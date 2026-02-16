Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Светлана Василева залитна по мистериозни практики и магии

Светлана Василева залитна по мистериозни практики и магии

16 Февруари, 2026 07:15 636 10

  • светлана василева-
  • светлана гущерова-
  • диана гущерова-
  • магии

Тя често посещава различни лечители и ходжи, при които твърди, че се „прочиства“

Светлана Василева залитна по мистериозни практики и магии - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нова вълна от слухове около фамилия Гущерови разтърси светските среди. След поредица от напрежение и семейни сътресения, сега се говори за нещо още по-мистериозно – дали зад разривите не стои „лоша енергия“… и дори магия, пише marica.bg.

В центъра на спекулациите отново попада името на Светлана Василева. Бившата плеймейтка никога не е крила интереса си към астрологията, гадателките и духовните практики. Тя често посещава различни лечители и ходжи, при които твърди, че се „прочиства“. Именно това подхранва слуховете, че напрежението в близкия кръг на семейството може да има по-дълбоки корени от обикновен конфликт.

Допълнително напрежение създават и приказките за сериозна криза в брака на Мартина – дъщерята на съпругата на Добромир Гущеров. Тя е омъжена за футболиста Димитър Евтимов, с когото доскоро демонстрираха стабилна връзка. През последните месеци обаче съвместните им снимки изчезнаха от социалните мрежи, а близки до двойката твърдят, че отношенията им са в тежък период. Дори се говори за намеса на трети човек и неуспешни опити за помирение.

Според мълвата, втората съпруга на бизнесмена – Диана Гущерова, била силно притеснена и убедена, че негативната енергия идва именно от Светлана. Припомня се и публичният конфликт между двете жени от миналото лято, когато Василева отправи остри думи и намекна за вътрешни интриги в семейството.

Запознати коментират, че напрежението ескалирало след сравнения между двете жени и демонстрации на „перфектни“ семейни отношения, което допълнително задълбочило разногласията.

Дали става дума за ревност, за натрупани емоции или просто за поредната светска драма – засега остава неясно. Но едно е сигурно: около фамилия Гущерови отново се носят напрежение, интриги и усещане за нестабилност.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еди кой си - Лама

    6 0 Отговор
    Ами дай й вземат децата на тая откачаллка.

    07:17 16.02.2026

  • 2 123

    5 0 Отговор
    Поредния поклонил на Сатанистите.

    07:18 16.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лопата Орешник

    3 1 Отговор
    Да не стана и туй агне будист?!

    07:29 16.02.2026

  • 5 въпросче

    1 0 Отговор
    Тази не е ли християнка?!

    07:29 16.02.2026

  • 6 Арееии

    4 0 Отговор
    и таа откачи, преместих го

    07:29 16.02.2026

  • 7 Да не се запали

    1 0 Отговор
    сег аи по будизма?
    П. П. А тая коя е?

    07:29 16.02.2026

  • 8 Турбоинжекцион

    1 0 Отговор
    С какъв модел метла е?

    07:32 16.02.2026

  • 9 Знам

    1 0 Отговор
    Омагьосвал съм я с вълшебна пръчка, или по скоро с вълшебна гьостерица! Пищи, ама държи печено!

    07:38 16.02.2026

  • 10 ООрана държава

    1 0 Отговор
    И тая ще я изкарат педофил

    07:43 16.02.2026