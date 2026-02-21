Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Катастрофа на пътя Бистрица – Железница

Катастрофа на пътя Бистрица – Железница

21 Февруари, 2026 08:48 2 207 23

  • катастрофа-
  • бистрица

Днес е обявен оранжев код за силни валежи от сняг и дъжд в 9 области у нас

Катастрофа на пътя Бистрица – Железница - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две коли се удариха на пътя Бистрица – Железница, съобщава bTV. В района движението е затруднено.

Днес е обявен оранжев код за силни валежи от сняг и дъжд в 9 области у нас.

Според хората в района на Бистрица пътят не е почистен добре.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    9 1 Отговор
    Да не е пострадал некой от бистришките тигри?

    08:55 21.02.2026

  • 2 Кукленото шоу

    19 0 Отговор
    Четири пръста сняг и започва адската обстановка и парализиране на Територията, а как ще се справят с Генерал Мраз в Русия дето ще побеждават на бойното поле?

    09:02 21.02.2026

  • 3 Събудих се

    4 1 Отговор
    Като не е почистен добре пътят трябваше да има десетки катастрофи досега

    09:06 21.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 така като гледам

    2 5 Отговор
    Пътя е почистен от сняг и даже Фандъкова хваща снежинките още във въздуха! Так держат!
    А, да. И катастрофата е причинена от несъобразяване на водачите с пътните условия. Тука державата, АПИ и общината нямат нищо общо и не могат да бъдат съдени!

    Коментиран от #10, #16

    09:15 21.02.2026

  • 6 ГЕРБ Срутища

    3 2 Отговор
    Работа, работа, работа...

    Коментиран от #7

    09:22 21.02.2026

  • 7 верно е

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "ГЕРБ Срутища":

    Ще го търсите ГЕРБ.

    Коментиран от #8

    09:29 21.02.2026

  • 8 ГЕРБ Срутища

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "верно е":

    Да да търсят го да ходи да разчисти пътя Самоков-София!

    Коментиран от #9

    09:42 21.02.2026

  • 9 да ходи

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "ГЕРБ Срутища":

    в качеството си на какъв ГЕРБ да ходи да чисти пътя Самоков-София?

    Коментиран от #13

    09:48 21.02.2026

  • 10 Така,като гледам си бая назад...!

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "така като гледам":

    Първо,вече отдавна не е Фандъкова,а Терзиев...!
    И второ това за снежинките,дето ги хваща с ръка,във въздуха ,не е лаф на Фандъкова,а на незабравимият лафаджия-Борисоя...!

    Коментиран от #11

    10:24 21.02.2026

  • 11 глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Така,като гледам си бая назад...!":

    Учителката да си ходи и да дава път на младите знаещи и можещи! Фандъкова за две години не можа един мост да направи на околомръсното и Бояна.

    Коментиран от #12

    10:26 21.02.2026

  • 12 Продължавате с глупостите!

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "глупости":

    Фандъкова отдавна не е кмет,ве...?!?!

    Коментиран от #14

    10:28 21.02.2026

  • 13 ГЕРБ Срутища

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "да ходи":

    И питаш!?
    В качеството си на десетилетия безхаберие през които "управляваха" заради което се стига до тия срутища!

    Коментиран от #15

    10:30 21.02.2026

  • 14 ужас

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Продължавате с глупостите!":

    Кой тогава е кмет?

    Коментиран от #21

    10:35 21.02.2026

  • 15 много интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "ГЕРБ Срутища":

    Скоро ще станат 10 години откакто на управлява ГЕРБ. Срутищата от кога са и защо умнокрасивите на президента не са ги оправили?

    Коментиран от #22

    10:37 21.02.2026

  • 16 Явно,че си ...

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "така като гледам":

    ...Украинец,избягал от мобилизацията,в нашата страна...!
    Щом пишеш ,,дЕржава"...!
    Колко ,,Взятка" си платил,на границата,за да избягаш...поне 10 хилки долара...?!
    Щом пишеш ,,дЕржава"...

    Коментиран от #18

    10:51 21.02.2026

  • 17 Сретан Йосич

    2 0 Отговор
    На Петрохан винаги има сняг, пък никога моите хора не са имали катастрофа или провал в задълженията си към мен. Всичко е до култура. И лоялност.

    10:52 21.02.2026

  • 18 така като гледам

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Явно,че си ...":

    Много ги разбираш ти тези неща. Да не си украинец?

    10:52 21.02.2026

  • 19 Едната кола е баничарка, а

    2 0 Отговор
    другата е бръзо ауди, и двете с летни гуми... вай, вай, вай... дано се оправят...

    11:04 21.02.2026

  • 20 ТОВА Е :

    3 1 Отговор
    ЕДНО ОТ НАСЛЕДСТВАТА НА РУМЕН РАДЕВ - КАТАСТРОФИТЕ !!!

    11:19 21.02.2026

  • 21 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "ужас":

    Васко ДС-то, къде оди на Петрохан да му бъркат у ДУ-пето.

    12:02 21.02.2026

  • 22 ГЕРБ Срутища

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "много интересно":

    Борисов дерибейства от 2009 до сега, така че и сам може да смяташ! Тоеа, което срутил Борисов и 100 години не могат да го оправят! А умнокрасивите толкова си НЕмогат, но и да можеха, както казах поне 100 години, ще им трябват!

    12:02 21.02.2026

  • 23 Трътлю

    0 0 Отговор
    Малко е. Трябва ОЩЕ катастрофи! ОЩЕ отпадък за Белканто, където им е мястото!

    12:26 21.02.2026

