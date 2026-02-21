Катастрофа на пътя Бистрица – Железница

Две коли се удариха на пътя Бистрица – Железница, съобщава bTV. В района движението е затруднено.
Днес е обявен оранжев код за силни валежи от сняг и дъжд в 9 области у нас.
Според хората в района на Бистрица пътят не е почистен добре.
1 Абе
08:55 21.02.2026
2 Кукленото шоу
09:02 21.02.2026
3 Събудих се
09:06 21.02.2026
5 така като гледам
А, да. И катастрофата е причинена от несъобразяване на водачите с пътните условия. Тука державата, АПИ и общината нямат нищо общо и не могат да бъдат съдени!
Коментиран от #10, #16
09:15 21.02.2026
6 ГЕРБ Срутища
Коментиран от #7
09:22 21.02.2026
7 верно е
До коментар #6 от "ГЕРБ Срутища":Ще го търсите ГЕРБ.
Коментиран от #8
09:29 21.02.2026
8 ГЕРБ Срутища
До коментар #7 от "верно е":Да да търсят го да ходи да разчисти пътя Самоков-София!
Коментиран от #9
09:42 21.02.2026
9 да ходи
До коментар #8 от "ГЕРБ Срутища":в качеството си на какъв ГЕРБ да ходи да чисти пътя Самоков-София?
Коментиран от #13
09:48 21.02.2026
10 Така,като гледам си бая назад...!
До коментар #5 от "така като гледам":Първо,вече отдавна не е Фандъкова,а Терзиев...!
И второ това за снежинките,дето ги хваща с ръка,във въздуха ,не е лаф на Фандъкова,а на незабравимият лафаджия-Борисоя...!
Коментиран от #11
10:24 21.02.2026
11 глупости
До коментар #10 от "Така,като гледам си бая назад...!":Учителката да си ходи и да дава път на младите знаещи и можещи! Фандъкова за две години не можа един мост да направи на околомръсното и Бояна.
Коментиран от #12
10:26 21.02.2026
12 Продължавате с глупостите!
До коментар #11 от "глупости":Фандъкова отдавна не е кмет,ве...?!?!
Коментиран от #14
10:28 21.02.2026
13 ГЕРБ Срутища
До коментар #9 от "да ходи":И питаш!?
В качеството си на десетилетия безхаберие през които "управляваха" заради което се стига до тия срутища!
Коментиран от #15
10:30 21.02.2026
14 ужас
До коментар #12 от "Продължавате с глупостите!":Кой тогава е кмет?
Коментиран от #21
10:35 21.02.2026
15 много интересно
До коментар #13 от "ГЕРБ Срутища":Скоро ще станат 10 години откакто на управлява ГЕРБ. Срутищата от кога са и защо умнокрасивите на президента не са ги оправили?
Коментиран от #22
10:37 21.02.2026
16 Явно,че си ...
До коментар #5 от "така като гледам":...Украинец,избягал от мобилизацията,в нашата страна...!
Щом пишеш ,,дЕржава"...!
Колко ,,Взятка" си платил,на границата,за да избягаш...поне 10 хилки долара...?!
Щом пишеш ,,дЕржава"...
Коментиран от #18
10:51 21.02.2026
17 Сретан Йосич
10:52 21.02.2026
18 така като гледам
До коментар #16 от "Явно,че си ...":Много ги разбираш ти тези неща. Да не си украинец?
10:52 21.02.2026
19 Едната кола е баничарка, а
11:04 21.02.2026
20 ТОВА Е :
11:19 21.02.2026
21 Абе
До коментар #14 от "ужас":Васко ДС-то, къде оди на Петрохан да му бъркат у ДУ-пето.
12:02 21.02.2026
22 ГЕРБ Срутища
До коментар #15 от "много интересно":Борисов дерибейства от 2009 до сега, така че и сам може да смяташ! Тоеа, което срутил Борисов и 100 години не могат да го оправят! А умнокрасивите толкова си НЕмогат, но и да можеха, както казах поне 100 години, ще им трябват!
12:02 21.02.2026
23 Трътлю
12:26 21.02.2026