Екрем Имамоглу хвърли ръкавицата на Ердоган: Свикай предсрочни избори в Турция

13 Февруари, 2026 17:46 466 2

Следващите президентски избори са насрочени за 2028 година, когато приключва мандата на Реджеп Ердоган

Екрем Имамоглу хвърли ръкавицата на Ердоган: Свикай предсрочни избори в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Бившият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който е обвинен в ръководене на организирана престъпна група за корупция и е в затвора от март 2025 г., предизвика президента на Турция Реджеп Ердоган да свика предсрочни избори.

В интервю за "Ройтерс" Имамоглу заяви, че ако се кандидатира отново, Ердоган ще загуби изборите.

"Искаме предсрочни избори сега. Но настоящият президент вижда предстоящото поражение и се отдръпва от избори", по думите на Имамоглу, който е категоричен, че Ердоган ще се кандидатира и ще загуби.

През последните години бившият кмет на Истанбул се очерта като основен съперник на Ердоган, като според социологическите изследвания той води пред сегашният президент.

Републиканска народна партия (CHP) на бившия кмет от месеци призовава за предсрочни избори.

Следващите президентски избори са насрочени за 2028 година, когато приключва мандата на Ердоган. Според Конституцията той няма право да се кандидатира отново за президент, освен ако ограниченията за това в Основния закон не бъдат променени.

За промени в Конституцията, които ще позволят Ердоган да се кандидатира отново за президент, се говори от известно време, но все още няма предприети действия в тази посока.

Все пак той може да се кандидатира отново на предсрочни избори, като така няма да се налага промяна в Конституцията. Според анализатори Реджеп Ердоган ще свика избори следващата година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Султана от Капалъ чарши

    3 0 Отговор
    е страхлив като Боко циганина.

    17:48 13.02.2026

  • 2 хехе

    1 0 Отговор
    Падишаха разчиства пътя на отрочето си да го наследи.

    17:54 13.02.2026

Новини по държави:
