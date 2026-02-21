УАЗ с китайски туристи пропадна през леда в езерото Байкал, загинаха 8 човека

Девет души пропаднаха с автомобил под леда на езерото Байкал и осем от тях загинаха, предаде ТАСС.
Трагедията е станала около 15:30 ч. местно време на 20 февруари близо до нос Хобой.
Туристите са пътували в автомобил УАЗ. Руското Министерство на извънредните ситуации съобщи, че на мястото на инцидента са изпратени две превозни средства и петима спасители от екипа за търсене и спасяване на Байкал.
Самоличността на загиналите е установена. Сред тях има и дете.
Групата туристи и шофьорът изчезнаха в кола, потънала в езерото Байкал, съобщи прокуратурата на Иркутска област пред ТАСС.
Един от тях е спасен, а местонахождението на останалите пътници и шофьора се установява.
Обстоятелствата и причините за инцидента се разследват.
Леденият прелез до остров Олхон на езерото Байкал е затворен, а достъпът до леда е забранен.
Образувано е дело по чл. 238, чл. 3 от Наказателния кодекс на Русия (предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност, довело до смъртта на две или повече лица поради небрежност), чл. 293, чл. 3 от Наказателния кодекс на Русия (небрежност).
Китайското консулство в Иркутск е уведомено за инцидента.
Според губернатора Игор Кобзев, четирима от осемте туристи, по предварителна информация, са пристигнали на екскурзията от Китай самостоятелно.
Все още не е ясно дали останалите туристи са били официално регистрирани.
Шофьорът на автомобила е бил местен жител, роден през 1981 г., съобщиха служители на реда пред ТАСС.
В младостта си той е имал криминално досие за грабеж.
Туристите не са резервирали екскурзията чрез туроператори, а са организирали пътуването директно с местен жител, съобщиха от Асоциацията на туроператорите на Русия.
Следственият комитет съобщи, че оцелелият е разпитан и е в задоволително състояние.
1 Гаджева
07:30 21.02.2026
2 Владимир Путин, президент
Това изчерпва темата !!!
Коментиран от #3
07:31 21.02.2026
3 Бялата Златка
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Русия е високотехнологична нация.
07:33 21.02.2026
4 Пиян мужик
07:39 21.02.2026
5 РУСКО ЗОМБИ
07:47 21.02.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #11
08:02 21.02.2026
7 Колко
Коментиран от #9, #16
08:04 21.02.2026
8 Хмм
Коментиран от #17, #26
08:26 21.02.2026
9 Е то не е изненада
До коментар #7 от "Колко":и във всеки язовир да се удавиш под леда.......... Важното е да ти КАЖАТ какво рискуваш предварително, и .. твоя воля.
08:28 21.02.2026
10 Васил
Коментиран от #12, #15
08:41 21.02.2026
12 Дотам
До коментар #10 от "Васил":им стигнали паричките. Байкал, УАЗ, и под леда. Тъжно започнало, тъжно и свършило
08:57 21.02.2026
13 Хмм
09:03 21.02.2026
14 Копейкин Костя
До коментар #11 от "кво става..":Пиш на български, че нищо не ти се разбира, ватенка. Що пишеш на маймуница?
09:08 21.02.2026
15 със сигурност
До коментар #10 от "Васил":да няма да почиват при теб Васко с евродендърчетата, да ти ядат салатка за по 15 евро със скапани домати и да ги цакаш със сметката.Вей си еврогейския флаг и се радвай на живота.
09:16 21.02.2026
16 болен си
До коментар #7 от "Колко":ами доста повече трябва да си примитивен да дойдеш в селска воняща София.
09:17 21.02.2026
17 Я пъ тоа
До коментар #8 от "Хмм":Кой влиза с ПЪЛНА УАЗКА в езеро бре. Само пиян мужик.
Коментиран от #19
09:19 21.02.2026
18 БАРС
09:59 21.02.2026
19 Да те светна
До коментар #17 от "Я пъ тоа":Постоянна практика е коли да влизат по леда в езерото,но си има периоди,когато е разрешено и кога-не.И туристи и въдичари спазват.Ако не можеш да четеш,поне гледай картинки!
10:23 21.02.2026
20 Курти
10:49 21.02.2026
21 Мадуро
11:24 21.02.2026
22 димо
Коментиран от #24
12:02 21.02.2026
23 Анонимен
Коментиран от #25
12:44 21.02.2026
24 Симо
До коментар #22 от "димо":Прав си...Само обърни внимание на английският флаг ,който се мъдри редом до името на сайта...
13:27 21.02.2026
25 Сибирь
До коментар #23 от "Анонимен":Дай да ти обясня как стоят нещата. Сибир е огромен нашият Красноярский регион е четири пъти колкото Франция.От една страна е Норильск - зад полярният кръг ,от друга страна е Минусинск - на границата с Монголия и климат като нашият. Иначе всичките по-големи градове в Сибир са на ширината на Москва и имат много добри пътищаа и още по-добри железници. Но никой няма да ти прави100 км път за 200-300 човека , Особено през вечно замръзналата почва. Използват реките и самолети за транспорт. И правят т.нар. "зимници" когато падне сняг. Трактор влачи верига и подравнява снегът ,реките замръзват бързо ,там мерят ледът с ултразвук и следят за състоянието му. А в краят на март и април става страшно ,когато всичко започва да се топи . И в тоя случай са регистрирали изтънял лед и са забранили движението ,но този е игнорирал забраната
13:46 21.02.2026
26 Щом Руснак е Изчислявал здравината
До коментар #8 от "Хмм":На лед то е нормално да умрат хора
Жалко за детето
Дано не се е спасил руският шофьор
13:52 21.02.2026