Община Ардино обяви частично бедствено положение

21 Февруари, 2026 09:17 1 089 9

Това се случва за седми път от началото на годината

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за седми път от началото на годината обяви частично бедствено положение на територията на общината.

Причината е покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.

Вследствие на влошеното състояние на съоръжението мостът е станал непроходим, с което отново се прекъсва единствената транспортна връзка за жителите на шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Обявената мярка обхваща част от територията на общината и има за цел да гарантира сигурността и безопасността на населението в засегнатите райони. Забранява се движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    8 3 Отговор
    Гюров няма ли да посети района. Нали след наводненията в Царево Денков щеше да проверява всички мостове. После кой прие поста да продължи? В България всяко правителство може само да приказва по медиите!

    09:21 21.02.2026

  • 3 Лама Гюро

    6 2 Отговор
    За днес сефте го обявяват. Инак е обявено всеки ден.

    09:25 21.02.2026

  • 4 Въпрос към Шиши

    11 1 Отговор
    Кога ще направите един истински мост на това място. Ако не крадете комисионни и материали няма да е много скъпо. А може и за ваша сметка. Ей така за хаир.

    Коментиран от #7

    09:34 21.02.2026

  • 5 Споко

    7 0 Отговор
    В знак на невиждана досега солидарност, в ранните часове на този понеделник, община София също ще обяви бедствено положение. Ако ме разбирате 😉

    09:34 21.02.2026

  • 6 ИВАН

    9 2 Отговор
    Като посякохте горите така ще е, валежите не са много, даже са малко, но някой някъде е сякъл хиляди кубици дърва за да стане милионер.

    09:42 21.02.2026

  • 7 Шиши съм

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Въпрос към Шиши":

    Въпросите Ви вече са към ламите с пуделите и пачките от педофилската секта ППДБ. Аз приключих да ви оправям държавата.

    09:56 21.02.2026

  • 8 Нереза

    7 1 Отговор
    Къде се крие нали това е държавата с главно Д?

    10:10 21.02.2026

  • 9 газов инжекцион

    0 0 Отговор
    България ще обяви бедствено положение с избирането на новото кривителство!

    13:53 21.02.2026

