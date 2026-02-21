Новини
Испания поиска от ЕС сваляне на санкциите срещу временния президент на Венецуела Делси Родригес

21 Февруари, 2026 07:27, обновена 21 Февруари, 2026 07:31 1 249 5

  • венецуела-
  • испания-
  • ес-
  • санкции-
  • президент-
  • делси родригес

Призивът идва след решението на властите в Каракас за амнистия на политическите затворници

Испания поиска от ЕС сваляне на санкциите срещу временния президент на Венецуела Делси Родригес - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Испания поиска от Европейския съюз да отмени санкциите срещу временния президент на Венецуела Делси Родригес. Призивът идва след решението на властите в Каракас за амнистия на политическите затворници.

Според испанския министър на външните работи Хосе Мануел Албарес санкциите никога не са самоцел, а средство за постигане на целта, за да се осъществи широк, мирен и демократичен диалог във Венецуела. "Ако се предприемат стъпки в тази посока, Европейският съюз също трябва да ги предприеме", заяви първият дипломат на Мадрид като напомни, че бившият президент на Венецуела Николас Мадуро не е бил обект на санкции от Европейския съюз.

"Правителството на Испания насърчава Делси Родригес да продължи да предприема стъпки в тази посока, така че да се създадат условия за тези, които са извън Венецуела, тези, които желаят да се върнат, да го направят", каза още Албарес.

Преди ден Националното събрание на Венецуела единодушно одобри закон за амнистия за политически затворници, осъдени между 2002 и 2025 г., но той изключва лица, които са насърчавали или участвали във въоръжени или насилствени действия.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    1 2 Отговор
    Испания поиска от ЕССР сваляне на санкциите срещу временния президент на Венецуела Делси Родригес

    Коментиран от #4

    07:33 21.02.2026

  • 2 Доналд Тръмп, Президентът

    4 7 Отговор
    Сваляне на санкции срещу Родригес, само след въвеждане на нови срещу Русия !!! ☝️

    07:33 21.02.2026

  • 3 Делси Родригес

    3 1 Отговор
    Аз слушкам, слушкам

    10:13 21.02.2026

  • 4 СССР

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    отдавна не съществува, претърпял е тотален разпад преди много години.

    10:55 21.02.2026

  • 5 Курти

    1 0 Отговор
    Я тука няма копеи и кво е спокойно

    11:37 21.02.2026

Новини по държави:
