отправя упреци и към подхода на управляващите към опозицията. "Борбата срещу инфлацията е безуспешна заради операциите от 19 март (когато бе арестуван кметът на Истанбул Екрем Имамоглу - б.ред.), процесите срещу журналисти и неспазването на решенията на Европейския съд за човешки права." С други думи: "Това, че в бъдеще няма вероятност инфлацията да намалее, се дължи най-вече на факта, че преживяваме криза на демокрацията и правовата държава".

Тази политика - както казват предприемачите в страната - отблъсква и инвеститорите. А турската икономика спешно се нуждае от инвестиции.


Турция
  • 1 Верно ли

    5 0 Отговор
    А тук не! Или тези от зелето не пазаруват в магазинната мрежа?

    19:04 05.11.2025

  • 2 при нас

    5 1 Отговор
    мизерията и беззаконието със сигурност са по големи

    19:09 05.11.2025

  • 3 Зелките ги познавам

    4 0 Отговор
    Само по заглавията вече😄😄😄

    19:14 05.11.2025

  • 4 Даа

    0 2 Отговор
    В Турция е малко скъпичко ,кило месо е 40 лв ,а шише ракъ 60 лв ,преди 5-10 години беше евтино

    Коментиран от #14, #16

    19:14 05.11.2025

  • 5 какви са тия глупости

    5 1 Отговор
    Всяка седмица хиляди Българи ходят да пазаруват в Турция .
    Значи тук мизерията е още по голяма .

    19:14 05.11.2025

  • 6 турция

    1 0 Отговор
    бях в турция има много бедни хора там и за това много вече минават към тъмната страна - сив сектор

    19:15 05.11.2025

  • 7 Мдаа

    3 0 Отговор
    И в България Метин е зле, но пак гласува за шишкото от ДПС.

    19:15 05.11.2025

  • 8 Абе зелки, преди 5години

    0 1 Отговор
    Пак пишете същото, а сега пишете, че тогава е било добре. Кога казвате истината, сега или тогава?

    „Преди пет години можех да изхранвам семейството си, да плащам наема и дори да спестявам. Вече не",

    19:16 05.11.2025

  • 9 Само питам

    4 1 Отговор
    Цената на кашкавала там е 12 -20 лева .
    Тук колко е ?

    Коментиран от #18

    19:16 05.11.2025

  • 10 В Турция

    1 0 Отговор
    Наистина е ужас, тук също!

    19:17 05.11.2025

  • 11 Цени Турция 2025

    3 0 Отговор
    Бутилка или картонена кутия с мляко (1 литър): 1.10 BGN (28 TRY)
    Популярен кашкавал (1 кг): 9.60 BGN (239 TRY)
    Наденица или колбаси (1 кг): 15 BGN (381 TRY)
    Среден клас вино (една бутилка): 12 BGN (300 TRY)

    Храна за двама в ресторант :
    Азиатски ресторант 50 BGN (1,200 TRY)
    Китайски ресторант 42 BGN (1,000 TRY)
    Френски ресторант 59 BGN (1,400 TRY)
    Италиански ресторант 39 BGN (965 TRY)
    Японски ресторант 67 BGN (1,600 TRY)
    Мексикански ресторант 35 BGN (881 TRY)

    Коментиран от #17

    19:20 05.11.2025

  • 12 малко повече от 450 евро минимална

    1 0 Отговор
    баш кат тук след данъците и то от догодина страна от еврозоната
    а тук е по скъпо от турция щом бг пазаруват

    19:22 05.11.2025

  • 13 Абе зелки

    1 0 Отговор
    Портиерът който взима 450евра заплата сигурно се е пенсионира на 45 и взема още толкова пенсия. Ами кажете в Германия как е положението...

    19:23 05.11.2025

  • 14 Анубис

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Даа":

    Не знам за кое месо става въпрос!?!
    Цени от 01.10.
    Пилешко филе - 7.90 в лева
    Пилешко бутчета - 6.00 лева

    19:27 05.11.2025

  • 15 Пак се излагат мисирки

    2 0 Отговор
    Първо пишете, че минималната е 450, ама никой не работел за толкова, а за 2-3пъти повече, а после казвате, че минималната се изравнила със средната. Верно сте медия за идьоти.

    19:28 05.11.2025

  • 16 Одрински касапин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Даа":

    Твоята те лъже. Аз и давам "месото" безплатно като дойде на алъшсикиш.

    19:31 05.11.2025

  • 17 Новичок

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цени Турция 2025":

    Тук за 50лв. Само на улицата дюнери можеш да си вземеш.Наскоро ходих в една пицария,пица под 30лв.нямаше.

    19:34 05.11.2025

  • 18 Тук толкова е кашкавал

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Само питам":

    От палмово масло

    19:35 05.11.2025

  • 19 Дойче зелето отдавна

    1 0 Отговор
    Се е превърнало в хумористичен вестник

    19:36 05.11.2025

  • 20 Митничар

    1 0 Отговор
    Много скъпо ли е в Турция? Всеки път като съм на смяна само през мен минават минимум 100 нашенски коли с пълни багажници - сирене, кашкавал, всякакви консерви, кори за баници, ядки, сушени плодове, зехтин, олио, маслини, дрехи, перилни препарати, сапун... За баклава, халва и локум да не говорим. А през уикендите и по празниците колите са над 500 на митничар.Става въпрос за стоки за лична употреба, не за търговия.
    У нас минималната заплата е само с 80 евра повече, а цените са почти на 50% от нашите.

    19:38 05.11.2025