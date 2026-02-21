Испания поиска от ЕС сваляне на санкциите срещу временния президент на Венецуела Делси Родригес

Испания поиска от Европейския съюз да отмени санкциите срещу временния президент на Венецуела Делси Родригес. Призивът идва след решението на властите в Каракас за амнистия на политическите затворници.



Според испанския министър на външните работи Хосе Мануел Албарес санкциите никога не са самоцел, а средство за постигане на целта, за да се осъществи широк, мирен и демократичен диалог във Венецуела. "Ако се предприемат стъпки в тази посока, Европейският съюз също трябва да ги предприеме", заяви първият дипломат на Мадрид като напомни, че бившият президент на Венецуела Николас Мадуро не е бил обект на санкции от Европейския съюз.



"Правителството на Испания насърчава Делси Родригес да продължи да предприема стъпки в тази посока, така че да се създадат условия за тези, които са извън Венецуела, тези, които желаят да се върнат, да го направят", каза още Албарес.



Преди ден Националното събрание на Венецуела единодушно одобри закон за амнистия за политически затворници, осъдени между 2002 и 2025 г., но той изключва лица, които са насърчавали или участвали във въоръжени или насилствени действия.

