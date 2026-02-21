Катастрофа на пътя Бистрица – Железница

Две коли се удариха на пътя Бистрица – Железница, съобщава bTV. В района движението е затруднено.

Днес е обявен оранжев код за силни валежи от сняг и дъжд в 9 области у нас.

Според хората в района на Бистрица пътят не е почистен добре.