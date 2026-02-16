Светлана Василева залитна по мистериозни практики и магии

Нова вълна от слухове около фамилия Гущерови разтърси светските среди. След поредица от напрежение и семейни сътресения, сега се говори за нещо още по-мистериозно – дали зад разривите не стои „лоша енергия“… и дори магия, пише marica.bg.
В центъра на спекулациите отново попада името на Светлана Василева. Бившата плеймейтка никога не е крила интереса си към астрологията, гадателките и духовните практики. Тя често посещава различни лечители и ходжи, при които твърди, че се „прочиства“. Именно това подхранва слуховете, че напрежението в близкия кръг на семейството може да има по-дълбоки корени от обикновен конфликт.
Допълнително напрежение създават и приказките за сериозна криза в брака на Мартина – дъщерята на съпругата на Добромир Гущеров. Тя е омъжена за футболиста Димитър Евтимов, с когото доскоро демонстрираха стабилна връзка. През последните месеци обаче съвместните им снимки изчезнаха от социалните мрежи, а близки до двойката твърдят, че отношенията им са в тежък период. Дори се говори за намеса на трети човек и неуспешни опити за помирение.
Според мълвата, втората съпруга на бизнесмена – Диана Гущерова, била силно притеснена и убедена, че негативната енергия идва именно от Светлана. Припомня се и публичният конфликт между двете жени от миналото лято, когато Василева отправи остри думи и намекна за вътрешни интриги в семейството.
Запознати коментират, че напрежението ескалирало след сравнения между двете жени и демонстрации на „перфектни“ семейни отношения, което допълнително задълбочило разногласията.
Дали става дума за ревност, за натрупани емоции или просто за поредната светска драма – засега остава неясно. Но едно е сигурно: около фамилия Гущерови отново се носят напрежение, интриги и усещане за нестабилност.
