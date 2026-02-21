МВР опроверга твърденията за искани оставки по случая "Петрохан"

От МВР опровергаха разпространените вчера твърдения в публичното пространство за поискани от служебния вътрешен министър оставки на служители на ведомството, които работят по разследването на смъртта на шестима души в района на хижа "Петрохан" и под връх Околчица.
"Още в първото си изявление след встъпването в длъжност министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите "Петрохан" и "Околчица".
На следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия, се казва в позиция на ведомството.
"В този смисъл, твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината", категорични са от МВР.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #39, #40
09:32 21.02.2026
2 Нямало да се искат оставки,
Не по врат , а по шия!
Искат да затворят устата на МВР, да се чува само истината на Янкулов, Дечев , Гюров и цялото ППДБ!
Темата Петрохан да бъде зарината, понеже вреди предизборно на розоводесните!
Коментиран от #38
09:34 21.02.2026
3 видял
Коментиран от #9, #32
09:35 21.02.2026
4 Пич
МВР - Дечев се оказа такъв грандиозен паветен тъпак, който така яко се на S ра , че сега ще се чудим как да му избършем вмирисания З/з !!!
Коментиран от #10, #26, #35
09:36 21.02.2026
5 Лама Цицелка
Коментиран от #16
09:37 21.02.2026
6 Данко Харсъзина
09:38 21.02.2026
7 Даааа
09:38 21.02.2026
8 Хмм
09:38 21.02.2026
9 Аха
До коментар #3 от "видял":И после едно вносно метящо шорошово саакашвили си яде вратовръзката в пряк ефир.
09:38 21.02.2026
10 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Пич":И се омаза.
09:39 21.02.2026
11 Град Симитли
дръвника му с дръвник !...
Лама Славуца и дивашката му секта 7/8 !
Коментиран от #13
09:40 21.02.2026
12 Хмм
09:40 21.02.2026
14 Истината
09:52 21.02.2026
15 Няма дим без огън
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ППешките ще се опитат да разбият разследването. Изводите са опасни за тях. Току виж излезли още политици, които са ходили да пият чай в хижата.
Коментиран от #18, #53, #54, #55, #56, #58, #59
09:55 21.02.2026
16 Мнение
До коментар #5 от "Лама Цицелка":Особено безотговорно е използването на най-тежките обществени страхове – теми като педофилия – за политическа мобилизация. Това са престъпления, които изискват доказателства и съдебни процеси, не лозунги. Когато подобни обвинения се хвърлят без конкретика, те обезценяват реалните случаи и превръщат трагедиите в инструмент за партийна пропаганда.
09:55 21.02.2026
17 Данко Харсъзина
Коментиран от #45
09:55 21.02.2026
18 Ирония
До коментар #15 от "Няма дим без огън":Мафията пуска лъжи, манипулации и спекулации.
09:56 21.02.2026
19 Правилно!
09:58 21.02.2026
21 Истината
09:59 21.02.2026
22 Нормална практика
10:00 21.02.2026
24 Смяна на управлението
10:01 21.02.2026
25 Превенция срещу спекулации
10:01 21.02.2026
26 Хмм
До коментар #4 от "Пич":такива са и очакванията към него, да се провали, защото не е от системата, а основната задача на правителството е "избори с наше МВР", но парламентът работи и кукувците няма да ги оставят на мира, ще ги атакуват ежедневно
Коментиран от #37
10:01 21.02.2026
27 първо анализ, после изводи
10:02 21.02.2026
28 Тихо,
10:02 21.02.2026
29 Румен
10:03 21.02.2026
30 Парадокс БГ
няма политически натиск „на момента“,
няма демонстративни уволнения,
има заявка за институционален контрол и проверка.
В крайна сметка обществото има интерес не от шумни оставки, а от качествено и обективно разследване.
10:04 21.02.2026
31 Даниел
10:04 21.02.2026
32 „Шокова терапия“ срещу корупцията!!
До коментар #3 от "видял":Вероятно имаш предвид реформите в Грузия след идването на власт на Михаил Саакашвили през 2004 г. Тогава беше направена радикална реформа на вътрешното министерство – масово бяха освободени служители, особено в пътната полиция, и започна изграждане на нови структури от нулата. Това често се дава като пример за „шокова терапия“ срещу корупцията.
10:05 21.02.2026
33 Корупцияяяя!!!
10:06 21.02.2026
34 Метла
първо проверка,
после индивидуална отговорност,
структурни промени със законови гаранции.
Масовата метла дава бърз политически ефект. Постепенната реформа дава по-стабилен институционален резултат.
10:07 21.02.2026
35 дистанция от стари влияния
До коментар #4 от "Пич":Ако вътрешният министър наистина е извън кадровото статукво, това може да е именно търсен ефект – дистанция от стари влияния.
10:08 21.02.2026
36 Прагматик
10:10 21.02.2026
37 Разумен
До коментар #26 от "Хмм":В защита на управлението (аргументирано, без лозунги)
Ако министърът е „външен“, това може да означава по-малко вътрешни зависимости.
Проверката на чувствителни случаи е управленска отговорност, не преврат.
Парламентарният натиск е част от системата на баланс.
Политическата реторика често използва силни фрази („кукувци“, „наше МВР“), но реалната институционална рамка е по-сложна и по-трудна за манипулиране, отколкото изглежда в коментарните войни.
10:11 21.02.2026
38 Дрънкаш глупости!
До коментар #2 от "Нямало да се искат оставки,":Фактът, че Министерство на вътрешните работи обявява преглед на работата, не означава автоматично чистка. Всеки нов министър е длъжен да направи оценка на чувствителни случаи. Това е стандартна управленска процедура.
Преглед не е уволнение.
Проверка не е заглушаване.
Контрол не е репресия.
Ако имаше искане за оставки, щеше да има конкретни имена, заповеди, дисциплинарни производства. Такива няма.
Коментиран от #62
10:13 21.02.2026
39 Не си прав, приятелю!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В повечето европейски държави съдиите не се избират пряко, а се назначават след конкурс и кариерно развитие. Причината е проста:
Съдията трябва да прилага закона, а не да се съобразява с популярност.
Ако се избира с вот, ще води кампания.
Кампанията изисква финансиране.
Финансирането създава зависимости.
10:15 21.02.2026
40 Не си прав, приятелю!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Шефовете на МВР
МВР е изпълнителна власт. В парламентарна република изпълнителната власт се формира от парламентарно мнозинство. Ако директорите на МВР се избират пряко, ще има паралелен център на власт – конфликт с правителството.
Това би променило изцяло конституционния модел.
10:16 21.02.2026
41 Кадрови промени в МВР и при ГЕРБ!!
След изборите през 2009 г., когато министър-председател става Бойко Борисов, вътрешен министър е Цветан Цветанов. Тогава:
Бяха сменени редица областни директори на МВР.
Имаше реорганизация и съкращения под аргумента „оптимизация“ и борба с корупцията.
Част от промените бяха представяни като разчистване на кадри, свързвани с предишното управление.
Официалната теза: нужда от реформа, по-строг контрол и борба с организираната престъпност.
Критиката: политическа подмяна на ръководни кадри.
10:18 21.02.2026
42 Кадрови промени в МВР и при ГЕРБ!!
При следващите управления на Бойко Борисов също имаше:
смени на главни секретари,
смени на директори на областни дирекции,
структурни промени.
Вътрешни министри като Младен Маринов и Христо Терзийски също извършваха кадрови рокади.
10:19 21.02.2026
43 ЦИЦЕЛКОВ
10:19 21.02.2026
44 Защо се правят такива смени?
Политическа логика – всяко ново правителство иска ръководни кадри, НА КОИТО ИМА ДОВЕРИЕ!!!
Управленска логика – нов министър с НОВ ЕКИП.
Публичен натиск – скандали, провали, обществени реакции.
Това не е специфично само за ГЕРБ – същото се случва при смяна на властта от други партии и при служебни кабинети.
10:20 21.02.2026
45 Питам само?!
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":Корумпираните в МВР ли замитат улики в Петрохан?
10:22 21.02.2026
46 Логично е!
Ако ключови служители са лоялни на предишни правителства (напр. на Борисов или Пеевски), може да се появят саботаж или изтичане на информация.
Новият министър има нужда от хора, на които може да разчита професионално.
10:29 21.02.2026
47 Поддържа се дисциплина и отчетност
Основният акцент е да се поставят професионално надеждни хора на ключови позиции (а не хора на Пеевски и Борисов), така че системата да работи ефективно и според закона.
10:31 21.02.2026
48 Аргумент
10:32 21.02.2026
49 Пример с Грузия
Цел: да се елиминират корумпирани и политически зависими кадри.
Резултат: за няколко месеца спад на корупцията в пътната полиция, подобрена отчетност и бързина на разследванията.
10:33 21.02.2026
50 МВР в Литва
След независимостта от СССР новото правителство смени ръководството на силовите структури, за да премахне лоялни на бившата комунистическа номенклатура кадри.
Подход: задържаха основния апарат, но смениха всички ключови началници и създадоха нови стандарти за професионализъм.
10:33 21.02.2026
51 Нужна е
10:34 21.02.2026
52 В САЩ
Пример: през 2021 г., след идването на администрацията на Джо Байдън, бяха назначени нови ръководители на ФБР, Националната гвардия и Департамента за вътрешна сигурност.
Та как си представяте новото Правителство на Гюржв да работи в МВР с кадри на Пеевски и Борисов????
10:37 21.02.2026
53 Тинтири-минтири
До коментар #15 от "Няма дим без огън":Няма доказателства, че служебното правителство или конкретни министри имат такъв мотив.
МВР официално обяви, че ще направи преглед на работата по делата Петрохан и Околчица, а не че ще „разбива разследването“.
Целта на прегледа е да се оцени професионалната работа и процедурната точност, което е стандартна практика при смяна на ръководството.
10:39 21.02.2026
54 Лъжеш нагло!
До коментар #15 от "Няма дим без огън":Досега няма публични изводи или оценки от новото управление, които да индикират, че се цели наказание на политически фигури.
Прегледът не е „присъда“ – той е аналитичен инструмент за подобряване на качеството на разследването.
10:40 21.02.2026
55 Възмутен
До коментар #15 от "Няма дим без огън":„Чай в хижата“ не е доказателствен факт за престъпление и няма връзка с правните действия.
Това е чиста спекулация, смешно преувеличение и липса на доказателства.
Въпросното разследване се води по конкретни факти: смъртта на шестима души в района на Петрохан и Околчица!!
Коментиран от #68
10:41 21.02.2026
56 Конспиративна теория
До коментар #15 от "Няма дим без огън":Тезата, че новото правителство целенасочено ще саботира делото или ще „обвини“ политици без доказателства, е невярна.
Факти:
Прегледът е професионален, а не политически.
Уведомления за „опасни изводи“ не съществуват публично.
Конкретните разследвания продължават под надзор на прокуратурата, не на политическата партия.
В реалността: служебното правителство се стреми към обективност, отчетност и законност, а не към конспиративни цели.
10:41 21.02.2026
57 Сийка
10:46 21.02.2026
58 Роро
До коментар #15 от "Няма дим без огън":И как ще стане това разбиване на разследването, я ни "светни"? И кои "изводи" са опасни" за тях?
МВР и прокуратурата са институции с контрол и отчетност.
Служебният министър няма как едностранно да „разбие“ делото – всички действия са документирани!!
Затова твърденията за „разбиване“ са чиста лъжа!
нищо законно и фактологично не е опасно за ПП – страхът е плод на политическа спекулация, не на реалност.
Коментиран от #66
10:47 21.02.2026
59 Истината
До коментар #15 от "Няма дим без огън":„Разбиване на разследването“ е невъзможно – всяко действие е под контрол на Закона.
„Опасни изводи“ са просто фантазия – реалните изводи ще бъдат за професионални и процедурни нарушения, ако има такива.
Факт: Новото Служебно Правителство само прави преглед, за да се гарантира, че ДЕЛОТО Е КОРЕКТНО ВОДЕНО!!!
Коментиран от #61
10:48 21.02.2026
60 Емигрант
10:55 21.02.2026
61 Какво дело бе,
До коментар #59 от "Истината":още няма нищо доказано само маскарене на жертвите и политическа манипулация пред избори !?
10:57 21.02.2026
62 Ами
До коментар #38 от "Дрънкаш глупости!":Защото се даде голяма гласност.ППДБ живеят с мисълта,че протестите са тяхна запазена марка,пък опозицията спи.Не са познали.Даже стотици хиляди да са били на протест,останалите няколко милиона?! Това не им пречи да говорят,че хората искали.Кои хора ? Лекси Фльор?
10:58 21.02.2026
63 ООрана държава
11:00 21.02.2026
64 КАЛУШ
В с.Златия и до днес има празник Калуш когото конят калушарите,борците за здраве.
В зап.Украйна има гр.Калуш и Калушев като яростен антируснак и жълтопаветник е проукраински настроен.
11:02 21.02.2026
65 Лама Минелай-лай-лай от ППДБ
11:04 21.02.2026
66 Да кажа
До коментар #58 от "Роро":То не е нормално и Мирча Кришан да говори за чистка,ама от екрана,ежедневно го прави.ИТН били политически труп,ама им бърка в здравето ежедневно,изнасяйки наяве далавери.И Възраждане не е за подценяване.Мирчев обяснява,как хората имали доверие,на Пеевски.Ами на тези,които ще разчистват ОТ ДО, на тях ли да се доверят.Понятие си няма умният красивитет от живота на обикновените хора.
11:06 21.02.2026
67 Точно това
11:13 21.02.2026
68 Поговорка
До коментар #55 от "Възмутен":"Кажи ми кои са ти приятелите да ти кажа кой си".За обикновените хора табела "Стреля се без предупреждение".Или може би табелата важи за мечките.Двоен аршин.Колкото повече отричат,толкова повече нещата цъфват.Терзиев,според мен,е най-безобидният.На всички етапи от създаване на групата,все имена от ПП-ейци изскачат.Какво да мислим.
11:14 21.02.2026
69 През времето
11:28 21.02.2026
70 СССС
11:43 21.02.2026
71 стояна георгиева небинарна
12:01 21.02.2026
72 Хмм
13:14 21.02.2026
73 Хмм
13:15 21.02.2026
74 Смяна на управлението
14:04 21.02.2026