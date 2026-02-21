Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
МВР опроверга твърденията за искани оставки по случая "Петрохан"

МВР опроверга твърденията за искани оставки по случая "Петрохан"

21 Февруари, 2026 09:28 1 901 74

  • мвр-
  • оставки-
  • убийство-
  • петрохан

Още в първото си изявление след встъпването в длъжност министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите "Петрохан" и "Околчица"

МВР опроверга твърденията за искани оставки по случая "Петрохан" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От МВР опровергаха разпространените вчера твърдения в публичното пространство за поискани от служебния вътрешен министър оставки на служители на ведомството, които работят по разследването на смъртта на шестима души в района на хижа "Петрохан" и под връх Околчица.

"Още в първото си изявление след встъпването в длъжност министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите "Петрохан" и "Околчица".

На следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия, се казва в позиция на ведомството.

"В този смисъл, твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината", категорични са от МВР.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 7 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете а не от Пепи Еврото

    Коментиран от #15, #39, #40

    09:32 21.02.2026

  • 2 Нямало да се искат оставки,

    21 19 Отговор
    само " приоритетно ще бъде направен преглед на работата по делата Петрохан и Околчица"?!

    Не по врат , а по шия!

    Искат да затворят устата на МВР, да се чува само истината на Янкулов, Дечев , Гюров и цялото ППДБ!
    Темата Петрохан да бъде зарината, понеже вреди предизборно на розоводесните!

    Коментиран от #38

    09:34 21.02.2026

  • 3 видял

    27 9 Отговор
    Преди 10 год. в Грузия изметаха цялото МВР , заедно с чистачките , и за три месеца всичко си дойде на мястото !!

    Коментиран от #9, #32

    09:35 21.02.2026

  • 4 Пич

    17 14 Отговор
    Превод:
    МВР - Дечев се оказа такъв грандиозен паветен тъпак, който така яко се на S ра , че сега ще се чудим как да му избършем вмирисания З/з !!!

    Коментиран от #10, #26, #35

    09:36 21.02.2026

  • 5 Лама Цицелка

    17 15 Отговор
    Партията на педофилите и дебилите се хъснаха заради обществената реакция. Инак помним записа на Гела с "нашите МВР и служби".

    Коментиран от #16

    09:37 21.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    9 6 Отговор
    Ще го опрвергаят още 20 пъти. Защото зулусите ги вдигаха на копията си.

    09:38 21.02.2026

  • 7 Даааа

    15 0 Отговор
    Тъкмо си викам, че няма нищо за Петрохан и хоп! Ама вече за управляващите няма значение какво се е случило( то който трябва за знае, ЗНАЕ) Идват ред на ИЗБОРИ! Имат си друга работа - купуване, продаване, компромати, далавери. Не е лесно, животът поскъпна, пари за всички трябват! Айде да му се не види, токът ни бил скъп! Ми на на тях да не е евтино! То самолети, то поддръжка, то гласове, то мафията и тя... Живот ли е това...

    09:38 21.02.2026

  • 8 Хмм

    10 1 Отговор
    четири изстрели има в клиповете представени от разследващите - 20.44 влизат в хижата тримата, като преди това струпват нещо пред хижата, 21.12 - вече гори точно пред хижата, 21.30.25 - два изстрела един след друг, 21.28 - трети изстрел, 21.33 - четвърти изстрел, откъде са гилзите, внесени ли са отвън за да създават впечатление за престрелка и това завещание, много сериозен мотив, Алекс убит - от Калушев или от Николай, който според експертизата също е стрелял, в хижата или в Алекс, или във всичките, единственото самоубийство е на Калушев

    09:38 21.02.2026

  • 9 Аха

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "видял":

    И после едно вносно метящо шорошово саакашвили си яде вратовръзката в пряк ефир.

    09:38 21.02.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    И се омаза.

    09:39 21.02.2026

  • 11 Град Симитли

    17 7 Отговор
    Славуца вече обяви "чудовищен скандал",
    дръвника му с дръвник !...
    Лама Славуца и дивашката му секта 7/8 !

    Коментиран от #13

    09:40 21.02.2026

  • 12 Хмм

    8 0 Отговор
    21.30.25 - два изстрела един след друг, 21.30.28 - трети изстрел, 21.30.33 - четвърти изстрел

    09:40 21.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Истината

    8 4 Отговор
    Мафията пак пусща слухове.

    09:52 21.02.2026

  • 15 Няма дим без огън

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ППешките ще се опитат да разбият разследването. Изводите са опасни за тях. Току виж излезли още политици, които са ходили да пият чай в хижата.

    Коментиран от #18, #53, #54, #55, #56, #58, #59

    09:55 21.02.2026

  • 16 Мнение

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Лама Цицелка":

    Особено безотговорно е използването на най-тежките обществени страхове – теми като педофилия – за политическа мобилизация. Това са престъпления, които изискват доказателства и съдебни процеси, не лозунги. Когато подобни обвинения се хвърлят без конкретика, те обезценяват реалните случаи и превръщат трагедиите в инструмент за партийна пропаганда.

    09:55 21.02.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    13 6 Отговор
    Замитат улики и следи. Кого си мислят, че лъжат?

    Коментиран от #45

    09:55 21.02.2026

  • 18 Ирония

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "Няма дим без огън":

    Мафията пуска лъжи, манипулации и спекулации.

    09:56 21.02.2026

  • 19 Правилно!

    15 4 Отговор
    В МВР има корумпирани явно, всички корумпирани да се уволнят!!

    09:58 21.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Истината

    5 2 Отговор
    Твърденията за поискани оставки са официално отречени.

    09:59 21.02.2026

  • 22 Нормална практика

    7 4 Отговор
    Това е важна разлика – проверка не означава наказание. Всяко ново ръководство, особено служебно, поема ангажимент да направи анализ на чувствителни или обществено значими случаи. Това е нормална управленска практика.

    10:00 21.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Смяна на управлението

    7 4 Отговор
    Нов министър често прави ревизия на текущи разследвания, за да се увери, че няма пропуски или институционални слабости.

    10:01 21.02.2026

  • 25 Превенция срещу спекулации

    4 2 Отговор
    В публичното пространство често се разпространяват непотвърдени твърдения. Бързата официална реакция цели да ограничи дезинформацията.

    10:01 21.02.2026

  • 26 Хмм

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    такива са и очакванията към него, да се провали, защото не е от системата, а основната задача на правителството е "избори с наше МВР", но парламентът работи и кукувците няма да ги оставят на мира, ще ги атакуват ежедневно

    Коментиран от #37

    10:01 21.02.2026

  • 27 първо анализ, после изводи

    5 3 Отговор
    Новото правителство показва институционална отговорност, като заявява преглед на работата по тежки случаи, вместо автоматично да търси виновни. Това е по-зрял подход – първо анализ, после изводи.

    10:02 21.02.2026

  • 28 Тихо,

    2 1 Отговор
    пръдляци, смахнати тролове.

    10:02 21.02.2026

  • 29 Румен

    6 7 Отговор
    Фактът, че МВР излиза с официална позиция и категорично отрича слуховете за искани оставки, говори за стремеж към прозрачност и стабилност в системата. При подобни чувствителни разследвания най-важно е да няма прибързани кадрови решения, които могат да повлияят на самото производство.

    10:03 21.02.2026

  • 30 Парадокс БГ

    7 2 Отговор
    От управленска гледна точка това е балансирана линия:
    няма политически натиск „на момента“,
    няма демонстративни уволнения,
    има заявка за институционален контрол и проверка.
    В крайна сметка обществото има интерес не от шумни оставки, а от качествено и обективно разследване.

    10:04 21.02.2026

  • 31 Даниел

    8 2 Отговор
    Явно от итн имат проблем с контрола на работата от страна на принципала,защото вчера ореваха Европа за политическа намеса в работата на МВР,а Славчо?

    10:04 21.02.2026

  • 32 „Шокова терапия“ срещу корупцията!!

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "видял":

    Вероятно имаш предвид реформите в Грузия след идването на власт на Михаил Саакашвили през 2004 г. Тогава беше направена радикална реформа на вътрешното министерство – масово бяха освободени служители, особено в пътната полиция, и започна изграждане на нови структури от нулата. Това често се дава като пример за „шокова терапия“ срещу корупцията.

    10:05 21.02.2026

  • 33 Корупцияяяя!!!

    7 1 Отговор
    Когато системата изглежда компрометирана, естественият импулс е „изчисти всичко и започни от нулата“. Това звучи справедливо и решително.

    10:06 21.02.2026

  • 34 Метла

    4 1 Отговор
    Но в държава като България по-реалистичният подход е:
    първо проверка,
    после индивидуална отговорност,
    структурни промени със законови гаранции.
    Масовата метла дава бърз политически ефект. Постепенната реформа дава по-стабилен институционален резултат.

    10:07 21.02.2026

  • 35 дистанция от стари влияния

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ако вътрешният министър наистина е извън кадровото статукво, това може да е именно търсен ефект – дистанция от стари влияния.

    10:08 21.02.2026

  • 36 Прагматик

    3 1 Отговор
    Ако погледнем прагматично, едно служебно правителство има ограничен хоризонт и основната му функция е организационна – стабилизиране и провеждане на избори.

    10:10 21.02.2026

  • 37 Разумен

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хмм":

    В защита на управлението (аргументирано, без лозунги)
    Ако министърът е „външен“, това може да означава по-малко вътрешни зависимости.
    Проверката на чувствителни случаи е управленска отговорност, не преврат.
    Парламентарният натиск е част от системата на баланс.
    Политическата реторика често използва силни фрази („кукувци“, „наше МВР“), но реалната институционална рамка е по-сложна и по-трудна за манипулиране, отколкото изглежда в коментарните войни.

    10:11 21.02.2026

  • 38 Дрънкаш глупости!

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Нямало да се искат оставки,":

    Фактът, че Министерство на вътрешните работи обявява преглед на работата, не означава автоматично чистка. Всеки нов министър е длъжен да направи оценка на чувствителни случаи. Това е стандартна управленска процедура.
    Преглед не е уволнение.
    Проверка не е заглушаване.
    Контрол не е репресия.
    Ако имаше искане за оставки, щеше да има конкретни имена, заповеди, дисциплинарни производства. Такива няма.

    Коментиран от #62

    10:13 21.02.2026

  • 39 Не си прав, приятелю!

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В повечето европейски държави съдиите не се избират пряко, а се назначават след конкурс и кариерно развитие. Причината е проста:
    Съдията трябва да прилага закона, а не да се съобразява с популярност.
    Ако се избира с вот, ще води кампания.
    Кампанията изисква финансиране.
    Финансирането създава зависимости.

    10:15 21.02.2026

  • 40 Не си прав, приятелю!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Шефовете на МВР
    МВР е изпълнителна власт. В парламентарна република изпълнителната власт се формира от парламентарно мнозинство. Ако директорите на МВР се избират пряко, ще има паралелен център на власт – конфликт с правителството.
    Това би променило изцяло конституционния модел.

    10:16 21.02.2026

  • 41 Кадрови промени в МВР и при ГЕРБ!!

    2 1 Отговор
    При почти всяка смяна на управление има кадрови промени!!
    След изборите през 2009 г., когато министър-председател става Бойко Борисов, вътрешен министър е Цветан Цветанов. Тогава:
    Бяха сменени редица областни директори на МВР.
    Имаше реорганизация и съкращения под аргумента „оптимизация“ и борба с корупцията.
    Част от промените бяха представяни като разчистване на кадри, свързвани с предишното управление.
    Официалната теза: нужда от реформа, по-строг контрол и борба с организираната престъпност.
    Критиката: политическа подмяна на ръководни кадри.

    10:18 21.02.2026

  • 42 Кадрови промени в МВР и при ГЕРБ!!

    3 1 Отговор
    Втори и трети кабинет (2014–2021)
    При следващите управления на Бойко Борисов също имаше:
    смени на главни секретари,
    смени на директори на областни дирекции,
    структурни промени.
    Вътрешни министри като Младен Маринов и Христо Терзийски също извършваха кадрови рокади.

    10:19 21.02.2026

  • 43 ЦИЦЕЛКОВ

    3 3 Отговор
    КВО МИ БЕШЕ ХУБАВО НА ПЕТРОХАН! И В ПРАВИТЕЛСТВОТО!

    10:19 21.02.2026

  • 44 Защо се правят такива смени?

    4 0 Отговор
    Обикновено причините са три типа:
    Политическа логика – всяко ново правителство иска ръководни кадри, НА КОИТО ИМА ДОВЕРИЕ!!!
    Управленска логика – нов министър с НОВ ЕКИП.
    Публичен натиск – скандали, провали, обществени реакции.
    Това не е специфично само за ГЕРБ – същото се случва при смяна на властта от други партии и при служебни кабинети.

    10:20 21.02.2026

  • 45 Питам само?!

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Корумпираните в МВР ли замитат улики в Петрохан?

    10:22 21.02.2026

  • 46 Логично е!

    3 3 Отговор
    Логичният и прагматичен подход на едно ново правителство е: когато се сменя властта, е нормално да се направи преглед на ръководните кадри в МВР и други силови структури, за да се гарантира, че Институцията работи за държавата, а НЕ за предишни политически влияния, напр. ГЕРБ-ДПС НН!!!
    Ако ключови служители са лоялни на предишни правителства (напр. на Борисов или Пеевски), може да се появят саботаж или изтичане на информация.
    Новият министър има нужда от хора, на които може да разчита професионално.

    10:29 21.02.2026

  • 47 Поддържа се дисциплина и отчетност

    3 2 Отговор
    Кадровите промени не означават „масови чистки“.
    Основният акцент е да се поставят професионално надеждни хора на ключови позиции (а не хора на Пеевски и Борисов), така че системата да работи ефективно и според закона.

    10:31 21.02.2026

  • 48 Аргумент

    4 1 Отговор
    Служебното правителство не „чисти заради чистката“, а защитава функционирането на МВР и държавата като цяло.

    10:32 21.02.2026

  • 49 Пример с Грузия

    4 1 Отговор
    След идването на Михаил Саакашвили на власт, цялата патрулна полиция беше заменена, а ръководството на МВР – обновено.
    Цел: да се елиминират корумпирани и политически зависими кадри.
    Резултат: за няколко месеца спад на корупцията в пътната полиция, подобрена отчетност и бързина на разследванията.

    10:33 21.02.2026

  • 50 МВР в Литва

    3 1 Отговор
    Литва, 1990–1995 – изграждане на национална полиция
    След независимостта от СССР новото правителство смени ръководството на силовите структури, за да премахне лоялни на бившата комунистическа номенклатура кадри.
    Подход: задържаха основния апарат, но смениха всички ключови началници и създадоха нови стандарти за професионализъм.

    10:33 21.02.2026

  • 51 Нужна е

    6 2 Отговор
    Пълна "чистка" на лоялните кадри в МВР към Борисов и Пеевски!!!

    10:34 21.02.2026

  • 52 В САЩ

    1 2 Отговор
    Когато администрацията се сменя, тези позиции обикновено се заменят с хора, които са съгласувани с политиките на новата власт - директори на ФБР, Департамент на вътрешната сигурност (DHS), Агенция за митници и гранична защита (CBP), Национална полиция и т.н..
    Пример: през 2021 г., след идването на администрацията на Джо Байдън, бяха назначени нови ръководители на ФБР, Националната гвардия и Департамента за вътрешна сигурност.

    Та как си представяте новото Правителство на Гюржв да работи в МВР с кадри на Пеевски и Борисов????

    10:37 21.02.2026

  • 53 Тинтири-минтири

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Няма дим без огън":

    Няма доказателства, че служебното правителство или конкретни министри имат такъв мотив.
    МВР официално обяви, че ще направи преглед на работата по делата Петрохан и Околчица, а не че ще „разбива разследването“.
    Целта на прегледа е да се оцени професионалната работа и процедурната точност, което е стандартна практика при смяна на ръководството.

    10:39 21.02.2026

  • 54 Лъжеш нагло!

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Няма дим без огън":

    Досега няма публични изводи или оценки от новото управление, които да индикират, че се цели наказание на политически фигури.
    Прегледът не е „присъда“ – той е аналитичен инструмент за подобряване на качеството на разследването.

    10:40 21.02.2026

  • 55 Възмутен

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Няма дим без огън":

    „Чай в хижата“ не е доказателствен факт за престъпление и няма връзка с правните действия.
    Това е чиста спекулация, смешно преувеличение и липса на доказателства.
    Въпросното разследване се води по конкретни факти: смъртта на шестима души в района на Петрохан и Околчица!!

    Коментиран от #68

    10:41 21.02.2026

  • 56 Конспиративна теория

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Няма дим без огън":

    Тезата, че новото правителство целенасочено ще саботира делото или ще „обвини“ политици без доказателства, е невярна.
    Факти:
    Прегледът е професионален, а не политически.
    Уведомления за „опасни изводи“ не съществуват публично.
    Конкретните разследвания продължават под надзор на прокуратурата, не на политическата партия.
    В реалността: служебното правителство се стреми към обективност, отчетност и законност, а не към конспиративни цели.

    10:41 21.02.2026

  • 57 Сийка

    2 2 Отговор
    Това означава, че твърденията на учиндолският Мамник са пълна глупост, съответстваща на нивото от последните години на мозъчето му!

    10:46 21.02.2026

  • 58 Роро

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Няма дим без огън":

    И как ще стане това разбиване на разследването, я ни "светни"? И кои "изводи" са опасни" за тях?
    МВР и прокуратурата са институции с контрол и отчетност.
    Служебният министър няма как едностранно да „разбие“ делото – всички действия са документирани!!
    Затова твърденията за „разбиване“ са чиста лъжа!
    нищо законно и фактологично не е опасно за ПП – страхът е плод на политическа спекулация, не на реалност.

    Коментиран от #66

    10:47 21.02.2026

  • 59 Истината

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Няма дим без огън":

    „Разбиване на разследването“ е невъзможно – всяко действие е под контрол на Закона.
    „Опасни изводи“ са просто фантазия – реалните изводи ще бъдат за професионални и процедурни нарушения, ако има такива.
    Факт: Новото Служебно Правителство само прави преглед, за да се гарантира, че ДЕЛОТО Е КОРЕКТНО ВОДЕНО!!!

    Коментиран от #61

    10:48 21.02.2026

  • 60 Емигрант

    2 2 Отговор
    Оставка подават хора с достойнство и чест, тези нямат нищо освен мутренско поведение и съвършенно владеене на корупцията ! На Тиквата и Намагнитения назначенията в полиция, съд и прокуратура не трябва да им се искат оставките / те никога няма да ги подадат /, а направо трябва да бъдат уволнявани както това се случва в държавите с демокрация и достойнство !

    10:55 21.02.2026

  • 61 Какво дело бе,

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Истината":

    още няма нищо доказано само маскарене на жертвите и политическа манипулация пред избори !?

    10:57 21.02.2026

  • 62 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Дрънкаш глупости!":

    Защото се даде голяма гласност.ППДБ живеят с мисълта,че протестите са тяхна запазена марка,пък опозицията спи.Не са познали.Даже стотици хиляди да са били на протест,останалите няколко милиона?! Това не им пречи да говорят,че хората искали.Кои хора ? Лекси Фльор?

    10:58 21.02.2026

  • 63 ООрана държава

    1 3 Отговор
    Зулусите лъжат и мажат и се разпарят от квичене, не им се връзвайте, всяка зулуска дума е лъжа

    11:00 21.02.2026

  • 64 КАЛУШ

    2 0 Отговор
    означава зъл дух
    В с.Златия и до днес има празник Калуш когото конят калушарите,борците за здраве.
    В зап.Украйна има гр.Калуш и Калушев като яростен антируснак и жълтопаветник е проукраински настроен.

    11:02 21.02.2026

  • 65 Лама Минелай-лай-лай от ППДБ

    4 0 Отговор
    Тоя нашия вчера малко се изсили от първия си ден. Нищо, стават грешки. Ще се посвие малко и ще го отиграем тихомълком, без такива помпозни закани и обявления. МВР и службите ще бъдат наши!

    11:04 21.02.2026

  • 66 Да кажа

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Роро":

    То не е нормално и Мирча Кришан да говори за чистка,ама от екрана,ежедневно го прави.ИТН били политически труп,ама им бърка в здравето ежедневно,изнасяйки наяве далавери.И Възраждане не е за подценяване.Мирчев обяснява,как хората имали доверие,на Пеевски.Ами на тези,които ще разчистват ОТ ДО, на тях ли да се доверят.Понятие си няма умният красивитет от живота на обикновените хора.

    11:06 21.02.2026

  • 67 Точно това

    5 0 Отговор
    Трябва да се случи пълна чистка. В МВР е пълно с нагаждачи и услужливо обслужващи властимащите. Всеки гледа да се оправдава, да замазва и да топи другия. Забравили са какво е опазване на обществения ред.

    11:13 21.02.2026

  • 68 Поговорка

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Възмутен":

    "Кажи ми кои са ти приятелите да ти кажа кой си".За обикновените хора табела "Стреля се без предупреждение".Или може би табелата важи за мечките.Двоен аршин.Колкото повече отричат,толкова повече нещата цъфват.Терзиев,според мен,е най-безобидният.На всички етапи от създаване на групата,все имена от ПП-ейци изскачат.Какво да мислим.

    11:14 21.02.2026

  • 69 През времето

    2 1 Отговор
    на активните действия и бездействия по Петрохан някой да чу или видя главният секретар на МВР или министърът да вземат отношение по обществените медии и социалните мрежи. Това не им ли влиза във функционалните задължения и въобще имат ли някакво работно участие по случая.

    11:28 21.02.2026

  • 70 СССС

    5 0 Отговор
    Министъра да махне всички пенсионери в МВР !!!

    11:43 21.02.2026

  • 71 стояна георгиева небинарна

    1 0 Отговор
    нпо тата трябва да управляват!само те са умни и красиви!

    12:01 21.02.2026

  • 72 Хмм

    0 0 Отговор
    разбира се, че така ще кажат, нофактът че ги интересуват не изборите, а случаят в Петрохан, който разкри ангажираност на ниво министри и кмет, ако иска честни избори министърът да сменя обласните директори на полицията, но той се е нацелил в разследването за Петрохан, информацията може и да е вярна, самият Демерджиев каза, че като работещ в системата познава около 50 хиляди души и може да получи информация, изтината е, че пк ги удариха по ръчичките и ако при Костов можеха да првят каквото си искат сега не е така

    13:14 21.02.2026

  • 73 Хмм

    0 0 Отговор
    истината

    13:15 21.02.2026

  • 74 Смяна на управлението

    0 0 Отговор
    Нов министър често прави ревизия на текущи разследвания, за да се увери, че няма пропуски или институционални слабости.

    14:04 21.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове