УАЗ с китайски туристи пропадна през леда в езерото Байкал, загинаха 8 човека

Девет души пропаднаха с автомобил под леда на езерото Байкал и осем от тях загинаха, предаде ТАСС.

Трагедията е станала около 15:30 ч. местно време на 20 февруари близо до нос Хобой.

Туристите са пътували в автомобил УАЗ. Руското Министерство на извънредните ситуации съобщи, че на мястото на инцидента са изпратени две превозни средства и петима спасители от екипа за търсене и спасяване на Байкал.

Самоличността на загиналите е установена. Сред тях има и дете.

Групата туристи и шофьорът изчезнаха в кола, потънала в езерото Байкал, съобщи прокуратурата на Иркутска област пред ТАСС.

Един от тях е спасен, а местонахождението на останалите пътници и шофьора се установява.

Обстоятелствата и причините за инцидента се разследват.

Леденият прелез до остров Олхон на езерото Байкал е затворен, а достъпът до леда е забранен.

Образувано е дело по чл. 238, чл. 3 от Наказателния кодекс на Русия (предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност, довело до смъртта на две или повече лица поради небрежност), чл. 293, чл. 3 от Наказателния кодекс на Русия (небрежност).

Китайското консулство в Иркутск е уведомено за инцидента.

Според губернатора Игор Кобзев, четирима от осемте туристи, по предварителна информация, са пристигнали на екскурзията от Китай самостоятелно.

Все още не е ясно дали останалите туристи са били официално регистрирани.

Шофьорът на автомобила е бил местен жител, роден през 1981 г., съобщиха служители на реда пред ТАСС.

В младостта си той е имал криминално досие за грабеж.

Туристите не са резервирали екскурзията чрез туроператори, а са организирали пътуването директно с местен жител, съобщиха от Асоциацията на туроператорите на Русия.

Следственият комитет съобщи, че оцелелият е разпитан и е в задоволително състояние.