Новини
Свят »
Русия »
УАЗ с китайски туристи пропадна през леда в езерото Байкал, загинаха 8 човека

УАЗ с китайски туристи пропадна през леда в езерото Байкал, загинаха 8 човека

21 Февруари, 2026 07:17, обновена 21 Февруари, 2026 07:25 2 638 26

  • байкал-
  • автомобил-
  • инцидент-
  • трагедия

Сред загиналите има и дете, само един от пътуващите е оцелял

УАЗ с китайски туристи пропадна през леда в езерото Байкал, загинаха 8 човека - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Девет души пропаднаха с автомобил под леда на езерото Байкал и осем от тях загинаха, предаде ТАСС.

Трагедията е станала около 15:30 ч. местно време на 20 февруари близо до нос Хобой.

Туристите са пътували в автомобил УАЗ. Руското Министерство на извънредните ситуации съобщи, че на мястото на инцидента са изпратени две превозни средства и петима спасители от екипа за търсене и спасяване на Байкал.

Самоличността на загиналите е установена. Сред тях има и дете.

Групата туристи и шофьорът изчезнаха в кола, потънала в езерото Байкал, съобщи прокуратурата на Иркутска област пред ТАСС.

Един от тях е спасен, а местонахождението на останалите пътници и шофьора се установява.

Обстоятелствата и причините за инцидента се разследват.

Леденият прелез до остров Олхон на езерото Байкал е затворен, а достъпът до леда е забранен.

Образувано е дело по чл. 238, чл. 3 от Наказателния кодекс на Русия (предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност, довело до смъртта на две или повече лица поради небрежност), чл. 293, чл. 3 от Наказателния кодекс на Русия (небрежност).

Китайското консулство в Иркутск е уведомено за инцидента.

Според губернатора Игор Кобзев, четирима от осемте туристи, по предварителна информация, са пристигнали на екскурзията от Китай самостоятелно.

Все още не е ясно дали останалите туристи са били официално регистрирани.

Шофьорът на автомобила е бил местен жител, роден през 1981 г., съобщиха служители на реда пред ТАСС.

В младостта си той е имал криминално досие за грабеж.

Туристите не са резервирали екскурзията чрез туроператори, а са организирали пътуването директно с местен жител, съобщиха от Асоциацията на туроператорите на Русия.

Следственият комитет съобщи, че оцелелият е разпитан и е в задоволително състояние.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гаджева

    18 9 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    07:30 21.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    30 27 Отговор
    УАЗ - Русия ......
    Това изчерпва темата !!!

    Коментиран от #3

    07:31 21.02.2026

  • 3 Бялата Златка

    31 6 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Русия е високотехнологична нация.

    07:33 21.02.2026

  • 4 Пиян мужик

    21 13 Отговор
    Тествах Уаската като амфибия.

    07:39 21.02.2026

  • 5 РУСКО ЗОМБИ

    16 13 Отговор
    Дали от Уазка става подводница.

    07:47 21.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    12 19 Отговор
    Привитивни отпадъци.

    Коментиран от #11

    08:02 21.02.2026

  • 7 Колко

    23 26 Отговор
    трябва да си изпаднал че да ходиш турист в Русия. Нищо изненадващо няма в това а потънеш с уазка във водата, това е руский мир.

    Коментиран от #9, #16

    08:04 21.02.2026

  • 8 Хмм

    18 4 Отговор
    решили китайците да си направят самостоятелно пързаляне по леда в чужда страна, като игнорират официалните институции, евеннтуално за да им излезе по-евтино, жалко за детето

    Коментиран от #17, #26

    08:26 21.02.2026

  • 9 Е то не е изненада

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Колко":

    и във всеки язовир да се удавиш под леда.......... Важното е да ти КАЖАТ какво рискуваш предварително, и .. твоя воля.

    08:28 21.02.2026

  • 10 Васил

    13 13 Отговор
    Явно има и луди Китайци които имат доста адреналин за да почиват в рашистката кочина.

    Коментиран от #12, #15

    08:41 21.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дотам

    12 8 Отговор

    До коментар #10 от "Васил":

    им стигнали паричките. Байкал, УАЗ, и под леда. Тъжно започнало, тъжно и свършило

    08:57 21.02.2026

  • 13 Хмм

    9 1 Отговор
    руснаците непрекъснато правят разбиване на леда с ивици вода, за да не се пързалят, защото е опасно, гледам едно поточно предаване в ютюб от Ленинград и въпреки всичко се пързалят на цели групи, поне не могат да пресичат реката, а то преди година имаше пътека върху заснежения лед от единия бряг до другия и селфита, селфита

    09:03 21.02.2026

  • 14 Копейкин Костя

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "кво става..":

    Пиш на български, че нищо не ти се разбира, ватенка. Що пишеш на маймуница?

    09:08 21.02.2026

  • 15 със сигурност

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "Васил":

    да няма да почиват при теб Васко с евродендърчетата, да ти ядат салатка за по 15 евро със скапани домати и да ги цакаш със сметката.Вей си еврогейския флаг и се радвай на живота.

    09:16 21.02.2026

  • 16 болен си

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Колко":

    ами доста повече трябва да си примитивен да дойдеш в селска воняща София.

    09:17 21.02.2026

  • 17 Я пъ тоа

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Кой влиза с ПЪЛНА УАЗКА в езеро бре. Само пиян мужик.

    Коментиран от #19

    09:19 21.02.2026

  • 18 БАРС

    11 6 Отговор
    ЧЕТА РАЗНИ ГЛУПАВИ КОМЕНТАРИИ.ВЧЕРА ГЛЕДАХ ПО ПЪРВИ РУСКИ КАНАЛ ТА И НА РОСИЯ 1 СЪЩО.ИМАЛОЕ ПЪЛНА ЗАБРАНА С ПТП ДА СЕ РАЗКАРААТ ПО ЛЕДА НА БАЙКАЛ ТОВА ЧЕ ТОЯ ДЕТО ГИ Е ВОЗИЛ Е НАРОШИЛ ЗАБРАНАТА ,А ЗА ЗАБРАНАТА ВСИЧКИ ДЕТО ЖИВЕЯТ ТАМ СА ЗНАЕЛИ ЗА ТОВА .ТАКА ЧЕ ПУТИН КАКВА ВИНА ИМА .ДРУГО УАЗКАТА СЕ ВИЖДАШЕ ОТ КАДРИТЕ НА ВИДИОТО НА ДЪНОТО И ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ ОСТАНАЛИТЕ ПЪТНИЦИ БАРАБАР С ШОФЬЬОРА.ДА ПЛЮЯТ ПО РОСИЯ И ПУТИН НИМА В БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ СЛУЧВА ТАКИВА ИНЦИДЕНТИ.ВСЯКА ГОДИНА.СВЕЖ ПРИМЕР ХИЖАТА 6 ЧОВЕКА НАТО ЕДИНИЯТ Е ДЕТЕ.КИТАЙЦИТЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИАРД ,А НИЕ КОЛКОСМЕ .П СТАРА ПЛАНИНА МАЛКО ЛИ ИНЦИДЕНТИ ИМА НА ИЗЧЕЗНАЛ РАЗНИ ТУРИСТИ КАТЕРАЧИ И ЗАБЛУДЕНИ .ЕТТО ВИ НОВО РИБАРСКИЯТ КОРАБ.КОЙ Е ВИНОВЕН МОЖЕ БИ ПАК ПУТИН ЩЕ НАПИШЕТЕ.

    09:59 21.02.2026

  • 19 Да те светна

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Я пъ тоа":

    Постоянна практика е коли да влизат по леда в езерото,но си има периоди,когато е разрешено и кога-не.И туристи и въдичари спазват.Ако не можеш да четеш,поне гледай картинки!

    10:23 21.02.2026

  • 20 Курти

    4 4 Отговор
    Те китайците разглеждат новите завладени територии

    10:49 21.02.2026

  • 21 Мадуро

    1 0 Отговор
    Ботът трие ли

    11:24 21.02.2026

  • 22 димо

    3 0 Отговор
    Милене катър лицемерeн ! винаги когато нещо лошо се случи в Русия се надпреварвате да го напишите и това много ви радва . Ако има нещо хубаво няма да ти позволят да го кажеш защото ще ти покажат вратата -- това е днешната Свободната Западна медия . 24 Часа трябва да убедите обществеността колко е лоша Русия и всяко тяхно нещастие е щастие за вас .. " Но върху чуждото нещастие не можеш да изградиш своето щастие " да знаеш.

    Коментиран от #24

    12:02 21.02.2026

  • 23 Анонимен

    1 0 Отговор
    За непросветените в Сибир няма пътища като в Европа.УАЗ е единственото транспортно средство,с което могат да се предвиждат.Колата е с висок клирънс.Обикновенните автомобили и състезателните такива са само за снимка в тези условия.

    Коментиран от #25

    12:44 21.02.2026

  • 24 Симо

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "димо":

    Прав си...Само обърни внимание на английският флаг ,който се мъдри редом до името на сайта...

    13:27 21.02.2026

  • 25 Сибирь

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Дай да ти обясня как стоят нещата. Сибир е огромен нашият Красноярский регион е четири пъти колкото Франция.От една страна е Норильск - зад полярният кръг ,от друга страна е Минусинск - на границата с Монголия и климат като нашият. Иначе всичките по-големи градове в Сибир са на ширината на Москва и имат много добри пътищаа и още по-добри железници. Но никой няма да ти прави100 км път за 200-300 човека , Особено през вечно замръзналата почва. Използват реките и самолети за транспорт. И правят т.нар. "зимници" когато падне сняг. Трактор влачи верига и подравнява снегът ,реките замръзват бързо ,там мерят ледът с ултразвук и следят за състоянието му. А в краят на март и април става страшно ,когато всичко започва да се топи . И в тоя случай са регистрирали изтънял лед и са забранили движението ,но този е игнорирал забраната

    13:46 21.02.2026

  • 26 Щом Руснак е Изчислявал здравината

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    На лед то е нормално да умрат хора
    Жалко за детето
    Дано не се е спасил руският шофьор

    13:52 21.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания